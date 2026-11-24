كانت آشلي كليمر تُعاني أثناء دراستها في المرحلة الثانوية... إذ كانت تركز على تحصيلها الدراسي لدرجة أنها سمحت لنتائج امتحاناتها بتحديد قيمتها الذاتية كإنسانة. وكانت تُفكّر مراراً وتكراراً: «أنا ابنة سيئة، لأنني أستمر في الرسوب في هذا الامتحان وذاك». وظلّت أفكارها تدور في حلقة مُفرغة، مُسببةً لها حالة من الهلع.

وتقول كليمر البالغة من العمر حالياً 22 عاماً، وهي طالبة دراسات عليا في شارلوت، بولاية كارولاينا الشمالية: «كنت أشعر وكأن رأسي مليء بطنين النحل. من الصعب جداً إيقاف هذا التفكير، والتخلص منه».

حالة «الاجترار»

يُطلق مُختصّو الصحة النفسية على هذا النمط من التفكير السلبي المُتكرر اسم «الاجترار» «rumination» (الاهتمام المركّز على أعراض ضائقة واحدة، وعلى أسبابها، ونتائجها الممكنة). وبينما قد يُساعد التفكير المُطوّل في مشكلة ما أحياناً في إيجاد حل، إلا أنه قد يكون غير مُفيد أيضاً، خاصةً إذا علقت الأفكار في ذهن الشخص، تماماً مثل «الفكرة العالقة في الذهن»، كما يقول إد واتكينز، أستاذ علم النفس السريري في جامعة إكستر بإنجلترا، الذي يدرس الاجترار.

وأظهرت الأبحاث أن الاجترار الفكري قد يُؤدي إلى القلق، والاكتئاب، وتدني احترام الذات، وقد يُوتر العلاقات، ويؤثر سلباً على النوم. لكن الخبراء يُؤكدون وجود طرق لكسر هذه الحلقة المفرغة.

لماذا نجترّ أفكارنا؟

يقول زيندل ف. سيغال، أستاذ علم النفس في جامعة تورونتو - سكاربورو، إن الاجترار الفكري قد يكون «مُغرياً»، حتى وإن كان غالباً غير مُجدٍ.

ويُضيف: «يتعامل الدماغ مع الاجترار الفكري على أنه لغز، أو مشكلة تحتاج إلى حل»، مُشيراً إلى أن هذا الشعور قد يكون مُغرياً. وعادةً ما يكون القلق مُنصباً على أحداث مُستقبلية، لكن الناس عادةً ما يُفكرون ملياً في كيفية إصلاح أنفسهم. قد يتساءلون: «لماذا أشعر بالحرج الشديد؟»، «لماذا أُعاني كثيراً بينما لا يبدو أن الآخرين يُعانون؟».

ويُشير سيغال إلى أن وراء هذه الأفكار المُتكررة اعتقاد بوجود حل، وأن إيجاده سيُعيدنا إلى رشدنا. ويُضيف: «لكن المشكلة تكمن في أنه من غير المُرجح أن نجده».

من هم الأكثر ميلاً للاجترار؟

وبشكل عام، فإن العوامل التي تجعل الأشخاص أكثر عرضة للقلق أو الاكتئاب تجعلهم أكثر ميلاً للاجترار الفكري، وفقاً للخبراء. تشمل هذه العوامل تاريخاً عائلياً من مشكلات الصحة النفسية، أو الاجترار الفكري، والتعرض للتنمر، أو الانتماء إلى فئة مهمشة، وامتلاك سمات عصبية، أو مثالية، أو التعرض لتجارب قاسية في الطفولة، كالإيذاء الجسدي، أو النفسي.

وتشير الأبحاث إلى أن النساء يملن إلى الاجترار الفكري أكثر من الرجال، ويعود ذلك جزئياً إلى التوقعات الاجتماعية والثقافية التي تُؤكد أهمية ضبط المرأة لمشاعرها.

كيف تعرف أنك تُفرط في الاجترار؟

يقول واتكينز إن القلق والتفكير المفرط والاجترار الفكري أمور طبيعية يمر بها الجميع. فإذا فُصلت مؤخراً من عملك، على سبيل المثال، فمن المتوقع أن تقضي وقتاً طويلاً في التفكير في ذلك. لكن إذا كنت تعود باستمرار إلى الموضوع نفسه مراراً وتكراراً -دون أن يُساعدك ذلك على اكتساب معلومات جديدة، أو تحسين الوضع- فهذه إشارة إلى أنك قد تحتاج إلى كبح جماح تفكيرك المتكرر.

قد يظهر الاجترار كجزء من اضطراب نفسي كالاكتئاب، وفي هذا السياق «يصبح بمثابة جرس إنذار»، كما قال سيغال. أما واتكينز، فإنه يؤكد على أهمية طلب المساعدة عند ملاحظة تغيرات في المزاج، أو القدرة على أداء المهام تستمر لأكثر من بضعة أسابيع.

