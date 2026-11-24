وصف كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذكاء الاصطناعي بأنه «منعطف مفصلي» في التاريخ، وعنصر حاسم في الحفاظ على ريادة الولايات المتحدة. غير أن هذه التكنولوجيا أصبحت أيضاً محوراً أساسياً في نقاشات السياسة النقدية داخل «الفيدرالي»، في ظل تباين آراء المسؤولين بشأن ما إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولاً جذرياً، أو مصدراً لضغوط تضخمية، أو نذيراً باضطراب اقتصادي واسع.

وبالنسبة إلى وارش، الذي يصف نفسه بأنه «متفائل بحذر» حيال ما يسميه «الذكاء الفائق»، وهو موقف يتبناه أيضاً الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فإن المسألة تبدو معضلة متعددة الأوجه، تضع البنك المركزي الأميركي ورئيسه أمام اختبار صعب، وفق «رويترز».

وكتب كريشنا غوها، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إيفركور آي إس آي» والمسؤول السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، أن ذلك يشكّل «اختباراً جدياً لوارش»، وذلك عقب إغلاق مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الأسبوع الماضي في نطاق التصحيح، متأثرة بمخاوف المستثمرين بشأن قدرة استثمارات الذكاء الاصطناعي على تحقيق العوائد المرجوة، فضلاً عن القلق إزاء الفضيحة التي أحاطت بشركة «إنفيديا» العملاقة لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، والتنحي المؤقت لرئيسها التنفيذي.

وأشار غوها إلى أن بيانات التضخم والنمو الأخيرة «أعلى من اللازم وأقوى من المتوقع»، لكنه لفت إلى أن النمو بات يعتمد على استثمارات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها في ثروات المستهلكين. وأضاف أن على «الفيدرالي» احتواء أي تباطؤ محتمل، مع الموازنة بين مؤشرات البيانات الاقتصادية والأسواق التي توحي بآفاق أكثر برودة، وبين الحفاظ على مصداقيته في مكافحة التضخم وتجنب أن يُسجل التاريخ وارش بوصفه رئيس «الفيدرالي» الذي تسبب في انهيار طفرة الذكاء الاصطناعي.

وبعد مرحلة شهدت تصاعد الاعتراضات السياسية على الذكاء الاصطناعي، وتراجع الأسواق، وطرحاً عاماً أولياً كبيراً، وفضيحة مؤسسية واسعة، أعقبها تعافٍ ملحوظ في أسواق الأسهم، يُتوقع أن يمضي مسؤولو «الفيدرالي» قُدماً في رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعهم المقرر يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول).

ولا يستهدف المسؤولون بالضرورة إبطاء طفرة الذكاء الاصطناعي، كما لا يملكون ضمانة لتحقيق ذلك، لكنّ كثيرين منهم يرون أنها تدفع النمو إلى مستويات تتجاوز إمكانات الاقتصاد، وأن هناك حاجة إلى كبح بعض جوانب الاستثمار والطلب.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي للصحافيين الأسبوع الماضي، إنه سيكون أقل قلقاً من حدوث فرط في النشاط الاقتصادي إذا تباطأت وتيرة الاستثمار بشدة.

وأضاف أن تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد لا يتطلب استهداف كل قطاع على حدة، موضحاً أن «الفيدرالي» لا يملك سوى أداة واحدة، هي تشديد السياسة النقدية. وأشار إلى أن مراكز البيانات تندرج ضمن استثمارات الأعمال، وبالتالي قد تتأثر بارتفاع تكاليف الاقتراض.

«مؤشر مقلق للغاية»

تطرق عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي في الآونة الأخيرة إلى تداعيات الذكاء الاصطناعي. فقد حذرت محافظة «الفيدرالي» ليزا كوك من المخاطر المالية المحتملة، ومن احتمال أن تكون هذه التكنولوجيا قد بدأت بالفعل في إلغاء وظائف، فيما قال نائب رئيس البنك فيليب جيفرسون إن استثمارات الذكاء الاصطناعي تزيد التضخم في الوقت الراهن، بينما لا تزال مكاسب الإنتاجية المنتظرة منها مؤجلة.

أما وارش، الذي كان قد دعا قبل توليه رئاسة «الفيدرالي» إلى تجنب انحياز البنوك المركزية إلى مواقف سياسية في قضايا مثل تغير المناخ، فيرى أن نجاح الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي مسألة حاسمة لمستقبلها.

وقال وارش الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي دعا إلى عقده في مقر الاحتياطي الفيدرالي بمدينة سان فرانسيسكو: «نحن أمام نقطة تحول مفصلية للاقتصاد الأميركي ولدور الولايات المتحدة في العالم. ولا أعتقد أن أحداً منا يقف على الحياد إزاء النتيجة التي نريد أن تؤول إليها الأمور».

