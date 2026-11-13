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تكنولوجيا

عطل «مايكروسوفت»... هل أصبحنا أكثر اتصالاً وأقل قدرة على التواصل؟

توقف خدمات «أوتلوك» و«تيمز» يكشف مخاطر الاعتماد على بنية سحابية مشتركة

تثير الأعطال التقنية تساؤلات حول قدرتنا على الوصول إلى الآخرين بعيداً عن التطبيقات التي اعتدنا استخدامها (أدوبي)
تثير الأعطال التقنية تساؤلات حول قدرتنا على الوصول إلى الآخرين بعيداً عن التطبيقات التي اعتدنا استخدامها (أدوبي)
TT
TT

عطل «مايكروسوفت»... هل أصبحنا أكثر اتصالاً وأقل قدرة على التواصل؟

تثير الأعطال التقنية تساؤلات حول قدرتنا على الوصول إلى الآخرين بعيداً عن التطبيقات التي اعتدنا استخدامها (أدوبي)
تثير الأعطال التقنية تساؤلات حول قدرتنا على الوصول إلى الآخرين بعيداً عن التطبيقات التي اعتدنا استخدامها (أدوبي)

تخيّل أن تبدأ يوم عملك كالمعتاد، فتكتشف أنك لا تستطيع إرسال بريد إلكتروني، أو التواصل مع زملائك عبر «تيمز»، أو الوصول إلى الملفات التي تحتاج إليها. جهازك يعمل، واتصالك بالإنترنت لم ينقطع، لكن الخدمات التي تعتمد عليها لإنجاز أعمالك لم تعد تستجيب. وربما تكتشف أن لديك وسائل عديدة للتواصل، لكنك لا تعرف كيف تصل إلى شخص تحتاج إليه خارج المنصة التي اعتدت استخدامها.

أعاد العطل الواسع الذي أصاب خدمات «مايكروسوفت»، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وامتدت تداعياته إلى اليوم ، طرح سؤال يتجاوز المشكلة التقنية نفسها: هل جعلتنا كثرة وسائل الاتصال أكثر قدرة على التواصل، أم أكثر اعتماداً على الأنظمة التي توفرها؟

فقد تأثرت خدمات من بينها «أوتلوك» و«تيمز»، إلى جانب تطبيقات أخرى مرتبطة بمنظومة «مايكروسوفت 365»؛ ما أربك أعمال مستخدمين ومؤسسات تعتمد عليها في المراسلات والاجتماعات وتبادل المعلومات.

متصلون دائماً... لكن بمنصة واحدة

خلال السنوات الماضية، أصبح التواصل في العمل أكثر سهولة من أي وقت مضى. يمكن عقد اجتماع بين موظفين في دول مختلفة خلال ثوانٍ، وتبادل الملفات فوراً، ومتابعة المحادثات والمشاريع من جهاز واحد.

لكن هذه السهولة تخفي مفارقة تستحق الانتباه؛ فقد نستخدم تطبيقات متعددة ونعتقد أننا نملك خيارات مختلفة، بينما تعتمد جميعها على بنية تقنية مشتركة. وعندما تتعطل هذه البنية، قد نفقد أكثر من وسيلة اتصال في اللحظة نفسها.

لم تعد المسألة تتعلق بتوقف البريد الإلكتروني وحده، بل بمدى ارتباط أعمالنا وعلاقاتنا المهنية بخدمات قد لا نملك أي سيطرة مباشرة على تشغيلها أو استعادتها.

هل نعرف كيف نصل إلى بعضنا؟

ربما اعتدنا التواصل مع زميل عبر «تيمز» طوال سنوات، لكن هل نملك رقم هاتفه؟ وهل يعرف فريق العمل كيف يتصرف إذا توقفت منصة المراسلات فجأة؟ وماذا لو كانت قائمة جهات الاتصال والتعليمات اللازمة للتعامل مع العطل محفوظة داخل النظام المتوقف نفسه؟

هذه ليست أسئلة عن العودة إلى الماضي، بل عن قدرتنا على الاحتفاظ بوسائل تواصل مستقلة عن التطبيقات التي نستخدمها يومياً.

