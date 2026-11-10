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العالم أوروبا

ميغان زوجة هاري تظهر علناً للمرة الأولى منذ اعتقال والدها

الأمير هاري وزوجته ميغان يصلان إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل لحضور افتتاح معرض «لوست سكرين ميموريال» الذي يدعو لحماية الأطفال في العالم الرقمي يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
الأمير هاري وزوجته ميغان يصلان إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل لحضور افتتاح معرض «لوست سكرين ميموريال» الذي يدعو لحماية الأطفال في العالم الرقمي يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
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ميغان زوجة هاري تظهر علناً للمرة الأولى منذ اعتقال والدها

الأمير هاري وزوجته ميغان يصلان إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل لحضور افتتاح معرض «لوست سكرين ميموريال» الذي يدعو لحماية الأطفال في العالم الرقمي يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
الأمير هاري وزوجته ميغان يصلان إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل لحضور افتتاح معرض «لوست سكرين ميموريال» الذي يدعو لحماية الأطفال في العالم الرقمي يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

حثّ الأمير هاري شركات التكنولوجيا على التحلي بمزيد من الشفافية بشأن القضايا المتعلقة بالأطفال، وذلك في أول ظهور علني له ولزوجته ميغان ماركل، اليوم الثلاثاء، منذ اعتقال والدها للاشتباه في حيازته صوراً لاعتداءات جنسية على أطفال.

وتحدّث هاري في البرلمان الأوروبي ببروكسل، خلال تدشين نُصب تذكاري للأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة الأذى الذي لحقهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

ميغان دوقة ساسكس تواسي ساندرا سبيتالز التي فقدت ابنها على أثر تعرّضه لأذى عبر الإنترنت خلال افتتاح معرض «لوست سكرين ميموريال» ببروكسل يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ب)

ويضم النصب التذكاري، الذي يحمل اسم «نصب الشاشة المفقودة»، نماذج مصغرة لهواتف ذكية ضخمة، حيث تحمل كل شاشة صورة لأحد الأطفال المتوفّين.

وكان من المقرر أن تُلقي ميغان، المعروفة أيضاً بدوقة ساسكس، كلمة إلى جانب هاري، لكنها انسحبت لأنها لم تكن «قوية عاطفياً بالقدر الكافي»، وفق ما قاله مصدر مطلع على أسباب انسحابها. ومع ذلك، فقد رافقت زوجها إلى الفعالية.

وكانت الادعاءات الموجهة ضد توماس ماركل، الأب، ظهرت، الشهر الماضي.

الأمير هاري وزوجته ميغان خلال زيارة معرض «لوست سكرين ميموريال» في البرلمان الأوروبي ببروكسل يوم 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

ومَثل الأب أمام محكمة في فلوريدا، يوم الجمعة الماضي، بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال. وكان الرجل (82 عاماً) قد نفى تلك الاتهامات بشدة، في وقت سابق، حيث وصفها بأنها «أكاذيب مريضة».

من جانبه، بدا هاري متأثراً، خلال خطابه عندما حثّ القائمين على شركات التواصل الاجتماعي على تجنّب عرض محتوى للأطفال لن يعرضوه لأطفالهم، داعياً هذه الشركات للتحلي بمزيد من الشفافية وإلى تقديم الدعم للآباء، ولا سيما أولئك الذين يسعون للوصول إلى أجهزة أطفالهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لفهم ما يحدث لهم على الإنترنت.

