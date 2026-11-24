تباين أداء الأسهم العالمية، يوم الثلاثاء، عقب موجة صعود قوية شهدتها بورصة «وول ستريت» في الجلسة السابقة، بعد الإعلان عن عودة جينسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، في حين واصلت أسعار النفط انخفاضها، واقتربت من أدنى مستوياتها في 3 أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، بينما سجلت الأسواق الأوروبية أداءً متبايناً في التعاملات المبكرة. وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 25318.38 نقطة، وانخفض مؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني بالنسبة نفسها إلى 10471.15 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.2 في المائة إلى 8064.47 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما صعدت العقود الآجلة لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز الصناعي» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما.

وفي آسيا، تصدر مؤشر «تايكس» التايواني مكاسب الأسواق، مرتفعاً بنحو 9 في المائة، بدعم من صعود أسهم شركات الرقائق؛ إذ قفز سهما شركتَيْ «تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» و«ميديا تيك» بنحو 10 في المائة لكل منهما.

وفي سيول، ارتفع مؤشر «كوسبي» 6.3 في المائة إلى 5006.03 نقطة، مع صعود سهمَي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» 6.7 في المائة لكل منهما.

كما صعد مؤشر «نيكي 225» الياباني 3.9 في المائة إلى 58644.63 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات معدات صناعة الرقائق؛ إذ ارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 7.7 في المائة، وقفز سهم «أدفانتست» المختصة في معدات الاختبار 12.5 في المائة.

وقال نيل نيومان، العضو المنتدب ورئيس الاستراتيجية في شركة «أستريس أدفايزوري جابان»، إن الأسواق تشهد رد فعل على صعود أسهم التكنولوجيا الأميركية خلال الليلة السابقة، عقب الإعلان عن عودة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا». وأضاف أن هذه الخطوة شكلت مفاجأة كبيرة، وأن تأثيرها امتد إلى الأسواق الآسيوية.

وفي هونغ كونغ، تخلى مؤشر «هانغ سينغ» عن مكاسبه المبكرة، متراجعاً 0.8 في المائة إلى 22205.65 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ أكثر من عام. في المقابل، ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3547.09 نقطة، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي 1.8 في المائة إلى 8726.40 نقطة. وكانت الأسواق الهندية مغلقة بسبب عطلة رسمية.

وكانت أسهم «إنفيديا» قد قادت موجة صعود قوية في «وول ستريت»، يوم الاثنين؛ إذ قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.7 في المائة، مستعيداً ما يزيد قليلاً على نصف خسائره الحادة التي تكبدها الأسبوع الماضي، والتي كانت من بين الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. كما ارتفع مؤشر «ناسداك المركب» 6.5 في المائة، وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 3 في المائة.

وقبل افتتاح الأسواق الأميركية، كانت التعاملات في سوق العقود الآجلة تشير إلى أن الأسهم الأميركية في طريقها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت 7 جلسات، دفعت مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى الهبوط بأكثر من 10 في المائة دون مستواه القياسي المسجل الشهر الماضي. ثم جاء الإعلان المفاجئ عن عودة هوانغ إلى قيادة «إنفيديا» في وقت لا يزال فيه مجلس إدارة الشركة يحقق في ما إذا كان هوانغ مستهدفاً من جانب جاسوس أجنبي، وما إذا كانت عودته قد تنطوي على أي مخاطر تتعلق بالأمن القومي.

وقفز سهم «إنفيديا» بنسبة 31.5 في المائة، ليغلق على مسافة قصيرة من تسجيل أفضل أداء يومي له منذ عام 2000، وهي الفترة التي كانت تشهد ذروة فقاعة شركات الإنترنت. وجاء ذلك بعدما تراجع السهم بنحو 23 في المائة الأسبوع الماضي.

وتكتسب تحركات أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة بالنسبة إلى مدخرات التقاعد للعاملين الأميركيين، نظراً إلى تحول «إنفيديا» وغيرها من شركات الرقائق إلى بعض كبرى الشركات المدرجة في «وول ستريت» وأعلاها تأثيراً في حركة السوق.

وشكل انتعاش مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يوم الاثنين أفضل أداء يومي له منذ أبريل (نيسان) 2025، عندما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعليق معظم الرسوم الجمركية التي كان قد كشف عنها في إطار ما سماه «يوم التحرير»، والتي تسببت آنذاك في اضطراب أسواق الأسهم.

وربما كان لترمب تأثير مباشر أيضاً في موجة الصعود الأخيرة؛ إذ قال في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، يوم الاثنين، إنه يعتقد أن تدخله كان مهماً للغاية في إقناع مجلس إدارة «إنفيديا» بإعادة مؤسس الشركة المشارك إلى منصب الرئيس التنفيذي. وكان المجلس قد رفض، قبل أقل من أسبوع، عرضاً من هوانغ للعودة إلى المنصب.

وأضاف ترمب أن إدارته أكدت لشركة «إنفيديا» عدم وجود مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن عودة هوانغ.

وفي حين قد تؤدي المخاطر التي تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي إلى إضعاف وتيرة نموه، يرى محللون في بنك «باركليز» أنها قد تجعل التوسع في البنية التحتية للقطاع أبطأ وأكبر انتقائية، بدلاً من أن تؤدي إلى تعطيله.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنسبة 3.6 في المائة إلى 86.68 دولار للبرميل، بعدما ظلت الأسعار تتأرجح بين 72 و114 دولاراً منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في فبراير (شباط) الماضي.

وفي التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، انخفض «خامُ برنت»؛ المعيارُ العالمي، بنسبة 0.4 في المائة إلى 86.38 دولار للبرميل، كما تراجع «الخام الأميركي» 0.4 في المائة إلى 79.87 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى 159.33 ين، مقارنة بـ158.98 ين، في حين صعد اليورو بشكل طفيف إلى 1.0916 دولار، مقابل 1.0911 دولار.