«الملكية الأردنية» تطلق رحلات مباشرة بين الرياض والعقبة

أعلنت «الملكية الأردنية» تشغيل رحلات جوية مباشرة بين الرياض والعقبة، ابتداءً من 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، بواقع رحلتين أسبوعياً، في خطوة تستهدف تعزيز الربط الجوي بين السعودية والأردن ودعم حركة السياحة بين البلدين.

وتربط الرحلات الجديدة مطار الملك خالد الدولي في الرياض بمطار الملك حسين الدولي في العقبة، بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ لتوفر للمسافرين من العاصمة السعودية خياراً مباشراً للوصول إلى المدينة الأردنية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

قال كريم مخلوف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «الملكية الأردنية»، إن تدشين الخط الجديد يأتي ضمن خطط الشركة لتوسيع شبكة رحلاتها الإقليمية وتعزيز حركة السياحة إلى الأردن.

وأضاف أن تشغيل رحلات الرياض - العقبة، إلى جانب الرحلات المباشرة القائمة بين الرياض وعمّان، يمنح المسافرين من السعودية خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات الأردنية عبر بوابتين رئيسيتين.

وتُعد العقبة نقطة وصول إلى عدد من أبرز الوجهات السياحية في الأردن، وفي مقدمتها البتراء ووادي رم، ضِمن ما يُعرَف بـ«المثلث الذهبي»، فضلاً عن ارتباطها بوجهات أخرى تشمل البحر الميت والعاصمة عمّان.

يأتي تشغيل الخط الجديد ضِمن توجه «الملكية الأردنية» لتوسيع الربط المباشر مع الأسواق الإقليمية، بالتوازي مع جهودها لزيادة حركة الزوار إلى مختلف الوجهات الأردنية.