مواضيع
العائلة الملكية البريطانية الأطفال القضاء بريطانيا أوروبا الاتحاد الأوروبي

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العالم أوروبا

مقتل شرطي جراء انفجار عبوة ناسفة في شمال إسبانيا

عناصر من الشرطة الإسبانية يقفون خارج السفارة الأوكرانية في مدريد (رويترز)
عناصر من الشرطة الإسبانية يقفون خارج السفارة الأوكرانية في مدريد (رويترز)
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مقتل شرطي جراء انفجار عبوة ناسفة في شمال إسبانيا

عناصر من الشرطة الإسبانية يقفون خارج السفارة الأوكرانية في مدريد (رويترز)
عناصر من الشرطة الإسبانية يقفون خارج السفارة الأوكرانية في مدريد (رويترز)

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم (الثلاثاء) مقتل شرطي، وإصابة آخر بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة في أثناء استجابتهما لبلاغ إطلاق نار في مدينة أوفييدو بشمال إسبانيا، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتبحث الشرطة عن مشتبه به فرَّ من المبنى السكني الذي عثرت فيه الشرطة على حقيبة ظهر تحتوي على القنبلة بعد تلقيها بلاغاً عن إطلاق نار.

وأفادت الشرطة بأن الحقيبة انفجرت في أثناء محاولة فريق تفكيك المتفجرات إخراجها من المبنى.

مواضيع
عالم الجريمة إسبانيا
العالم أوروبا

ميغان زوجة هاري تظهر علناً للمرة الأولى منذ اعتقال والدها

الأمير هاري وزوجته ميغان يصلان إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل لحضور افتتاح معرض «لوست سكرين ميموريال» الذي يدعو لحماية الأطفال في العالم الرقمي يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
الأمير هاري وزوجته ميغان يصلان إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل لحضور افتتاح معرض «لوست سكرين ميموريال» الذي يدعو لحماية الأطفال في العالم الرقمي يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT
TT

ميغان زوجة هاري تظهر علناً للمرة الأولى منذ اعتقال والدها

الأمير هاري وزوجته ميغان يصلان إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل لحضور افتتاح معرض «لوست سكرين ميموريال» الذي يدعو لحماية الأطفال في العالم الرقمي يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
الأمير هاري وزوجته ميغان يصلان إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل لحضور افتتاح معرض «لوست سكرين ميموريال» الذي يدعو لحماية الأطفال في العالم الرقمي يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

حثّ الأمير هاري شركات التكنولوجيا على التحلي بمزيد من الشفافية بشأن القضايا المتعلقة بالأطفال، وذلك في أول ظهور علني له ولزوجته ميغان ماركل، اليوم الثلاثاء، منذ اعتقال والدها للاشتباه في حيازته صوراً لاعتداءات جنسية على أطفال.

وتحدّث هاري في البرلمان الأوروبي ببروكسل، خلال تدشين نُصب تذكاري للأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة الأذى الذي لحقهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

ميغان دوقة ساسكس تواسي ساندرا سبيتالز التي فقدت ابنها على أثر تعرّضه لأذى عبر الإنترنت خلال افتتاح معرض «لوست سكرين ميموريال» ببروكسل يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ب)

ويضم النصب التذكاري، الذي يحمل اسم «نصب الشاشة المفقودة»، نماذج مصغرة لهواتف ذكية ضخمة، حيث تحمل كل شاشة صورة لأحد الأطفال المتوفّين.

وكان من المقرر أن تُلقي ميغان، المعروفة أيضاً بدوقة ساسكس، كلمة إلى جانب هاري، لكنها انسحبت لأنها لم تكن «قوية عاطفياً بالقدر الكافي»، وفق ما قاله مصدر مطلع على أسباب انسحابها. ومع ذلك، فقد رافقت زوجها إلى الفعالية.

وكانت الادعاءات الموجهة ضد توماس ماركل، الأب، ظهرت، الشهر الماضي.

الأمير هاري وزوجته ميغان خلال زيارة معرض «لوست سكرين ميموريال» في البرلمان الأوروبي ببروكسل يوم 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

ومَثل الأب أمام محكمة في فلوريدا، يوم الجمعة الماضي، بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال. وكان الرجل (82 عاماً) قد نفى تلك الاتهامات بشدة، في وقت سابق، حيث وصفها بأنها «أكاذيب مريضة».

