137 سمكة تتشبَّث بالحياة في أعماق «وادي الموت»

لا يدري الوادي أن اسمه يخونه (هيئة الأسماك والحياة البرية الأميركية)
في أعماق بِركة داخل كهف كلسي في أشدّ المتنزّهات الوطنية الأميركية حرارة وجفافاً، يعود أحد أندر أسماك العالم من حافة الانقراض.
وحتى حدوث تراجع غامض في تسعينات القرن العشرين، كان علماء الأحياء يحصون ما بين 300 و500 سمكة من «جرو ثقب الشيطان» في كلّ ربيع. وتعيش هذه الأسماك الصغيرة، ذات اللونَين الأزرق القزحي والأخضر الزيتوني، على الطحالب الموجودة فوق رفّ ضحل يعلو بركة حرارية أرضية عميقة، تبلغ حرارتها 92 درجة فهرنهايت، في «ثقب الشيطان»، وهو امتداد صخري تابع لمتنزّه «وادي الموت» الوطني في جنوب غربي نيفادا.
ووفق «الواشنطن بوست»، كان عددها قد انخفض إلى 20 سمكة فقط في مارس (آذار) 2025. وفي الأشهر السابقة، تعرّض موطنها لاضطراب بفعل زلزالَين، وفق «هيئة الأسماك والحياة البرّية» الأميركية، تسببا في أمواج بلغ ارتفاعها 6 أقدام داخل الكهف: «أشبه بحركة الماء في غسّالة»، دفعت الطحالب وبيض الأسماك عن الرفّ الضحل إلى داخل البركة، وهي هوّة سحيقة بلغ عمقها حدّاً لم يعثر معه أحد على قاعها. (فقد وصل الغوّاصون إلى عمق 436 قدماً دون أي أثر للقاع).
وأسهمت جهود الحفاظ على الأنواع، ومنها نقل أسماك جرى إكثارها في الأسر، في رفع عددها إلى 77 سمكة بحلول هذا الربيع. والآن، تقول مصلحة المتنزّهات الوطنية إنّ عدد الأسماك تضاعف تقريباً ليبلغ 137.
وقال مشرف متنزّه «وادي الموت» الوطني، مايك رينولدز، في بيان: «رغم أنّ التحدّيات لا تزال قائمة، فإنّنا متفائلون بهذا التقدّم، وملتزمون ببقاء هذا النوع على المدى البعيد».
ووصلت أسماك الجرو إلى «ثقب الشيطان» عبر اتصال بنهر كولورادو خلال فترة مناخية أكثر رطوبة قبل مليونَي عام. ومع ازدياد جفاف المنطقة على مدى العشرة آلاف إلى العشرين ألف عام الماضية، انقطع الثقب عن مصادر المياه الأخرى وعن تجمّعات الأسماك الأخرى. وتكيّفت أسماك «جرو ثقب الشيطان» مع ظروفها الفريدة الفقيرة من المغذّيات، وأصبحت من أكثر الحيوانات المعروفة بعمليات التزاوج الداخلي بين أفراد السلالة نفسها.
واليوم، يحيط بالكهف سياج مغلق، وتخضع المنطقة للمراقبة بالفيديو، لحماية الأسماك من المخربين الذين يشربون الجعة، ومن مخاطر أخرى.
في مشهد بدا أقرب إلى لوحة غريبة منه إلى مياه جزيرة استوائية تعجّ بالسياح، اكتست مياه البحر قبالة جزيرة كو لان التايلاندية بلون أخضر فاقع.
«الشرق الأوسط» (كو لان (تايلاند))
مسرح يوناني يكسر صورة الشيخوخة بعرضٍ أبطاله متقاعدونhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340141-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%8D-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86
مسرح يوناني يكسر صورة الشيخوخة بعرضٍ أبطاله متقاعدون
لا يعرف التصفيق أعمار الأيدي (أ.ب)
أتاح عمل مسرحي أنتجته الأوبرا الوطنية اليونانية مؤخراً لمجموعة من كبار السنّ فرصة تحويل طاقتهم المفعمة بروح الشباب إلى عروض على خشبة المسرح، في دليل على أنّ أحداً ليس أكبر سنّاً من أن يتعلّم شيئاً جديداً.
