الآلاف يتظاهرون في إسطنبول احتجاجاً على الفقر والفسادhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5347047-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
الآلاف يتظاهرون في إسطنبول احتجاجاً على الفقر والفساد
متظاهرون يرددون شعارات خلال مظاهرة سابقة في إسطنبول (أرشيفية - أ.ف.ب)
شارك آلاف الأشخاص، الأحد، في طقس ماطر في تظاهرة بإسطنبول دعت إليها أكثر من 100 منظمة احتجاجاً على الفقر والفساد والقمع الذي يستهدف وسائل الإعلام والمعارضة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية.
وأقيمت التظاهرة في كارتال، على الضفة الآسيوية من إسطنبول، بدعوة من نقابات وجمعيات وأحزاب معارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال رئيس نقابة عمال صناعة المعادن «بيرليشِك ميتال-إيش»، أوزكان أطار، في كلمة ألقاها للمتظاهرين إن «هذه الساحة اليوم ليست مكتظة بالعمال فحسب... بل تحتضن كل من يرفض الخضوع للفقر والظلم، ومن يرفض الصمت في وجه القمع».
وإذ شدّد على «ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفساد»، قال: «نحن غاضبون من نهب مواردنا من قبل حلقة المحظيين التي تدور في فلك السلطة... ونريد الديمقراطية، والحرية، والمساواة والسلام».
استهداف بواسطة القضاء
ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات من قبيل «العدالة، الخبز والحرية» و«لا للفقر والفساد» و«حياة قليلة، عمل كثير: كفى!» و«للمتقاعدين الجوع، وللمقرّبين من السلطة البذخ» و«موازنة للشعب لا للصوص».
وسأل أحد المتظاهرين في تصريح لمحطة «إلكه تي في» التلفزيونية الخاصة: «كيف يُفترض بنا أن ندفع الإيجار، ورسوم دراسة أبنائنا أو نسدد فواتيرنا بمعاش تقاعدي قدره 23 ألفاً و500 ليرة (نحو 463 دولاراً)؟ كل سنة، تبقى الزيادات أدنى من نسبة التضخم».
أما رئيس فرع إسطنبول في «الحزب الجديد»، أوزغور جيليك، فرأى في تصريح لوسائل الإعلام أن «للمساس بالديمقراطية آثاراً عميقة جداً على الاقتصاد الوطني». وأضاف المسؤول في أكبر أحزاب المعارضة أن «تركيا تُساق نحو فقر مدقع وبؤس شديد».
وتتعرض المعارضة في تركيا لاستهدافات عدة غالباً بواسطة القضاء، ومن أبرز ما سُجّل في هذا الإطار قرار صدر في الآونة الأخيرة حرم رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو من إمكان الترشّح للانتخابات الرئاسية سنة 2028 من خلال إلغاء شهادته الجامعية.
فضيحة صناديق استثمارية
كذلك تشنّ الحكومة منذ أشهر حملة قمع تستهدف وسائل الإعلام.
في الموازاة، تواجه تركيا تداعيات فضيحة صناديق استثمارية تكشّفت في منتصف سبتمبر (أيلول)، ويجري التحقيق في ادعاءات تتعلّق بعمليات تلاعب واسعة في الأسواق، أثّرت في مدّخرات نحو نصف مليون شخص.
وزادت هذه المسألة الضغوط على الحكومة وعلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، وأعادت فتح النقاش حول الفساد وغياب المساءلة للطبقة السياسية.
وتُوجّه انتقادات أيضاً إلى السلطة بسبب بلوغ معدل التضخم 30 في المائة؛ ما يضعف القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والشعبية، بينما تُتهم السلطة أيضاً بعدم إيلاء العمال الاهتمام الكافي، وبالتقاعس في ضمان السلامة في أماكن العمل.
الآلاف يتظاهرون في إسطنبول احتجاجاً على الفقر والفسادhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5347047-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
الآلاف يتظاهرون في إسطنبول احتجاجاً على الفقر والفساد
متظاهرون يرددون شعارات خلال مظاهرة سابقة في إسطنبول (أرشيفية - أ.ف.ب)
شارك آلاف الأشخاص، الأحد، في طقس ماطر في تظاهرة بإسطنبول دعت إليها أكثر من 100 منظمة احتجاجاً على الفقر والفساد والقمع الذي يستهدف وسائل الإعلام والمعارضة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية.
