عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم 14- 11-2026 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
العالم الولايات المتحدة​

توقف رحلات الطيران في أميركا وعطل «مايكروسوفت»: هل كان للذكاء الاصطناعي دور؟

أحد ركاب الطائرات ينتظر بُعيد رفع قرارٍ أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد وذلك في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في أرلينغتون بولاية فرجينيا (إ.ب.أ)
أحد ركاب الطائرات ينتظر بُعيد رفع قرارٍ أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد وذلك في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في أرلينغتون بولاية فرجينيا (إ.ب.أ)
TT
TT

توقف رحلات الطيران في أميركا وعطل «مايكروسوفت»: هل كان للذكاء الاصطناعي دور؟

أحد ركاب الطائرات ينتظر بُعيد رفع قرارٍ أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد وذلك في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في أرلينغتون بولاية فرجينيا (إ.ب.أ)
أحد ركاب الطائرات ينتظر بُعيد رفع قرارٍ أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد وذلك في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في أرلينغتون بولاية فرجينيا (إ.ب.أ)

تزامن قرار إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) وقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد أمس، بسبب مشكلة في الاتصالات أثرت على عدة مراكز لمراقبة الحركة الجوية، مع عطل أصاب خدمات «مايكروسوفت 365» وبدأ في اليوم السابق، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال وجود صلة بين الحادثين. لكن الأدلة المتاحة لا تثبت وجود سبب مشترك وراءهما، فيما لا يزال السبب الأساسي لمشكلة الاتصالات غير مؤكد.

ويترك ذلك فجوة حقيقية في السجل المتاح للجمهور. فقد تزامن الحادثان، كما تأثرت منتجات للذكاء الاصطناعي، لكن أياً من الأمرين لا يثبت وجود صلة بينهما. ويظل احتمال وجود ارتباط قائماً إذا توصل المحققون إلى أدلة على وجود اعتماد مشترك أو سلسلة من الأعطال.

ماذا حدث؟ ومتى؟

قالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان صدر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنها أصدرت قراراً بوقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، بعد أن أثرت مشكلات في الاتصالات على عدة مراكز لمراقبة الحركة الجوية على المسارات الجوية. وأضافت أن الفنيين يحققون في المشكلة، ووصفت المعلومات المتاحة بأنها أولية.

ويعني وقف الرحلات إبقاء الطائرات المقرر إقلاعها في المطارات المعنية على الأرض. وينبغي للمسافرين مراجعة شركات الطيران والمطارات للحصول على معلومات تخص رحلاتهم؛ إذ إن صدور تحذير على مستوى البلاد لا يحدد موعد إقلاع رحلة بعينها.

وكانت وكالة «أسوشييتد برس» قد أفادت بتعليق الرحلات المغادرة من أوروبا إلى الولايات المتحدة، بناءً على طلب إدارة الطيران الفيدرالية، اعتباراً من 13 نوفمبر، الساعة 22:00 بالتوقيت العالمي (5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وحتى 14 نوفمبر، الساعة 05:00 بالتوقيت العالمي (منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

ونقلت «أسوشييتد برس» تفسير وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، الذي أرجع المشكلة إلى زيادة الحمل على النظام، مشيراً إلى عدم وجود مؤشرات على هجوم. وقال وزير النقل شون دافي إن نظام «SMART» لم يكن مرتبطاً بالعطل. لكن السبب النهائي للمشكلة لم يتأكد بعد.

وتشير الأوقات الخاصة بإدارة الطيران الفيدرالية إلى مواعيد إصدار الإشعارات. ويكتسب التسلسل الزمني أهمية لأنه يوضح أن الحادثين لم يبدآ في الوقت نفسه. وقد يكون للأعطال المتزامنة سبب مشترك، لكن التوقيت وحده لا يكشف عن وجود صلة بينها.

أسئلة لا تزال قائمة

تعزو تحديثات «مايكروسوفت» التي نشرتها منصة «بن» (Penn) الاضطراب إلى تغييرات في الشبكة، وتنفي أن يكون هجوماً إلكترونياً أو أن تكون له صلة بعملاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.

ولا يكشف التفسير الذي جرت مراجعته عن هوية من كتب الشيفرة البرمجية. ويتطلب ربط العطل بشيفرة كتبها الذكاء الاصطناعي الاطلاع على سجلات التطوير.

كما قالت «مايكروسوفت» لوكالة «أسوشييتد برس» إنها لا تملك مؤشرات على وجود صلة بين وقف الرحلات الجوية الذي أعلنته إدارة الطيران الفيدرالية والعطل الذي أصاب خدماتها.

تأثر منتجات الذكاء الاصطناعي

تتمثل أوضح صلة موثقة بالذكاء الاصطناعي في تأثر هذه المنتجات بالعطل. فقد أدرجت «مايكروسوفت» خدمة «Copilot Chat» وإمكانية الوصول إلى بيانات العمل ضمن الوظائف المتأثرة. ولا يعني ذلك تعطل جميع وظائف «Copilot» أو جميع خدمات «مايكروسوفت» أو سحابة «Azure» بالكامل.