كيف يمكن التوقف عن الاجترار؟

تستهدف علاجات محددة الاجترار، بهدف مساعدة الأفراد على تغيير أفكارهم بدلاً من مجرد محاولة تجاهلها. وقد ساهم سيغال في ابتكار العلاج المعرفي القائم على اليقظة الذهنية mindfulness - based cognitive therapy، وهو برنامج علاج جماعي يجمع بين ممارسات التأمل الذهني والعلاج السلوكي المعرفي. ويهدف هذا البرنامج إلى ترسيخ ذهن المشاركين على اللحظة الراهنة، ومساعدتهم على مراقبة تدفق أفكارهم بطريقة أكثر حيادية.

أما واتكينز فطور العلاج السلوكي المعرفي الذي يُرَكّز على الاجترار rumination - focused cognitive behavioral therapy، أو RF - CBT، الذي يساعد الأفراد على تحديد المحفزات التي غالباً ما تؤدي إلى الاجترار، وإبطاء وتيرة أفكارهم، ثم إيجاد طرق أكثر فعالية للتركيز على المشكلات. وقال واتكينز إن الشعور بالحزن أو القلق أو التوتر الجسدي غالباً ما يكون علامة تحذيرية على أنك على وشك البدء في التفكير المُفرط.

تأجيل التفكير المُفرط... ولو لعشر دقائق فقط

كيف تتخلص من «اجترار الأفكار»؟ نصائح للتوقف عن «الفكرة العالقة في الذهن» قد تُؤدي إلى القلق والاكتئاب وتدني احترام الذات

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كانت آشلي كليمر تُعاني أثناء دراستها في المرحلة الثانوية... إذ كانت تركز على تحصيلها الدراسي لدرجة أنها سمحت لنتائج امتحاناتها بتحديد قيمتها الذاتية كإنسانة. وكانت تُفكّر مراراً وتكراراً: «أنا ابنة سيئة، لأنني أستمر في الرسوب في هذا الامتحان وذاك». وظلّت أفكارها تدور في حلقة مُفرغة، مُسببةً لها حالة من الهلع.

وتقول كليمر البالغة من العمر حالياً 22 عاماً، وهي طالبة دراسات عليا في شارلوت، بولاية كارولاينا الشمالية: «كنت أشعر وكأن رأسي مليء بطنين النحل. من الصعب جداً إيقاف هذا التفكير، والتخلص منه».

حالة «الاجترار»

يُطلق مُختصّو الصحة النفسية على هذا النمط من التفكير السلبي المُتكرر اسم «الاجترار» «rumination» (الاهتمام المركّز على أعراض ضائقة واحدة، وعلى أسبابها، ونتائجها الممكنة). وبينما قد يُساعد التفكير المُطوّل في مشكلة ما أحياناً في إيجاد حل، إلا أنه قد يكون غير مُفيد أيضاً، خاصةً إذا علقت الأفكار في ذهن الشخص، تماماً مثل «الفكرة العالقة في الذهن»، كما يقول إد واتكينز، أستاذ علم النفس السريري في جامعة إكستر بإنجلترا، الذي يدرس الاجترار.

وأظهرت الأبحاث أن الاجترار الفكري قد يُؤدي إلى القلق، والاكتئاب، وتدني احترام الذات، وقد يُوتر العلاقات، ويؤثر سلباً على النوم. لكن الخبراء يُؤكدون وجود طرق لكسر هذه الحلقة المفرغة.

لماذا نجترّ أفكإرنا؟

يقول زيندل ف. سيغال، أستاذ علم النفس في جامعة تورونتو - سكاربورو، إن الاجترار الفكري قد يكون «مُغرياً»، حتى وإن كان غالباً غير مُجدٍ.

ويُضيف: «يتعامل الدماغ مع الاجترار الفكري على أنه لغز، أو مشكلة تحتاج إلى حل»، مُشيراً إلى أن هذا الشعور قد يكون مُغرياً. وعادةً ما يكون القلق مُنصباً على أحداث مُستقبلية، لكن الناس عادةً ما يُفكرون ملياً في كيفية إصلاح أنفسهم. قد يتساءلون: «لماذا أشعر بالحرج الشديد؟»، «لماذا أُعاني كثيراً بينما لا يبدو أن الآخرين يُعانون؟».

ويُشير سيغال إلى أن وراء هذه الأفكار المُتكررة اعتقاد بوجود حل، وأن إيجاده سيُعيدنا إلى رشدنا. ويُضيف: «لكن المشكلة تكمن في أنه من غير المُرجح أن نجده».

من هم الأكثر ميلاً للاجترار ؟

وبشكل عام، فإن العوامل التي تجعل الأشخاص أكثر عرضة للقلق أو الاكتئاب تجعلهم أكثر ميلاً للاجترار الفكري، وفقاً للخبراء. تشمل هذه العوامل تاريخاً عائلياً من مشكلات الصحة النفسية، أو الاجترار الفكري، والتعرض للتنمر، أو الانتماء إلى فئة مهمشة، وامتلاك سمات عصبية، أو مثالية، أو التعرض لتجارب قاسية في الطفولة، كالإيذاء الجسدي، أو النفسي.

