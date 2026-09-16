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عالم الاعمال

«مصدر» تستعرض منصة رقمية لإدارة الامتثال بالتأمين الصحي

تتيح للمنشآت متابعة التغطية التأمينية للموظفين ورصد فجوات الامتثال وتفادي المخالفات

استعرضت شركة «مصدر» منصتها المتخصصة «الامتثال بالتأمين الصحي» (HIP) خلال مشاركتها بمؤتمر «موني 20/20» (الشرق الأوسط)
استعرضت شركة «مصدر» منصتها المتخصصة «الامتثال بالتأمين الصحي» (HIP) خلال مشاركتها بمؤتمر «موني 20/20» (الشرق الأوسط)
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«مصدر» تستعرض منصة رقمية لإدارة الامتثال بالتأمين الصحي

استعرضت شركة «مصدر» منصتها المتخصصة «الامتثال بالتأمين الصحي» (HIP) خلال مشاركتها بمؤتمر «موني 20/20» (الشرق الأوسط)
استعرضت شركة «مصدر» منصتها المتخصصة «الامتثال بالتأمين الصحي» (HIP) خلال مشاركتها بمؤتمر «موني 20/20» (الشرق الأوسط)

استعرضت شركة «مصدر»، منصتها المتخصصة «الامتثال بالتأمين الصحي» (HIP)، خلال مشاركتها في مؤتمر «Money20/20 Middle East 2026» المنعقد في الرياض؛ بهدف إطلاع مجتمع الأعمال وشركاء التحول الرقمي على أحدث الحلول العملية لتنظيم ومتابعة التزام المنشآت بالتغطية التأمينية لموظفيها.

وتُوفر منصة الامتثال بالتأمين الصحي حلولاً متكاملة تتيح للمنشآت إدارة ملف التأمين الصحي بكفاءة عالية؛ بدءاً من المتابعة اللحظية لحالة التغطية التأمينية لكل موظف، ورصد نسب الامتثال، واكتشاف الفجوات بشكل فوري، وصولاً إلى تسهيل مهام إدارات الموارد البشرية والخدمات الحكومية في اتخاذ الإجراءات المطلوبة بسرعة ووضوح.

وتغطي المنصة الدورة التشغيلية لإدارة التأمين الصحي بالكامل عبر بيئة مترابطة؛ حيث تُمكّن المنشآت من إضافة وإلغاء المشتركين بسهولة، إلى جانب استعراض وتقييم عروض التأمين المقدَّمة من شبكة شركائها من مزوّدي الخدمة.

وشهد جناح «مصدر» في المؤتمر تقديم عروض توضيحية حية، شملت كيفية رصد الحالات التأمينية التي تتطلب إجراءات تصحيحية، وتحديث بيانات العاملين، وإدارة المتغيرات المستمرة في القوى العاملة، بما يضمن استمرارية الامتثال للأنظمة وتفادي الغرامات والمخالفات.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت «مصدر» لقاءات موسَّعة مع ممثلي قطاع الأعمال، ومختصي شؤون الموظفين، ومزوّدي التغطية التأمينية والوسطاء ومطوّري الأنظمة؛ لبحث فرص التكامل الفني وبناء الشراكات الاستراتيجية.

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«برق» تغلق جولة استثمارية من الفئة الأولى بقيمة 329.5 مليون دولار

أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية إغلاق جولة استثمارية (الشرق الأوسط)
أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية إغلاق جولة استثمارية (الشرق الأوسط)
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«برق» تغلق جولة استثمارية من الفئة الأولى بقيمة 329.5 مليون دولار

أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية إغلاق جولة استثمارية (الشرق الأوسط)
أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية إغلاق جولة استثمارية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية إغلاق جولة استثمارية من الفئة (Series A) بقيمة 329.5 مليون دولار، وبتقييم 1.85 مليار دولار، في محطة جديدة تعكس النمو الذي حققته الشركة منذ انطلاقها، وترسخ مكانتها ضمن أبرز شركات التقنية المالية نمواً في المملكة والمنطقة.

وشهدت الجولة الاستثمارية مشاركة كل من «شركة نون للاستثمارات»، و«بنك صحار الدولي»، و«صندوق M20»، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين بمسيرة «برق» وإمكاناتها المستقبلية، وتؤكد جاذبية الفرص الاستثمارية التي يشهدها قطاع التقنية المالية بالمملكة والمنطقة.