لقد أصبح الوصول إلى الآخرين مرتبطاً، في كثير من الأحيان، بحساباتهم الرقمية أكثر من ارتباطه بوسائل اتصال بديلة. نرسل رسالة ونفترض أنها ستصل، ونرتب اجتماعاً ونثق بأن الرابط سيعمل، ونحفظ معلوماتنا داخل منصات نتوقع أن تكون متاحة باستمرار.

لكن التواصل لا يبدأ من التطبيق ولا ينتهي عنده. فالقدرة على الوصول إلى شخص، وتبادل المعلومات معه، والتصرف عند تعذر استخدام الوسيلة المعتادة، تظل جزءاً أساسياً من أي علاقة مهنية أو إنسانية.

حين تتحول الراحة إلى اعتماد

لا شك أن المنصات الرقمية حسّنت طريقة عملنا، وساعدت على تجاوز المسافات وتوفير الوقت. لكن كلما أصبحت هذه الخدمات أكثر تكاملاً، زادت احتمالات تأثر وظائف متعددة بخلل واحد.

ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى البريد الإلكتروني والاجتماعات وإدارة الملفات وتنفيذ المهام، تتسع شبكة الاعتماد هذه. فقد يؤدي توقف خدمة أساسية إلى تعطيل أدوات أخرى تستند إليها، حتى لو كانت تؤدي وظائف مختلفة تماماً.

ولا يعني ذلك أن الحل يكمن في استخدام عدد أكبر من التطبيقات، لأن تنوع الواجهات لا يضمن استقلال البنية التي تعمل عليها. كما لا يعني الاستغناء عن التكنولوجيا، بل التفكير مسبقاً في البدائل، ومعرفة ما يمكن أن يستمر عندما تتوقف الخدمات الرئيسية.

التواصل أكبر من التكنولوجيا

يمكن النظر إلى عطل «مايكروسوفت» بوصفه مشكلة تشغيلية عابرة، تعالجها فرق تقنية وتعود بعدها الخدمات إلى طبيعتها. لكنه يتيح أيضاً فرصة للتفكير في الطريقة التي أصبحنا ننظم بها تواصلنا مع الآخرين.

فالتقدم التقني منحنا سرعة غير مسبوقة في الوصول إلى الناس، لكنه لا يضمن بقاء هذه القدرة متاحة في جميع الظروف. وبين امتلاك عشرات التطبيقات والاحتفاظ بوسيلة فعلية للوصول إلى الآخرين، قد يكون هناك فرق لا نلاحظه إلا عندما تتوقف إحدى الخدمات.

وربما لا يكون السؤال الأهم بعد هذا العطل عن موعد عودة البريد الإلكتروني أو الاجتماعات الافتراضية، بل عن أمر أبسط: إذا توقفت غداً التطبيقات التي نستخدمها يومياً، فكم شخصاً سنظل قادرين على الوصول إليه؟

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عطل «مايكروسوفت»... هل أصبحنا أكثر اتصالاً وأقل قدرة على التواصل؟

تثير الأعطال التقنية تساؤلات حول قدرتنا على الوصول إلى الآخرين بعيداً عن التطبيقات التي اعتدنا استخدامها (أدوبي)
تثير الأعطال التقنية تساؤلات حول قدرتنا على الوصول إلى الآخرين بعيداً عن التطبيقات التي اعتدنا استخدامها (أدوبي)
TT
TT

عطل «مايكروسوفت»... هل أصبحنا أكثر اتصالاً وأقل قدرة على التواصل؟

تثير الأعطال التقنية تساؤلات حول قدرتنا على الوصول إلى الآخرين بعيداً عن التطبيقات التي اعتدنا استخدامها (أدوبي)
تثير الأعطال التقنية تساؤلات حول قدرتنا على الوصول إلى الآخرين بعيداً عن التطبيقات التي اعتدنا استخدامها (أدوبي)

