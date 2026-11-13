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تكنولوجيا

«مايكروسوفت» تعتذر عن العطل في خدماتها وتنفي ارتباطه بهجوم سيبراني

شعار خدمة البريد الإليكتروني «آوتلوك» التابع لشركة «مايكروسوفت» (رويترز)
شعار خدمة البريد الإليكتروني «آوتلوك» التابع لشركة «مايكروسوفت» (رويترز)
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«مايكروسوفت» تعتذر عن العطل في خدماتها وتنفي ارتباطه بهجوم سيبراني

شعار خدمة البريد الإليكتروني «آوتلوك» التابع لشركة «مايكروسوفت» (رويترز)
شعار خدمة البريد الإليكتروني «آوتلوك» التابع لشركة «مايكروسوفت» (رويترز)

قدمت «مايكروسوفت»، الجمعة، اعتذاراً عن العطل التقني الضخم الذي أثر على المستخدمين والخدمات العامة والشركات في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذا الخلل كان «مشكلة تقنية لا علاقة لها بهجمات سيبرانية أو بالذكاء الاصطناعي».

وقالت الشركة «نعتذر بشدة عن الاضطراب الذي تسبب فيه هذا الحادث لعملائنا وشركائنا. ندرك حجم الثقة التي يضعونها في خدماتنا، ونأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد»، مشيرة إلى أنها لا تزال تعمل على إعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي بالكامل بعد بدء العطل، الخميس.

وقد واجهت شركات وحكومات وملايين الأفراد خللاً في خدمات مثل «آوتلوك» استمر ساعات طويلة وأثّر في قطاعات ومستخدمين حول العالم.

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تقرير: «إنفيديا» تواصلت مع الرئيس التنفيذي لشركة «آرم» لتعيينه خلفاً لهوانغ

الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدنغز» رينيه هاس (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدنغز» رينيه هاس (رويترز)
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تقرير: «إنفيديا» تواصلت مع الرئيس التنفيذي لشركة «آرم» لتعيينه خلفاً لهوانغ

الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدنغز» رينيه هاس (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدنغز» رينيه هاس (رويترز)

نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الجمعة، عن مصادر مطلعة أن مجلس إدارة شركة «إنفيديا» تواصل مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدنغز» البريطانية لتصنيع الرقائق، في إطار البحث عن خليفة محتمل لجنسن هوانغ.

واستقال هوانغ، الخميس، بعد الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، بما في ذلك علاقة مع من يشتبه في أنها جاسوسة صينية، مما أدى إلى إغراق الشركة المصنعة للرقائق في أزمة وأحدث صدمة في صناعة الذكاء الاصطناعي التي أسهم هوانغ في تمويلها.

وتداول المحللون اسم هاس مراراً منذ رحيل هوانغ. وأمضى هاس سبع سنوات في شركة «إنفيديا» ترقى خلالها إلى منصب نائب الرئيس والمدير العام لقسم منتجات الحوسبة، قبل أن ينضم إلى شركة «آرم» في 2013، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن هاس بين عدة مرشحين قيد الدراسة، لكنها أشارت إلى عدم وجود ضمانات بأن يُعرض عليه المنصب أو أن يقبله. وتشغل كوليت كريس، المديرة المالية لشركة «إنفيديا»، منصب الرئيس التنفيذي مؤقتاً.

وأحجمت شركة «آرم» عن التعليق، في حين لم ترد «إنفيديا» بعد على طلب من «رويترز» للتعليق.

وتولى هاس منصب الرئيس التنفيذي لشركة «آرم» في 2022، وأشرف على إدراج الشركة في بورصة ناسداك في 2023. وتعمل «آرم» على تصميم بنى المعالجات وترخيصها لشركات أخرى تعمل في مجال تطوير تصميمات الرقائق. ولطالما كانت قوتها تكمن في مجال الهواتف المحمولة، وتتوسع الآن في مجال أجهزة الكمبيوتر.

وقلصت أسهم شركة «آرم» المدرجة في البورصة الأميركية خسائرها بعد صدور التقرير لتهبط بأكثر من خمسة في المائة. وانخفضت أسهم «إنفيديا» بأكثر من ثلاثة في المائة.

