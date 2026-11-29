استهل اتحاد الجزائر حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، بفوز صعب على ريال باماكو المالي.

وتغلب اتحاد الجزائر 1 / صفر على ضيفه ريال باماكو، الأحد، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وسجل هدف الفوز لفريق اتحاد الجزائر لاعبه أحمد الخالدي، في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة، حصل اتحاد الجزائر، الذي توج بكأس السوبر الأفريقي على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في وقت سابق من هذا الشهر، على أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة.

وتقاسم اتحاد الجزائر صدارة المجموعة مع الصفاقسي التونسي، الذي يمتلك ثلاث نقاط أيضا، عقب انتصاره على ضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بالنتيجة ذاتها في نفس الجولة، في حين بقي ريال باماكو وبلاك بولز بلا رصيد من النقاط.

ويسعى اتحاد الجزائر للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له أن نال اللقب أيضا موسم 2022 / 2023، بخلاف النسخة الماضية للمسابقة.