يواصل الفرنسيان محمد سيماكان وكينغسلي كومان، إلى جانب راغد النجار ومبارك البوعينين وسلطان الغنام، برامجهم العلاجية والتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي النصر.

ولم يحصل اللاعبون على فترة راحة، نظراً لرغبة الجهاز الفني في تجهيزهم للمرحلة المقبلة، التي تنتظر الفريق خلالها مواجهات مهمة على الصعيدين المحلي والقاري.

ورفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بالدوري السعودي للمحترفين، متساوياً مع القادسية صاحب المركز الثاني، ومتأخراً بنقطتين عن الهلال المتصدر، ما يجعل المواجهة المقبلة أمام القادسية محطة مهمة في سباق المنافسة على القمة، خصوصاً أن الفريق يسعى إلى استعادة توازنه في المباريات الكبرى وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.

ومنحت مواجهة الحزم فرصة جديدة للأسماء الشابة في النصر، بعدما دفع بوستيكوغلو باللاعب راكان الغامدي في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى، في خطوة تعكس توجه المدرب لمنح المواهب الصاعدة مساحة أكبر لإثبات قدراتها.

وتأتي فرصة راكان على خطى زميله عواد أمان، الذي حصل على ثقة المدرب في الفترة الماضية، ونجح في إثبات نفسه والمساهمة في خيارات الفريق الأساسية، الأمر الذي يعزز فرص استمرار سياسة الاعتماد على العناصر الشابة، خصوصاً في ظل الغيابات والإصابات التي يعاني منها الفريق.

وفي ملف آخر، يواصل البرتغالي جواو فيليكس جذب الاهتمام، بعدما أصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في تشكيلة النصر، وسط تقارير إعلامية عن رغبة النادي في تحصينه والاستفادة من بند تمديد عقده لموسمين إضافيين حتى صيف 2029.

وتزايد الحديث حول مستقبل اللاعب في ظل ارتباط اسمه بالعودة إلى برشلونة الإسباني، إلا أن المؤشرات ترجح تمسك النصر باستمراره، خصوصاً مع المستويات التي يقدمها، والانسجام الذي أظهره إلى جانب مواطنه رونالدو. ويبدو أن إدارة النادي تنظر إلى فيليكس باعتباره جزءاً من مشروع الفريق للمواسم المقبلة، وليس مجرد خيار هجومي مؤقت.