غير أن زملاء وارش في «الفيدرالي» باتوا ينظرون إلى المسألة من زوايا أكثر تعقيداً، مع تركيز أكبر على تداعياتها قصيرة الأجل.

وقد تجلت تقلبات المشهد بوضوح، إذ تراجعت شركة «إنفيديا» عن قرارها وأعادت جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي يوم الاثنين، فيما عاودت الأسهم الارتفاع بعد خسائر حادة تكبدتها في الفترة الأخيرة.

وعلى الصعيد السياسي، ازداد الانقسام في الولايات المتحدة بشأن كيفية الموازنة بين فوائد الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وسرعة التوسع في بناء مراكز البيانات، والمخاوف من تسارع تطور التكنولوجيا من دون رقابة كافية.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية السابقة جينا رايموندو، خلال جلسة نقاشية مع وارش في المؤتمر نفسه: «يشعر الناس بالخوف. فعندما يسمع المواطن الأميركي العادي عن الذكاء الاصطناعي، يتبادر إلى ذهنه أنه قد يفقد وظيفته، أو أن أبناءه سيفقدون وظائفهم، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال والأمن القومي».

ولفتت رايموندو، التي تشارك حالياً في رئاسة منظمة غير ربحية تعمل على تسهيل انتقال العاملين إلى سوق العمل في ظل التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، إلى أن الناخبين أقروا خلال انتخابات التجديد النصفي الأخيرة عدداً من المبادرات الرامية إلى إبطاء بناء مراكز البيانات.

وأضافت: «أرى في ذلك مؤشراً مقلقاً للغاية. فعندما يشعر الناس بالخوف، يقولون: توقفوا. وأعتقد أن ذلك سيكون سيئاً للغاية لأميركا ولهم. لذا، فإن ما ينبغي لنا القيام به الآن هو إيجاد سبل لمعالجة مخاوف الناس المشروعة».

وارش «جلب هذه المعارضة لنفسه»

ويتمثل دور «الفيدرالي»، كما يكرر وارش، في عدم اختيار الشركات الرابحة والخاسرة، بل توجيه ظروف الائتمان التي تعمل في ظلها جميع الشركات، بما يؤثر في مستويات التضخم.

لكن نظرة مسؤولي البنك المركزي إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي بوصفها مصدراً للضغوط التضخمية وضعت «الفيدرالي» في مواجهة مباشرة مع ترمب، الذي يرغب في استمرار زخم هذه الطفرة. في المقابل، يرى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولون آخرون في الإدارة أن ارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى استمرار أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة، وأن هذه الضغوط ستتراجع مع انخفاض تكاليف الطاقة.

وكان وارش، الذي اتسمت رئاسته لـ«الفيدرالي» بالتحفظ عن تقديم توجيهات مسبقة بشأن قرارات السياسة النقدية المقبلة، قد أقر بأن الذكاء الاصطناعي «يؤثر في الطلب أولاً»، على أن تظهر لاحقاً انعكاساته على جانب العرض وتحسينات الإنتاجية، بما قد يسهم في تخفيف التضخم على المدى البعيد.

لكنه لم يذهب حتى الآن إلى حد تبني الموقف الذي يتبناه بعض المسؤولين الآخرين، وتجنب التعليق على ما إذا كان يرى أن طفرة الذكاء الاصطناعي والتضخم يتحركان حالياً في اتجاه واحد، أو على طبيعة الاستجابة التي قد يتعين على «الفيدرالي» اتخاذها.

وبات هذا السؤال محوراً أساسياً قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل، الذي يُنتظر أن يحدّث خلاله صانعو السياسة توقعاتهم لأسعار الفائدة، بعد فترة اتسمت فيها تصريحات كثير منهم بنبرة تميل إلى التشديد النقدي، رغم أن نتائج الانتخابات وتحركات أسواق الأسهم وعوامل أخرى أشارت إلى احتمال تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وكتب محللو «ماكواري» مؤخراً أن مشكلة الأسواق منذ انتخابات التجديد النصفي «لم تقتصر على احتمال تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي، بل شملت أيضاً ما بدا أنه تجاهل من جانب الفيدرالي للمخاطر وحالة عدم اليقين التي أعقبت الانتخابات، والتخلي عن الحذر».

وأضافوا: «يمكن القول إن وارش جلب هذه المعارضة لنفسه، بسبب تمسكه بنفوره من تقديم توجيهات مسبقة بشأن السياسة النقدية»، حتى مع ازدياد تعقيد النقاش حول ما يراه القضية الاقتصادية الأبرز في المرحلة الراهنة.