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يوميات الشرق

رقص واحتفالات وحرية... شاهد كيف تحول عطل «مايكروسوفت» إلى عيد للموظفين

موظفون يحتفلون بتعطل خدمات «مايكروسوفت»
موظفون يحتفلون بتعطل خدمات «مايكروسوفت»
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رقص واحتفالات وحرية... شاهد كيف تحول عطل «مايكروسوفت» إلى عيد للموظفين

موظفون يحتفلون بتعطل خدمات «مايكروسوفت»
موظفون يحتفلون بتعطل خدمات «مايكروسوفت»

لم يكن تعطل خدمات «مايكروسوفت» خبراً مزعجاً لجميع المستخدمين. فبينما أربك توقف «أوتلوك» و«تيمز» وخدمات أخرى من حزمة «مايكروسوفت 365» أعمال الشركات والمؤسسات حول العالم، وجد عدد من الموظفين في العطل التقني فرصة غير متوقعة للاحتفال بالتحرر مؤقتاً من رسائل البريد الإلكتروني واجتماعات العمل والمهام اليومية.

وبدأت المشكلة بعد ظهر الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تمتد إلى أكثر من 70 دولة وتستمر نحو 18 ساعة، فيما أعلنت الشركة معالجة الخلل وبدء استعادة الخدمات تدريجياً يوم الجمعة، بعد اضطرابات طالت ملايين المستخدمين.

وسرعان ما تحولت الأزمة التقنية إلى مادة للسخرية والاحتفاء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول موظفون مقاطع فيديو ومنشورات طريفة وثّقت سعادتهم بتوقف رسائل العمل، ووصف بعضهم الانقطاع بأنه «يوم عطلة مفاجئ» للكبار.

وبينما انشغل آخرون بمحاولات استعادة الوصول إلى حساباتهم ومواعيدهم وملفاتهم، تمنّى بعض المستخدمين ألا تتعجل «مايكروسوفت» في إصلاح العطل، بل إن بعضهم طالب مازحاً بتعطيل تطبيقات أخرى مثل «سلاك» و«زووم» حتى تمتد الاستراحة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع فيديو ساخرة تصوّر أجواء العمل داخل المكاتب بعد توقف خدمات «مايكروسوفت»، فظهر موظفون يتنقلون بالدراجات الهوائية داخل أماكن العمل، وآخرون يمارسون الرياضة أو يحتفلون، في حين اختار بعضهم استغلال الوقت للنوم، في مشاهد عكست أجواء مرحة وكأن العطل منحهم عطلة غير معلنة.

وتنوعت تعليقات الموظفين بين الترحيب بتوقف الخدمة والمطالبة بعدم التسرع في إصلاحها، إذ كتب أحدهم أن العطل هو النسخة المخصصة للكبار من «يوم الثلج»، في إشارة إلى العطلة التي يحصل عليها الموظفون والطلاب عند تساقط الثلوج وتعذر الذهاب إلى العمل أو الدراسة.

كتب موظف آخر نيابة عن العاملين في عالم الشركات: «لا داعي للعجلة في إصلاح خدمة (أوتلوك)، نحن نتفهم أن عطلة نهاية الأسبوع اقتربت، لذا لنؤجل كل الأعمال إلى يوم الاثنين!».

كما كتب أحد المستخدمين تعليقاً ساخراً: «جيل الألفية يقول: كنت بحاجة إلى هذا... وكل ما في الأمر أن (أوتلوك) متوقف عن العمل»، في إشارة ساخرة إلى أن أفراد جيل الألفية الذين يرهقون أنفسهم بالعمل رأوا في توقف «أوتلوك» فرصة كانوا يتمنونها، إذ وجدوا أنفسهم فجأة بعيدين عن رسائل البريد الإلكتروني ومطالب العمل التي تلاحقهم يومياً.

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«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق

رقص واحتفالات وحرية... شاهد كيف تحول عطل «مايكروسوفت» إلى عيد للموظفين

موظفون يحتفلون بتعطل خدمات «مايكروسوفت»
موظفون يحتفلون بتعطل خدمات «مايكروسوفت»
TT
TT

رقص واحتفالات وحرية... شاهد كيف تحول عطل «مايكروسوفت» إلى عيد للموظفين

موظفون يحتفلون بتعطل خدمات «مايكروسوفت»
موظفون يحتفلون بتعطل خدمات «مايكروسوفت»

لم يكن تعطل خدمات «مايكروسوفت» خبراً مزعجاً لجميع المستخدمين. فبينما أربك توقف «أوتلوك» و«تيمز» وخدمات أخرى من حزمة «مايكروسوفت 365» أعمال الشركات والمؤسسات حول العالم، وجد عدد من الموظفين في العطل التقني فرصة غير متوقعة للاحتفال بالتحرر مؤقتاً من رسائل البريد الإلكتروني واجتماعات العمل والمهام اليومية.