وقالت «أنثروبيك» إن مشكلة «مايكروسوفت 365» تسببت في أعطال بموصل الخدمة الخاص بمساعدها «Claude»، وكذلك في «Claude for Outlook». ويحدد تقريرها اللاحق فترة التأثير الرئيسية من 12 نوفمبر، الساعة 16:03 بالتوقيت العالمي (11:03 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، حتى 13 نوفمبر، الساعة 16:40 بالتوقيت العالمي (11:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وأعلنت «أنثروبيك» لاحقاً حل المشكلة، مع التحذير من احتمال استمرار بعض الأخطاء أو التأخيرات العرضية خلال تعافي خدمات «مايكروسوفت».

وأفادت «أوبن إيه آي» بوجود مشكلات في إنشاء اتصالات جديدة بموصل «مايكروسوفت 365» وفي أدوات الموصل، قبل أن تنقل الحادثة إلى مرحلة المراقبة. وتسجل بيانات الحوادث الرسمية للشركة حل المشكلة في 14 نوفمبر، الساعة 00:18 بالتوقيت العالمي (7:18 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 13 نوفمبر). وقالت «أوبن إيه آي» إن الخدمات المتأثرة عادت إلى العمل بصورة طبيعية.

صورة توضيحية لشعار (مايكروسوفت تيمز) (رويترز)

ويتيح الموصل لمنتج يعمل بالذكاء الاصطناعي طلب معلومات أو تنفيذ مهمة مصرح بها من خلال خدمة أخرى. وإذا تعطلت تلك الخدمة أو الاتصال بها، فقد تتعذر مهمة تتعلق بالبريد الإلكتروني أو التقويم، حتى إذا ظلت واجهة الذكاء الاصطناعي نفسها تستجيب. وتتعلق هذه التقارير بعمليات ربط محددة، ولا تثبت حدوث عطل عام في «Claude» أو «ChatGPT» أو نماذج الذكاء الاصطناعي.

لماذا يثار الجدل بشأن نظام «SMART»؟

يعتمد نظام «SMART» التابع لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على موقع واحد بالقرب من واشنطن، حيث يقوم فريق من الخبراء بتحليل جداول الرحلات الجوية، وتوقعات الطقس، ومئات المصادر الأخرى للبيانات. ومن ثم، يرسل هذا المكتب توصيات إلى مركز قيادة إدارة الطيران الفيدرالية، الذي يقوم بدوره بنقلها إلى المراقبين الجويين في جميع أنحاء البلاد للنظر فيها. وقد صرحت شركة «ASI» -التي صممت هذا النظام- بأن «قرار وقف الرحلات الجوية الحالي لا يستند إلى نظام (SMART)، ولا يعد نتيجةً له، كما أنه لا يرتبط بأي منتج من منتجات (ASI) أو بعملية التكامل التي نقوم بها مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ونظام المراقبة الجوية (ATC)»، وفق كالة (أسوشييتد برس).

وسّعت إدارة الطيران الفيدرالية مؤخراً نطاق استخدام نظام تخطيط مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم «SMART». وكشفت الإدارة عن النظام في 21 سبتمبر (أيلول)، وأعلنت في 10 نوفمبر توسيع نطاقه ليشمل المجال الجوي التابع للمراكز الـ22 جميعها. كما أفادت التغطية المباشرة لوكالة «أسوشييتد برس» بأن مولين قال إنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود صلة بين النظام والعطل.

ويظل مراقبو الحركة الجوية مسؤولين عن ضمان الفصل بين الطائرات. وهذا التمييز مهم؛ إذ يمكن لبرمجيات التخطيط التأثير في القرارات، ما يجعل اختبارها أمراً ضرورياً، لكن الدور المعلن للنظام لا يعني أنه بديل مستقل عن المراقبين.

ومنحت إدارة الطيران الفيدرالية شركة «Air Space Intelligence» عقداً لتقديم خدمات وبيانات إدارة تدفق الحركة الجوية (FMDS)، ووصفت نظام «SMART» بأنه تطوير لهذه الخدمات. وتقول الإدارة إن «FMDS» يهدف إلى استبدال نظام إدارة تدفق الحركة الجوية القديم، والمساعدة في تحقيق التوازن بين الطلب على الرحلات والقدرة الاستيعابية المتاحة. وتصف هذه الوثائق جهود تحديث الأنظمة، لكنها لا تحدد «SMART» بوصفه المكون المسؤول عن مشكلة الاتصالات التي وقعت أمس (الجمعة).

كما أنها لا تثبت أن «SMART» يستخدم «مايكروسوفت 365»، أو أن «مايكروسوفت» هي مزود الخدمات السحابية أو نظام الهوية الخاص به. وقد يكون هناك اعتماد مشترك بين نظام قائم على الحوسبة السحابية وعطل أصاب خدمات سحابية، لكن يجب تحديد هذا الاعتماد والتحقق منه، ولا يمكن استنتاجه لمجرد ورود كلمة «سحابي».