تخيّل أن تبدأ يوم عملك كالمعتاد، فتكتشف أنك لا تستطيع إرسال بريد إلكتروني، أو التواصل مع زملائك عبر «تيمز»، أو الوصول إلى الملفات التي تحتاج إليها. جهازك يعمل، واتصالك بالإنترنت لم ينقطع، لكن الخدمات التي تعتمد عليها لإنجاز أعمالك لم تعد تستجيب. وربما تكتشف أن لديك وسائل عديدة للتواصل، لكنك لا تعرف كيف تصل إلى شخص تحتاج إليه خارج المنصة التي اعتدت استخدامها.

أعاد العطل الواسع الذي أصاب خدمات «مايكروسوفت»، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وامتدت تداعياته إلى اليوم ، طرح سؤال يتجاوز المشكلة التقنية نفسها: هل جعلتنا كثرة وسائل الاتصال أكثر قدرة على التواصل، أم أكثر اعتماداً على الأنظمة التي توفرها؟

فقد تأثرت خدمات من بينها «أوتلوك» و«تيمز»، إلى جانب تطبيقات أخرى مرتبطة بمنظومة «مايكروسوفت 365»؛ ما أربك أعمال مستخدمين ومؤسسات تعتمد عليها في المراسلات والاجتماعات وتبادل المعلومات.

متصلون دائماً... لكن بمنصة واحدة

خلال السنوات الماضية، أصبح التواصل في العمل أكثر سهولة من أي وقت مضى. يمكن عقد اجتماع بين موظفين في دول مختلفة خلال ثوانٍ، وتبادل الملفات فوراً، ومتابعة المحادثات والمشاريع من جهاز واحد.

لكن هذه السهولة تخفي مفارقة تستحق الانتباه؛ فقد نستخدم تطبيقات متعددة ونعتقد أننا نملك خيارات مختلفة، بينما تعتمد جميعها على بنية تقنية مشتركة. وعندما تتعطل هذه البنية، قد نفقد أكثر من وسيلة اتصال في اللحظة نفسها.

لم تعد المسألة تتعلق بتوقف البريد الإلكتروني وحده، بل بمدى ارتباط أعمالنا وعلاقاتنا المهنية بخدمات قد لا نملك أي سيطرة مباشرة على تشغيلها أو استعادتها.

هل نعرف كيف نصل إلى بعضنا؟

ربما اعتدنا التواصل مع زميل عبر «تيمز» طوال سنوات، لكن هل نملك رقم هاتفه؟ وهل يعرف فريق العمل كيف يتصرف إذا توقفت منصة المراسلات فجأة؟ وماذا لو كانت قائمة جهات الاتصال والتعليمات اللازمة للتعامل مع العطل محفوظة داخل النظام المتوقف نفسه؟

هذه ليست أسئلة عن العودة إلى الماضي، بل عن قدرتنا على الاحتفاظ بوسائل تواصل مستقلة عن التطبيقات التي نستخدمها يومياً.

لقد أصبح الوصول إلى الآخرين مرتبطاً، في كثير من الأحيان، بحساباتهم الرقمية أكثر من ارتباطه بوسائل اتصال بديلة. نرسل رسالة ونفترض أنها ستصل، ونرتب اجتماعاً ونثق بأن الرابط سيعمل، ونحفظ معلوماتنا داخل منصات نتوقع أن تكون متاحة باستمرار.

لكن التواصل لا يبدأ من التطبيق ولا ينتهي عنده. فالقدرة على الوصول إلى شخص، وتبادل المعلومات معه، والتصرف عند تعذر استخدام الوسيلة المعتادة، تظل جزءاً أساسياً من أي علاقة مهنية أو إنسانية.

