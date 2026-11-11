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صحتك

«متلازمة السوبرماركت»... لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوار أثناء التسوق؟

يعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» (بكسلز)
يعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» (بكسلز)
TT
TT

«متلازمة السوبرماركت»... لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوار أثناء التسوق؟

يعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» (بكسلز)
يعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» (بكسلز)

قد تتحول رحلة التسوق الأسبوعية إلى تجربة مرهقة لبعض الأشخاص، لا بسبب الازدحام أو طول قوائم المشتريات، بل نتيجة شعور مفاجئ بالدوار والغثيان وفقدان التوازن وسط رفوف المتاجر وإضاءتها الساطعة وممراتها المزدحمة. وتُعرف هذه الحالة باسم «متلازمة السوبرماركت»، وهي ظاهرة ترتبط باضطراب طريقة معالجة الدماغ للمعلومات البصرية والحفاظ على التوازن.

ويعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» أسباب هذه الحالة وأبرز أعراضها، ولماذا تثير بعض البيئات المزدحمة بصرياً الدوار لدى أشخاص دون غيرهم، وكيف يمكن الحد من تأثيراتها ومتى تستدعي تقييماً طبياً.

وترتبط هذه الظاهرة في كثير من الحالات باضطرابات الجهاز الدهليزي، المسؤول عن التوازن والإحساس بالاتجاه والموقع في الفراغ.

ما «متلازمة السوبرماركت» وما أسبابها؟

يشير مصطلح «الدوار الناجم عن المحفزات البصرية»، المعروف أيضاً باسم «متلازمة السوبرماركت»، إلى الشعور بالدوار أو عدم الاتزان عند الوجود في أماكن مليئة بالتفاصيل والحركة، مثل ممرات متاجر البقالة والصيدليات ومحال الملابس.

وأوضح الطبيب روبرت تومسون، المساهم الطبي في مركز «كير بوينت بوسطن» للصحة النفسية، أن المصطلح يصف نمطاً من الأعراض، وليس تشخيصاً طبياً مستقلاً. ومن التفسيرات المحتملة لهذه الحالة حدوث تعارض بين المعلومات التي يتلقاها الدماغ من الجهاز البصري والجهاز الدهليزي، أو الأذن الداخلية، المسؤول عن التوازن.

وأضاف تومسون أن الدماغ قد يعتمد بصورة مفرطة على المعلومات البصرية للحفاظ على التوازن، ما يجعل الممرات المزدحمة والإضاءة القوية والأنماط المتكررة محفزات للدوار وعدم الاستقرار والتشوش والغثيان. وقد يشعر بعض الأشخاص كما لو أنهم يتمايلون أو يتأرجحون، رغم وقوفهم في مكانهم.

وتتطلب زيارة المتاجر من المصابين بهذه الحالة التعامل مع كم كبير من المحفزات البصرية والسمعية؛ فالرفوف المرتفعة والممرات الطويلة وكثرة المتسوقين والأصوات المحيطة، إلى جانب الانحناء وتدوير الرأس ومد اليد لالتقاط المنتجات، قد تجعل تجربة التسوق مرهقة جسدياً.

لماذا يسبب ازدحام المتاجر الدوار وفقدان التوازن؟

يعتمد التوازن على تكامل المعلومات التي تتلقاها الحواس المختلفة، بما فيها الرؤية والإحساس بالسطح الذي تقف عليه، وإشارات الأذن الداخلية. وعندما يختل عمل أحد هذه الأنظمة، قد يضطر الدماغ إلى الاعتماد بصورة أكبر على الحواس الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العبء الحسي وصعوبة الحفاظ على التوازن.

وقال تومسون إن الدوار الناجم عن المحفزات البصرية قد يحدث عندما يبدأ الدماغ في الاعتماد بصورة مفرطة على المعلومات التي توفرها العينان للحفاظ على التوازن، ما يصعّب عليه معالجة الحركة والأنماط البصرية المعقدة في الأماكن المزدحمة.

ولا يعاني الجميع هذه الأعراض بالدرجة نفسها؛ فبعض الأشخاص أكثر حساسية من غيرهم للبيئات الغنية بالمحفزات البصرية. وقد تتراوح الأعراض بين الغثيان والدوار، وأحياناً القيء، وبين الإرهاق والتشوش والشعور بعدم الاستقرار.

