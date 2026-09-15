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يوميات الشرق

مضيفة حملت رضيعاً طوال الرحلة... وأصبحت «بطلة»

أمٌّ أنهكها سفرٌ شاق امتدّ أشهراً فوجدت مَن يمنحها قسطاً من الراحة

نامت الأمّ قليلاً... وتكفّل اللطف بالباقي (إنستغرام)
نامت الأمّ قليلاً... وتكفّل اللطف بالباقي (إنستغرام)
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مضيفة حملت رضيعاً طوال الرحلة... وأصبحت «بطلة»

نامت الأمّ قليلاً... وتكفّل اللطف بالباقي (إنستغرام)
نامت الأمّ قليلاً... وتكفّل اللطف بالباقي (إنستغرام)

حين شرعت المضيفة مونيك هاريس في أداء عملها على متن رحلة متّجهة من نيو جيرسي إلى ميشيغان الأسبوع الماضي، فعلت ما تفعله دائماً في كلّ رحلة، وبدأت حديثاً مع إحدى الراكبات.

في ذلك اليوم، قالت هاريس إنها دخلت في حوار مع أم حديثة العهد بالأمومة يُرافقها رضيعها. وبعد دقائق من الحديث، أوضحت المرأة أنها تعود بطفلها إلى الولايات المتحدة بعدما وضعته في الخارج.

وصرَّحت هاريس لمجلة «بيبول»: «كانت منهكة جداً، نظراً إلى أنها أقلعت من كولومبيا. كانت قد سافرت إلى كولومبيا في إجازة وهي حامل، ووضعت طفلها هناك، ولم تستطع العودة».

وأوضحت المضيفة أنّ الأم «المُنهكة» كانت تخوض «معركة» للحصول على إذن بدخول طفلها إلى الولايات المتحدة امتدّت أكثر من شهرين ونصف الشهر، وأنها كانت تقيم في فندق طوال مرحلة الإجراءات أمام المحاكم. وكانت قد تمكَّنت أخيراً من العودة إلى البلاد، بينما كانت رحلة شركة «يونايتد إيرلاينز» رقم 3486، المتّجهة من نيوارك بولاية نيو جيرسي إلى غراند رابيدز بولاية ميشيغان، مجرّد محطة في رحلة سفرهما الطويلة.

وقالت هاريس عن الأم وطفلها، الذي أطلقت عليه رفيقاتها في كولومبيا لقب «غوردو» بمحبّة: «كانت مُثقلة بالتعب من السفر منفردة طوال هذه الرحلة الشاقّة. وفي خضم الحديث، ظلّلتُ أراقبهما لأنها بدت شديدة الإنهاك».

وما تلا ذلك تصدَّر العناوين، ودفع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى إطلاق لقب «بطلة» على هاريس.

ووفق هاريس، التي تعمل مضيفةً لدى شركة «ريببلك إيرويز»، وهي شركة طيران إقليمية تُشغّل رحلات لحساب شركات أخرى، من بينها «يونايتد»، فإنها لاحظت الرضيع ينزلق ببطء من حضن أمه حين غفت من شدّة التعب.

وقالت: «لم يكن الطفل على وشك السقوط، لكنه كان قد انزلق من حضنها لأنها كانت منهكة، فتدخلتُ. أخذتُ الطفل ومضيتُ به، حتى تتمكَّن من أخذ قسط من الراحة».

وأضافت هاريس أنّ الأم المُتعبة كانت «ممتنّة، لكنها في الوقت عينه كانت تقول: (يا إلهي، أنا فقط مُتعبة، ولا أريد أن أُثقل كاهل أحد). فكنتُ أُطمئنها بأن الأمر لا يُشكِّل أي عبء».

وختمت: «كانت لحظة جميلة حقاً».