وفي بيان صدر في 13 نوفمبر، نفت شركة «Air Space Intelligence» أن يكون نظام «SMART» أو منتجاتها الأخرى أو تكاملها مع إدارة الطيران الفيدرالية ومراكز مراقبة الحركة الجوية قد تسبب في وقف الرحلات. ويظل ذلك رواية الشركة المزودة للنظام، وليس نتيجة تحقيق مستقل لتحديد السبب الجذري للعطل.

ما الأدلة التي يمكن أن تثبت وجود صلة بين الحادثين؟

ويتطلب إثبات وجود صلة موثوقة أكثر من مجرد وقوع الحادثين في اليوم نفسه. إذ ينبغي للمحققين تحديد المكون الذي تعطل في إدارة الطيران الفيدرالية، وإثبات اعتماده على خدمة أو شبكة أو نظام هوية أو شركة اتصالات بعينها كانت طرفاً في عطل «مايكروسوفت». وستكون سجلات الأنظمة المترابطة، وسجلات التغييرات، وتوثيق المسار الذي أدى من هذا الاعتماد إلى تعطل الاتصالات، أدلة أقوى من مجرد تزامن الأحداث.

وقد يؤدي وجود اعتماد مشترك إلى انتقال أثر العطل من نظام إلى آخر، من دون أن يعني ذلك وجود سبب جذري واحد للحادثين. لكن لم يتم التحقق حتى الآن من وجود مثل هذه السلسلة. ولا تزال النتائج الفنية النهائية لإدارة الطيران الفيدرالية والمراجعة النهائية للحادث من جانب «مايكروسوفت» غير متاحة، وفق وسائل إعلام أميركية.

أما الادعاءات بوقوع هجوم موجّه بالذكاء الاصطناعي، فتحتاج إلى أدلة خاصة بها.

اقرأ أيضاً

إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أصدرت قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد (أ.ب)

أميركا تعيد فتح مجالها الجوي... وتؤكد عدم التعرض لأي هجمات إلكترونية

أيقونة تطبيق «مايكروسوفت تيمز» (رويترز)

«مايكروسوفت» تعلن عودة خدماتها إلى العمل بشكل كامل بعد عطل عالمي

مواضيع
أخبار أميركا سوق العمل مايكروسوفت أخبار العالم مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أنظمة عمرها عقود تتحكم بسماء أميركا... هل يتكرر شلل الطيران؟

الولايات المتحدة​ طائرة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» تسير على أرض المطار في مطار دالاس فورت وورث الدولي بولاية تكساس (أ.ب)

أنظمة عمرها عقود تتحكم بسماء أميركا... هل يتكرر شلل الطيران؟

توقفت الطائرات عن الإقلاع من المطارات الأميركية، وبينما تمكنت السلطات من احتواء العطل وإعادة فتح المجال الجوي، فجّر الحادث تساؤلات.

لينا صالح (بيروت)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدّم الميدالية الوطنية للعلوم إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» - 8 أكتوبر 2026 (أرشيفية - رويترز)
الولايات المتحدة​

ترمب يصطحب ماسك في رحلته الآسيوية... ويتجنب ملف «إنفيديا»

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب اصطحاب أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، معه الأسبوع المقبل، عندما يسافر إلى الفلبين والصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أصدرت قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد (أ.ب)
الولايات المتحدة​

أميركا تعيد فتح مجالها الجوي... وتؤكد عدم التعرض لأي هجمات إلكترونية

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، أنه أصبح من الممكن استئناف إقلاع الطائرات، وذلك بعد رفع قرار وقف جميع الرحلات الجوية المغادرة على مستوى أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الولايات المتحدة​

المحكمة العليا ستنظر في أمر ترمب بتعليق منح اللجوء على الحدود الجنوبية

وافقت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، على النظر في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بحظر طلب اللجوء على الحدود الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا لقاء الرئيسين المصري والأميركي على هامش قمة مجموعة السبع - يونيو 2026 في فرنسا (الرئاسة المصرية)
شمال افريقيا

ما الذي تريده القاهرة من واشنطن في نزاع «سد النهضة» وملف غزة؟

عبر المرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى مصر نيك أوبرهايدن عن دعم إدارة بلاده للحقوق المصرية بمياه النيل وسعي واشنطن للتعاون مع القاهرة في حل ملف «سد النهضة»

هشام المياني (القاهرة)
العالم الولايات المتحدة​

توقف رحلات الطيران في أميركا وعطل «مايكروسوفت»: هل كان للذكاء الاصطناعي دور؟

أحد ركاب الطائرات ينتظر بُعيد رفع قرارٍ أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد وذلك في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في أرلينغتون بولاية فرجينيا (إ.ب.أ)
أحد ركاب الطائرات ينتظر بُعيد رفع قرارٍ أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد وذلك في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في أرلينغتون بولاية فرجينيا (إ.ب.أ)
TT
TT

