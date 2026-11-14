ما بعد «لابوبو»... هل تفقد الدمية التي اجتاحت العالم سحرها؟

في عام 2024، كانت دُمى «لابوبو» تتصدَّر مشهد الألعاب والإكسسوارات في أنحاء العالم، ويتنافس المشاهير على اقتنائها، فيما تحوَّلت صورها إلى مادة رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما اليوم، فتبدو موجة الهَوَس بها آخذة في الانحسار، لتجد الشركة الصينية المنتجة، «بوب مارت»، نفسها أمام سؤال صعب: ماذا بعد «لابوبو»؟
وفق تقرير نشرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية.
بدأت الحكاية عندما نشرت ليزا، نجمة فرقة «بلاكبينك» الكورية، صوراً لهذه الدمى عبر حسابها على «إنستغرام». وسرعان ما انتشرت الشخصيات ذات الملامح التي تجمع بين الغرابة واللطافة، وازدادت شهرتها مع إقبال مشاهير، مثل ريهانا ودوا ليبا على اقتنائها.
واستثمرت «بوب مارت» هذا النجاح في التوسُّع عالمياً، وافتتحت متاجر جديدة في عدد من الدول، حتى شاركت ببالونين عملاقين مكسوين بالفرو يجسدان شخصيات «لابوبو»، في موكب عيد الشكر الشهير بنيويورك، عام 2025.
لكن موجة الحماسة بدأت تخفت تدريجياً، وانعكس ذلك على أداء الشركة التي سجّلت تراجعاً حاداً في إيراداتها خلال الربع الثالث. وانخفضت إيراداتها في البر الرئيسي الصيني، بنسبة تراوحت بين 25 و30 في المائة، وفي بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوقيانوسيا بين 65 و70 في المائة، في حين بلغ التراجع ما بين 70 و75 في المائة في الأميركتين، وما بين 50 و55 في المائة في أوروبا ومناطق أخرى، وفقاً لأحدث تقرير مالي للشركة.
وأمام هذا التراجع، يسعى مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي وانغ نينغ إلى تنويع مصادر الإيرادات، وعدم الاعتماد على شخصية واحدة. وتشمل خططه إنتاج فيلم سينمائي طويل عن «لابوبو»، بالتعاون مع «سوني بيكتشرز إنترتينمنت»، وهو مشروع لا يزال في مراحله الأولى من التطوير. كما تعتزم الشركة التوسُّع في إنشاء مدن ترفيهية تحمل اسم «بوب لاند» داخل الصين وخارجها، وهي مشروعات أصغر حجماً من «ديزني لاند»، و«يونيفرسال ستوديوز»، إلى جانب موقعها القائم في بكين. ولم تقتصر محاولات التنويع على الترفيه؛ إذ أطلقت الشركة أجهزة منزلية صغيرة، من بينها ثلاجات وآلات لإعداد القهوة.
وفي سبتمبر (أيلول) الحالي، افتتحت الشركة أول متجر رئيسي لها في أوروبا، في جادة هاوسمان بالعاصمة الفرنسية، باريس، في خطوة تعكس استمرار طموحاتها التوسعية رغم تباطؤ المبيعات في الأسواق الخارجية.
وفي المقابل، تبدو السوق الصينية أكثر قدرة على الصمود مقارنة بالأسواق الخارجية، بفضل افتتاح متاجر جديدة وارتفاع شعبية شخصيات أخرى تنتجها الشركة، مثل «توينكل توينكل».
وقال جيف تشانغ، محلل الأسهم في مؤسسة «مورنينغ ستار»، إنه يتوقع استقرار الإيرادات الخارجية بحلول عام 2027، مدعوماً بتجدد الاهتمام بشخصيات سابقة، مثل «كراي بيبي».
وعلى الرغم من تراجع المبيعات وانحسار الهوس بدمى «لابوبو»، لا يزال المستثمر الملياردير الصيني الأميركي، دوان يونغ بينغ، يراهن على مستقبل الشركة، بعدما رفع حصته فيها إلى نحو 8 في المائة، من خلال شركته الاستثمارية «إتش آند إتش إنترناشيونال».
ويستند دوان في رهانه إلى اعتقاده بأن الطلب على المنتجات التي تمنح المستهلكين قيمة عاطفية سيظلّ قائماً، رغم الشكوك بشأن قدرة شخصيات الشركة على الاحتفاظ بجاذبيتها. وقد أعلن عزمه شراء مزيد من الأسهم، مع إبقاء حصته دون 10 في المائة، وفق ما كتبه، أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، على منصة «شيويه تشيو» الصينية المتخصصة في شؤون المستثمرين.
وهكذا، تجد الشركة التي صنعت واحدة من أبرز ظواهر الاستهلاك في السنوات الأخيرة نفسها أمام اختبار صعب: هل تستطيع تحويل هوس عابر إلى علامة تجارية تعيش طويلاً، أم أن «لابوبو» ستكون مجرد موضة أخرى لمعت سريعاً ثم انطفأت؟