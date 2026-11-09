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يوميات الشرق

«كاياكوي»... قصة «قرية أشباح» هجرها سكانها منذ أكثر من قرن

قرية كاياكوي (بيكسلز)
قرية كاياكوي (بيكسلز)
TT
TT

«كاياكوي»... قصة «قرية أشباح» هجرها سكانها منذ أكثر من قرن

قرية كاياكوي (بيكسلز)
قرية كاياكوي (بيكسلز)

في قرية كاياكوي التركية ستجد مدرسة كبيرة، وشوارع ضيقة تصطف على جانبيها منازل تمتد على طرفي وادٍ شديد الانحدار، ونافورة قديمة، وكنائس، إحداها تطل على مناظر خلابة فوق بحر إيجة. لكن، خلال غالبية فترات الـ100 العام الماضية، لم يكن هناك أي سكان.

وتُعد كاياكوي، التي تقع في مقاطعة موغلا بجنوب غربي تركيا، بمثابة «قرية أشباح» هجرها سكانها وتطاردها ذكريات الماضي. وتبدو أشبه بنصب تذكاري توقف به الزمن، وتذكير مادي بأوقات «قاتمة» في تاريخ تركيا، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ومع تلال تملأها المباني المتداعية التي تبتلعها المساحات الخضراء ببطء، ومناظر لا نهاية لها لحياة قد انقضت، فالقرية تعد أيضاً وجهة سياحية ساحرة بشكل يستدعي الزيارة.

التوترات بين تركيا واليونان

قبل نحو قرن من الزمن، كانت كاياكوي، أو «ليفيسي» كما كانت تُعرف سابقاً، قرية نابضة بالحياة يسكنها ما لا يقل عن 10 آلاف من اليونانيين، وكان العديد منهم من الحرفيين الذين عاشوا بسلام إلى جانب المزارعين الأتراك في المنطقة. لكن، في خضم الاضطرابات التي صاحبت ظهور تركيا جمهورية مستقلّة، تمزقت حياتهم البسيطة.

ووفق «سي إن إن»، فقد أدت التوترات مع اليونان المجاورة بعد انتهاء الحرب اليونانية - التركية في عام 1922 إلى قيام البلدين بطرد الأشخاص الذين تربطهم علاقات بالبلد الآخر.

وبالنسبة لقرية كاياكوي، كان ذلك يعني تبادلاً قسرياً للسكان مع الأتراك الذين كانوا يعيشون في كافالا، فيما يُعرف الآن بمنطقة مقدونيا وتراقيا اليونانية. لكن الأتراك الذين وفدوا للقرية لم يشعروا بالسعادة في وطنهم الجديد، فسارعوا إلى المغادرة، وتركوا كاياكوي لتنهار وتصبح مجرد أطلال.

وتقول المؤلفة المشاركة في كتاب «دليل كاياكوي» السياحي، جين أكاتي، إن الزلازل والعواصف لعبت أيضاً دورها في تدمير مباني القرية، وإنه «ربما أحد أسباب هجر القرية كان الحزن الملموس الذي يخيم على المكان بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها فترة عشرينات القرن العشرين».

لم يعجبهم اللون الأزرق

من بين القلائل الذين بقوا في القرية هم أجداد أيسون إيكيز، التي تدير عائلتها اليوم مطعماً صغيراً بالقرب من المدخل الرئيسي لكاياكوي، يقدم المرطبات للسياح القادمين للتجول في أنحاء القرية. وقد تناقلوا قصص تلك السنوات الصعبة عبر الأجيال.

وتقول إيكيز، التي تبيع الآن المجوهرات يدوية الصنع للزوار: «كان اليونانيون يصرخون لأنهم لا يريدون المغادرة. حتى إن بعضهم تركوا أطفالهم ليعتني بهم أصدقاء أتراك لأنهم اعتقدوا أنهم سيعودون. لكنهم لم يعودوا أبداً».

وتشير إيكيز إلى أن عائلة أجدادها كانوا رعاة وتكيفوا بسهولة مع الحياة على أطراف القرية. وتضيف أن غالبية الأشخاص الذين انتقلوا إلى كاياكوي لم يحبوا العيش فيها لأن جدران المنازل كانت مطلية باللون الأزرق، وهو لون يقال إنه يقي من العقارب أو الثعابين.