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يوميات الشرق

القراءة للمتعة تحمي الدماغ من التدهور المعرفي

القراءة للمتعة تحسِّن الانتباه والذاكرة لدى الأطفال (جامعة كمبردج)
القراءة للمتعة تحسِّن الانتباه والذاكرة لدى الأطفال (جامعة كمبردج)
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القراءة للمتعة تحمي الدماغ من التدهور المعرفي

القراءة للمتعة تحسِّن الانتباه والذاكرة لدى الأطفال (جامعة كمبردج)
القراءة للمتعة تحسِّن الانتباه والذاكرة لدى الأطفال (جامعة كمبردج)

أفادت دراسة أجراها باحثون في جامعة كمبردج البريطانية بأن القراءة للمتعة ترتبط بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية والمعرفية، بدءاً من تحسين الانتباه والذاكرة لدى الأطفال، وصولاً إلى تعزيز الصحة النفسية وتقليل خطر التدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن.

وأوضح الباحثون أن القراءة بغرض الاستمتاع، بغض النظر عن نوع الكتب أو المواد المقروءة، يمكن أن تدعم صحة الدماغ، وتطوّر المهارات المعرفية، وتعزز الرفاهية النفسية، ونُشرت النتائج، الثلاثاء، في دورية «Psychological Medicine».

وتشير الأدلة إلى أن البدء بالقراءة للمتعة في سن مبكرة قد يترك آثاراً تمتد إلى مراحل لاحقة من الحياة.

وخلال الدراسة، راجع الفريق نتائج أبحاث شملت أكثر من 10 آلاف شاب، وتبين أن الأطفال الذين بدأوا القراءة للمتعة في وقت مبكر أظهروا أداءً أفضل في الانتباه والذاكرة والوظائف التنفيذية، إلى جانب تحصيل أكاديمي أعلى، ومشكلات أقل في الصحة النفسية، وأنماط حياة أكثر صحة، بما في ذلك النوم لفترات أطول وقضاء وقت أقل أمام الشاشات.

ولا تقتصر فوائد القراءة على تحسين مهارات القراءة والكتابة، إذ تشير المراجعة إلى ارتباطها أيضاً بتحسن الأداء في الرياضيات، نظراً إلى أن المجالين يتطلبان بعض العمليات المعرفية المشتركة، مثل المهارات اللغوية والذاكرة والوظائف التنفيذية.

وبالنسبة إلى البالغين، ترتبط القراءة بمجموعة من الفوائد النفسية، أبرزها خفض التوتر والمساعدة على الاسترخاء، فضلاً عن تعزيز التعاطف والقدرة على فهم الآخرين وتقبُّل وجهات النظر المختلفة.

وأظهرت استطلاعات أن القراءة أصبحت من أكثر الوسائل شيوعاً للتخلص من التوتر، إذ اختارها 38 في المائة من البالغين وسيلةً مفضلةً للاسترخاء. كما وجد الباحثون أن قراءة الأدب الخيالي لمدة 5 دقائق فقط يمكن أن تخفض مستويات التوتر بنسبة تصل إلى 20 في المائة، إلى جانب تعزيز التركيز ومهارات حل المشكلات ومساعدة القراء على الشعور بقدر أقل من الوحدة.

وفي أحد الاستطلاعات، قال 35 في المائة من المشاركين إنهم يلجأون إلى الكتب للشعور بالراحة، مقارنةً بـ31 في المائة ممن اختاروا النبيذ و10 في المائة فضَّلوا الاستحمام بالماء الساخن.

ووفق الباحثين، قد تصبح فوائد القراءة أكثر أهمية مع التقدم في العمر، إذ ترتبط الأنشطة الترفيهية المحفزة للدماغ، وعلى رأسها القراءة، بتباطؤ التراجع المعرفي وانخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.

وفي دراسة أخرى شملت نحو 5500 شخص تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر، كان الأشخاص الذين يمارسون أنشطة من بينها القراءة بانتظام أقل عرضة بشكل ملحوظ للإصابة بضعف القدرات المعرفية خلال فترة متابعة استمرت 5 سنوات. كما وجدت دراسة أخرى أن قراءة الصحف والمجلات والكتب ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 33 في المائة.

وقد تساعد دراسات تصوير الدماغ في تفسير هذه الفوائد، إذ أظهرت ارتباط القراءة بتغيرات في بنية الدماغ، بما في ذلك زيادة حجم بعض المناطق ومساحتها القشرية في مناطق مرتبطة باللغة والتعلم وتنظيم المشاعر والتحكم التنفيذي.

