ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار، يوم الثلاثاء، متجهاً نحو تسجيل ثالث مكسب يومي فقط خلال الأسبوعين الماضيين، مع توقف صعود العملة الأميركية الذي غذّته عودة ثقة المستثمرين في قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على دعم نمو الاقتصاد الأميركي.

وزاد الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.307 دولار، بعدما تعافى من أدنى مستوى سجله يوم الاثنين عند 1.3011 دولار، وهو الأضعف منذ أبريل (نيسان) 2025. وفي المقابل، تراجع الجنيه بشكل طفيف أمام اليورو، الذي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة إلى 83.73 بنس، وفق «رويترز».

وجاء انتعاش الدولار مدفوعاً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، بعدما أدت عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، المحورية في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى ارتفاع سهم الشركة بنحو الثلث يوم الاثنين، وسحب أسهم التكنولوجيا العالمية إلى الصعود. وعكست قوة العملة الأميركية توقعات بأن استمرار الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يمنح الاقتصاد الأميركي ميزة تنافسية على بقية الاقتصادات، ويستدعي إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات أعلى للحيلولة دون ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي بصورة مفرطة.

وتُظهر أسواق المال أن المتعاملين يتوقعون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول)، وأن تبلغ الفائدة الأميركية ذروتها عند نحو 4.5 في المائة بحلول منتصف العام المقبل. وفي المقابل، تتوقع الأسواق حالياً أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.75 في المائة بحلول الفترة نفسها، بعدما أجرى زيادة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما قد يوفر، من الناحية النظرية، دعماً إضافياً للجنيه الإسترليني.

غير أن آفاق النمو الاقتصادي تصب في مصلحة الدولار. فقد نما الاقتصاد البريطاني بمعدل سنوي بلغ 1.9 في المائة خلال الربع الثالث، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ أواخر عام 2024، لكنه ظل دون معدل النمو الأميركي البالغ 3.4 في المائة خلال الفترة نفسها.

وقال أنطونيو روجييرو، الاستراتيجي لدى «كونفيرا»، إن الاختبار التالي للجنيه الإسترليني سيكون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري، الذي يعد المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس ضغوط الأسعار.

وأضاف أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار يختبر حالياً مستوى 1.30 دولار، مشيراً إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بأكثر من المتوقع قد يدفعه إلى الهبوط دون هذا المستوى. أما إذا جاءت البيانات أضعف من التوقعات، فقد يستقر الزوج حول هذا المستوى الذي يمثل حاجزاً نفسياً مهماً، لا سيما مع تراجع أسعار الطاقة، بما يعزز التوقعات باتجاه أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي.