«العربية للطيران» تبدأ رحلاتها من الدمام إلى 3 وجهات محلية في 20 سبتمبر

تبدأ «العربية للطيران» تشغيل رحلاتها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام اعتباراً من 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، بثلاث وجهات محلية تشمل الرياض وجدة والمدينة المنورة، وذلك بعد حصول التحالف الذي تقوده الشركة على شهادة المشغل الجوي (AOC) من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

ويتكون التحالف، الذي يتمتع بأغلبية سعودية، من مجموعة «العربية للطيران»، ومجموعة «نسما»، وشركة «كن القابضة»، في خطوة تمهد لبدء عملياته التشغيلية انطلاقاً من المنطقة الشرقية وتوسيع شبكة الرحلات المحلية والدولية مستقبلاً.

وبحسب خطة التشغيل، ستسيّر الناقلة رحلتين يومياً من الدمام إلى كل من الرياض وجدة، إلى جانب رحلة يومية إلى المدينة المنورة، بما يعزز خيارات النقل الجوي بين المنطقة الشرقية والمدن السعودية الرئيسية.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، إن بدء العمليات من مطار الملك فهد الدولي يمثل «محطة استراتيجية» في مسيرة نمو المجموعة، ويعكس توجهها نحو توسيع خيارات السفر الجوي الاقتصادي في السوق السعودية.

وأضاف أن نموذج أعمال الشركة يستهدف تعزيز الربط الجوي للمملكة عموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً، من خلال إضافة مزيد من الوجهات المحلية والدولية المباشرة انطلاقاً من مطار الملك فهد الدولي.

من جانبه، قال المهندس محمد بن علي الحسني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، إن انطلاق عمليات «العربية للطيران» يعكس المكانة المتنامية لمطار الملك فهد الدولي والثقة بقدراته التشغيلية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط الجوي وخدمة حركة المسافرين من المنطقة الشرقية إلى وجهات محلية ودولية.

وأوضح الحسني أن الشركة تعمل على دعم مستهدفات قطاع الطيران ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وتأتي الخطوة في إطار توسع حركة الطيران من مطار الملك فهد الدولي، وتعزيز المنافسة على الرحلات الداخلية انطلاقاً من الدمام، بالتزامن مع نمو الطلب على السفر الجوي وتوسع شبكة الربط بين المنطقة الشرقية وبقية مناطق المملكة.

وستعتمد الناقلة في عملياتها على طائرات «إيرباص A320» ذات الممر الواحد، فيما توفر على متن رحلاتها خدمة «سكاي تايم» (SkyTime) للترفيه، التي تتيح للمسافرين الوصول إلى المحتوى عبر أجهزتهم الشخصية، إلى جانب خدمات المأكولات والمشروبات وبرنامج المكافآت «إير ريواردز».