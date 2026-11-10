ميغان زوجة هاري تظهر علناً للمرة الأولى منذ اعتقال والدها

حثّ الأمير هاري شركات التكنولوجيا على التحلي بمزيد من الشفافية بشأن القضايا المتعلقة بالأطفال، وذلك في أول ظهور علني له ولزوجته ميغان ماركل، اليوم الثلاثاء، منذ اعتقال والدها للاشتباه في حيازته صوراً لاعتداءات جنسية على أطفال.

وتحدّث هاري في البرلمان الأوروبي ببروكسل، خلال تدشين نُصب تذكاري للأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة الأذى الذي لحقهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

ميغان دوقة ساسكس تواسي ساندرا سبيتالز التي فقدت ابنها على أثر تعرّضه لأذى عبر الإنترنت خلال افتتاح معرض «لوست سكرين ميموريال» ببروكسل يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ب)

ويضم النصب التذكاري، الذي يحمل اسم «نصب الشاشة المفقودة»، نماذج مصغرة لهواتف ذكية ضخمة، حيث تحمل كل شاشة صورة لأحد الأطفال المتوفّين.

وكان من المقرر أن تُلقي ميغان، المعروفة أيضاً بدوقة ساسكس، كلمة إلى جانب هاري، لكنها انسحبت لأنها لم تكن «قوية عاطفياً بالقدر الكافي»، وفق ما قاله مصدر مطلع على أسباب انسحابها. ومع ذلك، فقد رافقت زوجها إلى الفعالية.

وكانت الادعاءات الموجهة ضد توماس ماركل، الأب، ظهرت، الشهر الماضي.

الأمير هاري وزوجته ميغان خلال زيارة معرض «لوست سكرين ميموريال» في البرلمان الأوروبي ببروكسل يوم 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

ومَثل الأب أمام محكمة في فلوريدا، يوم الجمعة الماضي، بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال. وكان الرجل (82 عاماً) قد نفى تلك الاتهامات بشدة، في وقت سابق، حيث وصفها بأنها «أكاذيب مريضة».

من جانبه، بدا هاري متأثراً، خلال خطابه عندما حثّ القائمين على شركات التواصل الاجتماعي على تجنّب عرض محتوى للأطفال لن يعرضوه لأطفالهم، داعياً هذه الشركات للتحلي بمزيد من الشفافية وإلى تقديم الدعم للآباء، ولا سيما أولئك الذين يسعون للوصول إلى أجهزة أطفالهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لفهم ما يحدث لهم على الإنترنت.