كما ارتبطت القراءة بزيادة قوة الاتصالات في المادة البيضاء التي تدعم معالجة اللغة، وزيادة سماكة القشرة المخّية في مناطق رئيسية مرتبطة بالمهارات اللغوية.

ولا تقتصر فوائد القراءة على النشاط الفردي، إذ قد توفر القراءة مع الآخرين فوائد إضافية من خلال تعزيز التواصل الاجتماعي وتقليل الشعور بالعزلة.

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دراسة بريطانيا
يوميات الشرق

تفاعل المراهقين مع الخيول والحمير يقلل الحزن والوحدة

التفاعل مع الخيول والحمير يساعد على تحسين المزاج (جامعة كاليفورنيا في ديفيس)
التفاعل مع الخيول والحمير يساعد على تحسين المزاج (جامعة كاليفورنيا في ديفيس)
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تفاعل المراهقين مع الخيول والحمير يقلل الحزن والوحدة

التفاعل مع الخيول والحمير يساعد على تحسين المزاج (جامعة كاليفورنيا في ديفيس)
التفاعل مع الخيول والحمير يساعد على تحسين المزاج (جامعة كاليفورنيا في ديفيس)

كشفت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في ديفيس بالولايات المتحدة أن قضاء ثلاث دقائق فقط مع الخيول والحمير الصغيرة يمكن أن يحسِّن الحالة المزاجية لدى المراهقين.

وأوضح الباحثون أن المراهقين الذين تمكنوا من قراءة إشارات لغة جسد الحيوانات شهدوا انخفاضاً أكبر في مشاعر الوحدة والحزن. ونُشرت النتائج، الثلاثاء، بدورية «Scientific Reports».

وركّز معظم الدراسات السابقة حول التدخلات بمساعدة الحيوانات على الفوائد التي يحصل عليها البشر، بينما تعاملت مع الحيوانات باعتبارها أطرافاً سلبية في هذه التفاعلات. لكن الباحثين يرون أن هذا التصور يتجاهل الطبيعة المتبادلة للعلاقة بين الإنسان والحيوان.

وأشاروا إلى أنه من غير المنطقي، عند مراقبة طفل وحمار يتفاعلان معاً في حقل، افتراض أن أحدهما فقط يمر بتجربة، إذ يراقب كل منهما الآخر ويستجيب لسلوكه ويتخذ قراراته الخاصة. ومن هنا، أصبح فهم هذه التبادلية محوراً أساسياً للدراسة.

وخلال التجارب، لاحظ الباحثون أن الخيول والحمير الصغيرة في المختبر تستجيب بطرق مختلفة تبعاً لأسلوب لمسها ومداعبتها، وأن استجابة الحيوانات بدورها يمكن أن تؤثر في تجربة الإنسان وتجعله يشعر بالرضا عندما ينجح في جعل الحيوان أكثر راحة.

ولدراسة تأثير هذا التفاعل المتبادل، راقب الباحثون تفاعلات 61 مراهقاً مع مجموعة صغيرة من الخيول والحمير التي جرى إنقاذها، وضمّت حصانين صغيرين وحمارين صغيرين. وقضى كل مشارك ثلاث دقائق مع الحيوانات.

وطُلب من نصف المشاركين مداعبة ظهور الحيوانات برفق، بينما طُلب من النصف الآخر حكّ أعناقها بقوة، وهي طريقة تحاكي أسلوب تنظيف الحيوانات بعضها لبعض.

كما تعلَّم المراهقون التعرف على إشارتين سلوكيتين لدى الحيوانات: تحريك الشفتين، وهو سلوك يشير إلى المتعة أو الاستمتاع، والابتعاد، وهو ما يشير إلى رغبة الحيوان في الحصول على مساحة شخصية.

وأظهرت النتائج أن الخيول والحمير حرّكت شفاهها خلال 75 في المائة من تفاعلات حك الرقبة، مقارنة بـ48 في المائة من تفاعلات مداعبة الظهر.

في المقابل، ابتعدت الحيوانات، خلال 89 في المائة من تفاعلات المداعبة، مقارنة بـ42 في المائة فقط أثناء حك الرقبة.

وأفاد جميع المراهقين بأنهم شعروا بمزيد من الهدوء وانخفاض مستويات التوتر والحزن والوحدة والإثارة، بغضّ النظر عما إذا كانوا قد كُلّفوا بمداعبة الحيوانات أو حك أعناقها.

