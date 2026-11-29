لم يطرأ أي جديد على صراع المنافسة على صدارة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما فرض التعادل الإيجابي 2/2 نفسه على لقاء آرسنال وضيفه مانشستر سيتي، الأحد، في قمة منافسات المرحلة الـ12 للمسابقة.

وعلى ملعب «الإمارات» في العاصمة البريطانية لندن، بادر الهداف النرويجي إرلينغ هالاند بالتسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 34، لكن المهاجم الألماني كاي هافيرتز سرعان ما أحرز هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، أضاف الأرجنتيني إنزو فرنانديز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 48، غير أن يوريان تيمبر أعاد التعادل لآرسنال في الدقيقة 83، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، بقي آرسنال (حامل اللقب)، الذي تعادل للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، متربعاً على قمة الترتيب برصيد 29 نقطة، ومتفوقاً بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسمين الماضيين، والذي عجز عن تحقيق الانتصار للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة.