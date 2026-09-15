«إس تي سي بنك» يعزز حضوره في قطاع الأعمال عبر 6 اتفاقيات جديدة

عزز «إس تي سي بنك» (STC Bank) حضوره في قطاع الأعمال والخدمات المصرفية الرقمية، عبر توقيع ست اتفاقيات جديدة مع شركات محلية وعالمية، بالتزامن مع مشاركته شريكاً مؤسساً في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» (Money20/20 Middle East) 2026، الذي انطلقت أعماله في الرياض، الاثنين.

ووقّع البنك، خلال اليوم الأول من المؤتمر، اتفاقيات مع كل من «هلا» (Hala)، و«ميسر» (Moyasar)، و«هواوي» (Huawei)، و«سيرباي» (Surpay)، و«المطار» (Almatar)، و«باي لينك» (Paylink)، في خطوة تستهدف توسيع شبكة شراكاته وتعزيز تكامل خدماته وحلوله ضمن منظومة الخدمات المالية والتقنية الرقمية.

وتأتي الاتفاقيات في وقت يعمل فيه «إس تي سي بنك» على توسيع نطاق أعماله في السوق المصرفية الرقمية السعودية، مع تركيز متزايد على الحلول الموجهة إلى قطاع الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير خدمات مالية أكثر مرونة وارتباطاً بالعمليات الرقمية، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في احتياجات قطاع الأعمال.

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ويسعى البنك من خلال هذا التوجه إلى تعزيز دوره في خدمة الشركات ورواد الأعمال، مستفيداً من النمو الذي تشهده سوق الخدمات المالية الرقمية في المملكة، والطلب المتزايد على حلول مصرفية تجمع بين السرعة والمرونة والتكامل التقني.

ويشارك «إس تي سي بنك» (STC Bank) كذلك في أجندة المؤتمر، إذ يشارك منصور الزهراني، الرئيس التنفيذي للتقنية في البنك، ضمن قائمة المتحدثين في نسخة 2026.

وتعد هذه المشاركة الثانية للبنك في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط»، بعد مشاركته في النسخة الأولى عام 2025 بصفته شريكاً مؤسساً، في امتداد لحضوره ضمن منظومة التقنية المالية والخدمات المصرفية الرقمية في المملكة.

وتكتسب مشاركة البنك في نسخة العام الحالي أهمية في ظل النمو المتسارع للخدمات المصرفية الرقمية، وارتفاع الطلب من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على حلول مالية أكثر سرعة ومرونة وقابلية للتكامل مع احتياجاتها التشغيلية والتقنية.

ويُقام مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر (أيلول) 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم، بمشاركة قادة القطاعين المالي والتقني، والمستثمرين وصناع القرار والمؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية ومزودي حلول المدفوعات والخدمات المالية الرقمية.