وتقول إن الأتراك الذين انتقلوا إلى القرية لم يعجبهم هذا الطلاء الأزرق. ولا تزال بقايا اللون الأزرق واضحة على الجدران المتبقية لنحو 2500 منزل تشكل كاياكوي، رغم بقاء القليل من اللمسات الزخرفية الأخرى بعد عقود من تعرضها لعوامل الزمن.

ومع ذلك، فإن ما تبقى لا يزال يستحق الاستكشاف باعتباره لمحة عن أسلوب حياة قديم على أعتاب العصر الحديث. ويدفع زوار اليوم رسوماً قدرها 3 يوروات (أكثر من 3 دولارات بقليل) في كشك صغير على الطريق الرئيسي قبل الدخول إلى كاياكوي. ومن هناك، يمكنهم التجول سيراً على الأقدام صعوداً وهبوطاً في ممراتها وأزقتها شديدة الانحدار وغير المستوية.

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يوميات الشرق

«كاياكوي»... قصة «قرية أشباح» هجرها سكانها منذ أكثر من قرن

قرية كاياكوي (بيكسلز)
قرية كاياكوي (بيكسلز)
TT
TT

«كاياكوي»... قصة «قرية أشباح» هجرها سكانها منذ أكثر من قرن

قرية كاياكوي (بيكسلز)
قرية كاياكوي (بيكسلز)

في قرية كاياكوي التركية ستجد مدرسة كبيرة، وشوارع ضيقة تصطف على جانبيها منازل تمتد على طرفي وادٍ شديد الانحدار، ونافورة قديمة، وكنائس، إحداها تطل على مناظر خلابة فوق بحر إيجة. لكن، خلال غالبية فترات الـ100 العام الماضية، لم يكن هناك أي سكان.

وتُعد كاياكوي، التي تقع في مقاطعة موغلا بجنوب غربي تركيا، بمثابة «قرية أشباح» هجرها سكانها وتطاردها ذكريات الماضي. وتبدو أشبه بنصب تذكاري توقف به الزمن، وتذكير مادي بأوقات «قاتمة» في تاريخ تركيا، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ومع تلال تملأها المباني المتداعية التي تبتلعها المساحات الخضراء ببطء، ومناظر لا نهاية لها لحياة قد انقضت، فالقرية تعد أيضاً وجهة سياحية ساحرة بشكل يستدعي الزيارة.

التوترات بين تركيا واليونان

قبل نحو قرن من الزمن، كانت كاياكوي، أو «ليفيسي» كما كانت تُعرف سابقاً، قرية نابضة بالحياة يسكنها ما لا يقل عن 10 آلاف من اليونانيين، وكان العديد منهم من الحرفيين الذين عاشوا بسلام إلى جانب المزارعين الأتراك في المنطقة. لكن، في خضم الاضطرابات التي صاحبت ظهور تركيا جمهورية مستقلّة، تمزقت حياتهم البسيطة.

ووفق «سي إن إن»، فقد أدت التوترات مع اليونان المجاورة بعد انتهاء الحرب اليونانية - التركية في عام 1922 إلى قيام البلدين بطرد الأشخاص الذين تربطهم علاقات بالبلد الآخر.

وبالنسبة لقرية كاياكوي، كان ذلك يعني تبادلاً قسرياً للسكان مع الأتراك الذين كانوا يعيشون في كافالا، فيما يُعرف الآن بمنطقة مقدونيا وتراقيا اليونانية. لكن الأتراك الذين وفدوا للقرية لم يشعروا بالسعادة في وطنهم الجديد، فسارعوا إلى المغادرة، وتركوا كاياكوي لتنهار وتصبح مجرد أطلال.

وتقول المؤلفة المشاركة في كتاب «دليل كاياكوي» السياحي، جين أكاتي، إن الزلازل والعواصف لعبت أيضاً دورها في تدمير مباني القرية، وإنه «ربما أحد أسباب هجر القرية كان الحزن الملموس الذي يخيم على المكان بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها فترة عشرينات القرن العشرين».

