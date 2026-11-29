كشف عمر بترجي، المتحدث الرسمي ومدير الاتصال المؤسسي الاستراتيجي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لـ«الشرق الأوسط»، عن عدم صدور أي قرارات عقابية بحق مدربي أندية الدوري السعودي للمحترفين على خلفية غيابهم عن المؤتمرات الصحافية، مؤكداً أن الرابطة اكتفت بتوجيه إنذارات للمدربين الذين لم يعقدوا المؤتمرات الصحافية التي تسبق المباريات.

وشدد بترجي على أهمية التزام المدربين بعقد المؤتمرات الصحافية قبل المباريات وبعدها، لما تمثله من أهمية في تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، وإتاحة الفرصة أمامها لأداء دورها في تغطية منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفي إطار الإجراءات الجديدة التي تتبناها الرابطة لتعزيز العلاقة مع وسائل الإعلام، أوضح بترجي أن الرابطة وجهت الأندية بفتح حصة تدريبية واحدة على الأقل شهرياً أمام وسائل الإعلام، بما يتيح للإعلاميين متابعة استعدادات الفرق، وتقديم محتوى إعلامي متنوع للجماهير الرياضية.

وأكد المتحدث الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين أن الإعلام يمثل شريكاً أساسياً في المنظومة الرياضية، وله دور فاعل في نجاح المسابقات، مشيراً إلى حرص الرابطة على خدمة مختلف وسائل الإعلام، وتوفير البيئة المناسبة التي تساعد الإعلاميين على أداء مهامهم المهنية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الرابطة لتعزيز الحضور الإعلامي في الأندية، وتطوير آليات التواصل بين مختلف أطراف المنظومة الكروية، بما يواكب التطور الذي يشهده الدوري السعودي للمحترفين.