وبدأ الأمر بحصّة دراسية عام 2018 لتعليم طريقة أبسط للعزف على الغيتار. وترسَّخت المبادرة لاحقاً، وجذبت في نهاية المطاف أكثر من 100 من كبار السنّ، تعلّموا العزف والغناء خلال جلسات أسبوعية على المسرح البديل التابع للأوبرا.
وتطوّرت الحفلات الموسيقية التي تُقام في نهاية كلّ موسم لتصبح عرضاً نفدت تذاكره في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، وضمّ موسيقى ورقصاً وقصصاً من ثمانينات القرن العشرين، وهو عقد حافل بالآمال الكبيرة وخيبات الأمل العميقة التي أسهمت في صياغة اليونان الحديثة.
وشكّلت تجارب نحو 70 مؤدّياً أساس العرض الذي حمل عنوان «حبّ لا يبرأ: موعد مع التاريخ»، وحوّل المسرح إلى مساحة للذاكرة الجماعية والتعبير. وقد تحدّى العرض الفكرة القائلة إنّ التقاعد يعني الاستسلام لنمط حياة قليل الحركة وإخماد الروح الإبداعية.
وقالت قائدة الفرقة الموسيقية في العرض، كيكي كيرزيلي، لوكالة «أسوشييتد برس»: «لدينا فكرة مسبقة بأنّك كلّما تقدّمت في العمر توقّفت عن التعلّم ولم تعد ترغب فيه. وليس هذا هو الواقع. ما رأيناه هو أنّ هؤلاء الأشخاص لا يتوقون إلى الترفيه فحسب، وإنما لديهم أيضاً شغف بالتعلُّم».
وكانت من بينهم ساندرا باليولوغو، التي كانت في الـ82 من عمرها إحدى أكبر المشاركات سنّاً في العرض. فقد حال عملها سنوات طويلة في منصب تنفيذي رفيع بشركة أدوية متعدّدة الجنسية دون ممارسة شغفها بالموسيقى والرقص والقراءة والرسم. لكنّ التقاعد منحها أسلوب حياة جديداً.
وقالت: «بدأتُ أعيش حياة حقيقية بعد تقاعدي، لأنني منذ ذلك الحين توقّفتُ عن فعل ما يجب عليّ فعله وبدأتُ أفعل ما أحبّ. وكان ذلك بالنسبة إليّ ولادةً وانطلاقةً جديدتين»، مضيفةً: «الفنّ لا يعرف عمراً على الإطلاق».
وتابعت: «قد أستيقظ وأنا أشعر بأنني في العشرين، ثمّ يمرّ عليّ يوم صعب، وبحلول الظهر أشعر بأنني تجاوزتُ المائة. ثمّ تصلني أفكار منعشة أو أخبار أو أيّ شيء آخر، أو أفعل شيئاً ما. فقد أرسم، وأنا أحبّ رسمي، وأعود إلى الأربعين. في يوم واحد، أمرُّ بأعمار كثيرة».
وفي مسرح أولمبيا البلدي للموسيقى «ماريا كالاس» وسط أثينا، الذي غصّ بالحضور، تابع الأقارب والأصدقاء وكثيرون غيرهم عرضين مجّانيين، مدّة كلّ منهما 90 دقيقة. وكان العرضان ثمرة أشهر من التفاني والتحضير والعمل الشاق.
وخلال إحدى البروفات، عشية الليلة الكبرى، أجرى المخرج تصحيحات على مواقع بعض المشاركين، وطلب منهم الانتباه إلى العلامات المحدّدة لمواضعهم على الخشبة. وتنقّلت مصمّمة الرقصات بين صفوف الراقصين لمساعدة بعضهم في أداء خطواتهم.
وفي العرض الرئيسي، ارتدت باليولوغو فستاناً أزرق مرصّعاً بالترتر، بحمّالتين سوداويْن، ووقفت لتروي حكايتها: فقد أرادت الاحتفال بعيد ميلادها خارج المنزل بالرقص مع زوجها، وهي في شهرها الثامن من الحمل. فطلب منها أحد موظّفي الملهى الليلي مغادرة حلبة الرقص، إذ لم يكونوا مستعدّين للتعامل مع احتمال ولادتها. وأدارت باليولوغو ظهرها للميكروفون وسط الضحكات والتصفيق، ثمّ عادت راقصةً إلى مقعدها.