وبدأت المشكلة بعد ظهر الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تمتد إلى أكثر من 70 دولة وتستمر نحو 18 ساعة، فيما أعلنت الشركة معالجة الخلل وبدء استعادة الخدمات تدريجياً يوم الجمعة، بعد اضطرابات طالت ملايين المستخدمين.

وسرعان ما تحولت الأزمة التقنية إلى مادة للسخرية والاحتفاء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول موظفون مقاطع فيديو ومنشورات طريفة وثّقت سعادتهم بتوقف رسائل العمل، ووصف بعضهم الانقطاع بأنه «يوم عطلة مفاجئ» للكبار.

وبينما انشغل آخرون بمحاولات استعادة الوصول إلى حساباتهم ومواعيدهم وملفاتهم، تمنّى بعض المستخدمين ألا تتعجل «مايكروسوفت» في إصلاح العطل، بل إن بعضهم طالب مازحاً بتعطيل تطبيقات أخرى مثل «سلاك» و«زووم» حتى تمتد الاستراحة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع فيديو ساخرة تصوّر أجواء العمل داخل المكاتب بعد توقف خدمات «مايكروسوفت»، فظهر موظفون يتنقلون بالدراجات الهوائية داخل أماكن العمل، وآخرون يمارسون الرياضة أو يحتفلون، في حين اختار بعضهم استغلال الوقت للنوم، في مشاهد عكست أجواء مرحة وكأن العطل منحهم عطلة غير معلنة.

وتنوعت تعليقات الموظفين بين الترحيب بتوقف الخدمة والمطالبة بعدم التسرع في إصلاحها، إذ كتب أحدهم أن العطل هو النسخة المخصصة للكبار من «يوم الثلج»، في إشارة إلى العطلة التي يحصل عليها الموظفون والطلاب عند تساقط الثلوج وتعذر الذهاب إلى العمل أو الدراسة.

كتب موظف آخر نيابة عن العاملين في عالم الشركات: «لا داعي للعجلة في إصلاح خدمة (أوتلوك)، نحن نتفهم أن عطلة نهاية الأسبوع اقتربت، لذا لنؤجل كل الأعمال إلى يوم الاثنين!».

كما كتب أحد المستخدمين تعليقاً ساخراً: «جيل الألفية يقول: كنت بحاجة إلى هذا... وكل ما في الأمر أن (أوتلوك) متوقف عن العمل»، في إشارة ساخرة إلى أن أفراد جيل الألفية الذين يرهقون أنفسهم بالعمل رأوا في توقف «أوتلوك» فرصة كانوا يتمنونها، إذ وجدوا أنفسهم فجأة بعيدين عن رسائل البريد الإلكتروني ومطالب العمل التي تلاحقهم يومياً.

مواضيع
مايكروسوفت أميركا لبنان
يوميات الشرق

فيديو لـ«تيك توك» ينتهي بمأساة... أسد يفترس شاباً في باكستان

باكستان تسمح قانوناً باقتناء حيوانات مثل الأسود والنمور شريطة تسجيلها ودفع رسوم (رويترز)
باكستان تسمح قانوناً باقتناء حيوانات مثل الأسود والنمور شريطة تسجيلها ودفع رسوم (رويترز)
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فيديو لـ«تيك توك» ينتهي بمأساة... أسد يفترس شاباً في باكستان

باكستان تسمح قانوناً باقتناء حيوانات مثل الأسود والنمور شريطة تسجيلها ودفع رسوم (رويترز)
باكستان تسمح قانوناً باقتناء حيوانات مثل الأسود والنمور شريطة تسجيلها ودفع رسوم (رويترز)

لقي شاب باكستاني حتفه إثر هجوم أسد عليه أثناء تصوير مقطع فيديو لتطبيق «تيك توك»، في مزرعة خاصة لتربية الحيوانات في مدينة لاهور، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وذكرت تقارير أن الضحية، ويُدعى طه ويبلغ من العمر 19 عاماً، كان يعمل في المزرعة الواقعة بمنطقة لاهنا.