حين تتحول الراحة إلى اعتماد

لا شك أن المنصات الرقمية حسّنت طريقة عملنا، وساعدت على تجاوز المسافات وتوفير الوقت. لكن كلما أصبحت هذه الخدمات أكثر تكاملاً، زادت احتمالات تأثر وظائف متعددة بخلل واحد.

ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى البريد الإلكتروني والاجتماعات وإدارة الملفات وتنفيذ المهام، تتسع شبكة الاعتماد هذه. فقد يؤدي توقف خدمة أساسية إلى تعطيل أدوات أخرى تستند إليها، حتى لو كانت تؤدي وظائف مختلفة تماماً.

ولا يعني ذلك أن الحل يكمن في استخدام عدد أكبر من التطبيقات، لأن تنوع الواجهات لا يضمن استقلال البنية التي تعمل عليها. كما لا يعني الاستغناء عن التكنولوجيا، بل التفكير مسبقاً في البدائل، ومعرفة ما يمكن أن يستمر عندما تتوقف الخدمات الرئيسية.

التواصل أكبر من التكنولوجيا

يمكن النظر إلى عطل «مايكروسوفت» بوصفه مشكلة تشغيلية عابرة، تعالجها فرق تقنية وتعود بعدها الخدمات إلى طبيعتها. لكنه يتيح أيضاً فرصة للتفكير في الطريقة التي أصبحنا ننظم بها تواصلنا مع الآخرين.

فالتقدم التقني منحنا سرعة غير مسبوقة في الوصول إلى الناس، لكنه لا يضمن بقاء هذه القدرة متاحة في جميع الظروف. وبين امتلاك عشرات التطبيقات والاحتفاظ بوسيلة فعلية للوصول إلى الآخرين، قد يكون هناك فرق لا نلاحظه إلا عندما تتوقف إحدى الخدمات.

وربما لا يكون السؤال الأهم بعد هذا العطل عن موعد عودة البريد الإلكتروني أو الاجتماعات الافتراضية، بل عن أمر أبسط: إذا توقفت غداً التطبيقات التي نستخدمها يومياً، فكم شخصاً سنظل قادرين على الوصول إليه؟

مواضيع
مايكروسوفت تقنيات الذكاء الاصطناعي تقنية تطور التكنولوجيا تكنولوجيا أمن إلكتروني الأمن الرقمي السعودية أميركا
تكنولوجيا

الاتحاد الأوروبي يبحث في أول قمة للذكاء الاصطناعي سبل اللحاق بأميركا والصين

رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
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TT

الاتحاد الأوروبي يبحث في أول قمة للذكاء الاصطناعي سبل اللحاق بأميركا والصين

رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في دبلن، اليوم (الجمعة)، في أول قمة لهم على الإطلاق حول الذكاء الاصطناعي، لمناقشة كيف يمكن للتكتّل اللحاق بالولايات المتحدة والصين، ومعالجة قضايا التمويل ومشكلات أخرى، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتأتي هذه القمة وسط مخاوف متزايدة بشأن تقنية يمكنها أن تسبب تحولاً كبيراً في شكل الصناعات والمجتمعات، لكنها أثارت القلق في الأشهر القليلة الماضية بعد سلسلة من الوقائع التي حدثت بسبب أنظمة ذكاء اصطناعي خارجة عن السيطرة. وشهد هذا الأسبوع مزيداً من الاضطرابات مع استقالة جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»؛ ما حَرَم هذا القطاع من أحد أبرز رواده.

وسيقيّم القادة في دبلن سبل التغلّب على مشكلات أخرى، مثل الروتين الإداري ووضع ضوابط وقائية.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في رسالة دعوة وجّهها إلى قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي: «في ظل الوتيرة السريعة لتطور الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن هناك حاجة الآن إلى إجراء أول نقاش يركّز على هذا الملف على مستوى القادة حول الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وكذلك حول تأثيره الذي يسبب تحولاً كبيراً في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا».

