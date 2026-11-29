في الوقت الذي تتوسع فيه مصر بوسائل الدفع الإلكتروني وصولاً إلى استخدام الهواتف الذكية في سداد قيمة المشتريات دون الحاجة إلى حمل البطاقات البنكية، لا يزال بعض المستهلكين يصطدمون برفض تجار تحصيل المدفوعات عبر تلك البطاقات، المعروفة شعبياً باسم «الفيزا»، بدعوى «تعطّل أجهزة الدفع أو ضعف الاتصال بالإنترنت»، في حين يشترط آخرون «إضافة عمولة إلى قيمة المشتريات مقابل قبول الدفع بها».

وتكتسب هذه الممارسات أهمية متزايدة مع اتساع قاعدة المصريين الذين يعتمدون على البطاقات البنكية وتطبيقات التحويلات المالية اللحظية في تدبير نفقاتهم اليومية، خصوصاً مع التوسع في صرف الرواتب والمستحقات المالية إلكترونياً.

ويقول محمود عادل صاحب محل بقالة (سوبر ماركت) بمدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة: «أُفضِّل التعامل النقدي بسبب العمولات المصرفية التي أتحملها عند تحصيل قيمة المشتريات بالبطاقات البنكية. وفي حال عدم توفر النقود لدى المشتري، أُفضّل استقبال التحويلات عبر تطبيق (إنستاباي) لتفادي تكلفة التحصيل عبر أجهزة نقاط البيع».

وتتمثل إحدى تكاليف قبول المدفوعات بالبطاقات البنكية في العمولة التي يستقطعها البنك من قيمة المبيعات نظير تقديم خدمة التحصيل الإلكتروني، وفقاً لشروط تعاقده مع التاجر.

وتختلف نسب العمولات المصرفية باختلاف البنوك وطبيعة النشاط التجاري ونوع البطاقة المستخدمة، وتصل لدى بعض المصارف إلى ثلاثة في المائة من قيمة المعاملة.

مشكلات وعثرات

لكن تكلفة المعاملات المصرفية ليست الدافع الوحيد وراء عزوف بعض التجار عن قبول البطاقات البنكية؛ إذ يشير محمود عوض، الذي يملك متجراً لبيع الخضراوات والفاكهة بحي الدقي في محافظة الجيزة جنوبي العاصمة، إلى أن «المشكلات التقنية التي تواجهه خلال عمليات التحصيل تتسبب في خلافات متكررة مع الزبائن».

ويضيف: «يتسبب ضعف الاتصال بالإنترنت أحياناً في تعثر عمليات الدفع، وقد يتلقى المشتري رسالة مصرفية تفيد بخصم قيمة مشترياته من حسابه، في حين لا يظهر على جهاز الدفع لديّ ما يؤكد نجاح المعاملة. ويضعنا ذلك في حرج أمام بعض المشترين الذين يعتقدون أننا نحاول خداعهم أو مطالبتهم بسداد قيمة مشترياتهم مرتين. ومع تكرار هذه المشكلات يصبح من الأسهل أحياناً عدم الاعتماد على البطاقات البنكية في التحصيل».

وفي مقابل تحفظات بعض التجار على استخدام أجهزة نقاط البيع، يبرز تطبيق «إنستاباي» بديلاً إلكترونياً للتحصيل، مستفيداً من اتساع قاعدة مستخدميه في مصر، وإمكانية استقبال التحويلات المالية على مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية.

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

وتحدث نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا خلال افتتاح «مؤتمر للتكنولوجيا المالية» في الثامن من الشهر الحالي عن تجاوز عدد العملاء المسجلين على شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» 24 مليون عميل بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر الشبكة نحو 2.4 مليار معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 تريليونات جنيه (نحو 128.5 مليار دولار).

وفي حين يتحمل التاجر عمولة التحصيل عبر البطاقات البنكية، يتحمل مرسل الأموال عبر «إنستاباي» رسوم التحويل البالغة 0.1 في المائة من قيمة المعاملة بحد أدنى 50 قرشاً وحد أقصى 20 جنيهاً، وفقاً للتعريفة التي بدأ تطبيقها في أبريل (نيسان) 2025.