وقد تتشابه بعض هذه الأعراض مع أعراض القلق، بل إن القلق قد يزيد حدتها لدى بعض الأشخاص، خصوصاً عندما يصبح الشعور بالدوار والانزعاج الجسدي شديداً.

كيف يمكن الوقاية من «متلازمة السوبرماركت»؟

يمكن أن يساعد تقليل التعرض للمحفزات البصرية المزدحمة في تخفيف الأعراض أثناء التسوق. وينصح تومسون باختيار الأوقات الأقل ازدحاماً لزيارة المتاجر، وتقليل مدة التسوق، وأخذ فترات استراحة عند الحاجة.

لكنه يحذر من أن تجنب المحفزات البصرية لفترات طويلة قد يعيق قدرة الدماغ على التكيف لدى بعض المصابين باضطرابات الجهاز الدهليزي.

وإذا استمرت الأعراض رغم تقليل مدة التسوق وأخذ فترات راحة، فقد يكون من المفيد مراجعة طبيب لتقييم الحالة وتحديد مدى ملاءمة الخضوع لبرنامج إعادة تأهيل الجهاز الدهليزي.

وقال طبيب الأعصاب هانول بهانداري، كبير الاستشاريين في مركز «نيو ووترز ريكفري»، إن العلاج قد يشمل تمارين متخصصة وتعريض المريض تدريجياً للبيئات المزدحمة بصرياً، بهدف تحسين قدرته على تحمل هذه المحفزات بمرور الوقت.

متى يستدعي الدوار تقييماً طبياً عاجلاً؟

إذا بدأ الشعور بالدوار أثناء التسوق، يُنصح بالتوقف عن المشي والجلوس في مكان آمن إلى أن تهدأ الأعراض. وقد يساعد الابتعاد عن الممرات المزدحمة والمشتتات البصرية، متى كان ذلك آمناً، في تخفيف الانزعاج.

لكن إذا استمر الدوار أو تكرر أو لم يكن له سبب واضح، فمن المهم الخضوع لتقييم طبي.

وتستدعي بعض الأعراض المصاحبة للدوار الحصول على رعاية طبية طارئة، خصوصاً ازدواج الرؤية، أو ظهور ضعف مفاجئ، أو صعوبة الكلام، أو صداع شديد ومفاجئ، أو العجز عن المشي بصورة طبيعية.

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الصحة النفسية أميركا

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الشوكولاته والقهوة والجبن... هل تحفّز نوبات الصداع النصفي؟

تفويت فنجان قهوتك الصباحي المعتاد قد يصبح بحد ذاته عاملاً محفّزاً لنوبة الصداع (بيكسلز)
تفويت فنجان قهوتك الصباحي المعتاد قد يصبح بحد ذاته عاملاً محفّزاً لنوبة الصداع (بيكسلز)
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الشوكولاته والقهوة والجبن... هل تحفّز نوبات الصداع النصفي؟

تفويت فنجان قهوتك الصباحي المعتاد قد يصبح بحد ذاته عاملاً محفّزاً لنوبة الصداع (بيكسلز)
تفويت فنجان قهوتك الصباحي المعتاد قد يصبح بحد ذاته عاملاً محفّزاً لنوبة الصداع (بيكسلز)

تُعد مراقبة ما تتناوله من أطعمة وتسجيله بدقة أفضل وسيلة لتحديد الأصناف التي قد تحفّز نوبات الصداع النصفي لديك. فمجرد تناول طعام معين قبل حدوث النوبة لا يعني بالضرورة أنه السبب وراءها، بل من المهم تتبّع الأنماط المتكررة وملاحظة ارتباطها بظهور الأعراض، وفقاً لموقع «ويب ميد».

الشوكولاته

غالباً ما تُصنّف الشوكولاته ضمن الأطعمة المحفّزة للصداع النصفي، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أنها قد لا تكون سبباً في حدوثه، بل ربما تسهم في الوقاية منه.

ومن المحتمل أن يشعر بعض الأشخاص برغبة شديدة في تناول الشوكولاته قبيل بدء نوبة الصداع النصفي مباشرة، وهو ما قد يفسّر اكتسابها هذه السمعة السيئة.