توقف رحلات الطيران في أميركا وعطل «مايكروسوفت»: هل كان للذكاء الاصطناعي دور؟

أحد ركاب الطائرات ينتظر بُعيد رفع قرارٍ أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد وذلك في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في أرلينغتون بولاية فرجينيا (إ.ب.أ)
أحد ركاب الطائرات ينتظر بُعيد رفع قرارٍ أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد وذلك في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في أرلينغتون بولاية فرجينيا (إ.ب.أ)

تزامن قرار إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) وقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد أمس، بسبب مشكلة في الاتصالات أثرت على عدة مراكز لمراقبة الحركة الجوية، مع عطل أصاب خدمات «مايكروسوفت 365» وبدأ في اليوم السابق، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال وجود صلة بين الحادثين. لكن الأدلة المتاحة لا تثبت وجود سبب مشترك وراءهما، فيما لا يزال السبب الأساسي لمشكلة الاتصالات غير مؤكد.

ويترك ذلك فجوة حقيقية في السجل المتاح للجمهور. فقد تزامن الحادثان، كما تأثرت منتجات للذكاء الاصطناعي، لكن أياً من الأمرين لا يثبت وجود صلة بينهما. ويظل احتمال وجود ارتباط قائماً إذا توصل المحققون إلى أدلة على وجود اعتماد مشترك أو سلسلة من الأعطال.

ماذا حدث؟ ومتى؟

قالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان صدر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنها أصدرت قراراً بوقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، بعد أن أثرت مشكلات في الاتصالات على عدة مراكز لمراقبة الحركة الجوية على المسارات الجوية. وأضافت أن الفنيين يحققون في المشكلة، ووصفت المعلومات المتاحة بأنها أولية.

ويعني وقف الرحلات إبقاء الطائرات المقرر إقلاعها في المطارات المعنية على الأرض. وينبغي للمسافرين مراجعة شركات الطيران والمطارات للحصول على معلومات تخص رحلاتهم؛ إذ إن صدور تحذير على مستوى البلاد لا يحدد موعد إقلاع رحلة بعينها.

وكانت وكالة «أسوشييتد برس» قد أفادت بتعليق الرحلات المغادرة من أوروبا إلى الولايات المتحدة، بناءً على طلب إدارة الطيران الفيدرالية، اعتباراً من 13 نوفمبر، الساعة 22:00 بالتوقيت العالمي (5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وحتى 14 نوفمبر، الساعة 05:00 بالتوقيت العالمي (منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

ونقلت «أسوشييتد برس» تفسير وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، الذي أرجع المشكلة إلى زيادة الحمل على النظام، مشيراً إلى عدم وجود مؤشرات على هجوم. وقال وزير النقل شون دافي إن نظام «SMART» لم يكن مرتبطاً بالعطل. لكن السبب النهائي للمشكلة لم يتأكد بعد.

وتشير الأوقات الخاصة بإدارة الطيران الفيدرالية إلى مواعيد إصدار الإشعارات. ويكتسب التسلسل الزمني أهمية لأنه يوضح أن الحادثين لم يبدآ في الوقت نفسه. وقد يكون للأعطال المتزامنة سبب مشترك، لكن التوقيت وحده لا يكشف عن وجود صلة بينها.

أسئلة لا تزال قائمة

تعزو تحديثات «مايكروسوفت» التي نشرتها منصة «بن» (Penn) الاضطراب إلى تغييرات في الشبكة، وتنفي أن يكون هجوماً إلكترونياً أو أن تكون له صلة بعملاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.

ولا يكشف التفسير الذي جرت مراجعته عن هوية من كتب الشيفرة البرمجية. ويتطلب ربط العطل بشيفرة كتبها الذكاء الاصطناعي الاطلاع على سجلات التطوير.

كما قالت «مايكروسوفت» لوكالة «أسوشييتد برس» إنها لا تملك مؤشرات على وجود صلة بين وقف الرحلات الجوية الذي أعلنته إدارة الطيران الفيدرالية والعطل الذي أصاب خدماتها.

تأثر منتجات الذكاء الاصطناعي

تتمثل أوضح صلة موثقة بالذكاء الاصطناعي في تأثر هذه المنتجات بالعطل. فقد أدرجت «مايكروسوفت» خدمة «Copilot Chat» وإمكانية الوصول إلى بيانات العمل ضمن الوظائف المتأثرة. ولا يعني ذلك تعطل جميع وظائف «Copilot» أو جميع خدمات «مايكروسوفت» أو سحابة «Azure» بالكامل.

وقالت «أنثروبيك» إن مشكلة «مايكروسوفت 365» تسببت في أعطال بموصل الخدمة الخاص بمساعدها «Claude»، وكذلك في «Claude for Outlook». ويحدد تقريرها اللاحق فترة التأثير الرئيسية من 12 نوفمبر، الساعة 16:03 بالتوقيت العالمي (11:03 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، حتى 13 نوفمبر، الساعة 16:40 بالتوقيت العالمي (11:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وأعلنت «أنثروبيك» لاحقاً حل المشكلة، مع التحذير من احتمال استمرار بعض الأخطاء أو التأخيرات العرضية خلال تعافي خدمات «مايكروسوفت».

