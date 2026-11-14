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يوميات الشرق

ما بعد «لابوبو»... هل تفقد الدمية التي اجتاحت العالم سحرها؟

تراجع مبيعاتها يدفع الشركة المنتجة إلى البحث عن نجاح جديد

تراجع إيرادات «بوب مارت» مع انحسار موجة الإقبال العالمي على «لابوبو» (أ.ف.ب)
تراجع إيرادات «بوب مارت» مع انحسار موجة الإقبال العالمي على «لابوبو» (أ.ف.ب)
TT
TT

ما بعد «لابوبو»... هل تفقد الدمية التي اجتاحت العالم سحرها؟

تراجع إيرادات «بوب مارت» مع انحسار موجة الإقبال العالمي على «لابوبو» (أ.ف.ب)
تراجع إيرادات «بوب مارت» مع انحسار موجة الإقبال العالمي على «لابوبو» (أ.ف.ب)

في عام 2024، كانت دُمى «لابوبو» تتصدَّر مشهد الألعاب والإكسسوارات في أنحاء العالم، ويتنافس المشاهير على اقتنائها، فيما تحوَّلت صورها إلى مادة رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما اليوم، فتبدو موجة الهَوَس بها آخذة في الانحسار، لتجد الشركة الصينية المنتجة، «بوب مارت»، نفسها أمام سؤال صعب: ماذا بعد «لابوبو»؟

وفق تقرير نشرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية.

«لابوبو» شخصية شهيرة من عالم «الوحوش» ابتكرها الفنان كاسينغ لونغ (أ.ف.ب)

بدأت الحكاية عندما نشرت ليزا، نجمة فرقة «بلاكبينك» الكورية، صوراً لهذه الدمى عبر حسابها على «إنستغرام». وسرعان ما انتشرت الشخصيات ذات الملامح التي تجمع بين الغرابة واللطافة، وازدادت شهرتها مع إقبال مشاهير، مثل ريهانا ودوا ليبا على اقتنائها.

واستثمرت «بوب مارت» هذا النجاح في التوسُّع عالمياً، وافتتحت متاجر جديدة في عدد من الدول، حتى شاركت ببالونين عملاقين مكسوين بالفرو يجسدان شخصيات «لابوبو»، في موكب عيد الشكر الشهير بنيويورك، عام 2025.

لكن موجة الحماسة بدأت تخفت تدريجياً، وانعكس ذلك على أداء الشركة التي سجّلت تراجعاً حاداً في إيراداتها خلال الربع الثالث. وانخفضت إيراداتها في البر الرئيسي الصيني، بنسبة تراوحت بين 25 و30 في المائة، وفي بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوقيانوسيا بين 65 و70 في المائة، في حين بلغ التراجع ما بين 70 و75 في المائة في الأميركتين، وما بين 50 و55 في المائة في أوروبا ومناطق أخرى، وفقاً لأحدث تقرير مالي للشركة.

«لابوبو»... من دمية إلى ظاهرة (رويترز)

وأمام هذا التراجع، يسعى مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي وانغ نينغ إلى تنويع مصادر الإيرادات، وعدم الاعتماد على شخصية واحدة. وتشمل خططه إنتاج فيلم سينمائي طويل عن «لابوبو»، بالتعاون مع «سوني بيكتشرز إنترتينمنت»، وهو مشروع لا يزال في مراحله الأولى من التطوير. كما تعتزم الشركة التوسُّع في إنشاء مدن ترفيهية تحمل اسم «بوب لاند» داخل الصين وخارجها، وهي مشروعات أصغر حجماً من «ديزني لاند»، و«يونيفرسال ستوديوز»، إلى جانب موقعها القائم في بكين. ولم تقتصر محاولات التنويع على الترفيه؛ إذ أطلقت الشركة أجهزة منزلية صغيرة، من بينها ثلاجات وآلات لإعداد القهوة.

وفي سبتمبر (أيلول) الحالي، افتتحت الشركة أول متجر رئيسي لها في أوروبا، في جادة هاوسمان بالعاصمة الفرنسية، باريس، في خطوة تعكس استمرار طموحاتها التوسعية رغم تباطؤ المبيعات في الأسواق الخارجية.