تأتي الجولة بعد مسيرة نمو متميزة لـ«برق»، بحيث تمكنت «برق»، اليوم، من تجاوز أكثر من 15 مليون مستخدم، خلال عامين، من أكثر من 210 جنسيات، بالتوازي مع التوسع في منظومة خدماتها وحلولها المالية الرقمية، بما يعكس الإقبال المتنامي على منتجات الشركة وقدرتها على بناء قاعدة واسعة من المستخدمين، خلال فترة زمنية قياسية.

كما بلغت قيمة الأموال المتداولة أكثر من 440 مليار ريال (117.3)، في مؤشر يعكس حجم النشاط الذي حققته «برق»، واتساع نطاق استخدام خدماتها المالية الرقمية منذ انطلاقها.

ووفقاً للتقييم، الذي وصلت له «برق»، أصبحت واحدة من أسرع الشركات وصولاً إلى التقييم الملياري في المنطقة، ومن بين الأسرع عالمياً في قطاع التقنية المالية، وهو ما يعكس وتيرة النمو التي حققتها الشركة، خلال فترة وجيزة من انطلاقها.

وستدعم الجولة الاستثمارية المرحلة المقبلة من نمو «برق»، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع تطوير المنتجات والخدمات، والاستثمار في حلول مالية وتقنية جديدة، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة إقليمياً ودولياً، بما يسهم في تقديم تجربة مالية رقمية أكثر تطوراً وسهولة للمستخدمين.

يأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه قطاع التقنية المالية بالمملكة تطوراً استثنائياً، مدفوعاً بالتقدم المستمر في البنية التحتية المالية والرقمية، والبيئة التنظيمية الداعمة، ومستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إلى جانب جهود البنك المركزي السعودي الرامية إلى تعزيز المدفوعات الرقمية ودعم الابتكار في الخدمات المالية.

ويمثل إغلاق الجولة محطة رئيسية في مسيرة «برق»، ويعكس قدرتها على الانتقال، خلال فترة وجيزة من مرحلة النمو السريع، إلى بناء منصة مالية رقمية ذات نطاق واسع، مستندة إلى قاعدة مستخدمين متنامية، وحجم عمليات متزايد، وطموحات توسعية تستهدف تعزيز حضورها في قطاع التقنية المالية على المستويين الإقليمي والدولي.

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عالم الاعمال

«إس تي سي بنك» يعزز حضوره في قطاع الأعمال عبر 6 اتفاقيات جديدة

جانب من مشاركة «إس تي سي بنك» في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة «إس تي سي بنك» في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
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«إس تي سي بنك» يعزز حضوره في قطاع الأعمال عبر 6 اتفاقيات جديدة

جانب من مشاركة «إس تي سي بنك» في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة «إس تي سي بنك» في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

عزز «إس تي سي بنك» (STC Bank) حضوره في قطاع الأعمال والخدمات المصرفية الرقمية، عبر توقيع ست اتفاقيات جديدة مع شركات محلية وعالمية، بالتزامن مع مشاركته شريكاً مؤسساً في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» (Money20/20 Middle East) 2026، الذي انطلقت أعماله في الرياض، الاثنين.

ووقّع البنك، خلال اليوم الأول من المؤتمر، اتفاقيات مع كل من «هلا» (Hala)، و«ميسر» (Moyasar)، و«هواوي» (Huawei)، و«سيرباي» (Surpay)، و«المطار» (Almatar)، و«باي لينك» (Paylink)، في خطوة تستهدف توسيع شبكة شراكاته وتعزيز تكامل خدماته وحلوله ضمن منظومة الخدمات المالية والتقنية الرقمية.

وتأتي الاتفاقيات في وقت يعمل فيه «إس تي سي بنك» على توسيع نطاق أعماله في السوق المصرفية الرقمية السعودية، مع تركيز متزايد على الحلول الموجهة إلى قطاع الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير خدمات مالية أكثر مرونة وارتباطاً بالعمليات الرقمية، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في احتياجات قطاع الأعمال.

ويسعى البنك من خلال هذا التوجه إلى تعزيز دوره في خدمة الشركات ورواد الأعمال، مستفيداً من النمو الذي تشهده سوق الخدمات المالية الرقمية في المملكة، والطلب المتزايد على حلول مصرفية تجمع بين السرعة والمرونة والتكامل التقني.

