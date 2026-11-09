«كاياكوي»... قصة «قرية أشباح» هجرها سكانها منذ أكثر من قرن

في قرية كاياكوي التركية ستجد مدرسة كبيرة، وشوارع ضيقة تصطف على جانبيها منازل تمتد على طرفي وادٍ شديد الانحدار، ونافورة قديمة، وكنائس، إحداها تطل على مناظر خلابة فوق بحر إيجة. لكن، خلال غالبية فترات الـ100 العام الماضية، لم يكن هناك أي سكان.

وتُعد كاياكوي، التي تقع في مقاطعة موغلا بجنوب غربي تركيا، بمثابة «قرية أشباح» هجرها سكانها وتطاردها ذكريات الماضي. وتبدو أشبه بنصب تذكاري توقف به الزمن، وتذكير مادي بأوقات «قاتمة» في تاريخ تركيا، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ومع تلال تملأها المباني المتداعية التي تبتلعها المساحات الخضراء ببطء، ومناظر لا نهاية لها لحياة قد انقضت، فالقرية تعد أيضاً وجهة سياحية ساحرة بشكل يستدعي الزيارة.

التوترات بين تركيا واليونان

قبل نحو قرن من الزمن، كانت كاياكوي، أو «ليفيسي» كما كانت تُعرف سابقاً، قرية نابضة بالحياة يسكنها ما لا يقل عن 10 آلاف من اليونانيين، وكان العديد منهم من الحرفيين الذين عاشوا بسلام إلى جانب المزارعين الأتراك في المنطقة. لكن، في خضم الاضطرابات التي صاحبت ظهور تركيا جمهورية مستقلّة، تمزقت حياتهم البسيطة.

ووفق «سي إن إن»، فقد أدت التوترات مع اليونان المجاورة بعد انتهاء الحرب اليونانية - التركية في عام 1922 إلى قيام البلدين بطرد الأشخاص الذين تربطهم علاقات بالبلد الآخر.

وبالنسبة لقرية كاياكوي، كان ذلك يعني تبادلاً قسرياً للسكان مع الأتراك الذين كانوا يعيشون في كافالا، فيما يُعرف الآن بمنطقة مقدونيا وتراقيا اليونانية. لكن الأتراك الذين وفدوا للقرية لم يشعروا بالسعادة في وطنهم الجديد، فسارعوا إلى المغادرة، وتركوا كاياكوي لتنهار وتصبح مجرد أطلال.

وتقول المؤلفة المشاركة في كتاب «دليل كاياكوي» السياحي، جين أكاتي، إن الزلازل والعواصف لعبت أيضاً دورها في تدمير مباني القرية، وإنه «ربما أحد أسباب هجر القرية كان الحزن الملموس الذي يخيم على المكان بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها فترة عشرينات القرن العشرين».

لم يعجبهم اللون الأزرق

من بين القلائل الذين بقوا في القرية هم أجداد أيسون إيكيز، التي تدير عائلتها اليوم مطعماً صغيراً بالقرب من المدخل الرئيسي لكاياكوي، يقدم المرطبات للسياح القادمين للتجول في أنحاء القرية. وقد تناقلوا قصص تلك السنوات الصعبة عبر الأجيال.

وتقول إيكيز، التي تبيع الآن المجوهرات يدوية الصنع للزوار: «كان اليونانيون يصرخون لأنهم لا يريدون المغادرة. حتى إن بعضهم تركوا أطفالهم ليعتني بهم أصدقاء أتراك لأنهم اعتقدوا أنهم سيعودون. لكنهم لم يعودوا أبداً».

وتشير إيكيز إلى أن عائلة أجدادها كانوا رعاة وتكيفوا بسهولة مع الحياة على أطراف القرية. وتضيف أن غالبية الأشخاص الذين انتقلوا إلى كاياكوي لم يحبوا العيش فيها لأن جدران المنازل كانت مطلية باللون الأزرق، وهو لون يقال إنه يقي من العقارب أو الثعابين.

وتقول إن الأتراك الذين انتقلوا إلى القرية لم يعجبهم هذا الطلاء الأزرق. ولا تزال بقايا اللون الأزرق واضحة على الجدران المتبقية لنحو 2500 منزل تشكل كاياكوي، رغم بقاء القليل من اللمسات الزخرفية الأخرى بعد عقود من تعرضها لعوامل الزمن.

ومع ذلك، فإن ما تبقى لا يزال يستحق الاستكشاف باعتباره لمحة عن أسلوب حياة قديم على أعتاب العصر الحديث. ويدفع زوار اليوم رسوماً قدرها 3 يوروات (أكثر من 3 دولارات بقليل) في كشك صغير على الطريق الرئيسي قبل الدخول إلى كاياكوي. ومن هناك، يمكنهم التجول سيراً على الأقدام صعوداً وهبوطاً في ممراتها وأزقتها شديدة الانحدار وغير المستوية.