وفي المقابل، تبدو السوق الصينية أكثر قدرة على الصمود مقارنة بالأسواق الخارجية، بفضل افتتاح متاجر جديدة وارتفاع شعبية شخصيات أخرى تنتجها الشركة، مثل «توينكل توينكل».

وقال جيف تشانغ، محلل الأسهم في مؤسسة «مورنينغ ستار»، إنه يتوقع استقرار الإيرادات الخارجية بحلول عام 2027، مدعوماً بتجدد الاهتمام بشخصيات سابقة، مثل «كراي بيبي».

الدمية تحولت إلى ظاهرة عالمية بفضل إقبال المشاهير عليها (أ.ب)

وعلى الرغم من تراجع المبيعات وانحسار الهوس بدمى «لابوبو»، لا يزال المستثمر الملياردير الصيني الأميركي، دوان يونغ بينغ، يراهن على مستقبل الشركة، بعدما رفع حصته فيها إلى نحو 8 في المائة، من خلال شركته الاستثمارية «إتش آند إتش إنترناشيونال».

ويستند دوان في رهانه إلى اعتقاده بأن الطلب على المنتجات التي تمنح المستهلكين قيمة عاطفية سيظلّ قائماً، رغم الشكوك بشأن قدرة شخصيات الشركة على الاحتفاظ بجاذبيتها. وقد أعلن عزمه شراء مزيد من الأسهم، مع إبقاء حصته دون 10 في المائة، وفق ما كتبه، أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، على منصة «شيويه تشيو» الصينية المتخصصة في شؤون المستثمرين.

وهكذا، تجد الشركة التي صنعت واحدة من أبرز ظواهر الاستهلاك في السنوات الأخيرة نفسها أمام اختبار صعب: هل تستطيع تحويل هوس عابر إلى علامة تجارية تعيش طويلاً، أم أن «لابوبو» ستكون مجرد موضة أخرى لمعت سريعاً ثم انطفأت؟

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تأثير بن فرانكلين... لماذا قد تحب شخصاً أكثر بعدما تقدم له معروفاً؟

تأثير بن فرانكلين... لماذا قد تحب شخصاً أكثر بعدما تقدم له معروفاً؟
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تأثير بن فرانكلين... لماذا قد تحب شخصاً أكثر بعدما تقدم له معروفاً؟

تأثير بن فرانكلين... لماذا قد تحب شخصاً أكثر بعدما تقدم له معروفاً؟

قد تعتقد أن أفضل طريقة لكسب محبة شخص ما هي أن تقدم له معروفاً أو تساعده عندما يحتاج إليك، لكن علم النفس يطرح احتمالاً معاكساً ومثيراً للاهتمام: ماذا لو كان طلب المساعدة منك هو ما يجعل هذا الشخص أقرب إليك؟ تُعرف هذه الظاهرة باسم «تأثير بن فرانكلين»، وهي مفهوم في علم النفس الاجتماعي يفسر كيف يمكن لتقديم خدمة صغيرة لشخص آخر أن يغيّر نظرتنا إليه ويزيد شعورنا بالود تجاهه.

ولا يعني ذلك أن مساعدة الآخرين تؤدي دائماً إلى نشوء الصداقة، أو أن طلب المعروف وسيلة مضمونة لكسب القلوب، بل إن الفكرة تقوم على أن سلوكنا قد يؤثر في مشاعرنا ومواقفنا، وأحياناً يجعلنا نعيد النظر في أحكامنا السابقة على الأشخاص.

ما قصة تأثير بن فرانكلين؟

تعود تسمية هذا التأثير إلى العالم والسياسي الأميركي بنجامين فرانكلين، الذي روى في سيرته الذاتية تجربة شخصية مع أحد أعضاء المجلس التشريعي في ولاية بنسلفانيا، كان يعامله بفتور ويعارضه سياسياً.

وبدلاً من محاولة استمالته بالمجاملة أو تقديم خدمة له، طلب فرانكلين استعارة كتاب نادر من مكتبته. وافق الرجل على الطلب وأرسل إليه الكتاب، وعندما التقيا لاحقاً، بادره بحديث أكثر ودّاً واحتراماً، ثم تحسنت علاقتهما وأصبحت أكثر قرباً.

واستخلص فرانكلين من تجربته أن الشخص الذي يقدم معروفاً لآخر قد يصبح أكثر استعداداً لتقديم معروف جديد له، مقارنة بالشخص الذي يتلقى المعروف فحسب. ومن هنا ارتبط اسمه بالظاهرة التي أصبحت تُعرف لاحقاً بتأثير بن فرانكلين.

