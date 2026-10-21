عموتة ينتقد لاعبي الأهلي: لن نخرج بموسم صفري

انتقد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي المصري، أداء لاعبيه عقب التعادل مع القناة بنتيجة 3 - 3، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مؤكداً ثقته بقدرة فريقه على المنافسة على الألقاب وعدم إنهاء الموسم من دون بطولات.

وقال عموتة، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة على استاد القاهرة: «فوجئت ببعض الأخطاء التي ارتكبناها وكلفتنا كثيراً. افتقدنا التركيز والعزيمة والإرادة لحسم المباراة، ولم نستغل عدداً من الفرص المتاحة، ولذلك يُعد التعادل نتيجة سلبية بالنسبة إلينا، خصوصاً أن طموحنا المنافسة على لقب الدوري».

وأشار المدرب المغربي إلى أن فريقه قدّم مستويات أفضل في مبارياته السابقة، قائلاً: «قدمنا أداءً جيداً في المباراة الماضية بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وحققنا الفوز في أوغندا رغم مشقة السفر، كما كنا أكثر من رائعين أمام الزمالك».

واعترف عموتة بتراجع مستوى بعض اللاعبين، لكنه أشاد في المقابل بالروح القتالية التي أظهرها آخرون، موضحاً أن الأخطاء تبقى جزءاً من كرة القدم، وأن مسؤولية الجهاز الفني تتمثل في مساعدة اللاعبين على استعادة مستواهم أو إجراء التغييرات اللازمة.

وأضاف أن استبدال أي لاعب في وقت مبكر من المباراة قد يُنظر إليه باعتباره عقوبة، مشدداً على أن جميع القرارات الفنية تُتخذ وفقاً لمصلحة الفريق، بعيداً عن أي مواقف شخصية تجاه اللاعبين.

وأكد مدرب الأهلي تحمله المسؤولية عن النتيجة، مشيراً إلى أن الأخطاء لم تقتصر على الجانب الدفاعي، بل شملت أيضاً إهدار فرص هجومية واضحة كان من الممكن أن تحسم المواجهة.

وتابع: «لو كنا حاضرين بدنياً وذهنياً بالمستوى نفسه الذي ظهرنا به أمام الزمالك، لحققنا الفوز اليوم بسهولة».

ورغم التعثر، أبدى عموتة تفاؤله بقدرة الأهلي على العودة إلى طريق الانتصارات والمنافسة على البطولات، قائلاً: «لا أعتقد أن الأهلي في وجودنا سيخرج خالي الوفاض أو ينهي الموسم من دون ألقاب».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم، مضيفاً: «لا نهرب من المسؤولية، وهذه شجاعة منا، لكن على اللاعبين أيضاً تحمل مسؤولياتهم. سنعمل على تصحيح الأخطاء للوصول إلى المستوى المطلوب ومواصلة المنافسة على لقب الدوري».

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بعدما تعثر بالتعادل مرتين خلال مبارياته الخمس الأخيرة، بفارق 4 نقاط خلف بيراميدز المتصدر، الذي حقق العلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الزمالك حامل اللقب المركز الثالث برصيد 16 نقطة.