«الكونفيدرالية الأفريقية»: الأهلي يبدأ حقبة ما بعد عموتة بفوز كاسحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5347062-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AD
«الكونفيدرالية الأفريقية»: الأهلي يبدأ حقبة ما بعد عموتة بفوز كاسح
فرحة لاعبي الأهلي بالتسجيل في مرمى بريميرو دي أغوستو تكررت أربع مرات (النادي الأهلي)
استهل الأهلي المصري حقبة ما بعد رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة بفوز كاسح، وجاء على حساب ضيفه بريميرو دي أغوستو الأنغولي 4-0 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).
على ستاد القاهرة الدولي، سجل محمود صلاح (15) والمغربي أشرف بن شرقي (32) وطاهر محمد طاهر (46 و85) رباعية الأهلي الذي قدم عرضاً جيداً أمام حضور جماهيري بلغ قرابة 15 ألف متفرج.
وأقال الأهلي مدربه عموتة، الاثنين، بعد الخسارة من غريمه المحلي بيراميدز، مستعيناً بسامي قمصان مدرباً مؤقتاً.
وتصدر الأهلي المجموعة التي تضم أيضاً الرجاء البيضاوي المغربي وأسكو كارا التوغولي اللذين تعادلا سلباً في الدار البيضاء، السبت.
دفع قمصان بالوجه الشاب محمود صلاح ولاعب الوسط المهمش في عصر عموتة علي محمود منذ بداية المباراة.
وفرض الفريق الأحمر سيطرته منذ البداية وترجمها عندما افتتح محمود صلاح التسجيل في الدقيقة 15 برأسية متقنة مستغلاً عرضية محمد هاني.
وواصل أصحاب الأرض سيطرتهم ليضيف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 32 إثر تمريرة عرضية من علي محمود، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق للأهلي بهدفين من دون رد.
مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى قمصان تبديلاً بدخول طاهر محمد طاهر بدلاً من محمود صلاح، فترك البديل بصمته فوراً بتسجيله الهدف الثالث بعد 17 ثانية فقط من بداية الشوط بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وتواصلت الإثارة وحصل الأهلي على فرصة التعزيز حين منح في الدقيقة 58 ركلة جزاء بعد خطأ لمصلحة طاهر، إلا أن أحمد سيد «زيزو» أهدرها بعدما انزلقت قدمه أثناء التسديد.
وعاد طاهر محمد طاهر ليختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع للأهلي والثاني له شخصياً في الدقيقة 85 بعد متابعة من مسافة قريبة لرأسية أشرف داري المرتدة من حارس المرمى بعد عرضية زيزو من ركلة ركنية.
ويلتقي الأهلي مع أسكو دي كارا في الجولة الثانية السبت المقبل، في حين يحل الرجاء ضيفاً على بريميرو دي أغوستو في لواندا.
الأنغولي شيكو بانزا يحتفل بهدف فوز الزمالك على الأفريقي (نادي الزمالك)
حسم الزمالك، حامل لقب الدوري المصري لكرة القدم، الديربي العربي القاري بالفوز على ضيفه الأفريقي بطل الدوري التونسي بنتيجة 1 / صفر، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، السبت.
وانتزع الزمالك الفوز بهدف مبكر سجله الأنغولي شيكو بانزا بعد مرور خمس دقائق من المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، بعد عرضية من عمر جابر، قائد الفريق، قابلها أحمد شريف برأسه، ليتصدى لها حارس مرمى الأفريقي قبل أن يكملها بانزا في الشباك.
وكاد بطل مصر يعزز تفوقه بهدف ثان في الشوط الأول، لكن تسديدة مهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ ارتطمت بالعارضة، وتم إلغاء هدف سجله أحمد شريف في الدقيقة الـ35 بداعي وجود تسلل ضد شيكو بانزا في أثناء الهجمة.
كما تصدى عبد المهيب شماخ، حارس مرمى الأفريقي، لرأسية من الفلسطيني آدم كايد، بينما كان محمد عواد حارس مرمى الزمالك يقظاً في التصدي لرأسية أسامة الشريمي في الدقيقة الـ43.
ونشط الزمالك في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، لكن حارس الأفريقي التونسي تصدى لفرصتين أمام أحمد شريف ومحمد شحاتة، وكاد الضيوف يخطفون التعادل خلال آخر ربع ساعة لولا تصدي محمد عواد لفرصتين خطيرتين أمام صادق قديدة وفيليب كينزومبي، بينما سدد الشريمي كرة بجوار القائم في الوقت بدل الضائع.
بهذه النتيجة، يحصد الزمالك أول ثلاث نقاط في المجموعة ليتساوى في الرصيد مع مولودية الجزائر الذي فاز خارج أرضه على يانغ أفريكانز التنزاني بنفس النتيجة 1 / صفر في وقت سابق من اليوم السبت.
وفي الجولة الثانية، سيكون الزمالك على موعد مع ديربي عربي جديد عندما يحل ضيفاً على مولودية الجزائر في مواجهة حاسمة لصدارة المجموعة، بينما سيلعب الأفريقي على أرضه أمام يانغ أفريكانز ساعياً لتصحيح مساره.
وفي ملعب الدفاع الجوي بضاحية التجمع الخامس بالعاصمة القاهرة أيضاً، أكرم بيراميدز، وصيف الدوري المصري، وفادة ضيفه المغرب الفاسي، حامل لقب الدوري المغربي، بهدفين نظيفين لحساب المجموعة الرابعة.
وجاءت ثنائية الفريق السماوي في الشوط الثاني عن طريق عبد الرحمن مجدي والبديل أحمد عبد القادر، ليحصد بيراميدز أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم أيضاً الهلال السوداني وحوريا الغيني، اللذين سيلتقيان الأحد.
وكان الترجي التونسي قد استهل مشواره بالمجموعة الأولى بفوز صريح على ضيفه ويليت الأنغولي بثلاثية بيضاء، ليتصدر الترجي المجموعة بثلاث نقاط قبل مواجهة الفريقين الآخرين، بيترو أتلتيكو الأنغولي أيضاً ونواذيبو الموريتاني، الأحد، في لواندا.
وأحرز البرازيلي لوكاس ريبيرو باكورة أهداف الترجي في الدقيقة التاسعة عشرة، قبل أن يضيف المخضرم يوسف البلايلي هدفاً ثانياً بالدقيقة الـ38.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، أضاف شهاب جبالي الهدف الثالث للترجي، الذي سيلتقي في الجولة المقبلة نواذيبو في موريتانيا، بينما سيستضيف ويليت غريمه ومواطنه بيترو أتلتيكو.