ماذا يقول علم النفس عن هذه الظاهرة؟

يرتبط أحد التفسيرات النفسية لهذا التأثير بمفهوم «التنافر المعرفي»، الذي يشير إلى الشعور بعدم الارتياح عندما تتعارض أفكار الشخص مع سلوكه.

فعندما يساعد شخصٌ آخر لا يشعر تجاهه بالود، قد يجد نفسه أمام تناقض داخلي: لماذا أبذل جهداً لمساعدة شخص لا أحبه أو لا أرتاح إليه؟ وقد يحاول العقل حل هذا التناقض من خلال تعديل الموقف الأصلي، فيبدأ الشخص بالنظر إلى الطرف الآخر بصورة أكثر إيجابية، أو يكتشف فيه صفات لم يكن ينتبه إليها من قبل.

بعبارة أخرى، قد لا تكون المساعدة مجرد نتيجة للمحبة أو الإعجاب، بل يمكن أن تصبح أحد العوامل التي تسهم في تكوينهما. وهذا أحد التفسيرات المطروحة للظاهرة، وليس قاعدة تنطبق على جميع العلاقات والمواقف.

ماذا كشفت التجارب العلمية؟

لم تبقَ الفكرة مجرد حكاية رواها فرانكلين، بل أصبحت موضوعاً لدراسات في علم النفس. ففي عام 1969، أجرى الباحثان جون جيكر وديفيد لاندي تجربة لاختبار ما إذا كان تقديم معروف لشخص ما يمكن أن يغيّر نظرة الشخص الذي قدمه إليه.

وتناولت التجربة مشاركين فازوا بمبالغ مالية في مسابقة، ثم طلب الباحث المسؤول عن الدراسة من بعضهم إعادة المال إليه بوصف ذلك معروفاً شخصياً، موضحاً أنه استخدم أمواله الخاصة ويحتاج إليها. وفي مجموعة ثانية، جاء طلب إعادة المال من موظف آخر نيابة عن قسم علم النفس، بينما لم يُطلب من المجموعة الثالثة إعادة أي مبلغ.

وعندما طُلب من المشاركين تقييم الباحث لاحقاً، أبدى الذين قدموا له المعروف شخصياً انطباعاً أكثر إيجابية عنه مقارنة بمن لم يُطلب منهم ذلك. وأشارت النتائج إلى أن طبيعة الطلب والشخص الذي يطلب المساعدة قد يكون لهما دور في التأثير على المشاعر، وليس مجرد تقديم الخدمة في حد ذاته.

وفي دراسة نشرت عام 2016 في مجلة «The Journal of Social Psychology»، اختبرت الباحثة يو نيييا تأثير طلب المساعدة على المشاركين في الولايات المتحدة واليابان. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين طُلبت منهم المساعدة مباشرة أبدوا ميلاً أكبر نحو الشخص الذي طلبها، كما تحسن انطباعهم عن اجتماعيته وشعروا بقدر أكبر من القرب منه. لكن هذا التحسن لم يظهر بالطريقة نفسها عندما قدم المشاركون المساعدة من دون أن يطلبها الطرف الآخر مباشرة.

كيف يظهر تأثير بن فرانكلين في الحياة اليومية؟

قد يظهر هذا التأثير في مواقف بسيطة لا نلتفت إليها عادة، سواء في العمل أو العلاقات الاجتماعية أو التعاملات اليومية. ومن أمثلته:

- في بيئة العمل: قد يطلب زميل من شخص لا تربطه به علاقة وثيقة المساعدة في مراجعة ملف أو تقديم رأي مهني. وقد يساهم إنجاز المهمة معاً في تحسين العلاقة بينهما، خصوصاً إذا كان الطلب ودياً ومحدداً.

- في العلاقات الاجتماعية: قد يؤدي طلب نصيحة من شخص أو الاستعانة بخبرته في أمر يعرفه جيداً إلى شعوره بأن رأيه موضع تقدير، ما قد يعزز التقارب بين الطرفين.

- بين الأصدقاء والمعارف: عندما تطلب من شخص مساعدة صغيرة في أمر يجيده، فإنك تمنحه فرصة للمشاركة والشعور بأهمية دوره في العلاقة، بدلاً من أن تقتصر العلاقة على تلقيه الخدمات منك.