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تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أميركا
تكنولوجيا

«مايكروسوفت» تعتذر عن العطل في خدماتها وتنفي ارتباطه بهجوم سيبراني

شعار خدمة البريد الإليكتروني «آوتلوك» التابع لشركة «مايكروسوفت» (رويترز)
شعار خدمة البريد الإليكتروني «آوتلوك» التابع لشركة «مايكروسوفت» (رويترز)
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«مايكروسوفت» تعتذر عن العطل في خدماتها وتنفي ارتباطه بهجوم سيبراني

شعار خدمة البريد الإليكتروني «آوتلوك» التابع لشركة «مايكروسوفت» (رويترز)
شعار خدمة البريد الإليكتروني «آوتلوك» التابع لشركة «مايكروسوفت» (رويترز)

قدمت «مايكروسوفت»، الجمعة، اعتذاراً عن العطل التقني الضخم الذي أثر على المستخدمين والخدمات العامة والشركات في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذا الخلل كان «مشكلة تقنية لا علاقة لها بهجمات سيبرانية أو بالذكاء الاصطناعي».

وقالت الشركة «نعتذر بشدة عن الاضطراب الذي تسبب فيه هذا الحادث لعملائنا وشركائنا. ندرك حجم الثقة التي يضعونها في خدماتنا، ونأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد»، مشيرة إلى أنها لا تزال تعمل على إعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي بالكامل بعد بدء العطل، الخميس.

وقد واجهت شركات وحكومات وملايين الأفراد خللاً في خدمات مثل «آوتلوك» استمر ساعات طويلة وأثّر في قطاعات ومستخدمين حول العالم.

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مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي أميركا
تكنولوجيا

«سبيس إكس» تحاول التقاط مركبة «ستارشيب» بعد عودتها من مدار الأرض

أجزاء من الصاروخ العملاق «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» (SpaceX) على برج إطلاق بالقرب من بورت إيزابيل بولاية تكساس الأميركية يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
أجزاء من الصاروخ العملاق «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» (SpaceX) على برج إطلاق بالقرب من بورت إيزابيل بولاية تكساس الأميركية يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
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«سبيس إكس» تحاول التقاط مركبة «ستارشيب» بعد عودتها من مدار الأرض

أجزاء من الصاروخ العملاق «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» (SpaceX) على برج إطلاق بالقرب من بورت إيزابيل بولاية تكساس الأميركية يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
أجزاء من الصاروخ العملاق «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» (SpaceX) على برج إطلاق بالقرب من بورت إيزابيل بولاية تكساس الأميركية يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

تستعد شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، الجمعة، لإجراء أحدث اختبار لصاروخها «ستارشيب»، الأكبر والأقوى في العالم، في محاولة غير مسبوقة لالتقاط المركبة الفضائية بعد قضائها يوماً في مدار الأرض، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وسيشكّل نجاح التقاط المرحلة العليا من «ستارشيب» إنجازاً مهماً في مساعي قطاع الفضاء المستمرة منذ عقود لتطوير مركبات فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، بما يتيح خفض تكاليف المهمات بشكل كبير وجعل الرحلات الفضائية المتكررة ممكنة.

وقالت «سبيس إكس»: «إذا نجحت المحاولة، فستكون هذه أول عملية استعادة كاملة لنظام إطلاق مداري، ولحظة فارقة في مساعي جعل (ستارشيب) صاروخاً موثوقاً يمكن إعادة استخدامه بسرعة».

وفي الرحلة التجريبية الخامسة عشرة، المقررة الجمعة، تسعى «سبيس إكس» إلى استعادة مرحلتي الصاروخ الضخم البالغ طوله 124 متراً.

وسبق للشركة أن نجحت 3 مرات في التقاط معزّز الدفع، المعروف باسم «سوبر هيفي»، إذ تعود المرحلة الأولى من الصاروخ عمودياً إلى موقع الإطلاق بعيد انطلاقه، لتستقر بين ذراعين ميكانيكيتين.

وستحاول الشركة الآن تكرار العملية مع المركبة الفضائية نفسها. وقد صُممت بعض نسخها لإطلاق أقمار اصطناعية ومراكز بيانات إلى المدار، فيما تعتزم استعمال نسخ أخرى لنقل البشر إلى القمر والمريخ.

وقال خبير شؤون الفضاء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كلايتون سووب، إن تطوير مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل يمثل «الهدف الأسمى» لقطاع الفضاء.

وأضاف: «لم يتمكن أحد فعلياً من تحقيق ذلك حتى الآن. فالناس يحاولون منذ عهد مكوك الفضاء التابع لـ(ناسا)، لكن المكوك انتهى به الأمر إلى أن يكون حلاً وسطاً، لأن أجزاء كبيرة منه لم تكن قابلة لإعادة الاستخدام».

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