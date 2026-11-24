في ظل معاناته من كثرة الإصابات، يتوجه بايرن ميونيخ الألماني لمواجهة ليل الفرنسي في الجولة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأربعاء، وسط عاصفة من الجدل تسبب فيها عملاق بافاريا بنفسه، تتعلق بنجم خط الوسط جمال موسيالا.

ويقبع بايرن في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط في ترتيب المجموعة الموحدة، وهو بحاجة ماسة إلى حصد النقاط إذا أراد الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى وتجنب خوض جولة إضافية شاقة في الأدوار الإقصائية.

وفي الوقت الذي يحتل فيه ليل المركز الخامس والثلاثين ما قبل الأخير بنقطة يتيمة، يخوض بايرن الذي بلغ نصف نهائي النسخة الماضية، هذه المواجهة على وقع الخلافات والإصابات، علماً بأنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب القاري.

وانضم المهاجم الإنجليزي هاري كين، الحائز على جائزة الكرة الذهبية، إلى قائمة المصابين الطويلة في صفوف بايرن، بعدما تعرض لإصابة في كاحله الجمعة، ومن المرجح أن تبعده عن الملاعب حتى فبراير (شباط) المقبل.

وعلى الرغم من عودة موسيالا للمشاركة في مباراة الأسبوع الماضي، بعد غياب دام شهرين، فإن مسؤولي النادي واجهوا اتهامات بتنسيق حملة للضغط على اللاعب من أجل قبول تخفيض راتبه.

ولم يمر مرور الكرام قرار النادي بإثارة هذه الضجة قبل يوم واحد فقط من الإعلان عن إيرادات قياسية بلغت نحو مليار يورو.

وفي أغسطس (آب)، كشف موسيالا عن معاناته من «اضطراب عصبي» قد يؤدي إلى «نوبات صرع مؤقتة لكن يمكن علاجها»، وذلك بعدما سقط مغشياً عليه مرتين على أرض الملعب خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وبعد عودته، صرّح كارل هاينتس رومينيغه، المهاجم السابق في النادي ومن الشخصيات المؤثرة، لقناة تلفزيونية ألمانية، بأن اللاعب البالغ 23 عاماً قد لا يستعيد مستواه السابق بسبب هذه الحالة، مشيراً إلى أنه ينبغي له التفكير في قبول تخفيض راتبه.

وقال رومينيغه لقناة «سكاي ألمانيا»: «إذا لم يعد جمال إلى مستواه المعهود، فسيتعيّن علينا إجراء محادثات مع عائلته، ومع اللاعب نفسه، والأهم من ذلك مع وكيل أعماله، لأن الأرقام المالية الحالية، بصراحة، لم تعد مبررة».

وجاءت تصريحات رومينيغه لافتة للنظر، لكنها تتماشى مع آراء أدلى بها أولي هونيس الرئيس السابق وأحد صناع القرار في النادي، إلى جانب يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي الحالي.

وجاء الرد سريعاً من رابطة اللاعبين المحترفين «فيفبرو» التي انتقدت بايرن، متهمة إياه بشن «حملة منسقة للضغط على موسيالا وممثليه» من أجل قبول تخفيض في الأجر.

وذكرت الرابطة في بيان لها الأحد: «نادٍ بحجم بايرن ميونيخ كان يجدر به التصرف بشكل أفضل».

كما انضمت رابطة اللاعبين الألمانيين إلى الأصوات المنتقدة، الاثنين، مشيرة إلى أن هذه التصريحات ستترك «أثراً طويل الأمد» على موسيالا، وعلى النادي بشكل عام.

وقال كارستن راميلو رئيس الرابطة في بيان: «أعتقد أن المسؤولين في النادي سجلوا هدفاً في مرماهم بهذا التصرف».

من جانبه، قال لوثر ماتيوس، نجم بايرن السابق والفائز بكأس العالم والكرة الذهبية، والذي لم يتردد يوماً في الدخول في مواجهات مع هونيس وإدارة بايرن، إن على النادي تقديم «كل أشكال الدعم» لموسيالا.

وصرّح ماتيوس لقناة «آر تي إل»، قائلاً: «في الوقت الراهن، يُلقى بكل الثقل على كاهل موسيالا».

وأضاف لاعب خط الوسط السابق البالغ 65 عاماً: «ربما يمكن لجميع الأطراف الجلوس معاً، وإجراء حوار في وقت أكثر ملاءمة».

من جانبهما، أعرب البلجيكي فنسان كومباني مدرب بايرن، وماكس إيبرل المدير الرياضي القوي، عن دعمهما العلني لموسيالا.

وقد أبدى كومباني الذي عاد هو نفسه الجمعة، بعد غياب دام شهراً إثر دخوله المستشفى في أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب التهاب في الأغشية المحيطة بالدماغ، مساندته لموسيالا، قائلاً: «يجب أن يكون المدرب هو أول من يؤمن باللاعب. وإذا نجحنا في استعادته مستواه، فسيستفيد الجميع: النادي، والجماهير، وكرة القدم الألمانية بأكملها».

من جهته، أكد إيبرل الجمعة، ثقته في أن موسيالا سيعود إلى أفضل مستوياته إذا أتيحت له الفرصة.

وقد تمنح أزمة الإصابات التي يمر بها بايرن، فرصة لموسيالا لإثبات أهميته للنادي في الأشهر المقبلة.

وإلى جانب كاين، سيغيب كل من سيرج غنابري، والكندي ألفونسو ديفيس، والمغربي إسماعيل صيباري، والقائد الحارس مانويل نوير، عن مباراة الأربعاء.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة الفرنسي مايكل أوليسيه، والكولومبي لويس دياس، بسبب الإصابة، ما يعني أن اللاعب الوحيد المتاح في خط الهجوم هو الجناح الشاب لينارت كارل، ابن الـ18 عاماً.

ورغم أن موسيالا لم يتطرق بشكل مباشر إلى الجدل الدائر حوله، فإنه قدّم لمحة عن كيفية تعامله مع الضغوط والانتقادات خلال فعالية جماهيرية أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي رده على سؤال أحد المشجعين حول كيفية تعامله مع ثقل التوقعات، أوضح موسيالا أنه لا يزال في مرحلة البحث عن الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذا الأمر، قائلاً: «ما زلت في مرحلة التعلم... الضغط الزائد ليس أمراً جيداً، لكن الرغبة القوية في الفوز تظل أمراً مهماً».

وأضاف: «إيجاد هذا التوازن جزء بالغ الأهمية في الحياة».