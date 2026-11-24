أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس تعتزم إنشاء احتياطيات استراتيجية من المعادن الأرضية النادرة وعدد من المعادن الحيوية الأخرى بدءاً من العام المقبل، بالتوازي مع تشجيع الشركات على الشراء المشترك، في إطار مساعيها للحد من اعتمادها على الإمدادات الصينية.

وكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن المبادرة خلال اجتماع مغلق عقده مساء الاثنين مع قادة في القطاع الصناعي، وفقاً لملخص نشره قصر الإليزيه. وأكدت الرئاسة أن العمل على تكوين المخزون الاستراتيجي سيبدأ في عام 2027، بما يتوافق مع تقارير نشرتها وسائل إعلام فرنسية، وفق «رويترز».

وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه فرنسا، إلى جانب دول غربية أخرى، إلى الحد من هيمنة الصين على إنتاج المعادن الحيوية، التي تشكل مدخلات أساسية في صناعات الدفاع وأشباه الموصلات، فضلاً عن دورها في التحول نحو الطاقة النظيفة.

ويعمل الاتحاد الأوروبي بدوره على وضع خطط لإنشاء مخزونات من المعادن الحيوية. وكانت إيطاليا قد أعلنت الأسبوع الماضي حصولها على موافقة المفوضية الأوروبية لإنشاء أول مركز لتخزين المواد الخام الحيوية في التكتل، على أن يكون مقره في مدينة البندقية.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن باريس ستطلب دعماً من الاتحاد الأوروبي في إطار الآلية الأوروبية الخاصة بالمواد الخام الحيوية. وسيتولى مصرف «كيس دي ديبو» الخاضع لسيطرة الدولة، قيادة برنامج المخزون بالتنسيق مع الشركات المصنعة في قطاعات عدة، من بينها الصناعات الدفاعية.

وتدرس فرنسا اعتماد آليات لضمان الأسعار بهدف دعم منتجي المعادن الحيوية، وتشجيع المستخدمين الصناعيين على إبرام عقود طويلة الأجل، واللجوء إلى الشراء المشترك، إلى جانب الاستثمار في زيادة القدرات الإنتاجية.

كما تعتزم الدولة الفرنسية الاستثمار في إنتاج التيتانيوم لدى مجموعة «أوبيرت آند دوفال» المتخصصة في الصناعات المعدنية، وفقاً للإليزيه.

وفي سياق متصل، وافقت ماليزيا على تخفيف القيود المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة الخام، بموجب اتفاق للتعاون مع فرنسا أُعلن خلال زيارة ماكرون إلى البلاد الأسبوع الماضي.