القهوة

قد تكون القهوة مفيدة وضارة في الوقت نفسه. فتناول كوب منها بين الحين والآخر، بمعدل مرة أو مرتين أسبوعياً، قد يساعد على الوقاية من الصداع النصفي.

أما إذا كنت معتاداً على شرب القهوة يومياً، فقد لا تحصل على الفائدة نفسها، بل إن تفويت فنجان قهوتك الصباحي المعتاد قد يصبح بحد ذاته عاملاً محفّزاً لنوبة الصداع.

الجبن

هل تفضّل جبن «الشيدر» ذا المذاق الحاد، أم جبن «البري» المعتّق برائحته النفاذة؟

من المرجح أن يحتوي كلا النوعين على مستويات مرتفعة من مادة «التيرامين»، التي ترتبط بتحفيز نوبات الصداع النصفي.

أما الأجبان ذات النكهة المعتدلة، مثل «الموزاريلا» و«الريكوتا»، فلا بأس بتناولها.

السلامي

تحتوي اللحوم المُعالجة أيضاً على مستويات مرتفعة من مادة «التيرامين» المرتبطة بنوبات الصداع النصفي.

لذلك، إذا كنت تشتهي تناول اللحم الأحمر، فيمكنك اختيار شطيرة برغر أو شريحة لحم (ستيك) بدلاً من السلامي.

ونظراً إلى تفاوت حساسية الأشخاص تجاه مادة «التيرامين»، فإذا كنت تعلم أنها لا تؤثر فيك، فلا مانع من طلب شطيرة السلامي.

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صحتك

«متلازمة السوبرماركت»... لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوار أثناء التسوق؟

يعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» (بكسلز)
يعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» (بكسلز)
TT
TT

«متلازمة السوبرماركت»... لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوار أثناء التسوق؟

يعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» (بكسلز)
يعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» (بكسلز)

قد تتحول رحلة التسوق الأسبوعية إلى تجربة مرهقة لبعض الأشخاص، لا بسبب الازدحام أو طول قوائم المشتريات، بل نتيجة شعور مفاجئ بالدوار والغثيان وفقدان التوازن وسط رفوف المتاجر وإضاءتها الساطعة وممراتها المزدحمة. وتُعرف هذه الحالة باسم «متلازمة السوبرماركت»، وهي ظاهرة ترتبط باضطراب طريقة معالجة الدماغ للمعلومات البصرية والحفاظ على التوازن.

ويعرف تقرير نشره موقع «هاف بوست» على «متلازمة السوبرماركت» أسباب هذه الحالة وأبرز أعراضها، ولماذا تثير بعض البيئات المزدحمة بصرياً الدوار لدى أشخاص دون غيرهم، وكيف يمكن الحد من تأثيراتها ومتى تستدعي تقييماً طبياً.

وترتبط هذه الظاهرة في كثير من الحالات باضطرابات الجهاز الدهليزي، المسؤول عن التوازن والإحساس بالاتجاه والموقع في الفراغ.

ما «متلازمة السوبرماركت» وما أسبابها؟

يشير مصطلح «الدوار الناجم عن المحفزات البصرية»، المعروف أيضاً باسم «متلازمة السوبرماركت»، إلى الشعور بالدوار أو عدم الاتزان عند الوجود في أماكن مليئة بالتفاصيل والحركة، مثل ممرات متاجر البقالة والصيدليات ومحال الملابس.

وأوضح الطبيب روبرت تومسون، المساهم الطبي في مركز «كير بوينت بوسطن» للصحة النفسية، أن المصطلح يصف نمطاً من الأعراض، وليس تشخيصاً طبياً مستقلاً. ومن التفسيرات المحتملة لهذه الحالة حدوث تعارض بين المعلومات التي يتلقاها الدماغ من الجهاز البصري والجهاز الدهليزي، أو الأذن الداخلية، المسؤول عن التوازن.

وأضاف تومسون أن الدماغ قد يعتمد بصورة مفرطة على المعلومات البصرية للحفاظ على التوازن، ما يجعل الممرات المزدحمة والإضاءة القوية والأنماط المتكررة محفزات للدوار وعدم الاستقرار والتشوش والغثيان. وقد يشعر بعض الأشخاص كما لو أنهم يتمايلون أو يتأرجحون، رغم وقوفهم في مكانهم.

