سجلت أسعار المستهلكين في أستراليا ارتفاعاً تجاوز التوقعات خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بينما تسارع التضخم الأساسي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2024، في مؤشر إضافي على اتساع نطاق الضغوط السعرية، ما دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على خفض أسعار الفائدة.

ودفعت البيانات الدولار الأسترالي إلى الارتفاع بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6650 دولار، بينما قلَّصت العقود الآجلة للسندات الحكومية لأجل 3 سنوات مكاسبها السابقة، لتتراجع بمقدار 5 نقاط إلى 95.48 نقطة، وفق «رويترز».

ولا تزال الأسواق ترجّح أن تكون الخطوة المقبلة للبنك المركزي الأسترالي خفض أسعار الفائدة، في ظل ضعف سوق العمل، ولكنها لا تتوقع حدوث ذلك قبل أغسطس (آب). وتراجعت احتمالات خفض الفائدة في يونيو (حزيران) إلى 75 في المائة، بعدما كانت الأسواق تسعّر هذا الاحتمال بالكامل تقريباً في وقت سابق.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، الصادرة يوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.5 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بسبتمبر (أيلول)، متجاوزاً توقعات بلغت 0.4 في المائة، مع ارتفاع تكاليف الوقود بنسبة 6.3 في المائة، نتيجة صعود أسعار النفط العالمية.

ودفع ذلك معدل التضخم السنوي إلى 4.9 في المائة، مسجلاً أعلى قراءة منذ بدء نشر السلسلة الشهرية للمؤشر، ومتجاوزاً بفارق كبير النطاق المستهدف للبنك المركزي، البالغ بين 2 و3 في المائة.

أما مؤشر متوسط التضخم الأساسي المعدّل، الذي يستبعد التغيرات الحادة في الأسعار، فقد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر، ليتسارع معدله السنوي إلى 3.8 في المائة، مقارنة بـ3.6 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ يونيو.

وقالت لوسي إليس، كبيرة الاقتصاديين في بنك «ويستباك»، إن هناك مخاطر بأن تأتي بيانات التضخم خلال الربع الرابع أعلى من توقعاتها، رغم اعتقادها أن أكتوبر قد يمثل ذروة موجة التضخم.

وأضافت: «ما زلنا نتوقع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين العام قراءة سلبية في نوفمبر (تشرين الثاني)، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار الوقود. كما نتوقع تراجع متوسط التضخم الأساسي المعدّل خلال الشهر المقبل».

وتابعت: «في الوقت الحالي، لا نرى ما يدفعنا إلى تغيير تقديراتنا بأن البنك المركزي الأسترالي أنهى دورة رفع أسعار الفائدة، ولكنه سيواصل دراسة احتمال اتخاذ خطوة إضافية خلال الأشهر المقبلة».

مهمة أكثر صعوبة

ورفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ بداية العام، وهي زيادة تفوق ما أقرته بنوك مركزية في اقتصادات متقدمة أخرى، غير أن ذلك ترافق مع ارتفاع معدلات البطالة، التي سجلت في سبتمبر أعلى مستوى لها في 5 سنوات عند 4.9 في المائة.

وقال راسل تشيسلر، رئيس الاستثمارات في شركة «فان إيك»: «نحن مقبلون على فترة صعبة؛ إذ يقف الاقتصاد على حافة دقيقة، مع ارتفاع التضخم والبطالة في الوقت نفسه».

وأضاف: «يكمن الخطر في أن التضخم بات يترسخ فعلياً في الاقتصاد الأسترالي، والسؤال هو: إلى أي مدى يتعين على البنك المركزي المضي في تشديد السياسة النقدية قبل أن يدفع الاقتصاد إلى الركود».

وأظهر التقرير ارتفاع تضخم أسعار السلع بنسبة 1 في المائة خلال أكتوبر، ليرتفع معدله السنوي إلى 5.8 في المائة، في حين استقر تضخم أسعار الخدمات خلال الشهر، ليبقى معدله السنوي عند 4 في المائة.

كما ارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، بعد استقرارها في سبتمبر، مع تقليص شركات بناء المنازل في بعض المدن الخصومات والعروض الترويجية، ورفعها الأسعار الأساسية، رغم تقارير تشير إلى ضعف الطلب.

وقال كريشنا بهيمفارابو، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت»: «قد يتطلب استمرار التضخم بهذه الوتيرة تشديد السياسة النقدية في نهاية المطاف، قبل أن يتراجع الطلب بالقدر الكافي».