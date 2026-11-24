هبطت أسهم شركة «أنثروبيك» دون سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 83 دولاراً، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء، في تراجع لافت بعد أيام قليلة من الإدراج القياسي للشركة المطوِّرة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود» في بورصة «ناسداك».

وانخفض السهم بنسبة 6.5 في المائة إلى 82 دولاراً، مواصلاً تراجعه منذ انطلاق التداول عليه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، حين افتتح عند 111.50 دولار. وتجاوزت القيمة السوقية للشركة، على أساس التخفيف الكامل للأسهم، لفترة وجيزة تريليوني دولار، وفق «رويترز».

وباع الرئيس التنفيذي للشركة، داريو أمودي، أكثر من 3.37 مليون سهم بقيمة تجاوزت 280 مليون دولار، بعد يوم واحد من الإدراج، وفقاً لإفصاح قُدِّم في وقت متأخر يوم الاثنين.

وفاتت «أنثروبيك» موجة الصعود الواسعة التي قادتها أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في «وول ستريت» يوم الاثنين، عقب عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، ما دفع أسهم شركة تصنيع الرقائق إلى الارتفاع بنحو 30 في المائة.

وكان سهم «أنثروبيك» قد بدأ التداول بعلاوة بلغت 34 في المائة فوق سعر الاكتتاب، لكنه سرعان ما انضم إلى موجة بيع أوسع طالت أسهم التكنولوجيا. وأغلق مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الأسبوع الماضي في نطاق التصحيح، بينما سجلت أسهم «إنفيديا» أكبر خسارة أسبوعية لها منذ عام 2008.

وزاد التراجع السريع للسهم المخاوف بشأن المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، وحجم الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى البنية التحتية الحاسوبية، في وقت تهدد فيه أسعار الفائدة المرتفعة بزيادة تكلفة هذه الاستثمارات.

وليست «أنثروبيك» أول شركة تكنولوجية كبرى تتراجع أسهمها سريعاً عن المكاسب الأولية التي حققتها عقب الاكتتاب، وتهبط دون سعر الطرح. فقد استغرق سهم «سبيس إكس» نحو شهر ليتراجع دون سعر اكتتابه، بينما هبط سهم «فيسبوك»، التي أصبحت تُعرف حالياً باسم «ميتا بلاتفورمز»، دون سعر الطرح في ثاني أيام تداوله عام 2012.

وتبرز هذه المقارنات السرعة الاستثنائية التي تبددت بها حماسة المستثمرين تجاه إدراج «أنثروبيك»، غير أن تجارب طروحات عامة كبرى سابقة تشير إلى أن هبوط السهم دون سعر الاكتتاب في المراحل الأولى لا يشكل بالضرورة مؤشراً على أدائه على المدى الطويل.

وجمعت الشركة 93.5 مليار دولار في أكبر اكتتاب عام أولي على الإطلاق، بعد أن مارس متعهدو التغطية خيار شراء أسهم إضافية، متجاوزة بذلك حصيلة إدراج «سبيس إكس» البالغة 85.7 مليار دولار في يونيو (حزيران).

وبوصفها أول شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، يُنظر إلى «أنثروبيك» على نطاق واسع بوصفها مؤشراً لأداء القطاع.

وقد توفر صناديق المؤشرات بعض الدعم للسهم؛ إذ تتوقع شركة «إنتروبيك»، المتخصصة في تحليل عمليات إعادة موازنة المؤشرات، أن تشتري الصناديق الاستثمارية السلبية ما يصل إلى 30 في المائة من الأسهم المطروحة بحلول نهاية العام. ومن المقرر أن تضيف «إم إس سي آي» أسهم «أنثروبيك» إلى مؤشراتها العالمية القياسية بدءاً من إغلاق تداولات 30 نوفمبر.