وتتطلب زيارة المتاجر من المصابين بهذه الحالة التعامل مع كم كبير من المحفزات البصرية والسمعية؛ فالرفوف المرتفعة والممرات الطويلة وكثرة المتسوقين والأصوات المحيطة، إلى جانب الانحناء وتدوير الرأس ومد اليد لالتقاط المنتجات، قد تجعل تجربة التسوق مرهقة جسدياً.

لماذا يسبب ازدحام المتاجر الدوار وفقدان التوازن؟

يعتمد التوازن على تكامل المعلومات التي تتلقاها الحواس المختلفة، بما فيها الرؤية والإحساس بالسطح الذي تقف عليه، وإشارات الأذن الداخلية. وعندما يختل عمل أحد هذه الأنظمة، قد يضطر الدماغ إلى الاعتماد بصورة أكبر على الحواس الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العبء الحسي وصعوبة الحفاظ على التوازن.

وقال تومسون إن الدوار الناجم عن المحفزات البصرية قد يحدث عندما يبدأ الدماغ في الاعتماد بصورة مفرطة على المعلومات التي توفرها العينان للحفاظ على التوازن، ما يصعّب عليه معالجة الحركة والأنماط البصرية المعقدة في الأماكن المزدحمة.

ولا يعاني الجميع هذه الأعراض بالدرجة نفسها؛ فبعض الأشخاص أكثر حساسية من غيرهم للبيئات الغنية بالمحفزات البصرية. وقد تتراوح الأعراض بين الغثيان والدوار، وأحياناً القيء، وبين الإرهاق والتشوش والشعور بعدم الاستقرار.

وقد تتشابه بعض هذه الأعراض مع أعراض القلق، بل إن القلق قد يزيد حدتها لدى بعض الأشخاص، خصوصاً عندما يصبح الشعور بالدوار والانزعاج الجسدي شديداً.

كيف يمكن الوقاية من «متلازمة السوبرماركت»؟

يمكن أن يساعد تقليل التعرض للمحفزات البصرية المزدحمة في تخفيف الأعراض أثناء التسوق. وينصح تومسون باختيار الأوقات الأقل ازدحاماً لزيارة المتاجر، وتقليل مدة التسوق، وأخذ فترات استراحة عند الحاجة.

لكنه يحذر من أن تجنب المحفزات البصرية لفترات طويلة قد يعيق قدرة الدماغ على التكيف لدى بعض المصابين باضطرابات الجهاز الدهليزي.

وإذا استمرت الأعراض رغم تقليل مدة التسوق وأخذ فترات راحة، فقد يكون من المفيد مراجعة طبيب لتقييم الحالة وتحديد مدى ملاءمة الخضوع لبرنامج إعادة تأهيل الجهاز الدهليزي.

وقال طبيب الأعصاب هانول بهانداري، كبير الاستشاريين في مركز «نيو ووترز ريكفري»، إن العلاج قد يشمل تمارين متخصصة وتعريض المريض تدريجياً للبيئات المزدحمة بصرياً، بهدف تحسين قدرته على تحمل هذه المحفزات بمرور الوقت.

متى يستدعي الدوار تقييماً طبياً عاجلاً؟

إذا بدأ الشعور بالدوار أثناء التسوق، يُنصح بالتوقف عن المشي والجلوس في مكان آمن إلى أن تهدأ الأعراض. وقد يساعد الابتعاد عن الممرات المزدحمة والمشتتات البصرية، متى كان ذلك آمناً، في تخفيف الانزعاج.

لكن إذا استمر الدوار أو تكرر أو لم يكن له سبب واضح، فمن المهم الخضوع لتقييم طبي.

وتستدعي بعض الأعراض المصاحبة للدوار الحصول على رعاية طبية طارئة، خصوصاً ازدواج الرؤية، أو ظهور ضعف مفاجئ، أو صعوبة الكلام، أو صداع شديد ومفاجئ، أو العجز عن المشي بصورة طبيعية.

