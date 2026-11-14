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الاقتصاد

بعد «مايكروسوفت»... عطل في منصة أميركية لإدارة الرواتب يربك شركات كبرى

شعار «ووركداي» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «ووركداي» على أحد الهواتف (رويترز)
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بعد «مايكروسوفت»... عطل في منصة أميركية لإدارة الرواتب يربك شركات كبرى

شعار «ووركداي» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «ووركداي» على أحد الهواتف (رويترز)

بعد أيام من الاضطراب العالمي الذي أصاب خدمات «مايكروسوفت» وأثر في البريد الإلكتروني والاجتماعات والعمليات اليومية لمؤسسات في أكثر من 70 دولة، واجهت شركة «ووركداي» المتخصصة في برمجيات إدارة الموارد البشرية والمالية عطلاً واسعاً أدى إلى منع موظفين في شركات ومؤسسات عدة من الوصول إلى حساباتهم وإنجاز معاملاتهم الوظيفية.

وشمل الاضطراب، الذي بدأ مساء الجمعة، أنظمة تستخدمها شركات كبرى، من بينها «وولمارت» و«تارغت» و«نورديستروم»، وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية. وأفادت تقارير أخرى بتأثر موظفين في شركات مثل «تشيبوتلي» و«سكيشرز»، من دون أن تتوافر حصيلة مؤكدة للشركات أو الموظفين الذين طالتهم المشكلة.

وأوضحت «ووركداي»، ومقرها مدينة بليزانتون في ولاية كاليفورنيا، أنها وضعت بعض أنظمتها في وضع الصيانة، بعد اكتشاف مشكلة خلال اختبار أنظمة النسخ الاحتياطي، أدت إلى جعل بعض البيانات في حالة غير متسقة، بما قد يتسبب في أخطاء عند محاولة المستخدمين الدخول إلى حساباتهم أو إتمام معاملاتهم.

وأدى العطل إلى تعذر وصول بعض الموظفين إلى بيانات الرواتب، وتقديم طلبات الإجازات، وإدارة المزايا الوظيفية، فضلاً عن تسجيل الحضور والانصراف وإتمام بعض الإجراءات الإدارية والتدريبية. واعتذرت الشركة للعملاء المتضررين، وقالت إنها تعمل على تحديد أفضل طريقة لاستعادة الخدمات، مع التعهد بتقديم تحديثات كل 30 دقيقة، من دون تحديد موعد لعودة الأنظمة المتأثرة بالكامل في آخر إفادة نقلتها التقارير.

وتستخدم أكثر من 11500 مؤسسة حول العالم منصة «ووركداي» في إدارة مجموعة من الوظائف الأساسية، تشمل الرواتب والتوظيف ومزايا الموظفين والإجازات. ويعني هذا الانتشار أن تعطل المنصة يمكن أن يتجاوز مشكلات تسجيل الدخول إلى تعطيل إجراءات إدارية تعتمد عليها الشركات في إدارة قواها العاملة.

ويأتي هذا الاضطراب بعد الانقطاع الذي أصاب خدمات «مايكروسوفت» لأكثر من 24 ساعة، وأثر في تطبيقات «أوتلوك» و«تيمز» وخدمات أخرى، وسط أكثر من 7.4 مليون بلاغ عن مشكلات في الخدمة من أكثر من 70 دولة وإقليماً، وفق بيانات «داون ديتكتور». وقدرت وكالة «مورنينغستار دي بي آر إس» للتصنيف الائتماني الخسائر التأمينية المحتملة الناجمة عن ذلك الانقطاع بما يتراوح بين 300 و500 مليون دولار.

وعلى الرغم من اختلاف طبيعة الخدمتين، فإن الحادثتين تكشفان اتساع اعتماد الشركات على منصات تقنية خارجية لإدارة وظائف باتت أساسية لاستمرار أعمالها؛ فبينما أدى عطل «مايكروسوفت» إلى اضطراب التواصل والبريد الإلكتروني والاجتماعات، مسّ عطل «ووركداي» أنظمة الموارد البشرية والرواتب وإدارة الموظفين.