من جانبه، بدا هاري متأثراً، خلال خطابه عندما حثّ القائمين على شركات التواصل الاجتماعي على تجنّب عرض محتوى للأطفال لن يعرضوه لأطفالهم، داعياً هذه الشركات للتحلي بمزيد من الشفافية وإلى تقديم الدعم للآباء، ولا سيما أولئك الذين يسعون للوصول إلى أجهزة أطفالهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لفهم ما يحدث لهم على الإنترنت.

مواضيع
العائلة الملكية البريطانية الأطفال القضاء بريطانيا أوروبا الاتحاد الأوروبي
العالم أوروبا

بسبب الضباب... 12 قتيلاً وعشرات الجرحى بحادثي تصادم جماعي في بلغاريا

لقطة لطائرة من دون طيار تُظهر فرق الطوارئ وهي تعمل في موقع حادث تصادم متسلسل على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)
لقطة لطائرة من دون طيار تُظهر فرق الطوارئ وهي تعمل في موقع حادث تصادم متسلسل على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)
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بسبب الضباب... 12 قتيلاً وعشرات الجرحى بحادثي تصادم جماعي في بلغاريا

لقطة لطائرة من دون طيار تُظهر فرق الطوارئ وهي تعمل في موقع حادث تصادم متسلسل على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)
لقطة لطائرة من دون طيار تُظهر فرق الطوارئ وهي تعمل في موقع حادث تصادم متسلسل على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)

أعلنت وزيرة الصحة البلغارية، كاتيا إيفكوفا، اليوم (الثلاثاء)، مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في حادثي تصادم جماعي وقعا على طريق سريع، وسط ضباب كثيف، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت إيفكوفا إن الضباب الكثيف على الطريق السريع الذي يربط العاصمة صوفيا بميناء بورغاس المطل على البحر الأسود أدى إلى وقوع حادثي تصادم جماعي.

وأضافت أن الحادثين أسفرا عن إغلاق الطريق في الاتجاهين.

حطام مركبات عقب تصادم شمل عدة مركبات على طريق سريع جنوب شرقي بلغاريا (أ.ف.ب)

وأوضحت إيفكوفا إن 10 أشخاص «لقوا حتفهم في موقع الحادث»، فيما توفي شخصان آخران في أثناء نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت أنه تم نقل 46 شخصاً إلى منشآت طبية لتلقي العلاج.

ووقع الحادثان اللذان شملا عشرات المركبات وسط ضباب كثيف قرب مدينة يامبول (جنوب شرق) على الطريق السريع الذي يربط العاصمة صوفيا بمدينة بورغاس.

وقال حاكم منطقة يامبول جورجي تشالاكوف لـ«وكالة الأنباء البلغارية» الرسمية إن نحو 50 سيارة وشاحنة تضررت في حوادث التصادم، فيما هرع مسؤولون حكوميون إلى الموقع.

وأظهرت صور سيارات وشاحنات مقلوبة ومحطمة، إضافةً إلى مركبات أحرقتها النيران.

لقطة جوية تُظهر حطام مركبات عقب تصادمٍ شمل عدة مركبات على طريق سريع جنوب شرقي بلغاريا (أ.ف.ب)

وكان رئيس الوزراء، رومن راديف، قد ذكر للصحافيين أن «الحصيلة حتى الآن هي 11 قتيلاً و48 جريحاً».

وكان راديف يعقد اجتماعاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تزور بلغاريا، لكنه ألغى الفعاليات الرسمية التي كانت مقررة في وقت لاحق الثلاثاء.

حطام ومركبات متضررة في موقع حادث تصادم جماعي على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)

وسجلت بلغاريا 71 وفاة جراء حوادث الطرق لكل مليون نسمة في عام 2025، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي، وفق أرقام المفوضية الأوروبية.

ويعزو ضحايا حوادث السير ارتفاع عدد الوفيات على الطرق في بلغاريا خصوصاً إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق.

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