وأفادت «أوبن إيه آي» بوجود مشكلات في إنشاء اتصالات جديدة بموصل «مايكروسوفت 365» وفي أدوات الموصل، قبل أن تنقل الحادثة إلى مرحلة المراقبة. وتسجل بيانات الحوادث الرسمية للشركة حل المشكلة في 14 نوفمبر، الساعة 00:18 بالتوقيت العالمي (7:18 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 13 نوفمبر). وقالت «أوبن إيه آي» إن الخدمات المتأثرة عادت إلى العمل بصورة طبيعية.

صورة توضيحية لشعار (مايكروسوفت تيمز) (رويترز)

ويتيح الموصل لمنتج يعمل بالذكاء الاصطناعي طلب معلومات أو تنفيذ مهمة مصرح بها من خلال خدمة أخرى. وإذا تعطلت تلك الخدمة أو الاتصال بها، فقد تتعذر مهمة تتعلق بالبريد الإلكتروني أو التقويم، حتى إذا ظلت واجهة الذكاء الاصطناعي نفسها تستجيب. وتتعلق هذه التقارير بعمليات ربط محددة، ولا تثبت حدوث عطل عام في «Claude» أو «ChatGPT» أو نماذج الذكاء الاصطناعي.

لماذا يثار الجدل بشأن نظام «SMART»؟

يعتمد نظام «SMART» التابع لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على موقع واحد بالقرب من واشنطن، حيث يقوم فريق من الخبراء بتحليل جداول الرحلات الجوية، وتوقعات الطقس، ومئات المصادر الأخرى للبيانات. ومن ثم، يرسل هذا المكتب توصيات إلى مركز قيادة إدارة الطيران الفيدرالية، الذي يقوم بدوره بنقلها إلى المراقبين الجويين في جميع أنحاء البلاد للنظر فيها. وقد صرحت شركة «ASI» -التي صممت هذا النظام- بأن «قرار وقف الرحلات الجوية الحالي لا يستند إلى نظام (SMART)، ولا يعد نتيجةً له، كما أنه لا يرتبط بأي منتج من منتجات (ASI) أو بعملية التكامل التي نقوم بها مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ونظام المراقبة الجوية (ATC)»، وفق كالة (أسوشييتد برس).

وسّعت إدارة الطيران الفيدرالية مؤخراً نطاق استخدام نظام تخطيط مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم «SMART». وكشفت الإدارة عن النظام في 21 سبتمبر (أيلول)، وأعلنت في 10 نوفمبر توسيع نطاقه ليشمل المجال الجوي التابع للمراكز الـ22 جميعها. كما أفادت التغطية المباشرة لوكالة «أسوشييتد برس» بأن مولين قال إنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود صلة بين النظام والعطل.

ويظل مراقبو الحركة الجوية مسؤولين عن ضمان الفصل بين الطائرات. وهذا التمييز مهم؛ إذ يمكن لبرمجيات التخطيط التأثير في القرارات، ما يجعل اختبارها أمراً ضرورياً، لكن الدور المعلن للنظام لا يعني أنه بديل مستقل عن المراقبين.

ومنحت إدارة الطيران الفيدرالية شركة «Air Space Intelligence» عقداً لتقديم خدمات وبيانات إدارة تدفق الحركة الجوية (FMDS)، ووصفت نظام «SMART» بأنه تطوير لهذه الخدمات. وتقول الإدارة إن «FMDS» يهدف إلى استبدال نظام إدارة تدفق الحركة الجوية القديم، والمساعدة في تحقيق التوازن بين الطلب على الرحلات والقدرة الاستيعابية المتاحة. وتصف هذه الوثائق جهود تحديث الأنظمة، لكنها لا تحدد «SMART» بوصفه المكون المسؤول عن مشكلة الاتصالات التي وقعت أمس (الجمعة).

كما أنها لا تثبت أن «SMART» يستخدم «مايكروسوفت 365»، أو أن «مايكروسوفت» هي مزود الخدمات السحابية أو نظام الهوية الخاص به. وقد يكون هناك اعتماد مشترك بين نظام قائم على الحوسبة السحابية وعطل أصاب خدمات سحابية، لكن يجب تحديد هذا الاعتماد والتحقق منه، ولا يمكن استنتاجه لمجرد ورود كلمة «سحابي».

وفي بيان صدر في 13 نوفمبر، نفت شركة «Air Space Intelligence» أن يكون نظام «SMART» أو منتجاتها الأخرى أو تكاملها مع إدارة الطيران الفيدرالية ومراكز مراقبة الحركة الجوية قد تسبب في وقف الرحلات. ويظل ذلك رواية الشركة المزودة للنظام، وليس نتيجة تحقيق مستقل لتحديد السبب الجذري للعطل.