وتعيد هذه الاضطرابات طرح مسألة قدرة الشركات على مواصلة العمل عند تعطل مزودي البرمجيات الذين تعتمد عليهم، ومدى جاهزية أنظمتها البديلة وخطط استمرارية الأعمال. فكلما اتسع الاعتماد على منصات مركزية لإدارة العمليات اليومية، زادت احتمالات انتقال الخلل التقني من خدمة واحدة إلى نطاق أوسع من النشاط التشغيلي.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت حماية البيانات أميركا

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الاقتصاد

بعد «مايكروسوفت»... عطل في منصة أميركية لإدارة الرواتب يربك شركات كبرى

شعار «ووركداي» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «ووركداي» على أحد الهواتف (رويترز)
TT
TT

بعد «مايكروسوفت»... عطل في منصة أميركية لإدارة الرواتب يربك شركات كبرى

شعار «ووركداي» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «ووركداي» على أحد الهواتف (رويترز)

بعد أيام من الاضطراب العالمي الذي أصاب خدمات «مايكروسوفت» وأثر في البريد الإلكتروني والاجتماعات والعمليات اليومية لمؤسسات في أكثر من 70 دولة، واجهت شركة «ووركداي» المتخصصة في برمجيات إدارة الموارد البشرية والمالية عطلاً واسعاً أدى إلى منع موظفين في شركات ومؤسسات عدة من الوصول إلى حساباتهم وإنجاز معاملاتهم الوظيفية.

وشمل الاضطراب، الذي بدأ مساء الجمعة، أنظمة تستخدمها شركات كبرى، من بينها «وولمارت» و«تارغت» و«نورديستروم»، وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية. وأفادت تقارير أخرى بتأثر موظفين في شركات مثل «تشيبوتلي» و«سكيشرز»، من دون أن تتوافر حصيلة مؤكدة للشركات أو الموظفين الذين طالتهم المشكلة.

وأوضحت «ووركداي»، ومقرها مدينة بليزانتون في ولاية كاليفورنيا، أنها وضعت بعض أنظمتها في وضع الصيانة، بعد اكتشاف مشكلة خلال اختبار أنظمة النسخ الاحتياطي، أدت إلى جعل بعض البيانات في حالة غير متسقة، بما قد يتسبب في أخطاء عند محاولة المستخدمين الدخول إلى حساباتهم أو إتمام معاملاتهم.

وأدى العطل إلى تعذر وصول بعض الموظفين إلى بيانات الرواتب، وتقديم طلبات الإجازات، وإدارة المزايا الوظيفية، فضلاً عن تسجيل الحضور والانصراف وإتمام بعض الإجراءات الإدارية والتدريبية. واعتذرت الشركة للعملاء المتضررين، وقالت إنها تعمل على تحديد أفضل طريقة لاستعادة الخدمات، مع التعهد بتقديم تحديثات كل 30 دقيقة، من دون تحديد موعد لعودة الأنظمة المتأثرة بالكامل في آخر إفادة نقلتها التقارير.

وتستخدم أكثر من 11500 مؤسسة حول العالم منصة «ووركداي» في إدارة مجموعة من الوظائف الأساسية، تشمل الرواتب والتوظيف ومزايا الموظفين والإجازات. ويعني هذا الانتشار أن تعطل المنصة يمكن أن يتجاوز مشكلات تسجيل الدخول إلى تعطيل إجراءات إدارية تعتمد عليها الشركات في إدارة قواها العاملة.

