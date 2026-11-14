توقف رحلات الطيران في أميركا وعطل «مايكروسوفت»: هل كان للذكاء الاصطناعي دور؟

تزامن قرار إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) وقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد أمس، بسبب مشكلة في الاتصالات أثرت على عدة مراكز لمراقبة الحركة الجوية، مع عطل أصاب خدمات «مايكروسوفت 365» وبدأ في اليوم السابق، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال وجود صلة بين الحادثين. لكن الأدلة المتاحة لا تثبت وجود سبب مشترك وراءهما، فيما لا يزال السبب الأساسي لمشكلة الاتصالات غير مؤكد.

ويترك ذلك فجوة حقيقية في السجل المتاح للجمهور. فقد تزامن الحادثان، كما تأثرت منتجات للذكاء الاصطناعي، لكن أياً من الأمرين لا يثبت وجود صلة بينهما. ويظل احتمال وجود ارتباط قائماً إذا توصل المحققون إلى أدلة على وجود اعتماد مشترك أو سلسلة من الأعطال.

ماذا حدث؟ ومتى؟

قالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان صدر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنها أصدرت قراراً بوقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، بعد أن أثرت مشكلات في الاتصالات على عدة مراكز لمراقبة الحركة الجوية على المسارات الجوية. وأضافت أن الفنيين يحققون في المشكلة، ووصفت المعلومات المتاحة بأنها أولية.

ويعني وقف الرحلات إبقاء الطائرات المقرر إقلاعها في المطارات المعنية على الأرض. وينبغي للمسافرين مراجعة شركات الطيران والمطارات للحصول على معلومات تخص رحلاتهم؛ إذ إن صدور تحذير على مستوى البلاد لا يحدد موعد إقلاع رحلة بعينها.

وكانت وكالة «أسوشييتد برس» قد أفادت بتعليق الرحلات المغادرة من أوروبا إلى الولايات المتحدة، بناءً على طلب إدارة الطيران الفيدرالية، اعتباراً من 13 نوفمبر، الساعة 22:00 بالتوقيت العالمي (5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وحتى 14 نوفمبر، الساعة 05:00 بالتوقيت العالمي (منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

ونقلت «أسوشييتد برس» تفسير وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، الذي أرجع المشكلة إلى زيادة الحمل على النظام، مشيراً إلى عدم وجود مؤشرات على هجوم. وقال وزير النقل شون دافي إن نظام «SMART» لم يكن مرتبطاً بالعطل. لكن السبب النهائي للمشكلة لم يتأكد بعد.

وتشير الأوقات الخاصة بإدارة الطيران الفيدرالية إلى مواعيد إصدار الإشعارات. ويكتسب التسلسل الزمني أهمية لأنه يوضح أن الحادثين لم يبدآ في الوقت نفسه. وقد يكون للأعطال المتزامنة سبب مشترك، لكن التوقيت وحده لا يكشف عن وجود صلة بينها.

أسئلة لا تزال قائمة

تعزو تحديثات «مايكروسوفت» التي نشرتها منصة «بن» (Penn) الاضطراب إلى تغييرات في الشبكة، وتنفي أن يكون هجوماً إلكترونياً أو أن تكون له صلة بعملاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.

ولا يكشف التفسير الذي جرت مراجعته عن هوية من كتب الشيفرة البرمجية. ويتطلب ربط العطل بشيفرة كتبها الذكاء الاصطناعي الاطلاع على سجلات التطوير.

كما قالت «مايكروسوفت» لوكالة «أسوشييتد برس» إنها لا تملك مؤشرات على وجود صلة بين وقف الرحلات الجوية الذي أعلنته إدارة الطيران الفيدرالية والعطل الذي أصاب خدماتها.

تأثر منتجات الذكاء الاصطناعي

تتمثل أوضح صلة موثقة بالذكاء الاصطناعي في تأثر هذه المنتجات بالعطل. فقد أدرجت «مايكروسوفت» خدمة «Copilot Chat» وإمكانية الوصول إلى بيانات العمل ضمن الوظائف المتأثرة. ولا يعني ذلك تعطل جميع وظائف «Copilot» أو جميع خدمات «مايكروسوفت» أو سحابة «Azure» بالكامل.

وقالت «أنثروبيك» إن مشكلة «مايكروسوفت 365» تسببت في أعطال بموصل الخدمة الخاص بمساعدها «Claude»، وكذلك في «Claude for Outlook». ويحدد تقريرها اللاحق فترة التأثير الرئيسية من 12 نوفمبر، الساعة 16:03 بالتوقيت العالمي (11:03 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، حتى 13 نوفمبر، الساعة 16:40 بالتوقيت العالمي (11:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وأعلنت «أنثروبيك» لاحقاً حل المشكلة، مع التحذير من احتمال استمرار بعض الأخطاء أو التأخيرات العرضية خلال تعافي خدمات «مايكروسوفت».

وأفادت «أوبن إيه آي» بوجود مشكلات في إنشاء اتصالات جديدة بموصل «مايكروسوفت 365» وفي أدوات الموصل، قبل أن تنقل الحادثة إلى مرحلة المراقبة. وتسجل بيانات الحوادث الرسمية للشركة حل المشكلة في 14 نوفمبر، الساعة 00:18 بالتوقيت العالمي (7:18 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 13 نوفمبر). وقالت «أوبن إيه آي» إن الخدمات المتأثرة عادت إلى العمل بصورة طبيعية.