ويشارك «إس تي سي بنك» (STC Bank) كذلك في أجندة المؤتمر، إذ يشارك منصور الزهراني، الرئيس التنفيذي للتقنية في البنك، ضمن قائمة المتحدثين في نسخة 2026.

وتعد هذه المشاركة الثانية للبنك في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط»، بعد مشاركته في النسخة الأولى عام 2025 بصفته شريكاً مؤسساً، في امتداد لحضوره ضمن منظومة التقنية المالية والخدمات المصرفية الرقمية في المملكة.

وتكتسب مشاركة البنك في نسخة العام الحالي أهمية في ظل النمو المتسارع للخدمات المصرفية الرقمية، وارتفاع الطلب من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على حلول مالية أكثر سرعة ومرونة وقابلية للتكامل مع احتياجاتها التشغيلية والتقنية.

ويُقام مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر (أيلول) 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم، بمشاركة قادة القطاعين المالي والتقني، والمستثمرين وصناع القرار والمؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية ومزودي حلول المدفوعات والخدمات المالية الرقمية.

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عالم الاعمال

«العربية للطيران» تبدأ رحلاتها من الدمام إلى 3 وجهات محلية في 20 سبتمبر

إحدى طائرات «العربية للطيران» (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات «العربية للطيران» (الشرق الأوسط)
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«العربية للطيران» تبدأ رحلاتها من الدمام إلى 3 وجهات محلية في 20 سبتمبر

إحدى طائرات «العربية للطيران» (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات «العربية للطيران» (الشرق الأوسط)

تبدأ «العربية للطيران» تشغيل رحلاتها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام اعتباراً من 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، بثلاث وجهات محلية تشمل الرياض وجدة والمدينة المنورة، وذلك بعد حصول التحالف الذي تقوده الشركة على شهادة المشغل الجوي (AOC) من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

ويتكون التحالف، الذي يتمتع بأغلبية سعودية، من مجموعة «العربية للطيران»، ومجموعة «نسما»، وشركة «كن القابضة»، في خطوة تمهد لبدء عملياته التشغيلية انطلاقاً من المنطقة الشرقية وتوسيع شبكة الرحلات المحلية والدولية مستقبلاً.

وبحسب خطة التشغيل، ستسيّر الناقلة رحلتين يومياً من الدمام إلى كل من الرياض وجدة، إلى جانب رحلة يومية إلى المدينة المنورة، بما يعزز خيارات النقل الجوي بين المنطقة الشرقية والمدن السعودية الرئيسية.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، إن بدء العمليات من مطار الملك فهد الدولي يمثل «محطة استراتيجية» في مسيرة نمو المجموعة، ويعكس توجهها نحو توسيع خيارات السفر الجوي الاقتصادي في السوق السعودية.

وأضاف أن نموذج أعمال الشركة يستهدف تعزيز الربط الجوي للمملكة عموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً، من خلال إضافة مزيد من الوجهات المحلية والدولية المباشرة انطلاقاً من مطار الملك فهد الدولي.

من جانبه، قال المهندس محمد بن علي الحسني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، إن انطلاق عمليات «العربية للطيران» يعكس المكانة المتنامية لمطار الملك فهد الدولي والثقة بقدراته التشغيلية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط الجوي وخدمة حركة المسافرين من المنطقة الشرقية إلى وجهات محلية ودولية.

وأوضح الحسني أن الشركة تعمل على دعم مستهدفات قطاع الطيران ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وتأتي الخطوة في إطار توسع حركة الطيران من مطار الملك فهد الدولي، وتعزيز المنافسة على الرحلات الداخلية انطلاقاً من الدمام، بالتزامن مع نمو الطلب على السفر الجوي وتوسع شبكة الربط بين المنطقة الشرقية وبقية مناطق المملكة.

وستعتمد الناقلة في عملياتها على طائرات «إيرباص A320» ذات الممر الواحد، فيما توفر على متن رحلاتها خدمة «سكاي تايم» (SkyTime) للترفيه، التي تتيح للمسافرين الوصول إلى المحتوى عبر أجهزتهم الشخصية، إلى جانب خدمات المأكولات والمشروبات وبرنامج المكافآت «إير ريواردز».

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