مواضيع
الصحة النفسية أميركا
صحتك

«مونجارو» وأخواته تثير مخاوف جديدة... هلوسة وهوس واضطرابات ذهانية بعد وقف استخدامها

علبة حقن إنقاص الوزن «مونجارو» (رويترز)
علبة حقن إنقاص الوزن «مونجارو» (رويترز)
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«مونجارو» وأخواته تثير مخاوف جديدة... هلوسة وهوس واضطرابات ذهانية بعد وقف استخدامها

علبة حقن إنقاص الوزن «مونجارو» (رويترز)
علبة حقن إنقاص الوزن «مونجارو» (رويترز)

تثير أدوية إنقاص الوزن، مثل «مونجارو» و«زيباوند»، تساؤلات جديدة بشأن تأثيراتها المحتملة في الصحة النفسية، وقد لا تقتصر تداعيات التوقف عن أدوية إنقاص الوزن من فئة «جي إل بي-1» (GLP-1) على استعادة الكيلوغرامات التي فقدها المرضى، بعدما كشفت تقارير طبية عن ظهور أعراض غير متوقعة لدى بعض الأشخاص بعد التوقف عن استخدامها، من بينها الهلوسة والاضطرابات الذهانية ونوبات الهوس.

وبحلول نهاية السنة الأولى من العلاج، يتوقف أكثر من نصف المرضى عن تناول هذه الأدوية، وفقاً لدراسة منشورة في مجلة «جاما نتورك أوبن» (JAMA Network Open). وتتنوع أسباب التوقف بين ارتفاع التكلفة، والآثار الجانبية المزعجة، مثل الغثيان، أو شعور المرضى بالرضا عن الوزن الذي فقدوه. لكن المشكلة أن الوزن المفقود غالباً ما يعود بسرعة بعد وقف العلاج.

وبدأ الباحثون يكشفون عن تداعيات نفسية محتملة للتوقف عن هذه الأدوية، التي قد تؤثر في طريقة معالجة الدماغ للمزاج والمكافأة، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك بوست».

حالتان موثقتان لأعراض ذهانية بعد وقف العلاج

وتفصّل تقارير حالتين سريريتين، نُشرتا في مجلة «ذا برايمري كير كومبانيون فور سي إن إس ديساوردرز» (The Primary Care Companion for CNS Disorders)، ما تعرض له رجلان من أعراض نفسية بعد التوقف عن تناول دواء إنقاص الوزن «تيرزيباتايد» (Tirzepatide)، الذي يُباع تحت اسمي «مونجارو» (Mounjaro) و«زيباوند» (Zepbound).

وتشير التقارير إلى أن الأعراض ظهرت بعد التوقف عن الدواء، لكنها لا تثبت بصورة قاطعة أن وقف العلاج هو السبب المباشر وراء هذه الاضطرابات.

الهلوسة والأوهام... الحالة الأولى

توقّف رجل يبلغ من العمر 61 عاماً عن تناول «تيرزيباتايد» في أغسطس (آب) 2025، بسبب معاناته من الغثيان.

وبعد شهرين، نُقل إلى المستشفى إثر تفاقم حالة الارتباك لديه وظهور سلوكيات غير منتظمة. ولاحظ الأطباء أنه يعاني من الارتياب والهلوسة السمعية والبصرية، إضافة إلى أوهام كوتار، وهي حالة نفسية يعتقد فيها المريض أنه ميت أو غير موجود.

واستوفى الرجل، وفقاً للتقرير، معايير الإصابة باضطراب ذهاني. ورغم وجود تاريخ سابق من الاكتئاب لديه، فإن حالته شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال الشهر الذي سبق دخوله المستشفى.

وجاءت نتائج فحوص السائل الدماغي الشوكي، والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، وتخطيط كهربية الدماغ، طبيعية، ما ساعد على استبعاد عدد من الأسباب المحتملة الأخرى.

وطلب الأطباء منه مواصلة تناول مضاد الاكتئاب «زولوفت» (Zoloft)، ووصفوا له دواءين إضافيين مضادين للذهان، هما «زيبريكسا» (Zyprexa) و«هالدول» (Haldol).

ورغم تحسن أعراض الذهان والاكتئاب في البداية، ما سمح له بالعودة إلى المنزل، أُعيد إدخاله إلى المستشفى بعد أسابيع بسبب إصابته باكتئاب مصحوب بأعراض جامودية، جعلته عاجزاً عن الحركة أو الاستجابة للمحيطين به.

