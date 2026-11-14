عطل «مايكروسوفت» يكلّف شركات التأمين ما يصل إلى 500 مليون دولار

قد تصل الخسائر التأمينية الناجمة عن الانقطاع العالمي لخدمات «مايكروسوفت» إلى ما بين 300 و500 مليون دولار، وفق تقديرات شركة «مورنينغستار دي بي آر إس»، في مؤشر على الكلفة الاقتصادية الواسعة لأحد أكبر الاضطرابات التي طالت البنية الرقمية خلال العام الحالي.

وجاءت تقديرات «مورنينغستار دي بي آر إس» - وهي وكالة عالمية للتصنيف الائتماني، وتُعد واحدة من أكبر أربع وكالات في هذا المجال عالمياً - بعد عطل استمر أكثر من 24 ساعة وأثر في خدمات البريد الإلكتروني والاجتماعات والتطبيقات السحابية التابعة للشركة، وسط أكثر من 7.4 مليون بلاغ عن انقطاع الخدمة في أكثر من 70 دولة وإقليماً، وفق بيانات منصة «داون ديتكتور». وأعلنت «مايكروسوفت»، السبت، استعادة الخدمات بالكامل ومعالجة المشكلات المتبقية لدى المستخدمين.

وتعكس هذه الخسائر حجم الاعتماد العالمي على خدمات الشركة، بعدما امتدت تداعيات العطل إلى قطاعات متعددة، من المؤسسات الحكومية والمحاكم والمستشفيات إلى شركات الطيران والبنوك وأسواق المال.

وتشير تقديرات «مورنينغستار دي بي آر إس» إلى أن الخسائر المؤمن عليها تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، وهي أقل من التقديرات المرتبطة بانقطاع خدمات شركة «كراود سترايك» في يوليو (تموز) 2024، التي تراوحت بين 400 مليون و1.5 مليار دولار. وكان ذلك الحادث قد أثر في أكثر من 8 ملايين جهاز يعمل بنظام «ويندوز»، وأدى إلى اضطرابات واسعة في قطاعات الطيران والخدمات المالية والرعاية الصحية.

ولم يقتصر تأثير عطل «مايكروسوفت» على المستخدمين الأفراد، بل امتد إلى مؤسسات تعتمد على خدماتها في تشغيل أعمالها اليومية. فقد واجهت جهات حكومية ومحاكم ومؤسسات صحية صعوبات في الوصول إلى البريد الإلكتروني وإدارة المواعيد والاجتماعات، فيما تأثرت شركات طيران وبنوك ومؤسسات مالية بإمكانات التواصل وتبادل المعلومات.

وفي بريطانيا، توقفت جلسة محاكمة في مانشستر مؤقتاً، فيما واجهت خدمات صحية وصيدليات تأخيرات في معالجة الوصفات الطبية، وتأثرت خدمات الإبلاغ الإلكتروني عن الجرائم لدى الشرطة. كما أعلنت جهات حكومية في سنغافورة واليابان واليونان والنرويج وأستراليا عن اضطرابات مرتبطة بالانقطاع.

وفي القطاع المالي، واجهت شركات ومؤسسات صعوبات في التواصل الداخلي وإدارة العمليات. وتأثرت خدمات البريد الإلكتروني لدى مجموعة «يورونكست»، فيما لجأت شركات مالية في تايوان إلى استخدام الفاكس لتأكيد بعض الصفقات، وألغت إحدى المؤسسات عملية لإعادة شراء سندات. كما اضطرت شركات إلى تعديل مواعيد إعلان نتائجها المالية أو تأجيل بعض الاتصالات مع المستثمرين.

وقالت «مايكروسوفت» إن الخلل ارتبط بمشكلة ظهرت خلال تحديث سابق لزيادة سعة الشبكة، بعدما أدى تغيير في إعدادات الشبكة إلى تعطل بعض الخوادم بصورة غير متوقعة أثناء عمليات الفحص الآلي. وأوضحت الشركة أنها عالجت المشكلة الأساسية، وأنها عملت على استعادة الخدمات في المناطق التي بقيت متأثرة ومعالجة تراكم الرسائل الإلكترونية.

ونفت الشركة وجود مؤشرات على نشاط خبيث أو هجوم إلكتروني، كما استبعدت أن يكون استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وراء الاضطراب. وقالت إنها ستنشر تقريراً لاحقاً يتضمن نتائج مراجعتها للحادث.

وكانت خدمات «مايكروسوفت 365»، بما فيها «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت»، من بين الخدمات المتأثرة، فيما بقيت بعض التطبيقات الأخرى تعمل بصورة طبيعية. وتركز الخلل بشكل خاص في خدمة «إكستشينج أونلاين»، المسؤولة عن البريد الإلكتروني والتقويمات، ما حال دون تمكن مستخدمين من إرسال الرسائل واستقبالها والوصول إلى صناديق بريدهم وإدارة مواعيدهم.

وتجاوز عدد البلاغات المسجلة لدى «داون ديتكتور» 7.4 مليون بلاغ من أكثر من 70 دولة وإقليماً، مع وصول المعدل في ذروة الانقطاع إلى نحو 20 ألف بلاغ في الدقيقة، أي أكثر من 1500 ضعف المستوى المعتاد. ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة عدد المستخدمين المتضررين؛ إذ تسجل المنصة البلاغات التي يقدمها المستخدمون عن المشكلات التي يواجهونها.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتركيز الخدمات الرقمية لدى عدد محدود من الشركات، في وقت تعتمد فيه مؤسسات حول العالم على مزودين رئيسيين لتشغيل البريد الإلكتروني والتواصل الداخلي وتخزين البيانات والبنية السحابية. ورغم توافر بدائل تقنية، فإن الانتقال إلى مزود آخر يظل عملية مكلفة ومعقدة، بسبب ارتباط الأنظمة والبيانات والتطبيقات بمنظومة واحدة.

وتعرضت خدمات «مايكروسوفت» لانقطاعات أخرى خلال العام الحالي، كما شهدت خدماتها السحابية «أزور» اضطراباً الشهر الماضي. وتؤكد هذه الحوادث أهمية تعزيز خطط استمرارية الأعمال، وتوفير أنظمة احتياطية ومصادر بديلة للخدمات الأساسية، للحد من أثر أي خلل تقني واسع النطاق.