لم يعجبهم اللون الأزرق

من بين القلائل الذين بقوا في القرية هم أجداد أيسون إيكيز، التي تدير عائلتها اليوم مطعماً صغيراً بالقرب من المدخل الرئيسي لكاياكوي، يقدم المرطبات للسياح القادمين للتجول في أنحاء القرية. وقد تناقلوا قصص تلك السنوات الصعبة عبر الأجيال.

وتقول إيكيز، التي تبيع الآن المجوهرات يدوية الصنع للزوار: «كان اليونانيون يصرخون لأنهم لا يريدون المغادرة. حتى إن بعضهم تركوا أطفالهم ليعتني بهم أصدقاء أتراك لأنهم اعتقدوا أنهم سيعودون. لكنهم لم يعودوا أبداً».

وتشير إيكيز إلى أن عائلة أجدادها كانوا رعاة وتكيفوا بسهولة مع الحياة على أطراف القرية. وتضيف أن غالبية الأشخاص الذين انتقلوا إلى كاياكوي لم يحبوا العيش فيها لأن جدران المنازل كانت مطلية باللون الأزرق، وهو لون يقال إنه يقي من العقارب أو الثعابين.

وتقول إن الأتراك الذين انتقلوا إلى القرية لم يعجبهم هذا الطلاء الأزرق. ولا تزال بقايا اللون الأزرق واضحة على الجدران المتبقية لنحو 2500 منزل تشكل كاياكوي، رغم بقاء القليل من اللمسات الزخرفية الأخرى بعد عقود من تعرضها لعوامل الزمن.

ومع ذلك، فإن ما تبقى لا يزال يستحق الاستكشاف باعتباره لمحة عن أسلوب حياة قديم على أعتاب العصر الحديث. ويدفع زوار اليوم رسوماً قدرها 3 يوروات (أكثر من 3 دولارات بقليل) في كشك صغير على الطريق الرئيسي قبل الدخول إلى كاياكوي. ومن هناك، يمكنهم التجول سيراً على الأقدام صعوداً وهبوطاً في ممراتها وأزقتها شديدة الانحدار وغير المستوية.

مواضيع
منوعات سفر وسياحة سياحة تركيا
يوميات الشرق

«بيروت ترنّم» في سنته الـ19 رحلة من الموسيقى والإيمان

الفائزتان بجائزة مسابقة «بيروت ترنّم السيستيما» صوفي وايللا (الشرق الأوسط)
الفائزتان بجائزة مسابقة «بيروت ترنّم السيستيما» صوفي وايللا (الشرق الأوسط)
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TT

«بيروت ترنّم» في سنته الـ19 رحلة من الموسيقى والإيمان

الفائزتان بجائزة مسابقة «بيروت ترنّم السيستيما» صوفي وايللا (الشرق الأوسط)
الفائزتان بجائزة مسابقة «بيروت ترنّم السيستيما» صوفي وايللا (الشرق الأوسط)

على مشارف عامه العشرين، أعلن مهرجان «بيروت ترنّم» برنامج دورته الـ19، خلال لقاء عُقد في نادي اليخوت وسط العاصمة. ويقدّم المهرجان باقة متنوعة من الترانيم والموسيقى الكلاسيكية والطرب والجاز، عبر حفلات متتالية تمتد على مدى 23 يوماً، وتتوزّع على مسارح جامعات وكنائس ومتاحف. ومن الأول من ديسمبر (كانون الأول) حتى 23 منه، سيكون في وسع اللبنانيين من مختلف الشرائح حضور هذه الأمسيات مجاناً.

ويفتتح المهرجان فعالياته مع عازف البيانو اللبناني العالمي عبد الرحمن الباشا، الذي يشاركه نجله كميل في أمسية تجمعهما للمرة الأولى أمام جمهور العاصمة. ويقدّم الاثنان معاً ثنائية موسيقية تحتضنها كنيسة مار يوسف اليسوعية في منطقة مونو البيروتية.

