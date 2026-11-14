«مايكروسوفت» تُعلن عودة خدماتها للعمل... وهذه أبرز تداعيات العطل عالمياً

قالت «مايكروسوفت»، يوم السبت، إن الخدمات عادت إلى وضعها الطبيعي بالكامل في تطبيقاتها «تيمز» و«أوتلوك» و«كوبايلوت» وتطبيقات أخرى، ما أنهى انقطاعاً عالمياً عطّل اتصالات عبر الإنترنت لدى شركات وجهات حكومية لأكثر من 24 ساعة، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وكانت «مايكروسوفت» قد قدمت، الجمعة، اعتذاراً عن العطل التقني الضخم الذي أثّر على المستخدمين والخدمات العامة والشركات في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذا الخلل كان «مشكلة تقنية لا علاقة لها بهجمات سيبرانية أو بالذكاء الاصطناعي».
وقد طال هذا العطل أكثر من 70 دولة، ما أدى إلى تعطيل قطاعات متنوعة؛ بدءاً من العمليات التجارية والخدمات الحكومية، وصولاً إلى استخدامات الأفراد. ويستخدم هذه المنتجات المتأثرة أكثر من 430 مليون شخص حول العالم.
وذكرت الشركة في تحديث نشرته على منصة «إكس»: «لقد أكملنا جهودنا لمعالجة المشكلة الجذرية التي تسببت في هذا العطل، واستعدنا الخدمة لجميع العملاء والمناطق التي كانت متأثرة».
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services.This was a technical issue...
— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
وكان المستخدمون قد أبلغوا عن تعطل في خدمات «مايكروسوفت 365» (Microsoft 365)، بما في ذلك «أوتلوك» (Outlook) و«تيمز» (Teams) والمساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» (Copilot). وأفاد موقع «داون ديتيكتور» (Downdetector) -المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية- بأنه تلقى بلاغات عن انقطاعات من مستخدمين في أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم.
وقد طال هذا العطل جهات حكومية، ومحاكم، ومرافق رعاية صحية، وشركات، وشركات طيران، وبنوكاً في عدد من الدول.
وأشارت حكومات -من بينها حكومات اليابان وسنغافورة وأستراليا- إلى أن هذا الانقطاع، الذي استمر لساعات، قد أثر على بعض عملياتها.
وتشير بيانات «مايكروسوفت» على موقعها الإلكتروني إلى أن عدد مستخدمي تطبيقات «مايكروسوفت 365» يتجاوز 430 مليون شخص. وقد بدأت المشكلات في الظهور قرابة منتصف نهار الخميس بتوقيت الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
وقدمت الشركة -التي تتخذ من ريدموند بولاية واشنطن مقراً لها- اعتذاراً يوم الجمعة عن هذه الاضطرابات، مؤكدة أن العطل «لا علاقة له بهجوم سيبراني» أو بأي خلل في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأوضحت الشركة أن المشكلة «نجمت عن خلل حدث أثناء عملية سابقة لترقية سعة الشبكة»، وظهرت تداعياته عقب إجراء تغييرات حديثة على الشبكة.
وتُعد هذه الاضطرابات مثالاً جديداً على سلسلة المشكلات المتتابعة التي قد تظهر عندما تعتمد منصات اتصالات وتكنولوجيا عديدة على مزود خدمة واحد. كما أشار بعض المشرعين خارج الولايات المتحدة إلى أن هذا العطل يكشف عن تبعات الاعتماد المفرط على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وفي هذا السياق، قال جيريمي سينغر، الأستاذ في كلية علوم الحاسوب بجامعة غلاسكو لوكالة «أسوشييتد برس»: «مع توقف إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني، شعر عدد من الموظفين كأنهم في يوم عطلة قسري بسبب ظروف طارئة، مثل يوم عطلة بسبب تساقط الثلوج»، وأضاف سينغر: «تُسلط هذه المشكلة الضوء على مدى اعتمادنا على البنية التحتية الرقمية لشركة واحدة، وهو ما قد يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كنا بحاجة إلى تعزيز مرونة منظومتنا التقنية».
وعلى الرغم من عدم وضوح العدد الإجمالي للمتضررين، فإن شركة «مايكروسوفت» كانت قد ذكرت في يناير (كانون الثاني) الماضي أن لديها أكثر من 450 مليون اشتراك تجاري مدفوع في خدمات «مايكروسوفت 365» (Microsoft 365).
