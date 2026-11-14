بعد عطل «مايكروسوفت» الذي أربك العالم وعودة الخدمات... كيف تحمي نفسك من محاولات الاحتيال؟

أعلنت شركة «مايكروسوفت» اليوم السبت أن خدمات برامج «تيمز» و«أوتلوك» و«كوبايلوت» وغيرها عادت إلى طبيعتها بالكامل، مما أنهى انقطاعاً عالمياً عطَّل الاتصالات عبر الإنترنت للشركات والجهات الحكومية لأكثر من 24 ساعة.
وكتبت الشركة على منصة «إكس»: «أكملنا جهودنا لمعالجة المشكلة الأساسية وراء هذه الواقعة واستعدنا الخدمة للعملاء والمناطق المتبقية التي تأثرت بالانقطاع».
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services.This was a technical issue...
— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
وفي ظل حالة الشلل التقني الواسعة التي ضربت الخدمات السحابية وأنظمة الاتصال لشركة «مايكروسوفت» وتأثر الملايين من المستخدمين والشركات والجهات الحكومية حول العالم، برز خطر إضافي لا يقل خطورة عن العطل نفسه؛ إذ سارعت شبكات الاحتيال الإلكتروني لاستغلال حالة الارتباك والهلع السائدة.
ومع تعطل منصات حيوية مثل «أوتلوك» و«تيمز»، كثّف القراصنة من محاولات التصيد الهاتفي والبريدي مقدمين وعوداً زائفة بإصلاح الحسابات أو توفير مسارات بديلة سريعة لتجاوز الأزمة بهدف سرقة البيانات الحساسة واختراق الحسابات الشخصية والمؤسسية. ويضع هذا الواقع مستخدمي التقنية أمام امتحان حقيقي لأهمية اليقظة والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية، متجنبين الوقوع في فخ الوعود الوهمية التي تقايض أمنهم الرقمي بوعود واهية بالحل.
ويؤكد ليونيد بيزفيرشينكو، كبير الباحثين الأمنيين في فريق البحث والتحليل العالمي GReAT لدى «كاسبرسكي» أن انقطاع خدمات «مايكروسوفت 365» يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 الذي تسبب في تعطيل أدوات العمل التابعة للمنصة قد أوجد حالة من الارتباك والاستعجال، وهي ظروف يسارع المحتالون إلى استغلالها؛ ويصبح الموظفون والعملاء أكثر عرضة للثقة بالرسائل التي تبدو وكأنها تقدم تحديثات أو حلولاً بديلة أو طرقاً سريعة لاستعادة الوصول إلى الخدمات عندما تتوقف قنوات الاتصال المعتادة عن العمل. وقد يتطور هذا الوضع إلى تهديد أكثر خطورة بكثير من مجرد تأخير مؤقت في سير العمل بالنسبة للمؤسسات التي لم تطبق حلولاً للأمن السيبراني قادرة على حظر عمليات إعادة التوجيه الخبيثة أو رصد الأنشطة غير الاعتيادية على الشبكة.
ويمكن للجهات المهددة استغلال حوادث من هذا النوع بعدة طرق، منها إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية احتيالية تنتحل صفة «مايكروسوفت» أو فرق الدعم التقني الداخلية، أو إرسال إشعارات مزيفة لإعادة تعيين كلمات المرور، أو تداول روابط وهمية لاستعادة الخدمات، أو توجيه المستخدمين إلى صفحات تسجيل دخول مقلدة تهدف إلى سرقة بيانات اعتمادهم ورموز المصادقة متعددة العوامل MultiFactor Authentication MFA.
ومن السيناريوهات المحتملة أيضاً أن يلجأ المهاجمون إلى انتحال صفة موظفي الدعم الفني عبر المكالمات الهاتفية لطلب الوصول عن بُعد إلى كمبيوتر المستخدم أو نشر تحديثات مزيفة عن حالة الخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني الشخصي أو تطبيقات المراسلة. وقد يبدو طلب بسيط مثل «إعادة المصادقة» أو «التحقق من حسابك» موثوقاً أثناء حدوث انقطاع فعلي للخدمات لأنه يتماشى مع ما يتوقع المستخدم رؤيته في مثل هذه الظروف.
وينبغي على المؤسسات توجيه الموظفين والعملاء إلى مصدر رسمي وموثوق واحد للحصول على التحديثات وتحذيرهم من طلبات الدعم غير المطلوبة والتأكيد على أن مزودي الخدمات الرسميين لن يطلبوا أبداً كلمات المرور أو رموز المصادقة متعددة العوامل MFA أو منحهم صلاحية الوصول عن بُعد دون موافقة مسبقة.
كما يتعين على فرق الأمن مراقبة محاولات انتحال الهوية والتحرك سريعاً لحظر النطاقات الإلكترونية المقلدة متى أمكن والتأكد من التزام موظفي الدعم الفني بإجراءات تحقق صارمة. أما بالنسبة للمستخدمين، فمن الممارسات الجيدة استخدام حلول موثوقة لمكافحة الفيروسات لضمان التنبيه إلى هذه المحاولات الاحتيالية والحماية منها.