ومن المشاركين الآخرين ثيميس كوتسيفاكيس، وهو معلّم متقاعد في الـ68 وناشط نقابي لا يزال يدافع عن حقوق المتقاعدين. وألقى على المسرح مونولوغاً عن مشاركته في المظاهرات النقابية، وسأل زملاءه في فريق العرض عمّا يتذكّرونه من ثمانينات القرن العشرين. فقالت إحدى النساء: «لأنني أنجبتُ أطفالي»، وقالت أخرى: «لأننا شاهدنا مسلسل (ذا ديناستي)». وقال كوتسيفاكيس: «ما زلنا هنا. ما زلنا على قيد الحياة ونشطين».
«غالا دو دانزا» في المتحف المصري الكبير... عندما يحاور الفن المعاصر التاريخhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340131-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
«غالا دو دانزا» في المتحف المصري الكبير... عندما يحاور الفن المعاصر التاريخ
الراقص ليون يوساي ساي (تصوير: كارلوس كيزادا)
بمناسبة مرور عام على افتتاحه، أكد المتحف المصري الكبير أن المتاحف لا يقتصر دورها على عرض المقتنيات الأثرية أو فتح أبوابها أمام السياح فحسب. يمكنها أيضاً أن تكون مساحة لشتى الفنون الثقافية ما دامت تحترم طبيعة المكان ورسالته الثقافية.
ما أكدته فعاليات مهمة، من بينها حفل «الميت غالا» الذي يحتضنه متحف الميتروبوليتان بنيويورك سنوياً، أن المؤسسات الثقافية الكبرى باتت تحتاج إلى أن تكون حاضرة في الحياة المعاصرة، وأن تتيح للجمهور التعرف إلى أشكال مختلفة من الفنون والمعرفة من دون التخلي عن دورها الأساسي في حماية التراث وشتى أنواع الفنون. هذا لا يعني أن تتحول هذه المتاحف إلى مسارح دائمة، أو أن يصبح تنظيم الفعاليات داخلها هدفاً في حد ذاته، فالتحدي هنا هو اختيار نوع الفعاليات بما يتناسب مع روح المكان وتاريخه.
من هذا المنظور، استضاف المتحف المصري الكبير حديثاً، فعالية «غالا دو دانزا» في أول حضور لها في مصر والمنطقة العربية. في لقاء سابق مع كريستينا ليون، مؤسسة هذه الفعالية، قالت إن المتحف المصري الكبير بالنسبة لها ليس مجرد مبنى يمكنه احتضان حفل عالمي «بل هو مؤسسة تختزن آلاف السنين من التاريخ، ويمكنها أن تخلق بينها وفنانين معاصرين نوعاً من الحوار بين زمنين: حضارة تركت آثاراً صامدة، وفن يعتمد على الحركة، ليُصبح المفهوم التقليدي لأي عرض جزءاً من التجربة التاريخية نفسها، وذلك بتماهيه مع المكان».
وبالفعل لم يدخل الرقص، بشكليه الكلاسيكي والمعاصر، ولا الموسيقى وباقي الفعاليات، في منافسة مع المكان. طوال الحفل، ظلت خصوصية اللقاء بينهما عبارة عن صورة تُجسد قدرة الإنسان على التعبير والإبداع.
وبعد اختبارات وبروفات عديدة، خضعت لها مجموعة من المواهب المصرية الشابة اختير 50 متقدماً فقط من بين 500 متقدم، من فناني الباليه والرقص المعاصر والموسيقى والغناء الأوبرالي على أن يشاركوا أسماء تنتمي إلى عدد من المؤسسات الفنية الدولية المعروفة.
تؤكد كريستينا ليون أنها رغم حرصها على جمع المواهب الصاعدة بالفنانين العالميين، كانت تُدرك منذ البداية مفارقة تقديم عرض للرقص، الكلاسيكي والمعاصر، وهو فن يرتكز على الحركة واللحظة العابرة، في مكان ارتبط بتخليد تاريخ إنساني عبر آثار صمدت آلاف السنين.
سحر المكان وقيمة المضمون
ولا تخفي كريستينا أن اختيار المتحف المصري الكبير لاستضافة هذا الحدث كان أبرز عناصر الأمسية. فالموقع المحاذي لأهرامات الجيزة، يمنح الحدث خصوصية استثنائية، لكنه يضع المنظمين، في آن واحد، أمام مسؤولية صياغة برنامج يرقى إلى قيمة المكان الثقافية والتاريخية حتى ينجح في تبرير وجوده فيها.
