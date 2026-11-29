أكد يوري تيليمانس لاعب وسط مانشستر يونايتد، أن فريقه يعاني مؤخراً، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام برنتفورد بنتيجة صفر - 4، ليصبح الفريق مهدداً بالهبوط.

وأصبح مانشستر يونايتد مهدداً بالهبوط، بعدما قاده المدرب السابق مايكل كاريك لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو خسر مباراتين متتاليتين في الدوري أمام ليفربول وبرنتفورد بنتيجة واحدة صفر - 4، وبينهما التعادل مع سبورتنغ لشبونة بنتيجة 2 - 2 في دوري أبطال أوروبا، ليزداد موقف الفريق صعوبة رغم ظهور بعض الملامح الإيجابية في آخر مباراتين.

وبعد الخسارة المهينة على ملعب أولد ترافورد، السبت، تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، عاجزاً عن تحقيق أي فوز في آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، وينتظره اختبار صعب خارج الأرض أمام نيوكاسل يونايتد الأربعاء.

وصرح تيليمانس عبر قناة مانشستر يونايتد التليفزيونية: «الموقف صعب، والشعور سيئ للغاية بعد الخسارة على أرضك ووسط جماهيرك».

وأضاف اللاعب البلجيكي: «قدمنا أداء جيداً في بداية المباراة، وصنعنا بعض الفرص، لكن لم نستغلها، ثم استقبلنا هدفاً لنجد أنفسنا في موقف دفاعي، ونضطر لتحسين النتيجة مجدداً».

وأشار: «في الشوط الثاني، عدنا بشكل جيد وصنعنا بعض الفرص، وسددت كرة ارتدت من العارضة، فالأمور لا تسير في صالحنا خلال الفترة الحالية».

واستطرد: «الاعتراف بذلك أمر صعب، لكن العقلية جيدة، وسنبذل قصارى جهدنا، وسنكافح معاً، ونحاول التركيز على الإيجابيات».

واختتم يوري تيليمانس بالقول: «الأجواء داخل غرفة تبديل الملابس جيدة، لكننا محبطون من عدم ترجمة ذلك إلى أداء إيجابي في الملعب».