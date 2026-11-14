تأثير بن فرانكلين... لماذا قد تحب شخصاً أكثر بعدما تقدم له معروفاً؟

قد تعتقد أن أفضل طريقة لكسب محبة شخص ما هي أن تقدم له معروفاً أو تساعده عندما يحتاج إليك، لكن علم النفس يطرح احتمالاً معاكساً ومثيراً للاهتمام: ماذا لو كان طلب المساعدة منك هو ما يجعل هذا الشخص أقرب إليك؟ تُعرف هذه الظاهرة باسم «تأثير بن فرانكلين»، وهي مفهوم في علم النفس الاجتماعي يفسر كيف يمكن لتقديم خدمة صغيرة لشخص آخر أن يغيّر نظرتنا إليه ويزيد شعورنا بالود تجاهه.

ولا يعني ذلك أن مساعدة الآخرين تؤدي دائماً إلى نشوء الصداقة، أو أن طلب المعروف وسيلة مضمونة لكسب القلوب، بل إن الفكرة تقوم على أن سلوكنا قد يؤثر في مشاعرنا ومواقفنا، وأحياناً يجعلنا نعيد النظر في أحكامنا السابقة على الأشخاص.

ما قصة تأثير بن فرانكلين؟

تعود تسمية هذا التأثير إلى العالم والسياسي الأميركي بنجامين فرانكلين، الذي روى في سيرته الذاتية تجربة شخصية مع أحد أعضاء المجلس التشريعي في ولاية بنسلفانيا، كان يعامله بفتور ويعارضه سياسياً.

وبدلاً من محاولة استمالته بالمجاملة أو تقديم خدمة له، طلب فرانكلين استعارة كتاب نادر من مكتبته. وافق الرجل على الطلب وأرسل إليه الكتاب، وعندما التقيا لاحقاً، بادره بحديث أكثر ودّاً واحتراماً، ثم تحسنت علاقتهما وأصبحت أكثر قرباً.

واستخلص فرانكلين من تجربته أن الشخص الذي يقدم معروفاً لآخر قد يصبح أكثر استعداداً لتقديم معروف جديد له، مقارنة بالشخص الذي يتلقى المعروف فحسب. ومن هنا ارتبط اسمه بالظاهرة التي أصبحت تُعرف لاحقاً بتأثير بن فرانكلين.

ماذا يقول علم النفس عن هذه الظاهرة؟

يرتبط أحد التفسيرات النفسية لهذا التأثير بمفهوم «التنافر المعرفي»، الذي يشير إلى الشعور بعدم الارتياح عندما تتعارض أفكار الشخص مع سلوكه.

فعندما يساعد شخصٌ آخر لا يشعر تجاهه بالود، قد يجد نفسه أمام تناقض داخلي: لماذا أبذل جهداً لمساعدة شخص لا أحبه أو لا أرتاح إليه؟ وقد يحاول العقل حل هذا التناقض من خلال تعديل الموقف الأصلي، فيبدأ الشخص بالنظر إلى الطرف الآخر بصورة أكثر إيجابية، أو يكتشف فيه صفات لم يكن ينتبه إليها من قبل.

بعبارة أخرى، قد لا تكون المساعدة مجرد نتيجة للمحبة أو الإعجاب، بل يمكن أن تصبح أحد العوامل التي تسهم في تكوينهما. وهذا أحد التفسيرات المطروحة للظاهرة، وليس قاعدة تنطبق على جميع العلاقات والمواقف.

ماذا كشفت التجارب العلمية؟

لم تبقَ الفكرة مجرد حكاية رواها فرانكلين، بل أصبحت موضوعاً لدراسات في علم النفس. ففي عام 1969، أجرى الباحثان جون جيكر وديفيد لاندي تجربة لاختبار ما إذا كان تقديم معروف لشخص ما يمكن أن يغيّر نظرة الشخص الذي قدمه إليه.

وتناولت التجربة مشاركين فازوا بمبالغ مالية في مسابقة، ثم طلب الباحث المسؤول عن الدراسة من بعضهم إعادة المال إليه بوصف ذلك معروفاً شخصياً، موضحاً أنه استخدم أمواله الخاصة ويحتاج إليها. وفي مجموعة ثانية، جاء طلب إعادة المال من موظف آخر نيابة عن قسم علم النفس، بينما لم يُطلب من المجموعة الثالثة إعادة أي مبلغ.

وعندما طُلب من المشاركين تقييم الباحث لاحقاً، أبدى الذين قدموا له المعروف شخصياً انطباعاً أكثر إيجابية عنه مقارنة بمن لم يُطلب منهم ذلك. وأشارت النتائج إلى أن طبيعة الطلب والشخص الذي يطلب المساعدة قد يكون لهما دور في التأثير على المشاعر، وليس مجرد تقديم الخدمة في حد ذاته.