وتشير الأبحاث إلى أن النساء يملن إلى الاجترار الفكري أكثر من الرجال، ويعود ذلك جزئياً إلى التوقعات الاجتماعية والثقافية التي تُؤكد أهمية ضبط المرأة لمشاعرها.

كيف تعرف أنك تُفرط في الاجترار؟

يقول واتكينز إن القلق والتفكير المفرط والاجترار الفكري أمور طبيعية يمر بها الجميع. فإذا فُصلت مؤخراً من عملك، على سبيل المثال، فمن المتوقع أن تقضي وقتاً طويلاً في التفكير في ذلك. لكن إذا كنت تعود باستمرار إلى الموضوع نفسه مراراً وتكراراً -دون أن يُساعدك ذلك على اكتساب معلومات جديدة، أو تحسين الوضع- فهذه إشارة إلى أنك قد تحتاج إلى كبح جماح تفكيرك المتكرر.

قد يظهر الاجترار كجزء من اضطراب نفسي كالاكتئاب، وفي هذا السياق «يصبح بمثابة جرس إنذار»، كما قال سيغال. أما واتكينز، فإنه يؤكد على أهمية طلب المساعدة عند ملاحظة تغيرات في المزاج، أو القدرة على أداء المهام تستمر لأكثر من بضعة أسابيع.

كيف يمكن التوقف عن الاجترار؟

تستهدف علاجات محددة الاجترار، بهدف مساعدة الأفراد على تغيير أفكارهم بدلاً من مجرد محاولة تجاهلها. وقد ساهم سيغال في ابتكار العلاج المعرفي القائم على اليقظة الذهنية mindfulness - based cognitive therapy، وهو برنامج علاج جماعي يجمع بين ممارسات التأمل الذهني والعلاج السلوكي المعرفي. ويهدف هذا البرنامج إلى ترسيخ ذهن المشاركين على اللحظة الراهنة، ومساعدتهم على مراقبة تدفق أفكارهم بطريقة أكثر حيادية.

أما واتكينز فطور العلاج السلوكي المعرفي الذي يُرَكّز على الاجترار rumination - focused cognitive behavioral therapy، أو RF - CBT، الذي يساعد الأفراد على تحديد المحفزات التي غالباً ما تؤدي إلى الاجترار، وإبطاء وتيرة أفكارهم، ثم إيجاد طرق أكثر فعالية للتركيز على المشكلات. وقال واتكينز إن الشعور بالحزن أو القلق أو التوتر الجسدي غالباً ما يكون علامة تحذيرية على أنك على وشك البدء في التفكير المُفرط.

تأجيل التفكير المُفرط... ولو لعشر دقائق فقط

وأضاف واتكينز : «إن تأجيل التفكير المُفرط ولو لعشر دقائق فقط، من خلال تمارين التنفس أو الاسترخاء، يمنحك مساحةً لإعادة النظر في أفكارك، وسؤال نفسك: هل هذا مفيد؟» ثم: «كيف يُمكنني فعل شيء حيال هذا؟».

يقول إيثان كروس، المدير التنفيذي لمعهد الصحة العقلية في جامعة ميشيغان، إنه يستخدم بعض الأدوات لكبح جماح أفكاره المُفرطة.

* أولاً: يُخاطب نفسه كما يُخاطب صديقاً، بصيغة الغائب، ليُساعده ذلك على إعادة صياغة أفكاره بطريقة لطيفة، وداعمة: «إيثان، لقد كان هذا صعباً، لكن آخرين مرّوا بنفس التجربة تماماً».

* ثانياً: «يُسافر عبر الزمن إلى المستقبل»، مُتخيلاً أنه سيشعر بتحسّن غداً، أو بعد أسبوع.

* أخيراً: يتواصل لفترة وجيزة مع «مُستشاريه المُقربين»، وهم مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يُقدمون له الدعم، والتعاطف.

«اللطف مع النفس»

وجدت كليمر -التي عانت من الاجترار الفكري في فترة المراهقة- راحةً بعد العمل مع معالج نفسي لتحديد أنماط التفكير غير المنطقية التي كانت تُساهم في معاناتها، مثل: «أنا كسولة، ولا أبذل جهداً كافياً». كما عملا معاً على استراتيجيات الاسترخاء، وكتابة اليوميات، والتدرب على مصارحة الأصدقاء وأفراد العائلة بمشاعرها. وهذا العام، بدأت كليمر بتناول دواء سيرترالين sertraline، أو زولوفت Zoloft، الذي خفّض من مستوى قلقها الأساسي. وقالت: «لقد ساعدني هذا المزيج حقاً على أن أكون أكثر لطفاً مع نفسي».

* خدمة «نيويورك تايمز»