- في العلاقات الجديدة: قد يساعد طلب معروف بسيط في فتح باب الحديث والتواصل، خصوصاً عندما يكون الطلب طبيعياً ولا يفرض عبئاً كبيراً على الطرف الآخر.

ولا تعني هذه الأمثلة أن كل طلب للمساعدة سيؤدي إلى علاقة أفضل، بل توضح كيف يمكن للمواقف اليومية أن تتيح فرصاً للتقارب والتعارف.

هل يمكن استخدام تأثير بن فرانكلين لكسب محبة الآخرين؟

يمكن الاستفادة من الفكرة في بناء علاقات أكثر توازناً، لكن من دون تحويلها إلى حيلة للتلاعب بمشاعر الآخرين. فطلب النصيحة أو المساعدة في أمر بسيط قد يعكس الثقة بقدرات الطرف الآخر ويمنحه شعوراً بالتقدير، كما يفتح مجالاً للتعاون والتواصل.

ومن المهم أن يكون الطلب صادقاً ومناسباً، وأن يراعي وقت الشخص الآخر وقدرته على المساعدة. فالمبالغة في طلب الخدمات أو تكليف الآخرين بمهام مرهقة قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، وتثير الاستياء بدلاً من التقارب.

كذلك، لا ينبغي الخلط بين تأثير بن فرانكلين ومفهوم المعاملة بالمثل؛ فالأخير يشير إلى ميل الإنسان إلى رد المعروف لمن أحسن إليه، بينما يركز تأثير بن فرانكلين على احتمال أن يصبح الشخص الذي قدم المساعدة أكثر ميلاً إلى من ساعده.

هل تأثير بن فرانكلين حقيقة نفسية مؤكدة؟

رغم أن الفكرة تستند إلى تجارب منشورة في علم النفس، فإن الأدلة المتاحة لا تبرر التعامل معها بوصفها قانوناً نفسياً ثابتاً. فالدراسة الأصلية تعود إلى عام 1969، كما أن دراسة يو نيييا اختبرت ظاهرة قريبة منها، لكنها لم تكن إعادة مطابقة للتجربة الأولى.

وتتأثر العلاقات الإنسانية بعوامل كثيرة، من بينها طبيعة العلاقة السابقة، وحجم المعروف، وطريقة طلبه، ومدى شعور الشخص بأنه اختار تقديم المساعدة بحرية. لذلك، قد يؤدي طلب معروف صغير إلى التقارب في بعض الظروف، لكنه قد يثير الانزعاج أو يزيد المسافة بين الطرفين في ظروف أخرى.

وفي النهاية، تكمن أهمية «تأثير بن فرانكلين» في أنه يلفت الانتباه إلى جانب غير متوقع من العلاقات الإنسانية: فنحن لا نساعد الآخرين دائماً لأننا نحبهم، بل قد تسهم مساعدتنا لهم أحياناً في تغيير مشاعرنا تجاههم.

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الصحة النفسية
يوميات الشرق

ما بعد «لابوبو»... هل تفقد الدمية التي اجتاحت العالم سحرها؟

تراجع إيرادات «بوب مارت» مع انحسار موجة الإقبال العالمي على «لابوبو» (أ.ف.ب)
تراجع إيرادات «بوب مارت» مع انحسار موجة الإقبال العالمي على «لابوبو» (أ.ف.ب)
TT
TT

ما بعد «لابوبو»... هل تفقد الدمية التي اجتاحت العالم سحرها؟

تراجع إيرادات «بوب مارت» مع انحسار موجة الإقبال العالمي على «لابوبو» (أ.ف.ب)
تراجع إيرادات «بوب مارت» مع انحسار موجة الإقبال العالمي على «لابوبو» (أ.ف.ب)

في عام 2024، كانت دُمى «لابوبو» تتصدَّر مشهد الألعاب والإكسسوارات في أنحاء العالم، ويتنافس المشاهير على اقتنائها، فيما تحوَّلت صورها إلى مادة رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما اليوم، فتبدو موجة الهَوَس بها آخذة في الانحسار، لتجد الشركة الصينية المنتجة، «بوب مارت»، نفسها أمام سؤال صعب: ماذا بعد «لابوبو»؟

وفق تقرير نشرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية.