لكن الباحثين رصدوا اختلافات مهمة بين المشاركين الذين لاحظوا سلوك الحيوانات أثناء التفاعل، فقد سجل المراهقون الذين لاحظوا تحريك الحيوانات شفاهها انخفاضاً أكبر في مشاعر الوحدة، بينما شهد الذين لاحظوا الحيوانات وهي تبتعد عنهم انخفاضاً أكبر في مشاعر الحزن.

وأكد الباحثون أن الدراسة لا تتعلق فحسب بتحديد أفضل طريقة لمداعبة حمار أو حصان صغير، بل تركز بصورة أساسية على طبيعة التفاعل المتبادل بين الإنسان والحيوان.

وقال الباحثون إن النتائج تطرح احتمالاً مهماً مفاده أن تحسين تجربة الحيوان خلال التفاعل قد يكون أحد العوامل التي تسهم في تحسين تجربة الإنسان أيضاً. وأضافوا أن هذه النتائج قد تُغير طريقة تصميم التدخلات بمساعدة الحيوانات، سواء في المستشفيات أو المدارس أو مراكز ركوب الخيل العلاجية وغيرها.

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دراسة أميركا
يوميات الشرق

الذكاء الاصطناعي يتغير... والوكلاء قد يصنعون «مجتمعات اصطناعية»

وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحوا قادرين على استخدام الأدوات والوصول إلى المعلومات وكتابة الأكواد وتنفيذها (بكسلز)
وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحوا قادرين على استخدام الأدوات والوصول إلى المعلومات وكتابة الأكواد وتنفيذها (بكسلز)
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الذكاء الاصطناعي يتغير... والوكلاء قد يصنعون «مجتمعات اصطناعية»

وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحوا قادرين على استخدام الأدوات والوصول إلى المعلومات وكتابة الأكواد وتنفيذها (بكسلز)
وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحوا قادرين على استخدام الأدوات والوصول إلى المعلومات وكتابة الأكواد وتنفيذها (بكسلز)

لم يعد مستقبل الذكاء الاصطناعي مرتبطاً فقط بتطوير آلات أكثر ذكاءً؛ بل قد ينتقل إلى مرحلة جديدة تعمل فيها ملايين الأنظمة المستقلة معاً، وتتعاون وتتنافس وتتفاوض نيابة عن البشر. وقد يؤدي هذا التطور إلى ظهور ما يمكن وصفه بـ«المجتمعات الاصطناعية»، بحسب تقرير لموقع «ذا كونفرسايشن».

وأوضح التقرير أنه فبدلاً من أن يقتصر الذكاء الاصطناعي على أنظمة المحادثة مثل «تشات جي بي تي» و«كوبيلوت»، تتجه التكنولوجيا نحو ما يعرف بـ«الوكلاء» القادرين على مراقبة العالم من حولهم، واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام على مدى فترات طويلة؛ من حجز الرحلات إلى إدارة سلاسل التوريد والشؤون المالية.

ملايين الوكلاء قد يتفاعلون معاً

يعمل «وكيل» الذكاء الاصطناعي على إدراك ما يحدث، واتخاذ قرار ثم تنفيذ إجراء. ومع انتشار هذه الأنظمة، يمكن أن يبدأ وكلاء مختلفون بالعمل نيابة عن أفراد أو شركات أو مؤسسات، والتواصل مع وكلاء آخرين لتحقيق أهداف مختلفة.

فقد يتفاوض وكيل يمثل شخصاً على قرض عقاري مع وكيل تابع لبنك، أو ينسق موعد عملية جراحية مع وكيل مستشفى، أو يعيد ترتيب رحلة مع وكلاء شركة طيران وفندق وشركة تأمين.

وهنا يتغير الهدف الأساسي وفقاً للتقرير: فبدلاً من التركيز على مدى ذكاء وكيل واحد، يصبح التحدي هو فهم ما قد يحدث عندما يتفاعل ملايين الوكلاء معاً، ولكل منها أهدافه ومصالحه وقواعده.