ومن المقرَّر أن يشارك آرثر مينش الرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال إيه آي»، وجيفري هينتون رائد الذكاء الاصطناعي الحائز على جائزة نوبل لإطلاع قادة الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات.

وتعمل أوروبا على تكثيف جهودها لتكون لاعباً بارزاً في مجال الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن مبادرة تعرف باسم «قانون الرقائق»، التي تم تنفيذها قبل ثلاث سنوات، لن تحقق هدفها المتمثل في جذب الصناعات التحويلية المتقدمة ومضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في سوق الرقائق العالمية إلى 20 في المائة بحلول 2030.

ولم تنطلق بعد بشكل كامل خطة لبناء سبعة مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي تضم تحت سقف واحد معالجات الذكاء الاصطناعي المتطورة والبرمجيات والتكنولوجيا السحابية والاتصال عالي السرعة ومراكز البيانات، وذلك بسبب الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي حول الإنفاق على التنافسية في ميزانية الاتحاد للفترة 2028 - 2034.

وإلى جانب الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن يناقش القادة أيضا ملف أوكرانيا، الذي أُضيف على جدول الأعمال، بعد يوم من وصول المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب محادثات أجرياها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وذكر مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أنه من المرجَّح أن يبحث قادة الاتحاد مشاركتهم في مفاوضات إنهاء الحرب، والضمانات الأمنية المحتملة التي يمكن أن يقدّمها الاتحاد في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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الذكاء الاصطناعي قمة تكنولوجيا الاتحاد الأوروبي أوروبا آيرلندا
تكنولوجيا

عطل «مايكروسوفت» يمتد من أميركا إلى آسيا والمحيط الهادئ

رسالة خطأ تظهر عند محاولة فتح «أوتلوك» في صورة توضيحية التُقطت في شيكاغو يوم 12 نوفمبر 2026 خلال عطل واسع طال خدمات «مايكروسوفت» (أ.ف.ب)
رسالة خطأ تظهر عند محاولة فتح «أوتلوك» في صورة توضيحية التُقطت في شيكاغو يوم 12 نوفمبر 2026 خلال عطل واسع طال خدمات «مايكروسوفت» (أ.ف.ب)
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TT

عطل «مايكروسوفت» يمتد من أميركا إلى آسيا والمحيط الهادئ

رسالة خطأ تظهر عند محاولة فتح «أوتلوك» في صورة توضيحية التُقطت في شيكاغو يوم 12 نوفمبر 2026 خلال عطل واسع طال خدمات «مايكروسوفت» (أ.ف.ب)
رسالة خطأ تظهر عند محاولة فتح «أوتلوك» في صورة توضيحية التُقطت في شيكاغو يوم 12 نوفمبر 2026 خلال عطل واسع طال خدمات «مايكروسوفت» (أ.ف.ب)

امتد تعطّل خدمات «مايكروسوفت»، مثل «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت»، إلى ساعات العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الجمعة، بعدما طال آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة، فيما واجهت عملاقة التكنولوجيا صعوبات في إصلاح مشكلات في الخوادم ألقت باللوم عليها في الانقطاع.

وضرب العطل هيئات حكومية في أستراليا واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب شركات منها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك». وهذا هو ثاني تعطّل لخدمات «مايكروسوفت 365» هذا العام، ما يثير مخاوف من أن تدفع الأعطال المتكررة العملاء من الشركات إلى التشكيك في موثوقية «مايكروسوفت».

شعار «مايكروسوفت» خارج مكتب الشركة في بكين يوم 22 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

تحسّن جزئي في خدمات «مايكروسوفت»

وقالت «مايكروسوفت» في أحدث بيان لها إنها أجرت تعديلات على الخوادم المتأثرة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي بشكل مستقر. وأشارت إلى تحسن جزئي في المناطق التي نُفذت فيها هذه التعديلات.

وقالت الشركة على منصة «إكس»: «نراجع الإجراءات الإضافية التي يمكننا اتخاذها لتحسين استقرار البنية التحتية بشكل عام».