ويأتي هذا الاضطراب بعد الانقطاع الذي أصاب خدمات «مايكروسوفت» لأكثر من 24 ساعة، وأثر في تطبيقات «أوتلوك» و«تيمز» وخدمات أخرى، وسط أكثر من 7.4 مليون بلاغ عن مشكلات في الخدمة من أكثر من 70 دولة وإقليماً، وفق بيانات «داون ديتكتور». وقدرت وكالة «مورنينغستار دي بي آر إس» للتصنيف الائتماني الخسائر التأمينية المحتملة الناجمة عن ذلك الانقطاع بما يتراوح بين 300 و500 مليون دولار.

وعلى الرغم من اختلاف طبيعة الخدمتين، فإن الحادثتين تكشفان اتساع اعتماد الشركات على منصات تقنية خارجية لإدارة وظائف باتت أساسية لاستمرار أعمالها؛ فبينما أدى عطل «مايكروسوفت» إلى اضطراب التواصل والبريد الإلكتروني والاجتماعات، مسّ عطل «ووركداي» أنظمة الموارد البشرية والرواتب وإدارة الموظفين.

وتعيد هذه الاضطرابات طرح مسألة قدرة الشركات على مواصلة العمل عند تعطل مزودي البرمجيات الذين تعتمد عليهم، ومدى جاهزية أنظمتها البديلة وخطط استمرارية الأعمال. فكلما اتسع الاعتماد على منصات مركزية لإدارة العمليات اليومية، زادت احتمالات انتقال الخلل التقني من خدمة واحدة إلى نطاق أوسع من النشاط التشغيلي.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت حماية البيانات أميركا
الاقتصاد

عطل «مايكروسوفت» يكلّف شركات التأمين ما يصل إلى 500 مليون دولار

شعار «مايكروسوفت 365» (رويترز)
شعار «مايكروسوفت 365» (رويترز)
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عطل «مايكروسوفت» يكلّف شركات التأمين ما يصل إلى 500 مليون دولار

شعار «مايكروسوفت 365» (رويترز)
شعار «مايكروسوفت 365» (رويترز)

قد تصل الخسائر التأمينية الناجمة عن الانقطاع العالمي لخدمات «مايكروسوفت» إلى ما بين 300 و500 مليون دولار، وفق تقديرات شركة «مورنينغستار دي بي آر إس»، في مؤشر على الكلفة الاقتصادية الواسعة لأحد أكبر الاضطرابات التي طالت البنية الرقمية خلال العام الحالي.

وجاءت تقديرات «مورنينغستار دي بي آر إس» - وهي وكالة عالمية للتصنيف الائتماني، وتُعد واحدة من أكبر أربع وكالات في هذا المجال عالمياً - بعد عطل استمر أكثر من 24 ساعة وأثر في خدمات البريد الإلكتروني والاجتماعات والتطبيقات السحابية التابعة للشركة، وسط أكثر من 7.4 مليون بلاغ عن انقطاع الخدمة في أكثر من 70 دولة وإقليماً، وفق بيانات منصة «داون ديتكتور». وأعلنت «مايكروسوفت»، السبت، استعادة الخدمات بالكامل ومعالجة المشكلات المتبقية لدى المستخدمين.

وتعكس هذه الخسائر حجم الاعتماد العالمي على خدمات الشركة، بعدما امتدت تداعيات العطل إلى قطاعات متعددة، من المؤسسات الحكومية والمحاكم والمستشفيات إلى شركات الطيران والبنوك وأسواق المال.

وتشير تقديرات «مورنينغستار دي بي آر إس» إلى أن الخسائر المؤمن عليها تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، وهي أقل من التقديرات المرتبطة بانقطاع خدمات شركة «كراود سترايك» في يوليو (تموز) 2024، التي تراوحت بين 400 مليون و1.5 مليار دولار. وكان ذلك الحادث قد أثر في أكثر من 8 ملايين جهاز يعمل بنظام «ويندوز»، وأدى إلى اضطرابات واسعة في قطاعات الطيران والخدمات المالية والرعاية الصحية.