ما الأدلة التي يمكن أن تثبت وجود صلة بين الحادثين؟

ويتطلب إثبات وجود صلة موثوقة أكثر من مجرد وقوع الحادثين في اليوم نفسه. إذ ينبغي للمحققين تحديد المكون الذي تعطل في إدارة الطيران الفيدرالية، وإثبات اعتماده على خدمة أو شبكة أو نظام هوية أو شركة اتصالات بعينها كانت طرفاً في عطل «مايكروسوفت». وستكون سجلات الأنظمة المترابطة، وسجلات التغييرات، وتوثيق المسار الذي أدى من هذا الاعتماد إلى تعطل الاتصالات، أدلة أقوى من مجرد تزامن الأحداث.

وقد يؤدي وجود اعتماد مشترك إلى انتقال أثر العطل من نظام إلى آخر، من دون أن يعني ذلك وجود سبب جذري واحد للحادثين. لكن لم يتم التحقق حتى الآن من وجود مثل هذه السلسلة. ولا تزال النتائج الفنية النهائية لإدارة الطيران الفيدرالية والمراجعة النهائية للحادث من جانب «مايكروسوفت» غير متاحة، وفق وسائل إعلام أميركية.

أما الادعاءات بوقوع هجوم موجّه بالذكاء الاصطناعي، فتحتاج إلى أدلة خاصة بها.

اقرأ أيضاً

إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أصدرت قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد (أ.ب)

أميركا تعيد فتح مجالها الجوي... وتؤكد عدم التعرض لأي هجمات إلكترونية

أيقونة تطبيق «مايكروسوفت تيمز» (رويترز)

«مايكروسوفت» تعلن عودة خدماتها إلى العمل بشكل كامل بعد عطل عالمي

مواضيع
أخبار أميركا سوق العمل مايكروسوفت أخبار العالم مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي
العالم الولايات المتحدة​

أنظمة عمرها عقود تتحكم بسماء أميركا... هل يتكرر شلل الطيران؟

طائرة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» تسير على أرض المطار في مطار دالاس فورت وورث الدولي بولاية تكساس (أ.ب)
طائرة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» تسير على أرض المطار في مطار دالاس فورت وورث الدولي بولاية تكساس (أ.ب)
TT
TT

أنظمة عمرها عقود تتحكم بسماء أميركا... هل يتكرر شلل الطيران؟

طائرة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» تسير على أرض المطار في مطار دالاس فورت وورث الدولي بولاية تكساس (أ.ب)
طائرة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» تسير على أرض المطار في مطار دالاس فورت وورث الدولي بولاية تكساس (أ.ب)

توقفت الطائرات عن الإقلاع من المطارات الأميركية، وتعطلت حركة السفر الجوي في أنحاء البلاد، بعدما أصاب خلل مفاجئ أنظمة الاتصالات التي تعتمد عليها مراقبة الحركة الجوية.

وبينما تمكنت السلطات من احتواء العطل وإعادة فتح المجال الجوي، فجّر الحادث تساؤلات بشأن هشاشة البنية التقنية للطيران الأميركي، خصوصاً مع اعتماد أجزاء من أنظمته على تجهيزات تعود إلى عقود مضت.

وحذّر وزير النقل الأميركي شون دافي، من احتمال تكرار أعطال مماثلة ما لم تُحدّث هذه الأنظمة، في وقت تتجاوز فيه تداعيات الأزمة المطارات لتطال المسافرين وشركات النقل الأخرى.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن قرار وقف الإقلاع جاء بعد مشكلات في الاتصالات أثّرت في عدد من مراكز مراقبة الحركة الجوية، فيما قال دافي إن الاضطراب بدأ نحو الساعة 3:36 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وأدى إلى عدم استقرار في أنظمة الاتصالات والرادار.

ورفعت السلطات قرار وقف الرحلات عند الساعة 8:15 مساءً، بعدما أعادت تشغيل المراكز والمنشآت المتضررة، مع استمرار التأخيرات والإلغاءات نتيجة تراكم الاضطرابات.

تُظهر لوحة إعلانات رحلات الطيران في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي إلغاء أو تأجيل جميع الرحلات (أ.ب)

ما الذي تسبب في توقف الرحلات؟

في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أرجع دافي الخلل إلى تقادم أنظمة الاتصالات التي تستخدمها إدارة الطيران الفيدرالية، موضحاً أن الشبكة تعتمد على تقنية تناظرية قديمة تُعرف باسم «TDM»، إلى جانب مفاتيح توجيه وأجهزة راوتر وخطوط نحاسية تعود إلى عقود مضت.

وقال الوزير إن هذه الأجهزة تعرضت إلى ضغط كبير بسبب البيانات، وبدأت في إرسال معلومات غير متسقة، ما دفع السلطات إلى وقف حركة الإقلاع احترازياً حفاظاً على سلامة الطيران.

