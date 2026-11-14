بعد «مايكروسوفت»... عطل في منصة أميركية لإدارة الرواتب يربك شركات كبرى

بعد أيام من الاضطراب العالمي الذي أصاب خدمات «مايكروسوفت» وأثر في البريد الإلكتروني والاجتماعات والعمليات اليومية لمؤسسات في أكثر من 70 دولة، واجهت شركة «ووركداي» المتخصصة في برمجيات إدارة الموارد البشرية والمالية عطلاً واسعاً أدى إلى منع موظفين في شركات ومؤسسات عدة من الوصول إلى حساباتهم وإنجاز معاملاتهم الوظيفية.

وشمل الاضطراب، الذي بدأ مساء الجمعة، أنظمة تستخدمها شركات كبرى، من بينها «وولمارت» و«تارغت» و«نورديستروم»، وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية. وأفادت تقارير أخرى بتأثر موظفين في شركات مثل «تشيبوتلي» و«سكيشرز»، من دون أن تتوافر حصيلة مؤكدة للشركات أو الموظفين الذين طالتهم المشكلة.

وأوضحت «ووركداي»، ومقرها مدينة بليزانتون في ولاية كاليفورنيا، أنها وضعت بعض أنظمتها في وضع الصيانة، بعد اكتشاف مشكلة خلال اختبار أنظمة النسخ الاحتياطي، أدت إلى جعل بعض البيانات في حالة غير متسقة، بما قد يتسبب في أخطاء عند محاولة المستخدمين الدخول إلى حساباتهم أو إتمام معاملاتهم.

وأدى العطل إلى تعذر وصول بعض الموظفين إلى بيانات الرواتب، وتقديم طلبات الإجازات، وإدارة المزايا الوظيفية، فضلاً عن تسجيل الحضور والانصراف وإتمام بعض الإجراءات الإدارية والتدريبية. واعتذرت الشركة للعملاء المتضررين، وقالت إنها تعمل على تحديد أفضل طريقة لاستعادة الخدمات، مع التعهد بتقديم تحديثات كل 30 دقيقة، من دون تحديد موعد لعودة الأنظمة المتأثرة بالكامل في آخر إفادة نقلتها التقارير.

وتستخدم أكثر من 11500 مؤسسة حول العالم منصة «ووركداي» في إدارة مجموعة من الوظائف الأساسية، تشمل الرواتب والتوظيف ومزايا الموظفين والإجازات. ويعني هذا الانتشار أن تعطل المنصة يمكن أن يتجاوز مشكلات تسجيل الدخول إلى تعطيل إجراءات إدارية تعتمد عليها الشركات في إدارة قواها العاملة.

ويأتي هذا الاضطراب بعد الانقطاع الذي أصاب خدمات «مايكروسوفت» لأكثر من 24 ساعة، وأثر في تطبيقات «أوتلوك» و«تيمز» وخدمات أخرى، وسط أكثر من 7.4 مليون بلاغ عن مشكلات في الخدمة من أكثر من 70 دولة وإقليماً، وفق بيانات «داون ديتكتور». وقدرت وكالة «مورنينغستار دي بي آر إس» للتصنيف الائتماني الخسائر التأمينية المحتملة الناجمة عن ذلك الانقطاع بما يتراوح بين 300 و500 مليون دولار.

وعلى الرغم من اختلاف طبيعة الخدمتين، فإن الحادثتين تكشفان اتساع اعتماد الشركات على منصات تقنية خارجية لإدارة وظائف باتت أساسية لاستمرار أعمالها؛ فبينما أدى عطل «مايكروسوفت» إلى اضطراب التواصل والبريد الإلكتروني والاجتماعات، مسّ عطل «ووركداي» أنظمة الموارد البشرية والرواتب وإدارة الموظفين.

وتعيد هذه الاضطرابات طرح مسألة قدرة الشركات على مواصلة العمل عند تعطل مزودي البرمجيات الذين تعتمد عليهم، ومدى جاهزية أنظمتها البديلة وخطط استمرارية الأعمال. فكلما اتسع الاعتماد على منصات مركزية لإدارة العمليات اليومية، زادت احتمالات انتقال الخلل التقني من خدمة واحدة إلى نطاق أوسع من النشاط التشغيلي.