ولم يقتصر تأثير عطل «مايكروسوفت» على المستخدمين الأفراد، بل امتد إلى مؤسسات تعتمد على خدماتها في تشغيل أعمالها اليومية. فقد واجهت جهات حكومية ومحاكم ومؤسسات صحية صعوبات في الوصول إلى البريد الإلكتروني وإدارة المواعيد والاجتماعات، فيما تأثرت شركات طيران وبنوك ومؤسسات مالية بإمكانات التواصل وتبادل المعلومات.

وفي بريطانيا، توقفت جلسة محاكمة في مانشستر مؤقتاً، فيما واجهت خدمات صحية وصيدليات تأخيرات في معالجة الوصفات الطبية، وتأثرت خدمات الإبلاغ الإلكتروني عن الجرائم لدى الشرطة. كما أعلنت جهات حكومية في سنغافورة واليابان واليونان والنرويج وأستراليا عن اضطرابات مرتبطة بالانقطاع.

وفي القطاع المالي، واجهت شركات ومؤسسات صعوبات في التواصل الداخلي وإدارة العمليات. وتأثرت خدمات البريد الإلكتروني لدى مجموعة «يورونكست»، فيما لجأت شركات مالية في تايوان إلى استخدام الفاكس لتأكيد بعض الصفقات، وألغت إحدى المؤسسات عملية لإعادة شراء سندات. كما اضطرت شركات إلى تعديل مواعيد إعلان نتائجها المالية أو تأجيل بعض الاتصالات مع المستثمرين.

وقالت «مايكروسوفت» إن الخلل ارتبط بمشكلة ظهرت خلال تحديث سابق لزيادة سعة الشبكة، بعدما أدى تغيير في إعدادات الشبكة إلى تعطل بعض الخوادم بصورة غير متوقعة أثناء عمليات الفحص الآلي. وأوضحت الشركة أنها عالجت المشكلة الأساسية، وأنها عملت على استعادة الخدمات في المناطق التي بقيت متأثرة ومعالجة تراكم الرسائل الإلكترونية.

ونفت الشركة وجود مؤشرات على نشاط خبيث أو هجوم إلكتروني، كما استبعدت أن يكون استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وراء الاضطراب. وقالت إنها ستنشر تقريراً لاحقاً يتضمن نتائج مراجعتها للحادث.

وكانت خدمات «مايكروسوفت 365»، بما فيها «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت»، من بين الخدمات المتأثرة، فيما بقيت بعض التطبيقات الأخرى تعمل بصورة طبيعية. وتركز الخلل بشكل خاص في خدمة «إكستشينج أونلاين»، المسؤولة عن البريد الإلكتروني والتقويمات، ما حال دون تمكن مستخدمين من إرسال الرسائل واستقبالها والوصول إلى صناديق بريدهم وإدارة مواعيدهم.

وتجاوز عدد البلاغات المسجلة لدى «داون ديتكتور» 7.4 مليون بلاغ من أكثر من 70 دولة وإقليماً، مع وصول المعدل في ذروة الانقطاع إلى نحو 20 ألف بلاغ في الدقيقة، أي أكثر من 1500 ضعف المستوى المعتاد. ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة عدد المستخدمين المتضررين؛ إذ تسجل المنصة البلاغات التي يقدمها المستخدمون عن المشكلات التي يواجهونها.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتركيز الخدمات الرقمية لدى عدد محدود من الشركات، في وقت تعتمد فيه مؤسسات حول العالم على مزودين رئيسيين لتشغيل البريد الإلكتروني والتواصل الداخلي وتخزين البيانات والبنية السحابية. ورغم توافر بدائل تقنية، فإن الانتقال إلى مزود آخر يظل عملية مكلفة ومعقدة، بسبب ارتباط الأنظمة والبيانات والتطبيقات بمنظومة واحدة.

وتعرضت خدمات «مايكروسوفت» لانقطاعات أخرى خلال العام الحالي، كما شهدت خدماتها السحابية «أزور» اضطراباً الشهر الماضي. وتؤكد هذه الحوادث أهمية تعزيز خطط استمرارية الأعمال، وتوفير أنظمة احتياطية ومصادر بديلة للخدمات الأساسية، للحد من أثر أي خلل تقني واسع النطاق.