فرغم أن استضافة العروض الدولية في المواقع التاريخية والمتاحف العالمية باتت ظاهرة مألوفة سواء في أروقة الفن والموضة، فإن سحر المكان لا يضمن دائماً، تميز العرض. فالموقع يمنح الحدث عُقماً بصرياً وتاريخياً، لكنه أبداً لا يعوض عن جودة المضمون أو براعة الأداء. وهذا تماماً ما أدركته كريستينا ليون، إذ واجهت هذا التحدي برؤية ثنائية الأبعاد. فمن جهة غزلت خيوط الحفل ليتناغم عمقاً وفلسفة مع الثقافة والمكان، ومن جهة أخرى، زاوجت بين طاقة مواهب مصرية واعدة وفنانين عالميين رسخوا أسماءهم في كبرى المسارح الدولية.
فمنذ أن أسست كريستينا «غالا دو دانزا» عام 2013، كان هذا الطموح هو بوصلتها، لتأتي نسخة القاهرة وفية تماماً لهذا الطموح.
مواهب واعدة... مدارس عالمية:
فقد تجلى ذلك في برنامج حافل استقطب نخبة من النجوم المرتبطين بمؤسسات فنية معروفة. فمن فرقة الباليه الملكي البريطاني، تألق كل من فرانشيسكا هايوارد وسيزار كوراليس، ومن الباليه الوطني الهولندي يوانيان تشانغ ولوكا عبد النور وفيسيفولود مايفسكي إلى جانب كوكبة من المبدعين الذين يمثلون مدارس عالمية.
ولم يقتصر البرنامج على الباليه الكلاسيكي، بل ضم أيضاً أسماء من الرقص المعاصر، من بينها كينيدي كالاس وتون لوباخ وسيلفي وين شيندلر، إلى جانب مصممي الرقص جوزي والش وجوليانو نونيس. وفي الموسيقى، شارك عازف البيانو إيليا بابويان، وعازف الغيتار والمؤلف الموسيقي بول ريفيرا، وعازف الساكسفون فالنتين كوفالوف، ومغنية الأوبرا ألكسندرا ماكس، والمغنية وكاتبة الأغاني أفالون ريفيرا. كما تضمن البرنامج مشاركة ويليام كلوز ومشروعه الموسيقي «ماجيكلاب» «The Earth Harp»، إلى جانب فرق ومدرسة الرقص التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا وغيرها من المؤسسات.
تسلل الهوية الشرقية
ما ضاعف من متعة الأمسية، إيقاعها السريع، إذ لم تتجاوز كل وصلة دقائق معدودات مما أضفى تنوعاً حيوياً أسهم في اتساع آفاق الفعالية. ولأنها المرة الأولى التي تخوض فيها كريستينا ليون تجربة «غالا دو دانزا» في بلد عربي ذي ثقافة شرقية، كان من البديهي أن تتسلل ملامح هذه الهوية إلى قلب العرض. وتجلى هذا الانصهار الإبداعي في تطعيم بعض الفقرات بالموسيقى العربية، لا سيما في تلك اللوحة التي امتزج فيها دفء أوتار عود الفنان علي عمر الفاروق بنبضات إيقاع عازفة الدف صابرين الحسامي، بينما تحرك راقصو الباليه بنعومة على أنغامهما.
كان مشهداً آسراً صاغ رسالة بليغة تؤكد أن الفن يجمع القلوب مهما تباعدت الثقافات والحضارات جغرافياً. وهذا ما يحسب لليون: قدرتها على الحفاظ على الصبغة الدولية للبرنامج دون الاتكاء على المحلية. فقد جاءت اللمسات الشرقية في شكل إشارات معاصرة ذكية، فرضت نفسها كجزء حيوي من الحفل، لا كعنصر مُقحم عليه.
وربما يكتسب حضور راقص الباليه المصري لوكا عبد النور في هذا السياق، أهمية خاصة. فمشاركته ضمن برنامج راقصين من مؤسسات فنية دولية تُذكر بوجود مواهب مصرية عالمية.
وفي هذا السياق، كان غياب السوبرانو السعودية سوسن البهيتي أمراً يدعو للأسف، إذ كان حضورها سيضفي نكهة عربية أصيلة، تمنح حوار الشرق والغرب بُعداً أكثر اكتمالاً من خلال وصلتها الكلاسيكية المخطط لها. لكن الأحداث السياسية المتسارعة وما تبعها من إغلاق لمطار الرياض حال دون مشاركتها في اللحظات الأخيرة، ليحرم الجمهور من تفصيل كان سيُشكِّل علامة بارزة أخرى لهذه الأمسية.