وفي دراسة نشرت عام 2016 في مجلة «The Journal of Social Psychology»، اختبرت الباحثة يو نيييا تأثير طلب المساعدة على المشاركين في الولايات المتحدة واليابان. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين طُلبت منهم المساعدة مباشرة أبدوا ميلاً أكبر نحو الشخص الذي طلبها، كما تحسن انطباعهم عن اجتماعيته وشعروا بقدر أكبر من القرب منه. لكن هذا التحسن لم يظهر بالطريقة نفسها عندما قدم المشاركون المساعدة من دون أن يطلبها الطرف الآخر مباشرة.

كيف يظهر تأثير بن فرانكلين في الحياة اليومية؟

قد يظهر هذا التأثير في مواقف بسيطة لا نلتفت إليها عادة، سواء في العمل أو العلاقات الاجتماعية أو التعاملات اليومية. ومن أمثلته:

- في بيئة العمل: قد يطلب زميل من شخص لا تربطه به علاقة وثيقة المساعدة في مراجعة ملف أو تقديم رأي مهني. وقد يساهم إنجاز المهمة معاً في تحسين العلاقة بينهما، خصوصاً إذا كان الطلب ودياً ومحدداً.

- في العلاقات الاجتماعية: قد يؤدي طلب نصيحة من شخص أو الاستعانة بخبرته في أمر يعرفه جيداً إلى شعوره بأن رأيه موضع تقدير، ما قد يعزز التقارب بين الطرفين.

- بين الأصدقاء والمعارف: عندما تطلب من شخص مساعدة صغيرة في أمر يجيده، فإنك تمنحه فرصة للمشاركة والشعور بأهمية دوره في العلاقة، بدلاً من أن تقتصر العلاقة على تلقيه الخدمات منك.

- في العلاقات الجديدة: قد يساعد طلب معروف بسيط في فتح باب الحديث والتواصل، خصوصاً عندما يكون الطلب طبيعياً ولا يفرض عبئاً كبيراً على الطرف الآخر.

ولا تعني هذه الأمثلة أن كل طلب للمساعدة سيؤدي إلى علاقة أفضل، بل توضح كيف يمكن للمواقف اليومية أن تتيح فرصاً للتقارب والتعارف.

هل يمكن استخدام تأثير بن فرانكلين لكسب محبة الآخرين؟

يمكن الاستفادة من الفكرة في بناء علاقات أكثر توازناً، لكن من دون تحويلها إلى حيلة للتلاعب بمشاعر الآخرين. فطلب النصيحة أو المساعدة في أمر بسيط قد يعكس الثقة بقدرات الطرف الآخر ويمنحه شعوراً بالتقدير، كما يفتح مجالاً للتعاون والتواصل.

ومن المهم أن يكون الطلب صادقاً ومناسباً، وأن يراعي وقت الشخص الآخر وقدرته على المساعدة. فالمبالغة في طلب الخدمات أو تكليف الآخرين بمهام مرهقة قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، وتثير الاستياء بدلاً من التقارب.

كذلك، لا ينبغي الخلط بين تأثير بن فرانكلين ومفهوم المعاملة بالمثل؛ فالأخير يشير إلى ميل الإنسان إلى رد المعروف لمن أحسن إليه، بينما يركز تأثير بن فرانكلين على احتمال أن يصبح الشخص الذي قدم المساعدة أكثر ميلاً إلى من ساعده.

هل تأثير بن فرانكلين حقيقة نفسية مؤكدة؟

رغم أن الفكرة تستند إلى تجارب منشورة في علم النفس، فإن الأدلة المتاحة لا تبرر التعامل معها بوصفها قانوناً نفسياً ثابتاً. فالدراسة الأصلية تعود إلى عام 1969، كما أن دراسة يو نيييا اختبرت ظاهرة قريبة منها، لكنها لم تكن إعادة مطابقة للتجربة الأولى.

وتتأثر العلاقات الإنسانية بعوامل كثيرة، من بينها طبيعة العلاقة السابقة، وحجم المعروف، وطريقة طلبه، ومدى شعور الشخص بأنه اختار تقديم المساعدة بحرية. لذلك، قد يؤدي طلب معروف صغير إلى التقارب في بعض الظروف، لكنه قد يثير الانزعاج أو يزيد المسافة بين الطرفين في ظروف أخرى.

وفي النهاية، تكمن أهمية «تأثير بن فرانكلين» في أنه يلفت الانتباه إلى جانب غير متوقع من العلاقات الإنسانية: فنحن لا نساعد الآخرين دائماً لأننا نحبهم، بل قد تسهم مساعدتنا لهم أحياناً في تغيير مشاعرنا تجاههم.