وأضاف أن الفرق الفنية تمكنت من تخفيف الضغط على أجهزة التوجيه وإعادة تشغيل الشبكة، مشيراً إلى أن المعدات الأحدث التي جرى تركيبها لم تتعرض للعطل.

وبحسب وكالة «أسوشييتد برس»، لم تقدم السلطات حتى الآن تفسيراً نهائياً لكل الملابسات التي أدت إلى تعطل الشبكة، لكنها رجحت أن تكون المشكلة مرتبطة بتداخل الأنظمة القديمة مع عملية تحديث البنية التحتية.

تنتظر الأمتعة المسافرين لتسلمها في مطار واشنطن دالاس الدولي (أ.ب)

أعطال أخرى قد تحدث

كان التحذير الأبرز في تصريحات دافي متعلقاً باحتمال تكرار الحادث؛ فعندما سُئل عما إذا كان الأميركيون قد يواجهون أعطالاً مماثلة مجدداً، قال إن النظام القديم لا يزال عرضة لمثل هذه المشكلات، مضيفاً: «ستشهدون مزيداً من هذه الأعطال» ما لم توفر الحكومة والكونغرس التمويل اللازم لاستبدال الشبكة.

وأوضح أنه لا يستطيع توقع كل الأعطال الكبيرة التي قد تصيب شبكة الاتصالات التناظرية، ولا الجزم بأن السيناريو نفسه سيتكرر، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة شهدت مشكلات سابقة في نيويورك ونيوآرك، وأن السلطات لا تزال تعمل على تحديد ما حدث بدقة وكيفية منع تكراره.

وقال دافي إن التحقيقات الفنية مستمرة، وإن الفرق المختصة تعمل على معرفة أسباب الخلل ووضع إجراءات تحول دون وقوع مشكلات مشابهة مستقبلاً.

امرأتان مسافرتان تنامان في منطقة الأمتعة بمطار واشنطن دالاس (أ.ب)

تحديث شبكة قديمة يحتاج إلى مليارات الدولارات

أعاد الحادث تسليط الضوء على مشروع تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، التي تعتمد أجزاء منها على تجهيزات قديمة، رغم بدء السلطات استبدال بعض خطوط من الألياف الضوئية بخطوط الاتصالات النحاسية، وتحديث أجهزة الاتصال اللاسلكي في عدد من المطارات ومراكز المراقبة، وفق «أسوشييتد برس».

وقال دافي إن التمويل المتاح لا يكفي لاستكمال عملية التحديث، مطالباً الكونغرس بتوفير موارد إضافية. وقدّر أن استكمال المشروع يحتاج إلى نحو 50 مليار دولار، فيما أشار إلى أن الإدارة تسعى للحصول على تمويل إضافي يبلغ 30 مليار دولار.

وشدد على أن استبدال الأنظمة الحديثة بالقديمة، التي تشمل الأجهزة والبرمجيات وشبكات الاتصالات، من شأنه الحد من الأعطال التي تتكرر في البنية التحتية الحالية.

اضطراب في خدمات «أمتراك» مع زيادة الإقبال على القطارات

امتدت تداعيات توقف الرحلات الجوية إلى قطاع النقل بالسكك الحديدية، بعدما أعلنت شركة «أمتراك»، المشغّل الوطني للقطارات في الولايات المتحدة، تسجيل ارتفاع غير معتاد في اتصالات العملاء، نتيجة توجه مسافرين إلى البحث عن بدائل للرحلات الجوية المتأثرة.

وقالت الشركة إن موقعها الإلكتروني وتطبيقها واجها رسائل خطأ، وإن الوصول إلى ممثلي خدمة العملاء أصبح أكثر صعوبة بسبب الضغط على خطوط الاتصال، داعية المسافرين إلى معاودة المحاولة لاحقاً. لكنها أكدت أن خدمات القطارات نفسها تعمل بصورة طبيعية، ولم تعلن عن توقف أو اضطراب في حركة التشغيل.

هل كان الخلل هجوماً إلكترونياً أو مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي؟

فيما أثار توقف الرحلات تساؤلات بشأن احتمال تعرض أنظمة الطيران لهجوم إلكتروني، قال وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين، إنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث نجم عن هجوم من هذا النوع، مؤكداً أن التحقيقات لم تكشف عن أدلة على نشاط تخريبي، وفق صحيفة «الغارديان».

كذلك نفت السلطات أن يكون نظام «SMART» الجديد لإدارة الحركة الجوية، الذي أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية تفعيله في مراكز مراقبة الحركة الجوية، سبباً مباشراً للعطل. وأوضح دافي أن الأنظمة الجديدة لم تتأثر، وأن الخلل أصاب تجهيزات الاتصالات القديمة.

ومع ذلك، لم تعلن السلطات انتهاء التحقيق في جميع جوانب الحادث، ولم تقدم حتى الآن تفسيراً نهائياً للسبب الذي أدى إلى تحميل الشبكة القديمة بيانات تجاوزت قدرتها على المعالجة.

