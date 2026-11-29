«الكونفيدرالية الأفريقية»: الأهلي يبدأ حقبة ما بعد عموتة بفوز كاسح

استهل الأهلي المصري حقبة ما بعد رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة بفوز كاسح، وجاء على حساب ضيفه بريميرو دي أغوستو الأنغولي 4-0 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

على ستاد القاهرة الدولي، سجل محمود صلاح (15) والمغربي أشرف بن شرقي (32) وطاهر محمد طاهر (46 و85) رباعية الأهلي الذي قدم عرضاً جيداً أمام حضور جماهيري بلغ قرابة 15 ألف متفرج.

وأقال الأهلي مدربه عموتة، الاثنين، بعد الخسارة من غريمه المحلي بيراميدز، مستعيناً بسامي قمصان مدرباً مؤقتاً.

وتصدر الأهلي المجموعة التي تضم أيضاً الرجاء البيضاوي المغربي وأسكو كارا التوغولي اللذين تعادلا سلباً في الدار البيضاء، السبت.

دفع قمصان بالوجه الشاب محمود صلاح ولاعب الوسط المهمش في عصر عموتة علي محمود منذ بداية المباراة.

وفرض الفريق الأحمر سيطرته منذ البداية وترجمها عندما افتتح محمود صلاح التسجيل في الدقيقة 15 برأسية متقنة مستغلاً عرضية محمد هاني.

وواصل أصحاب الأرض سيطرتهم ليضيف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 32 إثر تمريرة عرضية من علي محمود، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق للأهلي بهدفين من دون رد.

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى قمصان تبديلاً بدخول طاهر محمد طاهر بدلاً من محمود صلاح، فترك البديل بصمته فوراً بتسجيله الهدف الثالث بعد 17 ثانية فقط من بداية الشوط بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتواصلت الإثارة وحصل الأهلي على فرصة التعزيز حين منح في الدقيقة 58 ركلة جزاء بعد خطأ لمصلحة طاهر، إلا أن أحمد سيد «زيزو» أهدرها بعدما انزلقت قدمه أثناء التسديد.

وعاد طاهر محمد طاهر ليختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع للأهلي والثاني له شخصياً في الدقيقة 85 بعد متابعة من مسافة قريبة لرأسية أشرف داري المرتدة من حارس المرمى بعد عرضية زيزو من ركلة ركنية.

ويلتقي الأهلي مع أسكو دي كارا في الجولة الثانية السبت المقبل، في حين يحل الرجاء ضيفاً على بريميرو دي أغوستو في لواندا.