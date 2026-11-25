قالت وكالة البحث والإنقاذ إن فرق الإنقاذ الإندونيسية تبحث، اليوم الأربعاء، للوصول إلى من يمكن أن يكونوا «عشرات» من العمال محاصَرين في منجم بإقليم جاوة الغربية.

وأوضحت «الوكالة» أن عمال المناجم عالقون في منجم يبلغ عمقه 100 متر، منذ يوم الاثنين، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة ممر الوصول إليه، مضيفة أن الممر ضيق وأن التضاريس زلقة ومظلمة.

ولم تقدم «الوكالة» أي تفاصيل عن حجم عملية الإنقاذ أو أي تقدم أُحرز نحو الوصول إلى عمال المناجم المحاصرين.

وقالت ديسيانا كارتيكا باهاري، رئيسة مكتب البحث والإنقاذ في جاكرتا، في بيان: «ننسق مع جميع أفراد البحث والإنقاذ المشاركين في العملية لمراقبة أحوال المياه وتقييم إمكانية الوصول إلى بئر المنجم»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأفادت عدة وسائل إعلام محلية بأن عدد المحاصرين يبلغ 30 عاملاً.

ويقع المنجم في منطقة جبلية على بُعد 60 كيلومتراً جنوب العاصمة جاكرتا.

وقالت شركة التعدين الحكومية أنتام، التي تدير عمليات تعدين الذهب في المنطقة، إن الحادث وقع في منجم ذهب غير مرخّص وليس جزءاً من عملياتها.

وغالباً ما يتسبب التعدين غير القانوني ضيق النطاق في وقوع حوادث بإندونيسيا الغنية بالموارد، حيث توجد الموارد المعدنية في مناطق نائية، في ظروف يصعب على السلطات تنظيمها.