وأقيمت التظاهرة في كارتال، على الضفة الآسيوية من إسطنبول، بدعوة من نقابات وجمعيات وأحزاب معارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال رئيس نقابة عمال صناعة المعادن «بيرليشِك ميتال-إيش»، أوزكان أطار، في كلمة ألقاها للمتظاهرين إن «هذه الساحة اليوم ليست مكتظة بالعمال فحسب... بل تحتضن كل من يرفض الخضوع للفقر والظلم، ومن يرفض الصمت في وجه القمع».
وإذ شدّد على «ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفساد»، قال: «نحن غاضبون من نهب مواردنا من قبل حلقة المحظيين التي تدور في فلك السلطة... ونريد الديمقراطية، والحرية، والمساواة والسلام».
استهداف بواسطة القضاء
ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات من قبيل «العدالة، الخبز والحرية» و«لا للفقر والفساد» و«حياة قليلة، عمل كثير: كفى!» و«للمتقاعدين الجوع، وللمقرّبين من السلطة البذخ» و«موازنة للشعب لا للصوص».
وسأل أحد المتظاهرين في تصريح لمحطة «إلكه تي في» التلفزيونية الخاصة: «كيف يُفترض بنا أن ندفع الإيجار، ورسوم دراسة أبنائنا أو نسدد فواتيرنا بمعاش تقاعدي قدره 23 ألفاً و500 ليرة (نحو 463 دولاراً)؟ كل سنة، تبقى الزيادات أدنى من نسبة التضخم».
أما رئيس فرع إسطنبول في «الحزب الجديد»، أوزغور جيليك، فرأى في تصريح لوسائل الإعلام أن «للمساس بالديمقراطية آثاراً عميقة جداً على الاقتصاد الوطني». وأضاف المسؤول في أكبر أحزاب المعارضة أن «تركيا تُساق نحو فقر مدقع وبؤس شديد».
وتتعرض المعارضة في تركيا لاستهدافات عدة غالباً بواسطة القضاء، ومن أبرز ما سُجّل في هذا الإطار قرار صدر في الآونة الأخيرة حرم رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو من إمكان الترشّح للانتخابات الرئاسية سنة 2028 من خلال إلغاء شهادته الجامعية.
فضيحة صناديق استثمارية
كذلك تشنّ الحكومة منذ أشهر حملة قمع تستهدف وسائل الإعلام.
في الموازاة، تواجه تركيا تداعيات فضيحة صناديق استثمارية تكشّفت في منتصف سبتمبر (أيلول)، ويجري التحقيق في ادعاءات تتعلّق بعمليات تلاعب واسعة في الأسواق، أثّرت في مدّخرات نحو نصف مليون شخص.
وزادت هذه المسألة الضغوط على الحكومة وعلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، وأعادت فتح النقاش حول الفساد وغياب المساءلة للطبقة السياسية.
وتُوجّه انتقادات أيضاً إلى السلطة بسبب بلوغ معدل التضخم 30 في المائة؛ ما يضعف القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والشعبية، بينما تُتهم السلطة أيضاً بعدم إيلاء العمال الاهتمام الكافي، وبالتقاعس في ضمان السلامة في أماكن العمل.
قاليباف: بلغنا الردع العسكري ونريد توسيعهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5347037-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%87
إيرانية تتفقد مسيّرة محلية الصنع خلال زيارة لمعرض لـ«الحرس الثوري» قرب طهران في 9 نوفمبر الحالي (أ.ب)
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن بلاده بلغت «نقطة الردع» في الحرب العسكرية التقليدية مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ودعا إلى إنهاء حالة «لا حرب ولا سلم» عبر «ردع مستدام».
وأوضح قاليباف، في لقاء مع مديري وسائل إعلام إيرانية: «أعلن بجرأة أننا بلغنا نقطة الردع في حرب عسكرية تقليدية مثل حربي الـ12 يوماً والـ40 يوماً اللتين شنتهما أميركا والكيان الصهيوني علينا».
ونقل موقع البرلمان الإيراني عن قاليباف قوله: «نحن ملزمون ببلوغ نقطة الردع في المجالات الأخرى أيضاً». وتابع: «يجب أن ننهي حالة لا حرب ولا سلم، أي أن نزيل ظل الحرب والتهديد عن رؤوسنا. وإزالة ظل التهديد ليست بالتفاوض وحده أو بالحرب وحدها، بل تتحقق ببلوغ نقطة الردع المستدام».