«لابوبو» شخصية شهيرة من عالم «الوحوش» ابتكرها الفنان كاسينغ لونغ (أ.ف.ب)

بدأت الحكاية عندما نشرت ليزا، نجمة فرقة «بلاكبينك» الكورية، صوراً لهذه الدمى عبر حسابها على «إنستغرام». وسرعان ما انتشرت الشخصيات ذات الملامح التي تجمع بين الغرابة واللطافة، وازدادت شهرتها مع إقبال مشاهير، مثل ريهانا ودوا ليبا على اقتنائها.

واستثمرت «بوب مارت» هذا النجاح في التوسُّع عالمياً، وافتتحت متاجر جديدة في عدد من الدول، حتى شاركت ببالونين عملاقين مكسوين بالفرو يجسدان شخصيات «لابوبو»، في موكب عيد الشكر الشهير بنيويورك، عام 2025.

لكن موجة الحماسة بدأت تخفت تدريجياً، وانعكس ذلك على أداء الشركة التي سجّلت تراجعاً حاداً في إيراداتها خلال الربع الثالث. وانخفضت إيراداتها في البر الرئيسي الصيني، بنسبة تراوحت بين 25 و30 في المائة، وفي بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوقيانوسيا بين 65 و70 في المائة، في حين بلغ التراجع ما بين 70 و75 في المائة في الأميركتين، وما بين 50 و55 في المائة في أوروبا ومناطق أخرى، وفقاً لأحدث تقرير مالي للشركة.

«لابوبو»... من دمية إلى ظاهرة (رويترز)

وأمام هذا التراجع، يسعى مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي وانغ نينغ إلى تنويع مصادر الإيرادات، وعدم الاعتماد على شخصية واحدة. وتشمل خططه إنتاج فيلم سينمائي طويل عن «لابوبو»، بالتعاون مع «سوني بيكتشرز إنترتينمنت»، وهو مشروع لا يزال في مراحله الأولى من التطوير. كما تعتزم الشركة التوسُّع في إنشاء مدن ترفيهية تحمل اسم «بوب لاند» داخل الصين وخارجها، وهي مشروعات أصغر حجماً من «ديزني لاند»، و«يونيفرسال ستوديوز»، إلى جانب موقعها القائم في بكين. ولم تقتصر محاولات التنويع على الترفيه؛ إذ أطلقت الشركة أجهزة منزلية صغيرة، من بينها ثلاجات وآلات لإعداد القهوة.

وفي سبتمبر (أيلول) الحالي، افتتحت الشركة أول متجر رئيسي لها في أوروبا، في جادة هاوسمان بالعاصمة الفرنسية، باريس، في خطوة تعكس استمرار طموحاتها التوسعية رغم تباطؤ المبيعات في الأسواق الخارجية.

وفي المقابل، تبدو السوق الصينية أكثر قدرة على الصمود مقارنة بالأسواق الخارجية، بفضل افتتاح متاجر جديدة وارتفاع شعبية شخصيات أخرى تنتجها الشركة، مثل «توينكل توينكل».

وقال جيف تشانغ، محلل الأسهم في مؤسسة «مورنينغ ستار»، إنه يتوقع استقرار الإيرادات الخارجية بحلول عام 2027، مدعوماً بتجدد الاهتمام بشخصيات سابقة، مثل «كراي بيبي».

الدمية تحولت إلى ظاهرة عالمية بفضل إقبال المشاهير عليها (أ.ب)

وعلى الرغم من تراجع المبيعات وانحسار الهوس بدمى «لابوبو»، لا يزال المستثمر الملياردير الصيني الأميركي، دوان يونغ بينغ، يراهن على مستقبل الشركة، بعدما رفع حصته فيها إلى نحو 8 في المائة، من خلال شركته الاستثمارية «إتش آند إتش إنترناشيونال».

ويستند دوان في رهانه إلى اعتقاده بأن الطلب على المنتجات التي تمنح المستهلكين قيمة عاطفية سيظلّ قائماً، رغم الشكوك بشأن قدرة شخصيات الشركة على الاحتفاظ بجاذبيتها. وقد أعلن عزمه شراء مزيد من الأسهم، مع إبقاء حصته دون 10 في المائة، وفق ما كتبه، أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، على منصة «شيويه تشيو» الصينية المتخصصة في شؤون المستثمرين.

