فرضت ظروف الرقابة المالية النشطة واقعاً مختلفاً في نادي النصر، وذلك على صعيد سوق الانتقالات، لتبدأ المواهب الشابة في تلمس طريقها نحو الفريق الأول، بعدما منح الأسترالي آنج بوستيكوغلو مساحة أكبر لأبناء النادي، في توجه برز من خلال تصعيد عواد أمان إلى التشكيلة الأساسية، قبل أن يمنح الفرصة للاعب الوسط الشاب راكان الغامدي للظهور أساسياً أمام الحزم، السبت، ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم تكن هذه الخطوات معزولة عن الظروف التي يعيشها النصر، الذي دخل فترة الانتقالات الصيفية الماضية تحت إجراءات الرقابة المالية النشطة، ما حدّ من قدرته على التحرك بحرية في سوق التعاقدات، واكتفى بالتعاقد مع البرتغالي سامو كوستا، قادماً من ريال مايوركا الإسباني، لتعويض رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بوصفه الصفقة الأجنبية الجديدة الوحيدة في الصيف، قبل أن يستقطب الحارس الشاب عبد الهادي العلوان من الفتح على سبيل الإعارة مع أفضلية الشراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي ظل محدودية الإضافات الجديدة، تبرز أهمية الاستفادة من المواهب الموجودة داخل النادي، وهو ما بدأ يظهر في خيارات المدرب الأسترالي، الذي منح عواد أمان، البالغ 21 عاماً، فرصة المشاركة أساسياً أمام الدرعية في أكتوبر الماضي، قبل أن يتحول اللاعب إلى أحد الخيارات التي يعتمد عليها في مركز الظهير الأيسر، فيما جاء الدور على راكان الغامدي أمام الحزم، عندما دفع به في التشكيلة الأساسية، مستفيداً من غياب الفرنسي كينغسلي كومان.

وتعكس الخطوتان توجهاً يمنح المواهب النصراوية فرصة الانتقال من مرحلة التدريب مع الفريق الأول إلى المشاركة الفعلية في المباريات، خصوصاً أن آنج سبق أن أبدى اهتماماً بعدد من الأسماء الشابة، بينها عواد أمان وراكان الغامدي وسعد حقوي، ووصفهم بأنهم يمثلون مستقبل النادي، كما استعان بعناصر شابة في قائمته الآسيوية.

ويختلف هذا النهج من حيث حجم الفرص الفعلية عن الفترة التي قاد فيها البرتغالي خورخي خيسوس الفريق، رغم أن الأخير سبق أن استدعى عدداً من المواهب الشابة للتدريب مع الفريق الأول، بينهم عواد أمان وراكان الغامدي ومبارك البوعينين وسعد حقوي، لكن حضورهم في التشكيلة الأساسية لم يكن بالحجم الذي بدأ يظهر مع المدرب الأسترالي.

وتكتسب هذه السياسة أهمية إضافية في ظل التحديات الهجومية التي تواجه النصر أمام الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي والرقابة اللصيقة على مفاتيح اللعب، إذ يحتاج الفريق إلى حلول متنوعة وأسماء قادرة على التحرك وصناعة المساحات وإضافة الحيوية إلى الأداء الهجومي، بدلاً من الاعتماد على مجموعة محدودة من اللاعبين.

ولا يعني ذلك أن المواهب الشابة أصبحت بديلاً عن الصفقات النوعية التي يحتاج إليها الفريق، لكنها تمثل خياراً مهماً لتوسيع قاعدة الاختيارات الفنية، وخلق منافسة داخل المجموعة، إلى جانب منح أبناء النادي فرصة إثبات قدرتهم على تمثيل الفريق الأول.

وبين متطلبات المنافسة على البطولات والظروف التي تحكم تحركات النادي في سوق الانتقالات، يبدو أن آنج بدأ يفتح نافذة جديدة أمام مواهب النصر، بعدما تحولت فرص عواد أمان وراكان الغامدي من مجرد ظهور عابر إلى مؤشر على إمكانية بناء حضور أكبر للاعبين الشبان في المرحلة المقبلة.