«مايكروسوفت» تعتذر عن العطل في خدماتها وتنفي ارتباطه بهجوم سيبراني

تستعد شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، الجمعة، لإجراء أحدث اختبار لصاروخها «ستارشيب»، الأكبر والأقوى في العالم، في محاولة غير مسبوقة لالتقاط المركبة الفضائية بعد قضائها يوماً في مدار الأرض، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسيشكّل نجاح التقاط المرحلة العليا من «ستارشيب» إنجازاً مهماً في مساعي قطاع الفضاء المستمرة منذ عقود لتطوير مركبات فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، بما يتيح خفض تكاليف المهمات بشكل كبير وجعل الرحلات الفضائية المتكررة ممكنة.
وقالت «سبيس إكس»: «إذا نجحت المحاولة، فستكون هذه أول عملية استعادة كاملة لنظام إطلاق مداري، ولحظة فارقة في مساعي جعل (ستارشيب) صاروخاً موثوقاً يمكن إعادة استخدامه بسرعة».
وفي الرحلة التجريبية الخامسة عشرة، المقررة الجمعة، تسعى «سبيس إكس» إلى استعادة مرحلتي الصاروخ الضخم البالغ طوله 124 متراً.
وسبق للشركة أن نجحت 3 مرات في التقاط معزّز الدفع، المعروف باسم «سوبر هيفي»، إذ تعود المرحلة الأولى من الصاروخ عمودياً إلى موقع الإطلاق بعيد انطلاقه، لتستقر بين ذراعين ميكانيكيتين.
وستحاول الشركة الآن تكرار العملية مع المركبة الفضائية نفسها. وقد صُممت بعض نسخها لإطلاق أقمار اصطناعية ومراكز بيانات إلى المدار، فيما تعتزم استعمال نسخ أخرى لنقل البشر إلى القمر والمريخ.
وقال خبير شؤون الفضاء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كلايتون سووب، إن تطوير مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل يمثل «الهدف الأسمى» لقطاع الفضاء.
وأضاف: «لم يتمكن أحد فعلياً من تحقيق ذلك حتى الآن. فالناس يحاولون منذ عهد مكوك الفضاء التابع لـ(ناسا)، لكن المكوك انتهى به الأمر إلى أن يكون حلاً وسطاً، لأن أجزاء كبيرة منه لم تكن قابلة لإعادة الاستخدام».