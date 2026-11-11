«متلازمة السوبرماركت»... لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوار أثناء التسوق؟

قد تتحول رحلة التسوق الأسبوعية إلى تجربة مرهقة لبعض الأشخاص، لا بسبب الازدحام أو طول قوائم المشتريات، بل نتيجة شعور مفاجئ بالدوار والغثيان وفقدان التوازن وسط رفوف المتاجر وإضاءتها الساطعة وممراتها المزدحمة. وتُعرف هذه الحالة باسم «متلازمة السوبرماركت»، وهي ظاهرة ترتبط باضطراب طريقة معالجة الدماغ للمعلومات البصرية والحفاظ على التوازن.

ويعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» أسباب هذه الحالة وأبرز أعراضها، ولماذا تثير بعض البيئات المزدحمة بصرياً الدوار لدى أشخاص دون غيرهم، وكيف يمكن الحد من تأثيراتها ومتى تستدعي تقييماً طبياً.

وترتبط هذه الظاهرة في كثير من الحالات باضطرابات الجهاز الدهليزي، المسؤول عن التوازن والإحساس بالاتجاه والموقع في الفراغ.

ما «متلازمة السوبرماركت» وما أسبابها؟

يشير مصطلح «الدوار الناجم عن المحفزات البصرية»، المعروف أيضاً باسم «متلازمة السوبرماركت»، إلى الشعور بالدوار أو عدم الاتزان عند الوجود في أماكن مليئة بالتفاصيل والحركة، مثل ممرات متاجر البقالة والصيدليات ومحال الملابس.

وأوضح الطبيب روبرت تومسون، المساهم الطبي في مركز «كير بوينت بوسطن» للصحة النفسية، أن المصطلح يصف نمطاً من الأعراض، وليس تشخيصاً طبياً مستقلاً. ومن التفسيرات المحتملة لهذه الحالة حدوث تعارض بين المعلومات التي يتلقاها الدماغ من الجهاز البصري والجهاز الدهليزي، أو الأذن الداخلية، المسؤول عن التوازن.

وأضاف تومسون أن الدماغ قد يعتمد بصورة مفرطة على المعلومات البصرية للحفاظ على التوازن، ما يجعل الممرات المزدحمة والإضاءة القوية والأنماط المتكررة محفزات للدوار وعدم الاستقرار والتشوش والغثيان. وقد يشعر بعض الأشخاص كما لو أنهم يتمايلون أو يتأرجحون، رغم وقوفهم في مكانهم.

وتتطلب زيارة المتاجر من المصابين بهذه الحالة التعامل مع كم كبير من المحفزات البصرية والسمعية؛ فالرفوف المرتفعة والممرات الطويلة وكثرة المتسوقين والأصوات المحيطة، إلى جانب الانحناء وتدوير الرأس ومد اليد لالتقاط المنتجات، قد تجعل تجربة التسوق مرهقة جسدياً.

لماذا يسبب ازدحام المتاجر الدوار وفقدان التوازن؟

يعتمد التوازن على تكامل المعلومات التي تتلقاها الحواس المختلفة، بما فيها الرؤية والإحساس بالسطح الذي تقف عليه، وإشارات الأذن الداخلية. وعندما يختل عمل أحد هذه الأنظمة، قد يضطر الدماغ إلى الاعتماد بصورة أكبر على الحواس الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العبء الحسي وصعوبة الحفاظ على التوازن.

وقال تومسون إن الدوار الناجم عن المحفزات البصرية قد يحدث عندما يبدأ الدماغ في الاعتماد بصورة مفرطة على المعلومات التي توفرها العينان للحفاظ على التوازن، ما يصعّب عليه معالجة الحركة والأنماط البصرية المعقدة في الأماكن المزدحمة.

ولا يعاني الجميع هذه الأعراض بالدرجة نفسها؛ فبعض الأشخاص أكثر حساسية من غيرهم للبيئات الغنية بالمحفزات البصرية. وقد تتراوح الأعراض بين الغثيان والدوار، وأحياناً القيء، وبين الإرهاق والتشوش والشعور بعدم الاستقرار.

وقد تتشابه بعض هذه الأعراض مع أعراض القلق، بل إن القلق قد يزيد حدتها لدى بعض الأشخاص، خصوصاً عندما يصبح الشعور بالدوار والانزعاج الجسدي شديداً.

كيف يمكن الوقاية من «متلازمة السوبرماركت»؟

يمكن أن يساعد تقليل التعرض للمحفزات البصرية المزدحمة في تخفيف الأعراض أثناء التسوق. وينصح تومسون باختيار الأوقات الأقل ازدحاماً لزيارة المتاجر، وتقليل مدة التسوق، وأخذ فترات استراحة عند الحاجة.

لكنه يحذر من أن تجنب المحفزات البصرية لفترات طويلة قد يعيق قدرة الدماغ على التكيف لدى بعض المصابين باضطرابات الجهاز الدهليزي.

وإذا استمرت الأعراض رغم تقليل مدة التسوق وأخذ فترات راحة، فقد يكون من المفيد مراجعة طبيب لتقييم الحالة وتحديد مدى ملاءمة الخضوع لبرنامج إعادة تأهيل الجهاز الدهليزي.

وقال طبيب الأعصاب هانول بهانداري، كبير الاستشاريين في مركز «نيو ووترز ريكفري»، إن العلاج قد يشمل تمارين متخصصة وتعريض المريض تدريجياً للبيئات المزدحمة بصرياً، بهدف تحسين قدرته على تحمل هذه المحفزات بمرور الوقت.

متى يستدعي الدوار تقييماً طبياً عاجلاً؟

إذا بدأ الشعور بالدوار أثناء التسوق، يُنصح بالتوقف عن المشي والجلوس في مكان آمن إلى أن تهدأ الأعراض. وقد يساعد الابتعاد عن الممرات المزدحمة والمشتتات البصرية، متى كان ذلك آمناً، في تخفيف الانزعاج.

لكن إذا استمر الدوار أو تكرر أو لم يكن له سبب واضح، فمن المهم الخضوع لتقييم طبي.

وتستدعي بعض الأعراض المصاحبة للدوار الحصول على رعاية طبية طارئة، خصوصاً ازدواج الرؤية، أو ظهور ضعف مفاجئ، أو صعوبة الكلام، أو صداع شديد ومفاجئ، أو العجز عن المشي بصورة طبيعية.