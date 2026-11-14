رقص واحتفالات وحرية... شاهد كيف تحول عطل «مايكروسوفت» إلى عيد للموظفين

لم يكن تعطل خدمات «مايكروسوفت» خبراً مزعجاً لجميع المستخدمين. فبينما أربك توقف «أوتلوك» و«تيمز» وخدمات أخرى من حزمة «مايكروسوفت 365» أعمال الشركات والمؤسسات حول العالم، وجد عدد من الموظفين في العطل التقني فرصة غير متوقعة للاحتفال بالتحرر مؤقتاً من رسائل البريد الإلكتروني واجتماعات العمل والمهام اليومية.

وبدأت المشكلة بعد ظهر الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تمتد إلى أكثر من 70 دولة وتستمر نحو 18 ساعة، فيما أعلنت الشركة معالجة الخلل وبدء استعادة الخدمات تدريجياً يوم الجمعة، بعد اضطرابات طالت ملايين المستخدمين.

To the Microsoft employees desperately trying to bring Outlook back online, please don’t push yourselves too hard. Your health matters more than any deadline. Take a long weekend, relax, and come back Monday feeling refreshed. You’ve worked hard enough this week, and I promise... — Amelia (@amelia_tweetz) November 12, 2026

وسرعان ما تحولت الأزمة التقنية إلى مادة للسخرية والاحتفاء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول موظفون مقاطع فيديو ومنشورات طريفة وثّقت سعادتهم بتوقف رسائل العمل، ووصف بعضهم الانقطاع بأنه «يوم عطلة مفاجئ» للكبار.

وبينما انشغل آخرون بمحاولات استعادة الوصول إلى حساباتهم ومواعيدهم وملفاتهم، تمنّى بعض المستخدمين ألا تتعجل «مايكروسوفت» في إصلاح العطل، بل إن بعضهم طالب مازحاً بتعطيل تطبيقات أخرى مثل «سلاك» و«زووم» حتى تمتد الاستراحة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع فيديو ساخرة تصوّر أجواء العمل داخل المكاتب بعد توقف خدمات «مايكروسوفت»، فظهر موظفون يتنقلون بالدراجات الهوائية داخل أماكن العمل، وآخرون يمارسون الرياضة أو يحتفلون، في حين اختار بعضهم استغلال الوقت للنوم، في مشاهد عكست أجواء مرحة وكأن العطل منحهم عطلة غير معلنة.

وتنوعت تعليقات الموظفين بين الترحيب بتوقف الخدمة والمطالبة بعدم التسرع في إصلاحها، إذ كتب أحدهم أن العطل هو النسخة المخصصة للكبار من «يوم الثلج»، في إشارة إلى العطلة التي يحصل عليها الموظفون والطلاب عند تساقط الثلوج وتعذر الذهاب إلى العمل أو الدراسة.

كتب موظف آخر نيابة عن العاملين في عالم الشركات: «لا داعي للعجلة في إصلاح خدمة (أوتلوك)، نحن نتفهم أن عطلة نهاية الأسبوع اقتربت، لذا لنؤجل كل الأعمال إلى يوم الاثنين!».

كما كتب أحد المستخدمين تعليقاً ساخراً: «جيل الألفية يقول: كنت بحاجة إلى هذا... وكل ما في الأمر أن (أوتلوك) متوقف عن العمل»، في إشارة ساخرة إلى أن أفراد جيل الألفية الذين يرهقون أنفسهم بالعمل رأوا في توقف «أوتلوك» فرصة كانوا يتمنونها، إذ وجدوا أنفسهم فجأة بعيدين عن رسائل البريد الإلكتروني ومطالب العمل التي تلاحقهم يومياً.