وفي نهاية المطاف، احتاج إلى رعاية داخل المستشفى، وخضع للعلاج بالصدمات الكهربائية.

نوبة هوس بعد التوقف المفاجئ عن الدواء

أما الحالة الثانية، فتتعلق برجل يبلغ من العمر 52 عاماً، توقف بصورة مفاجئة عن تناول «تيرزيباتايد» في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد فقدانه وزناً كبيراً بلغ نحو 100 رطل (45 كيلوغراماً) خلال 6 أشهر.

وبعد شهر واحد فقط، أُدخل المستشفى بسبب سلوكيات غير منتظمة وتقلبات حادة في المزاج.

ورغم وجود تاريخ سابق من القلق لديه، فإن سلوكه بعد التوقف عن الدواء كان أكثر إثارة للقلق، واستوفى معايير نوبة الهوس.

وشملت الأعراض التحدث بسرعة وباستمرار وبطريقة غير مترابطة، والاندفاعية، وسرعة الانفعال، والشعور المبالغ فيه بالعظمة، أي اعتقاد الشخص بأنه يتمتع بصفات أو قدرات أو مكانة استثنائية تفوق الواقع.

وقد تشكل نوبات الهوس خطراً على المصابين بها، خصوصاً عندما يشعرون بأنهم غير معرضين للأذى، ما قد يدفعهم إلى سلوكيات خطيرة، مثل القيادة المتهورة.

كما أن النشاط المفرط، إلى جانب إهمال النوم والطعام، قد يضع الجسم تحت ضغط شديد.

ومرة أخرى، جاءت نتائج الفحوص الطبية طبيعية، باستثناء انخفاض مستوى فيتامين «بي 12». ووُصف للمريض دواء «ريسبيردال» (Risperdal) المضاد للذهان، ثم نُقل إلى منشأة متخصصة في الرعاية النفسية.

كيف تؤثر أدوية «جي إل بي-1» في الدماغ؟

لا تقتصر تأثيرات أدوية «جي إل بي-1» على الجهاز الهضمي، بل تصل أيضاً إلى مناطق عميقة في الدماغ.

وتشير أبحاث أجرتها جامعة فرجينيا إلى أن هذه الأدوية تؤثر في دائرة دماغية تشارك في معالجة المشاعر، وتحديداً في الطريقة التي يكافئ بها الدماغ تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية من خلال إفراز الدوبامين، وهو ناقل عصبي وهرمون عصبي يؤدي دوراً أساسياً في التحفيز والرغبة والشعور بالمتعة.

وقالت إيمي والترز، وهي معالجة نفسية تعمل مع أشخاص يعانون أمراضاً مرتبطة بعملية التمثيل الغذائي، للجمعية الأميركية لعلم النفس، إن هذه الأدوية تؤثر في النواقل العصبية، وبالتالي يمكن أن تنعكس على الحالة المزاجية.

هل يؤدي وقف العلاج إلى اضطرابات نفسية؟

يرى مؤلفو تقريري الحالتين أن ظهور أعراض مفاجئة في المزاج أو أعراض ذهانية بعد التوقف عن تناول هذه الأدوية قد يمثل «ظاهرة سريرية لا تحظى بالتقدير الكافي»، داعين إلى إيلاء مزيد من الاهتمام والبحث لفهم الكيفية التي تؤثر بها أدوية «جي إل بي-1» في الدماغ.

ويطرح الباحثون احتمال أن تسهم هذه الأدوية في حدوث التهابات داخل الجهاز العصبي المركزي، بما قد يؤثر في إنتاج الدوبامين ويزيد احتمال ظهور أعراض ذهانية لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها.

كما يشيرون إلى أن كلا المريضين كان لديه تاريخ سابق من مشكلات الصحة النفسية؛ إذ عانى الأول الاكتئاب، بينما كان الثاني يعاني القلق، وهو ما قد يكون عاملاً مؤثراً في ظهور هذه الأعراض.

وفي ضوء هذه النتائج، يدعو مؤلفو التقارير الأطباء إلى الانتباه إلى احتمال ظهور أعراض نفسية لدى بعض المرضى عند التوقف عن العلاج، ومتابعة حالتهم الصحية خلال هذه المرحلة.

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