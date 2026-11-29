عاد فريق موناكو لطريق الانتصارات في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز درامي على مضيّفه أولمبيك ليون بنتيجة 3 / 1 في مواجهة كلاسيكية بختام منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة، مساء الأحد.

تقدم ليون بعد مرور 15 دقيقة بهدف سجله كايتو ناكامورا، وأدرك فريق الإمارة التعادل سريعا بهدف ماتيس أبلين في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1 / 1.

وفي الشوط الثاني، تقدم موناكو لأول مرة بهدف ثان سجله فاندرسون في الدقيقة 71 بعد تمريرة من الياباني تاكومي مينامينو.

وبلغت الإثارة حيث سجل نواه نارتي لاعب ليون هدفا في الدقيقة 91، وسط اعتراض من لاعبي موناكو بأن كورنتين توليسو قائد ليون مرر الكرة إلى زميله بعدما تجاوزت خط الملعب.

ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» أظهرت أن تسديدة نارتي، غير زميله نيكولاس تاليافيكو مسارها بلمسة يد، ليتم إلغاء الهدف.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد بل قضى موناكو على آمال منافسه بهدف ثالث سجله المهاجم الأميركي فولارين بالوغون في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يحقق موناكو فوزه الأول في الدوري الفرنسي منذ أكثر من شهرين، ليكسر سلسلة من ست مباريات بلا انتصار، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن متخلفا بفارق الأهداف عن ليون صاحب المركز السابع.

وواصل ليون نزيف النقاط بخسارة ثالثة في آخر أربع جولات، ليبتعد أكثر عن دائرة المنافسة، حيث تفصله 9 نقاط عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.