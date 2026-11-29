زيّن لامين يامال نجم برشلونة مسيرته بإنجازين جديدين خلال الفوز العريض على ديبورتيفو لا كورونيا بنتيجة 5 / 1 في الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة على شبكة الإنترنت إلى أن يامال انضم إلى قائمة أفضل 50 هدافا في تاريخ النادي، رغم أنه لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره.

وأوضح أن اللاعب الواعد وصل إلى 63 هدفا في 169 مباراة رسمية، ليرتقي للمركز 50 في القائمة متساويا مع فيسينس بييرا، ومتفوقا على أساطير مثل يوهان كرويف الذي سجل 60 هدفا وأندريس إنييستا الذي أحرز 57 هدفا.

كما سجل لامين هدفه رقم 41 في الدوري الإسباني ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، كأكثر لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف قبل بلوغه 20 عاما في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وسجل لامين يامال هدفه بعد مرور دقيقتين فقط من المباراة، حيث أرسل كرة إلى داخل منطقة الجزاء، خدع بها داني أولمو حارس مرمى لاكورونيا، ليو رومان، ليساهم في دخول زميله الشاب موقعا تاريخيا بنادي برشلونة.