تظهر في الصورة لوحة رحلات جوية تشير إلى تأخير في الرحلات بمطار رونالد ريغان واشنطن (أ.ب)

أعطال سابقة تزيد المخاوف بشأن سلامة النظام

لا يُعدّ تعطل أنظمة الطيران الأميركية أمراً غير مسبوق؛ إذ شهدت الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2023، توقفاً واسعاً للرحلات الداخلية، بعدما تسبب خلل في نظام تنبيه الطيارين المعروف باسم «NOTAM» في تعليق الإقلاع لساعات. كما واجهت مطارات في نيويورك ونيوآرك خلال فترات سابقة، مشكلات في أنظمة الاتصالات ومراقبة الحركة الجوية أدت إلى تأخيرات واسعة.

لكن الحادث الأخير اتخذ نطاقاً أوسع، بعدما امتد تأثيره إلى مراكز مراقبة الحركة الجوية على مستوى البلاد، وأدى إلى وقف الإقلاع من المطارات الأميركية لأكثر من 4 ساعات.

تنتظر الأمتعة المسافرين لتسلمها في مطار واشنطن دالاس الدولي (أ.ب)

وأفادت «أسوشييتد برس» بأن أكثر من 3 آلاف طائرة كانت في الجو خلال الأزمة، وتمكنت من الهبوط بأمان، فيما جرى تحويل مسار مئات الرحلات، وتضرر جدول سفر أعداد كبيرة من المسافرين.

ورغم إعادة فتح المجال الجوي، حذّر دافي من أن استعادة حركة الطيران لمستوياتها المعتادة ستستغرق وقتاً، بسبب اضطرار شركات الطيران إلى إعادة توزيع الطائرات وأطقم العمل، ومعالجة التأخيرات والإلغاءات المتراكمة.

اقرأ أيضاً

إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أصدرت قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد (أ.ب)

أميركا تعيد فتح مجالها الجوي... وتؤكد عدم التعرض لأي هجمات إلكترونية

مواضيع
أخبار أميركا أميركا لبنان
العالم الولايات المتحدة​

ترمب يصطحب ماسك في رحلته الآسيوية... ويتجنب ملف «إنفيديا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدّم الميدالية الوطنية للعلوم إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» - 8 أكتوبر 2026 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدّم الميدالية الوطنية للعلوم إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» - 8 أكتوبر 2026 (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

ترمب يصطحب ماسك في رحلته الآسيوية... ويتجنب ملف «إنفيديا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدّم الميدالية الوطنية للعلوم إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» - 8 أكتوبر 2026 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدّم الميدالية الوطنية للعلوم إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» - 8 أكتوبر 2026 (أرشيفية - رويترز)

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اصطحاب أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، معه الأسبوع المقبل، عندما يسافر إلى الفلبين والصين.

وبصفته رئيساً لشركتي «سبيس إكس» و«تسلا»، يرتبط ماسك بمصالح اقتصادية وملفات تتعلق بالأمن القومي تجعله مستشاراً قيّماً لترمب، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون في الإدارة يوم الجمعة، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وتأتي هذه الزيارة في ظل اتساع تداعيات الإطاحة بجنسن هوانغ من رئاسة شركة «إنفيديا»، على خلفية علاقته خارج إطار الزواج بأليس هوانغ، التي يشتبه مسؤولون أميركيون في تجسسها لصالح الصين رغم نفي بكين. وكانت شركة «ميجاسبيد» التي أسستها هوانج، قد واجهت العام الماضي اتهامات بتحويل رقائق ذكاء اصطناعي متطورة من «إنفيديا» إلى السوق الصينية.

ووفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، لا يعتزم ترمب مواجهة الزعيم الصيني شي جينبينغ بشأن هذه المسألة، ولا يتوقع مسؤولو الإدارة أن تتخذ الصين إجراءات انتقامية رداً على أي خطوات لاحقة لمنعها من تهريب رقائق الكمبيوتر المتطورة أو استخدامها، وفقاً لما قاله المسؤولون للصحافيين.

وترى الإدارة أن الوضع المتعلق بـ«إنفيديا» ينبغي ألا يكون له أي تأثير في الرحلة، نظراً لأن الولايات المتحدة لا تتفاوض مع دول أجنبية بشأن استخدامها لضوابط التصدير. ويناقش مساعدو ترمب إمكانية سد الثغرات في التدابير التجارية القائمة، بما في ذلك استخدام تراخيص التصدير ومنع الشركات الصينية من استخدام الرقائق المتطورة عبر الإنترنت من خلال الوصول عن بعد.

اقرأ أيضاً

الملياردير الأميركي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (إ.ب.أ) p-circle

«سيكون شرفاً لي»... إيلون ماسك يبدي استعداده لتوظيف رئيس «إنفيديا»

لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز) p-circle

فضيحة رئيس «إنفيديا»... ما التداعيات السياسية المحتملة في واشنطن؟

مواضيع
ايلون ماسك أخبار أميركا دونالد ترمب أميركا