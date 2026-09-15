قنديل بحر «بطول حافلة» يُفاجئ غوّاصاً قبالة سواحل ويلز

قال غوّاص حرّ إنه «لم يصدّق حظّه» حين رصد قنديل بحر عملاقاً قبالة السواحل الويلزية.

وأفاد إيستين مورغان، من بيمبروكشاير، بأنّ قنديل البحر، من نوع «عُرف الأسد»، كان «بطول حافلة»، إذ تراوح طوله بين 10 و15 متراً (من 32 قدماً و8 بوصات إلى 49 قدماً وبوصتين).

ووفق «بي بي سي»، قال الناشط في مجال الحفاظ على البيئة، البالغ 21 عاماً، والذي يُوثّق مشاهداته بالفيديو لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف رفع الوعي بـ«التهديدات التي تواجهها بحارنا»، إنها كانت المرة الأولى التي يرى فيها قنديل بحر من نوع «عُرف الأسد» في ويلز.

وأشار أحد علماء الأحياء البحرية إلى أنّ هذا النوع هو الأكثر شيوعاً في المياه الباردة قبالة السواحل الاسكوتلندية، وأن لسعته، وإن كانت «مؤلمة»، لا تُشكّل خطراً على الحياة.

وأوضح مورغان أنه كان يسبح قرب شاطئ تريفين في بيمبروكشاير حين لاحظ المجسات تتراءى له في الماء.

وأضاف: «تحوّلت 3 مجسات إلى 10، ثم إلى 20، وظلّت تتكشّف أمامي من دون توقّف».

وكان القنديل ضخماً إلى درجة أنّ مجساته امتدّت «إلى ما هو أبعد من مدى الرؤية».

وكان مورغان قد ظنّ في البداية أنه قنديل «البوصلة»، وهو نوع مألوف في المياه البريطانية، قبل أن يدرك أن حجمه أكبر من ذلك بكثير.

وقال: «لا بدّ أنه كان بطول حافلة أو قطار صغير. لم أستوعب ضخامة حجمه حقاً».

وأشارت منظمة «صناديق الحياة البرّية» إلى أن قنديل «عُرف الأسد» استمدّ اسمه من مجساته الطويلة، وأنه يجمع بين «جمال الأسد وقوته».

وتبلغ هذه الكائنات، في الأحوال العادية، نحو 3 أمتار (9 أقدام و8 بوصات) طولاً، وإنما مجساتها، التي تستخدمها للإيقاع بفرائسها، قد يتجاوز طولها 30 إلى 36.5 متر (من 98 قدماً و4 بوصات إلى 119 قدماً و8 بوصات)، ممّا يجعلها من أطول الكائنات الحيّة على وجه الأرض.

وقالت عالمة الأحياء البحرية، الدكتورة كاثي لوكاس، من جامعة ساوثهامبتون، إن مقطع الفيديو الذي التقطه مورغان يُظهر الطول المذهل لهذا الكائن.

وأضافت: «المجسات طويلة ورفيعة جداً، إلى درجة أنك قد لا تراها أصلاً»، مستحضرةً ذكريات عملها الميداني في اسكوتلندا، حين كان الغوّاصون يجدون أجزاءً من المجسات عالقةً بأجسادهم دون أن يكون ثمة أي قنديل بحر في الجوار.

وأوضحت: «تظلّ هذه المجسات قادرة على اللسع حتى بعد انفصالها»، مُنبّهةً إلى أنه، وإن كانت اللسعة «مؤلمة» وتُعدّ «الأشدّ في المملكة المتحدة»، فإنها ليست خطيرة.

وتابعت: «يُنصح بعدم لمسها، وإن علق بجلدك جزء من المجسات، فأزِحه بعصا واغسل المنطقة بالماء الدافئ لإبطال أثر اللسع».

وأفادت لوكاس بأن قناديل «عُرف الأسد» تصل «أحياناً» إلى السواحل الويلزية في وقت متأخر من فصل الصيف أو في الخريف، استناداً إلى بيانات رصد القناديل التي يُسجّلها العامة، وإنما موطنها الرئيسي في المملكة المتحدة يبقى في اسكوتلندا.

من جهته، يرى مورغان أنه ينبغي لنا أن نكون «ممتنين» لوجودها في ويلز، مُؤكّداً أنها ليست «وحوشاً مرعبة» كما قد يتخيّل بعضهم.

وقال: «أكبر مشكلة تواجهك هي أن تصطدم بها عَرَضاً. فاللسعة التي يُسبّبها عُرف الأسد ليست شيئاً تتمنّى تجربته».

وأضاف أنه بات يُلاحظ تدفق أعداد «متزايدة» من القناديل إلى المياه الويلزية خلال جلسات التصوير التي يُجريها، مشيراً إلى أنّ ذلك يندرج ضمن نمط أشمل يُرصَد فيه تكاثر أنواع من الكائنات البحرية المرتبطة بالمياه الدافئة.