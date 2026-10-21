الدوري المصري: الأهلي يفلت من الهزيمة أمام القناة

أفلت الأهلي من الهزيمة أمام ضيفه القناة، وأنقذ نقطة التعادل 3-3 في الرمق الأخير، الأربعاء، على ملعب القاهرة الدولي، في المرحلة السابعة من الدوري المصري.

وبدا الأهلي في طريقه للهزيمة حين تخلَّف 2-3 في الدقيقة 81 بالنيران الصديقة حين حول ياسين مرعي الكرة بالخطأ في مرماه، لكن المغربي أشرف داري أنقذ الموقف بإدراكه التعادل في الوقت بدلا من الضائع (90+4)، رافعاً رصيد فريقه إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف بيراميدز المتصدر.

وكانت أولى فرص المباراة من نصيب الأهلي في الدقيقة التاسعة حين استقبل أحمد سيد زيزو الكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها قوية، لكن الحارس محمد شعبان أبعدها بقبضة يده.

وفي الدقيقة 18، تقدم الأهلي حين أرسل مروان عطية كرة بينية إلى محمد هاني على الجهة اليمنى، فتقدم الأخير ثم أرسلها عرضية أرضية قابلها عمر الساعي بتسديدة أرضية مباشرة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى شعبان.

وتمكن القناة من التعادل في الدقيقة 33 حين تسلم محمود هاني «شلاطة» الكرة على الجهة اليسرى وراوغ محمد هاني قبل أن يسددها مقوسة خدعت مصطفى شوبير.

ونجح الأهلي في استعادة الأسبقية في الدقيقة 43 بعدما مرر المغربي أشرف بن شرقي كرة للظهير الأيسر توفيق محمد الذي أعادها له عرضية أرضية قابلها بتسديدة مباشرة من بين اثنين من مدافعي القناة.

وكاد محمد حمدي زكي يدرك التعادل للقناة في الدقيقة 52 حين أرسل شلاطة عرضية متقنة قابلها زكي برأسية قوية أخطأت مرمى شوبير بقليل، قبل أن يسدد حازم أبو سنة كرة قوية أبعدها شوبير لركلة ركنية بعدها بدقيقة.

ومن الركنية، عادت الكرة لمحمد صادق الذي سددها قوية أبعدها شوبير، لكن أبو سنة كان في المكان المناسب لمتابعتها في الشباك.

دفع مدرب الأهلي المغربي الحسين عموتة بالثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشه بدلاً من زيزو وإمام عاشور في الدقيقة 72.

وخلافاً لسير اللعب، أرسل حارس القناة محمد شعبان كرة طولية لمحمد حمدي زكي الذي انفرد بمرمى شوبير، فحاول المدافع ياسين مرعي إبعاد الكرة، لكنه أسكنها مرماه بالخطأ (81).

ودفع عموتة بالمغربي سفيان بن جديدة وعلي محمود بدلاً من عمر الساعي والجزائري منصف بقرار في محاولة لإنقاذ التعادل، وهذا ما تحقق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع حين أرسل محمد هاني كرة عرضية أخطأها الحارس محمد شعبان في تقديرها، فوصلت إلى أشرف داري الذي حوَّلها برأسه في الشباك.