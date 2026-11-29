سجل إزيكيل فرنانديز هدفا في الدقيقة 80 ليقود باير ليفركوزن للفوز 2-1 على مضيّفه بروسيا دورتموند الذي تكبد الخسارة الأولى في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الأحد.

وأتيحت لدورتموند فرصة الابتعاد في الصدارة بفارق أربع نقاط، لكنه فشل في استغلالها بعد أن منحه فيليكس نميشا تقدما مبكرا، لتفصل نقطتان فقط الآن بين المتصدر وليفركوزن صاحب المركز الخامس في ظل صراع محتدم على اللقب.

وكان دورتموند، الذي يسعى لإحراز لقبه الأول في الدوري الألماني منذ تتويجه في موسم 2011-2012 تحت قيادة يورغن كلوب، قد تلقى دفعة معنوية بتعادل بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني سلبيا مع هامبورغ السبت.

لكن ليفركوزن استحق الفوز وصنع الفرص الأخطر بعدما افتتح نميشا التسجيل لدورتموند في الدوري الألماني للمباراة الثالثة على التوالي.

وأحرز باتريك شيك هدفه المئة في الدوري الألماني بضربة رأس ليدرك التعادل قبل أكثر من 20 دقيقة بقليل على النهاية، وحسم فرنانديز الفوز في الدقائق الأخيرة بضربة رأس أخرى عند القائم البعيد.

وأهدر فرايبورغ صاحب المركز الثالث فرصة اعتلاء الصدارة بعدما استقبل هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليخرج متعادلا 2-2 على ملعبه أمام لايبزيغ صاحب المركز الرابع.