وهكذا، تجد الشركة التي صنعت واحدة من أبرز ظواهر الاستهلاك في السنوات الأخيرة نفسها أمام اختبار صعب: هل تستطيع تحويل هوس عابر إلى علامة تجارية تعيش طويلاً، أم أن «لابوبو» ستكون مجرد موضة أخرى لمعت سريعاً ثم انطفأت؟

مواضيع
منوعات الصين
يوميات الشرق

رقص واحتفالات وحرية... شاهد كيف تحول عطل «مايكروسوفت» إلى عيد للموظفين

موظفون يحتفلون بتعطل خدمات «مايكروسوفت»
موظفون يحتفلون بتعطل خدمات «مايكروسوفت»
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رقص واحتفالات وحرية... شاهد كيف تحول عطل «مايكروسوفت» إلى عيد للموظفين

موظفون يحتفلون بتعطل خدمات «مايكروسوفت»
موظفون يحتفلون بتعطل خدمات «مايكروسوفت»

لم يكن تعطل خدمات «مايكروسوفت» خبراً مزعجاً لجميع المستخدمين. فبينما أربك توقف «أوتلوك» و«تيمز» وخدمات أخرى من حزمة «مايكروسوفت 365» أعمال الشركات والمؤسسات حول العالم، وجد عدد من الموظفين في العطل التقني فرصة غير متوقعة للاحتفال بالتحرر مؤقتاً من رسائل البريد الإلكتروني واجتماعات العمل والمهام اليومية.

وبدأت المشكلة بعد ظهر الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تمتد إلى أكثر من 70 دولة وتستمر نحو 18 ساعة، فيما أعلنت الشركة معالجة الخلل وبدء استعادة الخدمات تدريجياً يوم الجمعة، بعد اضطرابات طالت ملايين المستخدمين.

وسرعان ما تحولت الأزمة التقنية إلى مادة للسخرية والاحتفاء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول موظفون مقاطع فيديو ومنشورات طريفة وثّقت سعادتهم بتوقف رسائل العمل، ووصف بعضهم الانقطاع بأنه «يوم عطلة مفاجئ» للكبار.

وبينما انشغل آخرون بمحاولات استعادة الوصول إلى حساباتهم ومواعيدهم وملفاتهم، تمنّى بعض المستخدمين ألا تتعجل «مايكروسوفت» في إصلاح العطل، بل إن بعضهم طالب مازحاً بتعطيل تطبيقات أخرى مثل «سلاك» و«زووم» حتى تمتد الاستراحة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع فيديو ساخرة تصوّر أجواء العمل داخل المكاتب بعد توقف خدمات «مايكروسوفت»، فظهر موظفون يتنقلون بالدراجات الهوائية داخل أماكن العمل، وآخرون يمارسون الرياضة أو يحتفلون، في حين اختار بعضهم استغلال الوقت للنوم، في مشاهد عكست أجواء مرحة وكأن العطل منحهم عطلة غير معلنة.

وتنوعت تعليقات الموظفين بين الترحيب بتوقف الخدمة والمطالبة بعدم التسرع في إصلاحها، إذ كتب أحدهم أن العطل هو النسخة المخصصة للكبار من «يوم الثلج»، في إشارة إلى العطلة التي يحصل عليها الموظفون والطلاب عند تساقط الثلوج وتعذر الذهاب إلى العمل أو الدراسة.

كتب موظف آخر نيابة عن العاملين في عالم الشركات: «لا داعي للعجلة في إصلاح خدمة (أوتلوك)، نحن نتفهم أن عطلة نهاية الأسبوع اقتربت، لذا لنؤجل كل الأعمال إلى يوم الاثنين!».

كما كتب أحد المستخدمين تعليقاً ساخراً: «جيل الألفية يقول: كنت بحاجة إلى هذا... وكل ما في الأمر أن (أوتلوك) متوقف عن العمل»، في إشارة ساخرة إلى أن أفراد جيل الألفية الذين يرهقون أنفسهم بالعمل رأوا في توقف «أوتلوك» فرصة كانوا يتمنونها، إذ وجدوا أنفسهم فجأة بعيدين عن رسائل البريد الإلكتروني ومطالب العمل التي تلاحقهم يومياً.

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