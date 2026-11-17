ارتفع الجنيه الإسترليني، بحذر، أمام الدولار يوم الثلاثاء، منهياً سلسلة خسائر استمرَّت 5 أيام فقد خلالها نحو 2 في المائة من قيمته، مع إعادة الأسواق تقييم رهاناتها السابقة على إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر من المعتاد.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3189 دولار، كما سجَّل ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأوروبية الموحدة، ليبلغ 83.33 بنس لليورو، وفق «رويترز».

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية لدى «رابوبنك»، إن بيانات النمو الاقتصادي البريطاني، التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، دعمت الجنيه الإسترليني، بعدما عزَّزت احتمالات إقدام «بنك إنجلترا» على رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وأضافت أن الأسواق أخذت بالفعل في الحسبان عدداً كبيراً من الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة، وربما أكثر مما ينبغي، وهو ما يفسر تحرك الجنيه في نطاق محدود نسبياً خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

وتُظهر تسعيرات المتعاملين في الأسواق احتمالاً يبلغ 91 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، في حين تنقسم التوقعات تقريباً بالتساوي بشأن احتمال تنفيذ زيادة إضافية خلال اجتماع البنك في فبراير (شباط).

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي)، تسعّر أسواق المال حالياً نحو 4 زيادات في أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2027.

في المقابل، خفَّض المستثمرون رهاناتهم على إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر من المعتاد. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تراجعت احتمالات رفع الفائدة الأميركية بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر إلى 2.6 في المائة، مقارنة بنحو 14.5 في المائة يوم الخميس الماضي.

وكتب محللون لدى بنك «آي إن جي» أن بيانات سوق العمل البريطانية، التي جاءت أضعف من المتوقع ونُشرت في وقت سابق يوم الثلاثاء، من غير المرجح أن تؤثر كثيراً في مسار تشديد السياسة النقدية الذي يتبعه «بنك إنجلترا»، لكن بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الأربعاء قد تستدعي اهتماماً أكبر من الأسواق.

وتوقع المحللون أيضاً أن يتحرَّك سعر صرف اليورو أمام الجنيه الإسترليني ضمن نطاق يتراوح بين 0.83 و0.84 جنيه لليورو حتى مطلع العام الجديد.