وأفاد موقع «داون ديتكتور»، الذي يتتبع حالات الانقطاع من خلال تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، بتسجيل أكثر من 18 ألف بلاغ عن مشكلات في «أوتلوك» في الولايات المتحدة عند الساعة 11:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0430 بتوقيت غرينتش). كما رصد انقطاعات في عدد من خدمات «مايكروسوفت» بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك الهند وأستراليا واليابان، في وقت مبكر من اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وفي ذروة العطل، رصد «داون ديتكتور» أكثر من 130 ألف بلاغ عن مشكلات في «أوتلوك» في الولايات المتحدة نحو الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أمس الخميس. واستمر العطل لنحو 12 ساعة.

وقالت «مايكروسوفت» في إشعار عن حالة الخدمة إن ميزات خدمات «مايكروسوفت 365» التي تعتمد على «إكستشينج أونلاين» والبريد الإلكتروني تأثرت، في حين ظلت العناصر التي لا تعتمد على «إكستشينج أونلاين» تعمل. و«إكستشينج أونلاين» هو منصة المراسلة السحابية التابعة للشركة، التي توفر خدمات البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال والمهام.

وأضافت الشركة أنها «لا تملك أي معلومات» تشير إلى أن العطل ناتج عن نشاط إلكتروني خبيث أو هجوم سيبراني.

وقال وزير الشؤون الداخلية والأمن الإلكتروني الأسترالي توني بيرك، إن «مايكروسوفت» لا تعتقد أنها تتعامل مع هجوم إلكتروني.

وأوضح بيرك في مؤتمر صحافي: «إنهم يعتقدون أنهم يتعاملون، من بعض النواحي، مع أمر مشابه لما شهدناه فيما يتعلق بكراود سترايك، إذ أدى تحديث برمجيات إلى حدوث خلل».

وأضاف: «التأثير الذي يتعاملون معه... يتركز إلى حد كبير على أنظمة البريد الإلكتروني».

شعار «أوتلوك» على هاتف ذكي وخلفه شعار «مايكروسوفت» في صورة توضيحية التُقطت في نيودلهي يوم 13 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

العطل يطول جهات حكومية وشركات طيران وذكاء اصطناعي

وكانت وكالة الاستخبارات الأسترالية والشرطة الاتحادية من بين الجهات التي تأثرت بهذا الانقطاع اليوم الجمعة.

وكان العطل الذي أصاب «كراود سترايك» في عام 2024 من أكبر اضطرابات الإنترنت، إذ أعاق أنظمة التكنولوجيا في المستشفيات والبنوك والمطارات، مسلّطاً الضوء على هشاشة التقنيات المترابطة حول العالم.

وأشار مجلس النواب الأميركي إلى أن العطل أثّر على مستخدميه، وأن مهندسيه يعملون مع «مايكروسوفت».

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماساناو أوزاكي للصحافيين، إن العطل يؤثر على البنية التحتية لنظم المعلومات الحكومية.

وذكرت شركتا الذكاء الاصطناعي الأميركيتان «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» أنهما واجهتا مشكلات في خدمات الربط الخاصة بـ«مايكروسوفت»، فيما قالت شركتا الطيران الهنديتان «إنديجو» و«أكاسا إير» إن خدمات دعم البريد الإلكتروني لديهما تأثرت.

ولفت جوش جيلبرت، محلل الأسواق في منصة التداول «إي تورو»، إلى أنه من المرجح أن يتجاوز المستثمرون أثر العطل، لكن الانقطاعات المتكررة قد تضر بـ«مايكروسوفت» في الأمد الطويل.

وواجهت «مايكروسوفت» عطلاً في خدمات 365 في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكذلك في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وأفادت «مايكروسوفت» الشهر الماضي بوقوع عطل في منصتها السحابية (آزور) أثر على حزمة برامج الإنتاجية التابعة لها ومجموعة من الصناعات حول العالم.

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