وسارعت «مايكروسوفت» لاستعادة خدماتها، لكن سلسلة من التدوينات التي نشرها حساب «مايكروسوفت 365» على منصة «إكس» أشارت إلى أن مهندسي الشركة واجهوا صعوبة في السيطرة على المشكلة لبعض الوقت، ما عرضها لسخرية شركات أخرى ومستخدمين على حد سواء. ومع ذلك، أكدت عملاقة التكنولوجيا أنه «لا يوجد مؤشر» على أن هذه الاضطرابات ناجمة عن نشاط ضار، موضحة يوم الجمعة أن العطل لا علاقة له بهجوم سيبراني أو بأي تقنيات متعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضحت «مايكروسوفت» أن خللاً فنياً ظهر أثناء عملية تحديث تلت «تغييراً حديثاً في الشبكة». وأضافت الشركة أنها عملت على استعادة الخدمات تدريجياً، وهي عملية استغرقت وقتاً أطول.
وفيما يتعلق بخدمة «إكستشينج أونلاين» (Exchange Online) للبريد الإلكتروني، أشارت الشركة في وقت سابق إلى حدوث عطل تسبب في جعل عدد من خوادمها «غير متاحة بشكل غير متوقع» أثناء إجراء فحوصات تلقائية. أما بالنسبة لخدمة «أوتلوك» (Outlook)، فقد أفاد العديد من المستخدمين بتعذر إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني، أو مواجهة صعوبات في تحميل صناديق الوارد الخاصة بهم. وقد استمرت هذه المشكلات وتراكمت في أجزاء واسعة من العالم حتى يوم الجمعة.
وامتدت الاضطرابات لتشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من قاعات المحاكم وصولاً إلى الصيدليات. ففي بريطانيا، تسبب العطل في توقف محاكمة بمدينة مانشستر؛ حيث قرر القاضي موريس غرين صرف أعضاء هيئة المحلفين إلى منازلهم، مشيراً إلى أن التأخيرات الحاصلة تُظهر بوضوح المخاطر المترتبة على اعتماد المحكمة على التكنولوجيا.
تأثيرات عالمية
صرحت الحكومة البريطانية بأنها «تعمل من كثب» مع شركة «مايكروسوفت» لتقييم أي تأثير على الخدمات العامة، مؤكدة في الوقت ذاته وجود «خطط طوارئ محكمة» للحد من الاضطرابات.
وأعلنت الشرطة البريطانية أنها تواجه صعوبات في تلقي بلاغات الجرائم عبر الإنترنت، وحثت المواطنين على الاتصال هاتفياً في الحالات العاجلة. كما طال العطل بعض أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة؛ إذ أشار مكتب مأمور الشرطة في مقاطعة أراباهو بولاية كولورادو، على سبيل المثال، إلى تأثر عمليات دفع الكفالات عبر الإنترنت.
وفي بريطانيا أيضاً، حذّرت «الرابطة الوطنية للصيدليات» العملاء من احتمالية حدوث تأخير في الحصول على الأدوية. وقد أثر العطل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ما هدد بمنع الأطباء من إرسال الوصفات الطبية إلى الصيدليات عبر البريد الإلكتروني.
وقال متحدث باسم الرابطة: «نرجو منكم التحلي بالصبر مع فرق العمل في الصيدليات اليوم؛ فقد تكون فترات الانتظار أطول من المعتاد، وقد تشهد بعض الوصفات الطبية تأخيراً في إنجازها».
وأفادت حكومات كل من سنغافورة واليابان واليونان والنرويج بأن العطل أثّر على بعض عملياتها، بما في ذلك مراسلات البريد الإلكتروني الخاصة ببعض الوزارات أو الهيئات الحكومية.
وعلى صعيد آخر، عانت الشركات من اضطرابات واسعة النطاق؛ حيث ذكر داني لاو، وهو رجل أعمال في هونغ كونغ يدير شركة للألمنيوم، أن شركته لم تعد قادرة على تلقي التحديثات من عملائها في الولايات المتحدة عبر برنامج «أوتلوك» (Outlook).
كما شهدت بعض البنوك في هونغ كونغ -التي تُعد مركزاً مالياً آسيوياً- اضطرابات في خدماتها.
ومن جانبها، أبلغت شركتا «أوبن إيه آي» (OpenAI) و«أنثروبيك» (Anthropic) عن وجود مشكلات في الاتصال بأدوات «مايكروسوفت 365» (Microsoft 365)، وهو ما يسلط الضوء على التداعيات المتسلسلة التي تظهر مع تزايد اعتماد المستخدمين على منصات الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع برمجيات شركات أخرى.