ويستضيف المهرجان أيضاً أسماء موسيقية عالمية بارزة، من بينها عازف الكمان الصيني نينغ فانغ، أحد أشهر عازفي الكمان الكلاسيكي في العالم، الذي يحيي حفلاً في 21 ديسمبر في قاعة «الأسمبلي هول» بالجامعة الأميركية في بيروت.

خلال إعلان برنامج «بيروت ترنّم» في نسخته الـ19 (الشرق الأوسط)

كما يشارك فريق «تريو دي بارما»، أحد أبرز الفرق الإيطالية في موسيقى الحجرة، في الليلة السادسة من المهرجان، بحفل يقام في الجامعة نفسها. أما عازفة الكمان الإسبانية ليتيسيا مورينو، فتحيي أمسيتها الموسيقية في 20 ديسمبر في كنيسة مار الياس بمنطقة القنطاري.

ومن الأسماء التي تسجّل مشاركتها الأولى في «بيروت ترنّم» عازف البيانو البولندي زايمون نهرينغ، الذي يقدّم حفله في 18 ديسمبر في قاعة «الأسمبلي هول» بالجامعة الأميركية. وهو من الحائزين على جوائز مرموقة في مسابقات دولية.

ويتضمّن البرنامج لفتة تكريمية للفنانة الفرنسية الراحلة داليدا، في 12 ديسمبر، على مسرح «إروين هول أوديتوريوم» في الجامعة اللبنانية الأميركية. وتتولى إحياء الأمسية الميزو سوبرانو المصرية فرح الديباني، ترافقها الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، تؤكد مديرة المهرجان ومؤسسته ميشلين أبي سمرا أن جمهور «بيروت ترنّم» يشكّل نموذجاً حياً عن لبنان الكبير، إذ يقصد لياليه أشخاص من مختلف المناطق احتفاءً بالموسيقى. وتضيف: «يتأثر ضيوفنا العالميون كثيراً بجمهور المهرجان، ولا يتوانون عن التحدث عن تفاعله وثقافته الموسيقية الواسعة في بلدانهم».

وتصف أبي سمرا الدورة الـ19 بأنها استكمال لرحلة طويلة من الإيمان بلبنان. وتؤكد أنه، رغم الظروف القاسية التي يمرّ بها، لا بدّ أن تشرق الشمس على شعبه، تماماً كما تطلّ في عزّ أيام الشتاء.

وتشير إلى أن داعمي المهرجان ينتمون إلى لبنان الحقيقي، الفخور بكل أطيافه من دون استثناء، مشيرة إلى أن هذا الالتفاف هو ما أتاح للمهرجان الوصول إلى ما هو عليه اليوم.

وجرى اللقاء الصحافي بحضور وزيرة السياحة اللبنانية لورا الخازن لحود، التي أكدت في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن «بيروت ترنّم» أصبح جزءاً من المدينة، وأن حفلاته المجانية تجمع اللبنانيين من مختلف المناطق والخلفيات حول الموسيقى خلال فترة الأعياد.

من جهته، وزّع ريشار عازوري، مدير مشروع «بيروت ترنّم السيستيما»، الجوائز على الفائزين الستة في مسابقة لعزف الكمان، تُنظّم بالتعاون مع السفارة البولندية في لبنان. وتتراوح أعمار الفائزين بين 8 و17 عاماً، وقدّموا في ختام اللقاء مقطوعات موسيقية مباشرة أمام الحضور.

وفي حديث معها، أكدت الفائزة إيلا أنها تحلم بالوقوف يوماً ما على مسرح «بيروت ترنّم»، أسوة بأسماء لبنانية وعالمية مرموقة تشارك في فعالياته. وتقول: «يتطلّب الأمر مهارة وجهداً، لكنه حلم يستحق التعب الذي يبذله صاحبه، لأنه يزيده تألقاً». وعن عازف الكمان الذي ترك أثراً فيها، تجيب: «أكنّ كل الإعجاب والتقدير لأستاذي وقائد أوركسترا (بيروت ترنّم) رمزي قندلفت. فهو مصدر إلهامي، ومن علّمني حب الالتزام بما أقوم به في عالم الموسيقى».

