«مصدر» تستعرض منصة رقمية لإدارة الامتثال بالتأمين الصحي

استعرضت شركة «مصدر»، منصتها المتخصصة «الامتثال بالتأمين الصحي» (HIP)، خلال مشاركتها في مؤتمر «Money20/20 Middle East 2026» المنعقد في الرياض؛ بهدف إطلاع مجتمع الأعمال وشركاء التحول الرقمي على أحدث الحلول العملية لتنظيم ومتابعة التزام المنشآت بالتغطية التأمينية لموظفيها.
وتُوفر منصة الامتثال بالتأمين الصحي حلولاً متكاملة تتيح للمنشآت إدارة ملف التأمين الصحي بكفاءة عالية؛ بدءاً من المتابعة اللحظية لحالة التغطية التأمينية لكل موظف، ورصد نسب الامتثال، واكتشاف الفجوات بشكل فوري، وصولاً إلى تسهيل مهام إدارات الموارد البشرية والخدمات الحكومية في اتخاذ الإجراءات المطلوبة بسرعة ووضوح.
وتغطي المنصة الدورة التشغيلية لإدارة التأمين الصحي بالكامل عبر بيئة مترابطة؛ حيث تُمكّن المنشآت من إضافة وإلغاء المشتركين بسهولة، إلى جانب استعراض وتقييم عروض التأمين المقدَّمة من شبكة شركائها من مزوّدي الخدمة.
وشهد جناح «مصدر» في المؤتمر تقديم عروض توضيحية حية، شملت كيفية رصد الحالات التأمينية التي تتطلب إجراءات تصحيحية، وتحديث بيانات العاملين، وإدارة المتغيرات المستمرة في القوى العاملة، بما يضمن استمرارية الامتثال للأنظمة وتفادي الغرامات والمخالفات.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت «مصدر» لقاءات موسَّعة مع ممثلي قطاع الأعمال، ومختصي شؤون الموظفين، ومزوّدي التغطية التأمينية والوسطاء ومطوّري الأنظمة؛ لبحث فرص التكامل الفني وبناء الشراكات الاستراتيجية.