ووقعت الحادثة نحو الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلاً عن بلاغ قُدّم إلى الشرطة، بأن نعمان حسن، وهو شخصية يتابعها نحو 2.5 مليون شخص على «إنستغرام» و928 ألفاً على «تيك توك»، وصل إلى المزرعة وطلب من طه المشاركة في تصوير مقطع فيديو مع الأسد لنشره على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الشكوى التي قدّمها والد الضحية، منير أحمد، يُزعم أن حسن «أخرج الأسد من قفصه وبدأ تصوير مقطع فيديو»، قبل أن يهاجم الحيوان المفترس المراهق فجأة.

ونقل حسن الشاب طه إلى مستشفى خاص في المنطقة، لكنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على حسن ومالك المزرعة، الذي عُرف باسم فياض، كما أغلقت المنشأة.

وذكرت الشرطة أن الموقوفَين حاولا إخفاء حقيقة ما جرى، وتصوير الواقعة على أنها هجوم نفّذه كلب.

وقال متحدث باسم شرطة لاهور: «لا يمكن أن يكون الشغف بتطبيق (تيك توك) أهم من حياة الإنسان».

وأضاف: «لا يُسمح لأحد بتعريض حياة البشر للخطر بذريعة الهواية أو الترفيه. وسيجري التحقيق في محاولة طمس الحقائق، وفي جميع جوانب الإهمال».

وأفادت الشرطة بأنها تحقق في ما إذا كانت المنشأة تمتلك تصريحاً لاقتناء الحيوان المفترس، وما إذا كانت قد التزمت بإجراءات السلامة المعتمدة.

وتضم حسابات حسن على منصات التواصل الاجتماعي مئات المقاطع المصوّرة التي يظهر فيها وهو يتفاعل مع حيوانات من فصيلة السنوريات الكبيرة، ويشاركها أحياناً في ألعاب تتسم بالخشونة.

وفي باكستان، يُعد اقتناء الأسود والفهود والنمور وحيوانات البوما والجاغوار رمزاً للمكانة الاجتماعية. ويُسمح قانوناً باقتناء هذه الحيوانات، شريطة تسجيلها ودفع رسوم. ومع ذلك، تشترط اللوائح إبقاء هذه الحيوانات خارج حدود المدن.

وفي يناير (كانون الثاني)، فقد صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات ذراعه إثر هجوم أسد أليف عليه داخل مزرعة خاصة لتربية الحيوانات بمدينة لاهور.

وفي حادثة أخرى، أُصيبت فتاة بجروح بعدما هرب أسد كان يُربّى حيواناً أليفاً، أثناء نقله على متن عربة «ريكشة».

وكانت السلطات قد شنّت، العام الماضي، حملة لمكافحة تربية الأسود بصورة غير قانونية بوصفها حيوانات أليفة، عقب حادثة شهدتها مدينة لاهور، هرب خلالها أسد وتسبّب في إصابة امرأة وطفليها.

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يوميات الشرق

حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني مواطنة طرابلسية

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
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حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني مواطنة طرابلسية

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)

اكتشف الطرابلسيون بمناسبة زيارة بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لمدينتهم، أن حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تسكن بينهم.

فقد استهل إردوغان جولته في مدينة طرابلس، يوم الجمعة، بزيارة مواطنته سلمى السباعي، حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني، وسط استغراب كثيرين، وتساؤلهم حول السيدة التي قصدها الزائر التركي.

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)

جاء اللقاء مع سلمى السباعي في اليوم الثاني له في لبنان، في منزلها في حي وسط طرابلس، حيث وجد عدد من أفراد العائلة، لا سيما ولديها الموجودين في لبنان، أحدهما باسم السباعي الذي وصف الزيارة بأنها «جلبت لأسرتنا السعادة».

واعتادت العائلة زيارة سفراء تركيا لدى لبنان، لكنها المرة الأولى التي تأتي فيها شخصية على هذا المستوى. وسلمي السباعي هي الحفيدة من الجيل الرابع للسلطان عبد الحميد من سلالة ابنه البكر محمد سليم، وحفيدة هذا الأخير نميكة التي تزوجت في قصر يلدز من علي كنعان بيك، واضطرا كما بقية أفراد العائلة للرحيل عن تركيا، والإقامة في طرابلس التي عاشا فيها وبقيت سلالتهما إلى اليوم.