اختتم المهرجان بعزف على الكمان للفائزين بمسابقة «بيروت ترنّم السيستيما» (الشرق الأوسط)

أما الفائزة الأصغر سناً، صوفي، فتؤكد أن حلمها الأول والأخير هو أن تصبح عازفة كمان من مستوى رفيع، فيما وجدت في عازف الكمان البولندي شيمون تيليسكي الصورة المثالية للموسيقي الذي يلهمها.

ويخصّص المهرجان مساحة للموسيقيين اللبنانيين المشاركين في حفلاته، وفي مقدّمهم المغني وعازف العود فراس عينداري، الذي يجتمع في أمسية 9 ديسمبر مع عازف القانون محمد نحاس، وخليل البابا على الكمان، ومجدي زين الدين على آلة البركشن. وتُقام الأمسية في كاتدرائية مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في بيروت.

أما السوبرانو شوغيغ طوروسيان، اللبنانية من أصول أرمنية، فتحيي حفلاً غنائياً برفقة عازفين على البيانو في 11 ديسمبر، في كنيسة مار مارون بالجميزة.

وتحلّ جوقة الفيحاء الوطنية ضيفة على المهرجان في أمسية 13 ديسمبر، لتؤدي مجموعة من الأغاني اللبنانية بقيادة المايسترو باركيف تاسلاكيان، وبمشاركة ضيف الشرف جورج خباز. ويجتمع الفنانون في هذه الأمسية تحت سقف كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في بيروت.

ولمحبي موسيقى فيفالدي، موعد في 19 ديسمبر مع أوراتوريو «Du Fiat au Gloria»، في كنيسة مار يوسف بمنطقة مونو البيروتية.

ويختتم المهرجان فعالياته في 23 ديسمبر مع حفل «بصيص أمل»، الذي تحييه جوقة جامعة سيدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة، بمشاركة الميزو سوبرانو ماري جو أبي ناصيف، وزميلتها ماييل جافلو، إلى جانب التينور غاييل لوفيفر.

ومع اقتراب المهرجان من الاحتفاء بعقده الثاني، تشير ميشلين أبي سمرا إلى أن اللبنانيين على موعد مع نسخة حافلة بالمفاجآت، وتقول: «أنتظر بفارغ الصبر حلول عامنا العشرين، وما سيحمله من حفلات تكون بمثابة تحية استثنائية تفيض بالدهشة لعاصمة تستحقّها».

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منوعات لبنان
يوميات الشرق

«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»

«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»
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«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»

«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»

حصدت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) جائزتين ضمن «جوائز أسبو برودكاست برو 2026»، التي أُعلنت نتائجها خلال حفل أقيم في دبي، الخميس.

وفازت «الشرق بلومبرغ» بجائزة «التميّز في التطبيق التقني لعام 2026»، فيما نال مشروعها الرياضي الرقمي «GOAT» جائزة «أفضل مبادرة رياضية لعام 2026»، في إنجاز يعكس تميز المجموعة بمجالي التقنيات الإعلامية والابتكار الرقمي.

ويؤكد هذا التتويج المزدوج نجاح استراتيجية المجموعة في الاستثمار في البنية التحتية الإعلامية المتطورة وتطوير منتجات رقمية متخصصة، تجمع بين الخبرة التحريرية والتقنيات الحديثة، وتواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والبثّ والمحتوى الرياضي على مستوى المنطقة.

احتفاء بالابتكار والتميز الإعلامي

تُعد «جوائز أسبو برودكاست برو 2026» من أبرز الجوائز المتخصصة في صناعة البثّ والإعلام والإنتاج الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد وصلت هذا العام إلى نسختها السادسة عشرة، لتواصل تكريم المؤسسات والمشاريع التي تسهم في تطوير القطاع من خلال الابتكار والتميز في المحتوى والتقنيات والتجارب الإعلامية.

وجاء الفوز بالجائزتين في ظل منافسة مع مشاريع ومؤسسات إعلامية وتقنية بارزة في المنطقة؛ إذ تفوق مشروع «الشرق بلومبرغ» على 5 مشاريع أخرى، وصلت إلى القائمة النهائية لفئة التميز في التطبيق التقني، من بينها مشاريع لمنصة «TOD by beIN» وشبكة «Rudaw Media Network».