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الاقتصاد

«أنثروبيك» تراهن على أمان الذكاء الاصطناعي لاستقطاب المستثمرين قبل طرحها

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)
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TT

«أنثروبيك» تراهن على أمان الذكاء الاصطناعي لاستقطاب المستثمرين قبل طرحها

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)

دافع الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، داريو أمودي، عن نهج الشركة المتشدد في ضمان أمان الذكاء الاصطناعي، واضعاً إياه في صدارة رسالته إلى المستثمرين، قبل أيام من طرح أسهم الشركة في بورصة «ناسداك» في واحدة من أكبر عمليات الإدراج المرتقبة في تاريخ الأسواق.

وقال أمودي، خلال حوار أجراه الجمعة في نيويورك مع الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، إن الشركة تتعامل مع مسألة الأمان بحذر شديد، مضيفاً: «نحن شديدو الارتياب». وأوضح أن هذا التوجه لم يقتصر على تطوير منتجاتها، بل أسهم في تشكيل ثقافتها واستراتيجيتها التجارية.

وأشار إلى أن الشركة اختارت التركيز على قطاع الأعمال وأدوات البرمجة، بدلاً من التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى المستهلكين، معتبراً أن هذا المسار يتكامل مع أولويتها المتمثلة في ضمان الأمان. ويختلف هذا التوجه عن استراتيجية منافستها «أوبن إيه آي»، المطورة لروبوت المحادثة «تشات جي بي تي».

وتستعد «أنثروبيك»، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي «كلود»، لبدء التداول في «ناسداك» الخميس المقبل، تحت الرمز «ANT»، بعد تحديد نطاق سعري يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم. وقد تجمع العملية ما يصل إلى 64 مليار دولار، مع تقييم للشركة يقترب من 1.4 تريليون دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وهو مستوى يقل عن التقييم البالغ تريليوني دولار الذي كان مطروحاً حتى مطلع الخريف.

ويأتي الطرح في توقيت حساس لقطاع الذكاء الاصطناعي، مع ازدياد تقلبات أسهم شركاته في الأسواق، وسط شكوك بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد توازي الإنفاق الهائل على تطوير النماذج والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن شركة «إنفيديا»، أكبر منتجي الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحد المساهمين في «أنثروبيك»، تواجه بدورها تداعيات أزمة مرتبطة برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج وشبهات تتعلق بالتجسس الصيني وتهريب رقائق الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال أمودي إن الشركة ستواصل دخول أسواق جديدة عبر توسيع القدرات التقنية لنماذجها، متوقعاً أن تصبح مجالات مثل البحث العلمي أسواقاً أكبر بكثير من البرمجة، التي تمثل حالياً جوهر إيرادات الشركة، وتحقق عوائد تفوق تلك التي توفرها تطبيقات المحادثة الموجهة إلى الجمهور العام.

ولم يقتصر حديث أمودي على التكنولوجيا، بل خصص جانباً كبيراً من وقته للحديث عن ثقافة الشركة ومعايير اختيار موظفيها، قائلاً إنه يقضي ما بين 40 و50 في المائة من وقته في التوظيف وبناء ثقافة العمل، باعتبارهما من أهم أولوياته.

وأوضح أن كل مرشح يخضع لمقابلة مخصصة لتقييم مدى توافقه مع ثقافة الشركة، وأن «أنثروبيك» استبعدت مرشحين يتمتعون بكفاءات عالية بسبب عدم ملاءمتهم لهذه الثقافة. وشدد على أنها لا تريد موظفين يسعون إلى الاستئثار بالإنجازات أو يفتقرون إلى القدرة على العمل الجماعي، بل تريد أشخاصاً يضعون المصلحة العامة في مقدمة أولوياتهم.

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