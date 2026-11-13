عطل «مايكروسوفت» يمتد من أميركا إلى آسيا والمحيط الهادئ

امتد تعطّل خدمات «مايكروسوفت»، مثل «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت»، إلى ساعات العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الجمعة، بعدما طال آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة، فيما واجهت عملاقة التكنولوجيا صعوبات في إصلاح مشكلات في الخوادم ألقت باللوم عليها في الانقطاع.

وضرب العطل هيئات حكومية في أستراليا واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب شركات منها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك». وهذا هو ثاني تعطّل لخدمات «مايكروسوفت 365» هذا العام، ما يثير مخاوف من أن تدفع الأعطال المتكررة العملاء من الشركات إلى التشكيك في موثوقية «مايكروسوفت».

شعار «مايكروسوفت» خارج مكتب الشركة في بكين يوم 22 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

تحسّن جزئي في خدمات «مايكروسوفت»

وقالت «مايكروسوفت» في أحدث بيان لها إنها أجرت تعديلات على الخوادم المتأثرة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي بشكل مستقر. وأشارت إلى تحسن جزئي في المناطق التي نُفذت فيها هذه التعديلات.

وقالت الشركة على منصة «إكس»: «نراجع الإجراءات الإضافية التي يمكننا اتخاذها لتحسين استقرار البنية التحتية بشكل عام».

وأفاد موقع «داون ديتكتور»، الذي يتتبع حالات الانقطاع من خلال تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، بتسجيل أكثر من 18 ألف بلاغ عن مشكلات في «أوتلوك» في الولايات المتحدة عند الساعة 11:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0430 بتوقيت غرينتش). كما رصد انقطاعات في عدد من خدمات «مايكروسوفت» بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك الهند وأستراليا واليابان، في وقت مبكر من اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وفي ذروة العطل، رصد «داون ديتكتور» أكثر من 130 ألف بلاغ عن مشكلات في «أوتلوك» في الولايات المتحدة نحو الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أمس الخميس. واستمر العطل لنحو 12 ساعة.

وقالت «مايكروسوفت» في إشعار عن حالة الخدمة إن ميزات خدمات «مايكروسوفت 365» التي تعتمد على «إكستشينج أونلاين» والبريد الإلكتروني تأثرت، في حين ظلت العناصر التي لا تعتمد على «إكستشينج أونلاين» تعمل. و«إكستشينج أونلاين» هو منصة المراسلة السحابية التابعة للشركة، التي توفر خدمات البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال والمهام.

وأضافت الشركة أنها «لا تملك أي معلومات» تشير إلى أن العطل ناتج عن نشاط إلكتروني خبيث أو هجوم سيبراني.

وقال وزير الشؤون الداخلية والأمن الإلكتروني الأسترالي توني بيرك، إن «مايكروسوفت» لا تعتقد أنها تتعامل مع هجوم إلكتروني.

وأوضح بيرك في مؤتمر صحافي: «إنهم يعتقدون أنهم يتعاملون، من بعض النواحي، مع أمر مشابه لما شهدناه فيما يتعلق بكراود سترايك، إذ أدى تحديث برمجيات إلى حدوث خلل».

وأضاف: «التأثير الذي يتعاملون معه... يتركز إلى حد كبير على أنظمة البريد الإلكتروني».

شعار «أوتلوك» على هاتف ذكي وخلفه شعار «مايكروسوفت» في صورة توضيحية التُقطت في نيودلهي يوم 13 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

العطل يطول جهات حكومية وشركات طيران وذكاء اصطناعي

وكانت وكالة الاستخبارات الأسترالية والشرطة الاتحادية من بين الجهات التي تأثرت بهذا الانقطاع اليوم الجمعة.

وكان العطل الذي أصاب «كراود سترايك» في عام 2024 من أكبر اضطرابات الإنترنت، إذ أعاق أنظمة التكنولوجيا في المستشفيات والبنوك والمطارات، مسلّطاً الضوء على هشاشة التقنيات المترابطة حول العالم.

وأشار مجلس النواب الأميركي إلى أن العطل أثّر على مستخدميه، وأن مهندسيه يعملون مع «مايكروسوفت».

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماساناو أوزاكي للصحافيين، إن العطل يؤثر على البنية التحتية لنظم المعلومات الحكومية.

وذكرت شركتا الذكاء الاصطناعي الأميركيتان «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» أنهما واجهتا مشكلات في خدمات الربط الخاصة بـ«مايكروسوفت»، فيما قالت شركتا الطيران الهنديتان «إنديجو» و«أكاسا إير» إن خدمات دعم البريد الإلكتروني لديهما تأثرت.

ولفت جوش جيلبرت، محلل الأسواق في منصة التداول «إي تورو»، إلى أنه من المرجح أن يتجاوز المستثمرون أثر العطل، لكن الانقطاعات المتكررة قد تضر بـ«مايكروسوفت» في الأمد الطويل.

وواجهت «مايكروسوفت» عطلاً في خدمات 365 في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكذلك في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وأفادت «مايكروسوفت» الشهر الماضي بوقوع عطل في منصتها السحابية (آزور) أثر على حزمة برامج الإنتاجية التابعة لها ومجموعة من الصناعات حول العالم.