لكن تعود كريستينا لتُؤكد أن الأهم من الاحتفاء بالمشاركة الفردية، هو التفكير في إمكانية تحويل هذه المناسبات إلى فرص أوسع للتواصل، وهو ما يتيح تبادل الخبرات ويفتح مسارات جديدة أمام الأجيال الشابة.
انتهى الحفل، الذي دام ساعة ونصف الساعة، مرت وكأنها نصف ساعة فقط، وخرج الضيوف وحواسهم تطلب المزيد، بينما يأمل المنظمون أن يكون حفل القاهرة مجرد نقطة انطلاق عملية لتعاون مستقبلي أوسع. فمع إسدال الستار على هذه الأمسية، ينتقل فريق «غالا دو دانزا» لمواصلة جولته الدولية، باحثاً عن مواهب واعدة وأماكن جديدة بعد أن وضع القاهرة على خريطة عروضه الأكثر تميزاً.
لا يدري الوادي أن اسمه يخونه (هيئة الأسماك والحياة البرية الأميركية)
في أعماق بِركة داخل كهف كلسي في أشدّ المتنزّهات الوطنية الأميركية حرارة وجفافاً، يعود أحد أندر أسماك العالم من حافة الانقراض.
وحتى حدوث تراجع غامض في تسعينات القرن العشرين، كان علماء الأحياء يحصون ما بين 300 و500 سمكة من «جرو ثقب الشيطان» في كلّ ربيع. وتعيش هذه الأسماك الصغيرة، ذات اللونَين الأزرق القزحي والأخضر الزيتوني، على الطحالب الموجودة فوق رفّ ضحل يعلو بركة حرارية أرضية عميقة، تبلغ حرارتها 92 درجة فهرنهايت، في «ثقب الشيطان»، وهو امتداد صخري تابع لمتنزّه «وادي الموت» الوطني في جنوب غربي نيفادا.
ووفق «الواشنطن بوست»، كان عددها قد انخفض إلى 20 سمكة فقط في مارس (آذار) 2025. وفي الأشهر السابقة، تعرّض موطنها لاضطراب بفعل زلزالَين، وفق «هيئة الأسماك والحياة البرّية» الأميركية، تسببا في أمواج بلغ ارتفاعها 6 أقدام داخل الكهف: «أشبه بحركة الماء في غسّالة»، دفعت الطحالب وبيض الأسماك عن الرفّ الضحل إلى داخل البركة، وهي هوّة سحيقة بلغ عمقها حدّاً لم يعثر معه أحد على قاعها. (فقد وصل الغوّاصون إلى عمق 436 قدماً دون أي أثر للقاع).
وأسهمت جهود الحفاظ على الأنواع، ومنها نقل أسماك جرى إكثارها في الأسر، في رفع عددها إلى 77 سمكة بحلول هذا الربيع. والآن، تقول مصلحة المتنزّهات الوطنية إنّ عدد الأسماك تضاعف تقريباً ليبلغ 137.
وقال مشرف متنزّه «وادي الموت» الوطني، مايك رينولدز، في بيان: «رغم أنّ التحدّيات لا تزال قائمة، فإنّنا متفائلون بهذا التقدّم، وملتزمون ببقاء هذا النوع على المدى البعيد».
ووصلت أسماك الجرو إلى «ثقب الشيطان» عبر اتصال بنهر كولورادو خلال فترة مناخية أكثر رطوبة قبل مليونَي عام. ومع ازدياد جفاف المنطقة على مدى العشرة آلاف إلى العشرين ألف عام الماضية، انقطع الثقب عن مصادر المياه الأخرى وعن تجمّعات الأسماك الأخرى. وتكيّفت أسماك «جرو ثقب الشيطان» مع ظروفها الفريدة الفقيرة من المغذّيات، وأصبحت من أكثر الحيوانات المعروفة بعمليات التزاوج الداخلي بين أفراد السلالة نفسها.
واليوم، يحيط بالكهف سياج مغلق، وتخضع المنطقة للمراقبة بالفيديو، لحماية الأسماك من المخربين الذين يشربون الجعة، ومن مخاطر أخرى.