التكاليف وهامش الربح

الخبير الاقتصادي أكرم البنا يوضح لـ«الشرق الأوسط» الفارق في تكلفة التحصيل بين الوسيلتين، قائلاً: «إذا بلغت قيمة المشتريات ألف جنيه، فإن التاجر يحصل عليها كاملة عند استقبال تحويل عبر (إنستاباي)، في حين يتحمل المشتري جنيهاً واحداً رسوم التحويل، ويُستقطع من مستحقات التاجر 30 جنيهاً من قيمة المبيعات لدى التحصيل بالبطاقة البنكية، إذا بلغت العمولة المصرفية 3 في المائة».

ويُرجع البنا تفضيل بعض التجار التعاملات النقدية إلى اعتبارات تتعلق بتكاليف التشغيل وإدارة السيولة، قائلاً: «لا ينبغي النظر إلى نسبة العمولة المصرفية بمعزل عن هامش الربح الذي يحققه التاجر؛ فالعمولة تُحتسب على إجمالي قيمة المبيعات، وليس على الأرباح المتحققة منها، وهو ما يجعل تأثيرها متفاوتاً من نشاط تجاري إلى آخر».

ويقول على سبيل المثال: «إذا كان هامش الربح الإجمالي للتاجر من بيع سلعة يبلغ 10 في المائة من قيمتها، فإن استقطاع عمولة مصرفية بنسبة 3 في المائة من قيمة البيع يعني فقدانه 30 في المائة من ربحه الإجمالي قبل احتساب مصروفات التشغيل الأخرى، مثل الإيجارات وأجور العاملين والكهرباء».

ويضيف: «هناك عامل آخر يتعلق بسرعة تدوير رأس المال؛ إذ قد تستغرق تسوية المدفوعات المحصلة عبر البطاقات البنكية وإتاحتها في حساب التاجر عدة أيام، وفقاً لشروط التعاقد مع البنك، في حين يحتاج التاجر إلى سيولة مستمرة لتمويل مشترياته الجديدة وسداد مستحقات الموردين».

مواطنون يشترون بعض احتياجات المدارس في القاهرة (الشرق الأوسط)

قطاع الذهب

ودفعت هذه الاعتبارات ممثلين عن بعض القطاعات التجارية إلى المطالبة بإعادة النظر في تكلفة قبول المدفوعات الإلكترونية، من بينها قطاع الذهب والمجوهرات. ففي يونيو (حزيران) الماضي أفاد رئيس شعبة «الذهب والمجوهرات» باتحاد الغرف التجارية هاني ميلاد، في تصريحات صحافية، بتقديم مذكرة إلى البنك المركزي المصري للمطالبة بخفض عمولة الدفع الإلكتروني البالغة 2 في المائة في معاملات القطاع؛ لما تمثله من أعباء على التجار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، تجددت شكاوى تجار الذهب بشأن عمولات التحصيل وتأخر إتاحة السيولة، خصوصاً مع التقلبات السعرية التي يشهدها المعدن النفيس، وحاجة التجار إلى تعويض الكميات المبيعة بأسعار قد تتغير خلال فترة تسوية المدفوعات.

وهنا يشير البنا إلى أن بعض التجار يلجأون إلى نقل تكلفة التحصيل الإلكتروني إلى المستهلك، قائلاً: «بدلاً من تحمُّل العمولة المصرفية باعتبارها إحدى تكاليف النشاط التجاري، يضيف بعض التجار قيمتها إلى فاتورة المشتريات، ليصبح للسلعة الواحدة سعران مختلفان تبعاً لوسيلة السداد».

ويضيف: «في هذه الحالة يجد المستهلك نفسه أمام مفاضلة بين تحمل تكلفة إضافية مقابل استخدام بطاقته البنكية، أو اللجوء إلى سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي لتجنب تلك التكلفة، رغم توفر قيمة مشترياته في حسابه المصرفي».

وتأتي هذه الممارسات التجارية بالتزامن مع خطوات جديدة يتخذها البنك المركزي للتوسع في منظومة المدفوعات الإلكترونية؛ إذ أعلن، الأسبوع الماضي، إتاحة خدمات ترميز بطاقات الدفع على الأجهزة الذكية العاملة بنظام «أندرويد»، بما يسمح للمواطنين باستخدام هواتفهم في سداد قيمة مشترياتهم دون الحاجة إلى حمل البطاقات البنكية.