صورة توضيحية لشعار (مايكروسوفت تيمز) (رويترز)

ويتيح الموصل لمنتج يعمل بالذكاء الاصطناعي طلب معلومات أو تنفيذ مهمة مصرح بها من خلال خدمة أخرى. وإذا تعطلت تلك الخدمة أو الاتصال بها، فقد تتعذر مهمة تتعلق بالبريد الإلكتروني أو التقويم، حتى إذا ظلت واجهة الذكاء الاصطناعي نفسها تستجيب. وتتعلق هذه التقارير بعمليات ربط محددة، ولا تثبت حدوث عطل عام في «Claude» أو «ChatGPT» أو نماذج الذكاء الاصطناعي.

لماذا يثار الجدل بشأن نظام «SMART»؟

يعتمد نظام «SMART» التابع لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على موقع واحد بالقرب من واشنطن، حيث يقوم فريق من الخبراء بتحليل جداول الرحلات الجوية، وتوقعات الطقس، ومئات المصادر الأخرى للبيانات. ومن ثم، يرسل هذا المكتب توصيات إلى مركز قيادة إدارة الطيران الفيدرالية، الذي يقوم بدوره بنقلها إلى المراقبين الجويين في جميع أنحاء البلاد للنظر فيها. وقد صرحت شركة «ASI» -التي صممت هذا النظام- بأن «قرار وقف الرحلات الجوية الحالي لا يستند إلى نظام (SMART)، ولا يعد نتيجةً له، كما أنه لا يرتبط بأي منتج من منتجات (ASI) أو بعملية التكامل التي نقوم بها مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ونظام المراقبة الجوية (ATC)»، وفق كالة (أسوشييتد برس).

وسّعت إدارة الطيران الفيدرالية مؤخراً نطاق استخدام نظام تخطيط مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم «SMART». وكشفت الإدارة عن النظام في 21 سبتمبر (أيلول)، وأعلنت في 10 نوفمبر توسيع نطاقه ليشمل المجال الجوي التابع للمراكز الـ22 جميعها. كما أفادت التغطية المباشرة لوكالة «أسوشييتد برس» بأن مولين قال إنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود صلة بين النظام والعطل.

ويظل مراقبو الحركة الجوية مسؤولين عن ضمان الفصل بين الطائرات. وهذا التمييز مهم؛ إذ يمكن لبرمجيات التخطيط التأثير في القرارات، ما يجعل اختبارها أمراً ضرورياً، لكن الدور المعلن للنظام لا يعني أنه بديل مستقل عن المراقبين.

ومنحت إدارة الطيران الفيدرالية شركة «Air Space Intelligence» عقداً لتقديم خدمات وبيانات إدارة تدفق الحركة الجوية (FMDS)، ووصفت نظام «SMART» بأنه تطوير لهذه الخدمات. وتقول الإدارة إن «FMDS» يهدف إلى استبدال نظام إدارة تدفق الحركة الجوية القديم، والمساعدة في تحقيق التوازن بين الطلب على الرحلات والقدرة الاستيعابية المتاحة. وتصف هذه الوثائق جهود تحديث الأنظمة، لكنها لا تحدد «SMART» بوصفه المكون المسؤول عن مشكلة الاتصالات التي وقعت أمس (الجمعة).

كما أنها لا تثبت أن «SMART» يستخدم «مايكروسوفت 365»، أو أن «مايكروسوفت» هي مزود الخدمات السحابية أو نظام الهوية الخاص به. وقد يكون هناك اعتماد مشترك بين نظام قائم على الحوسبة السحابية وعطل أصاب خدمات سحابية، لكن يجب تحديد هذا الاعتماد والتحقق منه، ولا يمكن استنتاجه لمجرد ورود كلمة «سحابي».

وفي بيان صدر في 13 نوفمبر، نفت شركة «Air Space Intelligence» أن يكون نظام «SMART» أو منتجاتها الأخرى أو تكاملها مع إدارة الطيران الفيدرالية ومراكز مراقبة الحركة الجوية قد تسبب في وقف الرحلات. ويظل ذلك رواية الشركة المزودة للنظام، وليس نتيجة تحقيق مستقل لتحديد السبب الجذري للعطل.

ما الأدلة التي يمكن أن تثبت وجود صلة بين الحادثين؟

ويتطلب إثبات وجود صلة موثوقة أكثر من مجرد وقوع الحادثين في اليوم نفسه. إذ ينبغي للمحققين تحديد المكون الذي تعطل في إدارة الطيران الفيدرالية، وإثبات اعتماده على خدمة أو شبكة أو نظام هوية أو شركة اتصالات بعينها كانت طرفاً في عطل «مايكروسوفت». وستكون سجلات الأنظمة المترابطة، وسجلات التغييرات، وتوثيق المسار الذي أدى من هذا الاعتماد إلى تعطل الاتصالات، أدلة أقوى من مجرد تزامن الأحداث.

وقد يؤدي وجود اعتماد مشترك إلى انتقال أثر العطل من نظام إلى آخر، من دون أن يعني ذلك وجود سبب جذري واحد للحادثين. لكن لم يتم التحقق حتى الآن من وجود مثل هذه السلسلة. ولا تزال النتائج الفنية النهائية لإدارة الطيران الفيدرالية والمراجعة النهائية للحادث من جانب «مايكروسوفت» غير متاحة، وفق وسائل إعلام أميركية.

أما الادعاءات بوقوع هجوم موجّه بالذكاء الاصطناعي، فتحتاج إلى أدلة خاصة بها.