ويصف باسم السباعي حياة عائلته بأنها كانت بسيطة وفيها كثير من الخفر، «بسبب الخوف من التعرض للأذى بعد مقتل عدد من أفرادها الذين كانوا سفراء حينها على أيدي أرمن». أما والدته سلمى التي بلغت تسعينها اليوم، فقد بقيت تركية رغم زواجها من الطرابلسي نوري السباعي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في بيتنا، لم تشاهد أمي يوماً المحطات اللبنانية، بل تتابع القنوات التلفزيونية التركية. وبقيت هي وأهلها يتحدثون التركية، وعاشوا عاداتهم التي حملوها معهم». ورغم أنهم حصلوا على الجنسية اللبنانية، فإنهم استعادوا أيضاً جنسيتهم التركية فيما بعد، وسمح للنساء بالعودة لزيارة بلادهن عام 1954، قبل أن يسمح للرجال في وقت متأخر. «أمي تتحدث العثمانية القديمة، فيما التركية التي كان يتحدثها الضيف بلال إردوغان لا تتطابق تماماً مع التي لا تزال تتحدثها أمي».

صورة خاصة بالـ«الشرق الأوسط» للقاء العائلة مع اردوغان تغيب عنها سلمى (الشرق الأوسط)

الحفيدة سلمى حاولت جاهدة متابعة مسلسل السلطان عبد الحميد، لكنها كانت في كل مرة تبكي بفيض من الحزن، وتطفئ جهازها، قائلة إنها لا تتحمل رؤية ما تعرض له جدها من إجحاف.

ويخبرنا باسم السباعي عن زيارة خاصة قامت بها عائلة السلطان عبد الحميد الموجودة في لبنان إلى تركيا عام 2015 بدعوة من الرئيس رجب طيب إردوغان: «كنا نحو 25 شخصاً، استقبلونا استقبال الملوك بدءاً من الطائرة، وفي الفنادق. فتحت لنا القصور، وواكبنا رجال الأمن، وأقيمت لنا المآدب، ونظمت لنا الجولات في الأماكن التي عاش فيها أجدادنا. تلك كانت زيارة لا تنسى».

استمرت «زيارة بلال إردوغان ربع ساعة، لكنها رفعت معنوياتنا»، يقول باسم السباعي. «فضريبة النفي التي دفعها أجدادي كانت غالية جداً. طردوا من حياة القصور المترفة، وعاش بعضهم في باريس حمّالين ينقلون الشنط، وسائقي سيارات أجرة».

صورة سابقة لسلمى السباعي قبل أن يسوء وضعها الصحي (الشرق الأوسط)

الحفيدة سلمى كانت تزور كل صيف إسطنبول بعد أن استرجعت بعض إرثها وبات لها بيت هناك، تقيم لأشهر ثم تعود، لكن خالتها وخالها، توفيا وكانا آخر من تبقى لها من العائلة هناك، ولم تعد ترغب في العودة. أما الجيل الخامس الذي ينتمي إليه باسم، فينظر إلى ماضي العائلة بحزن. أما عما بقي لهم في تركيا، فيخبرنا أنها الجذور، والتاريخ، وكذلك إرث السلطان عبد الحميد وتركته التي لم تقسّم بعد. كانت له أملاك كثيرة، قبل توليه السلطة، وهذه منعت عن ورثته، ويبدو أن ثمة تسوية تجري لإعادتها لأصحابها.

وهذه ليست السلالة الوحيدة للسلطان عبد الحميد في لبنان، إذ إن نجله الأصغر الأمير عابدين، كان قد ترك تركيا وأقام في جونية شمال لبنان، وتوفي وليست له ذرية.

وتنتمي السباعي إلى الجيل الرابع من أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني، وهي مولودة في دمشق عام 1937، وحفيدة أمينة نميكة إيسين، إحدى حفيدات السلطان. وكانت قد تحدثت في مقابلة مع وكالة «الأناضول» عام 2015 عن الظروف الصعبة التي عاشها أفراد من العائلة العثمانية بعد مغادرتهم تركيا عام 1924، واستقرار بعضهم في باريس.

وأظهرت المقابلة احتفاظها بمقتنيات عائلية تعود إلى الحقبة العثمانية، بينها أوسمة وسرير نُقل من قصر يلدز، فيما حصلت على الجنسية التركية عام 2010.

وسبق أن استقبلت السباعي عام 2017 قريبها أورخان عثمان أوغلو، أحد أحفاد السلطان، في لقاء جمعهما بعد انقطاع منذ عام 2004، واستعادا خلاله ذكريات العائلة التي توزّع أفرادها على بلدان عدة.

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