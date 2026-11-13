«مايكروسوفت» تعتذر عن العطل في خدماتها وتنفي ارتباطه بهجوم سيبراني

نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الجمعة، عن مصادر مطلعة أن مجلس إدارة شركة «إنفيديا» تواصل مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدنغز» البريطانية لتصنيع الرقائق، في إطار البحث عن خليفة محتمل لجنسن هوانغ.

واستقال هوانغ، الخميس، بعد الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، بما في ذلك علاقة مع من يشتبه في أنها جاسوسة صينية، مما أدى إلى إغراق الشركة المصنعة للرقائق في أزمة وأحدث صدمة في صناعة الذكاء الاصطناعي التي أسهم هوانغ في تمويلها.

وتداول المحللون اسم هاس مراراً منذ رحيل هوانغ. وأمضى هاس سبع سنوات في شركة «إنفيديا» ترقى خلالها إلى منصب نائب الرئيس والمدير العام لقسم منتجات الحوسبة، قبل أن ينضم إلى شركة «آرم» في 2013، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن هاس بين عدة مرشحين قيد الدراسة، لكنها أشارت إلى عدم وجود ضمانات بأن يُعرض عليه المنصب أو أن يقبله. وتشغل كوليت كريس، المديرة المالية لشركة «إنفيديا»، منصب الرئيس التنفيذي مؤقتاً.

وأحجمت شركة «آرم» عن التعليق، في حين لم ترد «إنفيديا» بعد على طلب من «رويترز» للتعليق.

وتولى هاس منصب الرئيس التنفيذي لشركة «آرم» في 2022، وأشرف على إدراج الشركة في بورصة ناسداك في 2023. وتعمل «آرم» على تصميم بنى المعالجات وترخيصها لشركات أخرى تعمل في مجال تطوير تصميمات الرقائق. ولطالما كانت قوتها تكمن في مجال الهواتف المحمولة، وتتوسع الآن في مجال أجهزة الكمبيوتر.

وقلصت أسهم شركة «آرم» المدرجة في البورصة الأميركية خسائرها بعد صدور التقرير لتهبط بأكثر من خمسة في المائة. وانخفضت أسهم «إنفيديا» بأكثر من ثلاثة في المائة.