من الذكاء الاصطناعي إلى «المجتمعات الاصطناعية»

فكرة تفاعل أنظمة الذكاء الاصطناعي ليست جديدة؛ فقد بحث العلماء لعقود في الأنظمة متعددة الوكلاء، وفي كيفية جعل أنظمة مستقلة تتعاون وتخطط وتتفاوض.

لكن قدرات الأنظمة الحديثة تجعل الفكرة أكثر أهمية؛ فالوكلاء أصبحوا قادرين على استخدام الأدوات، والوصول إلى المعلومات، وكتابة الأكواد وتنفيذها، والتواصل مع أنظمة أخرى، والعمل لفترات طويلة من دون تدخل بشري مستمر.

ومع زيادة عدد الوكلاء، يمكن أن تظهر سلوكيات جماعية يصعب توقعها حتى لو كان كل وكيل منفرداً يؤدي مهمته بطريقة صحيحة.

سلسلة التوريد تكشف تعقيد التفاعل

يمكن تصور ذلك في سلسلة توريد تعتمد على وكيل للجهة المصنعة، وآخر للمورد، ووكلاء للنقل والمخزون والمستودعات. قد ينفذ كل وكيل مهمته وفق القواعد الموضوعة له، لكن تفاعل القرارات المختلفة قد يؤدي إلى نتائج لم يتوقعها أي طرف.

وفي تجربة شاركت فيها «أوبن إيه آي» و«هاجينغ فيس»، تفاعل آلاف الوكلاء عبر عشرات الآلاف من الرسائل، وتمكنت الأنظمة من تجاوز ضوابط أمنية كانت قد أُضعفت عمداً لأغراض التجربة. ويشير ذلك إلى أن السلوك الجماعي للأنظمة المستقلة قد يكون أكثر تعقيداً من سلوك أي نظام منفرد.

من يضع قواعد المجتمعات الاصطناعية؟

إذا أصبح الوكلاء يتعاونون ويتنافسون ويحلون النزاعات ويتخذون قرارات نيابة عن البشر، فإن المسألة لن تعود تقنية فقط. وستبرز أسئلة تتعلق بالقانون والاقتصاد والسياسة والمجتمع.

من المسؤول عندما يتخذ وكيل قراراً خاطئاً؟ وكيف تُحل النزاعات بين وكلاء لديهم مصالح متعارضة؟ ومن يضع القواعد التي تحكم هذه الأنظمة؟ ومن يملك حق تغييرها؟

هذه الأسئلة تجعل بناء «مجتمعات اصطناعية» مختلفاً جذرياً عن مجرد تطوير برنامج أكثر ذكاءً.

البشر والذكاء الاصطناعي... تعاون بدلاً من الاستبدال

بحسب التقرير، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر في المستقبل؛ فالسيناريو الأكثر احتمالاً قد يكون تعاون البشر والوكلاء، بحيث يقدم البشر الحكم والخبرة والقيم وفهم السياق وتحمل المسؤولية، بينما يوفر الوكلاء السرعة والقدرة على العمل المستمر ومعالجة كميات هائلة من البيانات.

والهدف سيكون بناء أنظمة يستطيع فيها البشر والذكاء الاصطناعي تحقيق نتائج لا يستطيع أي منهما الوصول إليها بمفرده.

لكن تحقيق ذلك يتطلب الثقة والشفافية والخصوصية والمساءلة، إلى جانب قواعد واضحة تحكم تفاعل الأنظمة المختلفة.

التحدي المقبل: إدارة ملايين الأنظمة المستقلة

شهد العقد الماضي سباقاً لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً. أما التحدي المقبل فقد يكون إدارة ملايين الأنظمة المستقلة التي تعمل معاً بأمان وعدالة وفاعلية.

وبذلك، قد لا يتحدد مستقبل الذكاء الاصطناعي فقط بمدى ذكاء كل وكيل على حدة، بل بطبيعة المجتمعات التي تنشأ من تفاعل هؤلاء الوكلاء؛ فإدارة مجتمع من الأنظمة المستقلة قد تكون أكثر صعوبة بكثير من إدارة نظام واحد، وهو ما يجعل وضع القواعد والمؤسسات وآليات المساءلة جزءاً أساسياً من مستقبل الذكاء الاصطناعي.

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