وفي فئة أفضل مبادرة رياضية، تفوق «GOAT» على مبادرات وصلت إلى القائمة النهائية، من بينها مشاريع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين ومنصة «STARZPLAY» ورابطة المحترفين الإماراتية.

«الشرق بلومبرغ»... منظومة بثّ وإنتاج متكاملة ومتميزة

فازت «الشرق بلومبرغ» بجائزة «التميّز في التطبيق التقني» عن مشروع منشأة البث والإنتاج الإعلامي بمركز الملك عبد الله المالي «كافد» في الرياض، الذي يمثل خطوة استراتيجية في تطوير عمليات شبكة الشرق، وتعزيز قدراتها التقنية والإنتاجية.

ويضم المقر الجديد، الذي انطلقت منه عمليات البث في يونيو (حزيران) 2026؛ أربعة استوديوهات متعددة الاستخدامات، وغرفتي أخبار متطورتين، إلى جانب منظومة متكاملة للتحكم والإنتاج والمونتاج وإدارة المحتوى والبث.

وتعتمد المنشأة على بنية تقنية متقدمة قائمة على بروتوكول «SMPTE ST 2110»، وتقنيات التصوير الروبوتي والإنتاج الافتراضي والواقع المعزز، بما يعزز مرونة العمليات وجودة الإنتاج التلفزيوني والرقمي.

ومن أبرز إنجازات المشروع نجاح شبكة الشرق في الانتقال من منشآتها السابقة في مركز دبي المالي العالمي إلى مقرها الجديد بالرياض، مع الحفاظ على استمرارية البث المباشر دون انقطاع، في خطوة تعكس مستوى التخطيط والتكامل الهندسي والتشغيلي الذي تطلبه المشروع.

ويؤكد هذا الفوز مكانة «الشرق بلومبرغ» في تبنّي أحدث تقنيات البث والإنتاج الإعلامي، بما يدعم قدرتها على تقديم تغطيات اقتصادية ومالية متخصصة، ومحتوى متعدد المنصات يلبي احتياجات الجمهور وصنّاع القرار والمستثمرين.

«GOAT»... تجربة رقمية رياضية مبتكرة

في إنجاز آخر، فاز مشروع «GOAT» التابع للمجموعة بجائزة «أفضل مبادرة رياضية لعام 2026»، تقديراً لتميزه في تقديم تجربة رياضية رقمية تجمع بين الأخبار والتغطيات المباشرة والتحليلات ومقاطع الفيديو وبيانات المباريات ضمن منصة واحدة.

وأطلقت المجموعة تطبيق «GOAT» في يناير (كانون الثاني) 2026، لتقديم تجربة تضع المشجع في قلب الحدث، من خلال الأخبار العاجلة والتحديثات الفورية ونتائج المباريات والمحتوى المرئي، مع تركيز خاص على كرة القدم والدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب أبرز البطولات والمسابقات العالمية.

ويستفيد المشروع من الخبرات التحريرية والمحتوى الرياضي الذي تقدمه العلامات الإعلامية التابعة للمجموعة، ومن بينها «الرياضية» و«الشرق الأوسط» و«الشرق رياضة» و«سبورت 24»، كما يوظف البيانات والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة المستخدم وتقديم محتوى أكثر ارتباطاً باهتماماته.

ويعكس فوز «GOAT» توجه المجموعة نحو تطوير منتجات إعلامية رقمية مبتكرة تستجيب لتغير سلوك الجماهير الرياضية، وتواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

تعزيز الريادة في مستقبل الإعلام

يمثل الفوز بالجائزتين محطة جديدة في مسيرة المجموعة، ويعكس تكامل استثماراتها في تطوير البنية التحتية الإعلامية والابتكار في المنتجات الرقمية، بما يجمع بين التميز التقني وجودة المحتوى وتجربة المستخدم.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام المجموعة بتطوير منظومة إعلامية متكاملة تواكب التحولات في صناعة الإعلام والرياضة، وتعزز حضورها الإقليمي والدولي، انطلاقاً من السعودية إلى المنطقة والعالم.

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