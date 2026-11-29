أرجع أندوني إيراولا مدرب ليفربول التعادل 1-1 أمام مضيّفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، إلى غياب الدقة، بعدما ألغى هدف سجله جيريمي فريمبونغ بالخطأ في مرماه هدف التقدم المبكر لدومينيك سوبوسلاي في قمة محلية اتسمت بالندية والإثارة.

وفي مباراة لم تشهد أي تهاون من الطرفين، بدا الحكم مايكل أوليفر حريصاً على إتاحة الفرصة لاستمرار اللعب، وهو ما قابله اللاعبون بالالتحامات البدنية القوية والضغط المتواصل والتدخلات العنيفة في مواجهة غلب عليها الطابع الحماسي رغم ندرة الفرص.

ورفع هذا التعادل رصيد ليفربول إلى 22 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع، بينما يحتل إيفرتون المركز الثامن مؤقتاً برصيد 17 نقطة.

وقال إيراولا للصحافيين: «لا أعتقد أنها نقطة جيدة بالنسبة لنا. إنها أفضل من لا شيء، لكني أرى أننا كنا الأقرب للفوز بالمباراة، وكنا الفريق الذي صنع الفرص الأفضل، وعندما يحدث ذلك، لا يمكنك أبداً أن تنهي اللقاء وأنت راضٍ تماماً بنقطة واحدة».

وأهدر ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول فرصة محققة في الشوط الأول بعدما سدد الكرة بجوار القائم والمرمى مفتوح أمامه، بينما ضاعت الفرص القليلة الأخرى التي سنحت للفريقين، أو تكفل المدافعون بإبعادها في اللحظات الأخيرة بعد استبسالهم في التصدي للتسديدات.

وأضاف إيراولا: «لم يكن إنهاء الهجمات بالدقة الكافية، حتى في المواقف التي تفوقنا فيها عددياً بثلاثة لاعبين مقابل اثنين، أو في حالات الثلاثة ضد ثلاثة. في بعض الأحيان كانت المساحات تُفتح أمامنا، وكنا في وضعيات مثالية لتمرير الكرة الأخيرة والانفراد بالحارس، لكن التمريرة كانت تأتي أطول قليلاً أو خلف اللاعب... وهذا الافتقار البسيط للدقة كلفنا الكثير».

الاسكوتلندي ديفيد مويز مدرب إيفرتون (إ.ب.أ)

وزادت حدة المباراة ونسقها المرتفع من صعوبة مهمة ليفربول، بينما أبدى ديفيد مويز مدرب إيفرتون سعادته برد فعل فريقه وعودته في النتيجة بعد استقبال هدف في الدقيقة الخامسة.

وقال مويز للصحافيين: «أعتقد أن هناك الكثير الذي يتردد عن اللاعبين ومدى التزامهم بمهامهم أمام فريق بحجم ليفربول الذي يمر بفترة رائعة في الوقت الحالي. لقد تمسكنا بخطتنا، وقاتلنا بقوة».

وتابع: «كانت هناك بعض التفاصيل في المباراة التي ربما كان بإمكاننا الخروج منها بنتيجة أفضل، لكني سعيد بالأداء. أعتقد أن الإيجابيات التي خرجنا بها من هذا اللقاء تفوق السلبيات».