ورأى أن إيران فرضت على أعدائها «هزيمة عسكرية وهزيمة سياسية»، وأنها ستقف «بشكل مختلف» عن حرب الـ40 يوماً إذا ارتكب «العدو» خطأ في الحسابات وبدأ حرباً جديدة.
مقترح على الطاولة
وأبلغ وزير الخارجية، عباس عراقجي، الصحافيين أنه «لا يوجد تطور جديد يستحق الإشارة» في جهود الوساطة، وإن المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق «هرمز» خلال يومين «لا يزال على الطاولة».
وأشار عراقجي، على هامش احتفال بيوم منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، إلى أن جهود قطر وباكستان «مستمرة»، لكن الطرفين «لم يبلغا بعد مرحلة تنفيذ» المقترح الإيراني.
ووصف المقترح بأنه «معقول تماماً» و«متوازن»، لأنه يتضمَّن مطالب إيران، و«حاول مراعاة وجهات نظر الطرف الآخر».
وأضاف أنه يمكن أن يؤدي «في وقت قصير» إلى فتح مضيق «هرمز»، وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، «بشرط أن تُراعى مطالبنا».
وقال: «قلت مراراً إن مطالبنا ليست غريبة ولا جديدة، وكلها طُرحت بشكل أو بآخر في الماضي، وتوقيع السيد ترمب موجود على كثير منها».
ولم يعلن عراقجي موعداً لجولة مفاوضات جديدة. وقال الأسبوع الماضي، إن مواجهة الحصار والعقوبات أولوية على استئناف التفاوض.
وتقول طهران إنها عرضت، عبر الوسطاء، إعادة فتح «هرمز» خلال يومين من التوصل إلى اتفاق، إذا رفعت واشنطن الحصار وأفرجت عن الأصول المجمدة وأوقفت الحرب على كل الجبهات.
وردَّ عراقجي على طرد دبلوماسيين إيرانيين من البوسنة، قائلاً إن الأميركيين أشاعوا أجواء توحي بأن ما يحدث في أي بلد «من عمل إيران»، وإن «مشروعاً يُنفّذ» لتشويه صورة طهران.
«كسر الحصار»
وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي، لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن مضيق هرمز «مغلق»، وإن عبور السفن «المعادية» أو أي سفينة لا تنسّق مع القوات المسلحة الإيرانية «غير ممكن».
وأضاف أن بحرية «الحرس الثوري» تمارس «القوة والسيادة» في المضيق، وأن أي سفينة تعبر من دون تنسيق «ستتعرَّض لحادث». وأوضح أن النفط لا يصل من المنطقة إلى الأسواق العالمية عبر «هرمز»، وأنه يُنقل عبر خطوط أنابيب.
ورأى محبي أن الردع «يجب أن يبلغ نقطة تُيئس العدو من أي عمل ضد البلاد»، وأن الطريق إلى ذلك «تحقيق إيران القوية».
وزعم أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على استخدام قواعدها في المنطقة، لأن «بعضها دُمِّر، وبعضها عُطِّل»، وأنها «تبني قاعدة في كينيا» لأن قواعدها في المنطقة «في مرمانا».
وقال قائد بحرية الجيش الإيراني شهرام إيراني، في مراسم عند ضريح المرشد الأول (الخميني)، إن مضيق هرمز «سيبقى مغلقاً» حتى يعلم العدو أن عليه أن يتعامل «باحترام» مع الإيرانيين. وأضاف أن «الحصار كُسر والعدو يعلم ذلك».
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجمعة، إن 158 سفينة تجارية أُعيد توجيهها، وعُطّلت 6 سفن منذ بدء الحصار. وعطّلت طائرة أميركية، الخميس، سفينة الشحن «باسيفيك آرتشر» في خليج عُمان.
وفي سياق التهديدات المتصاعدة، قال نائب قائد القوات البرية في الجيش نوذر نعمتي، «إن خططاً عسكرية» وُضعت لكسر الحصار «في حال صدور الأمر»، مضيفاً: «لا يمكن انتظار الدبلوماسية لكسر الحصار». وتابع: «الدبلوماسية جارية، لكننا نحن العسكريين لا نستطيع انتظارها».
وكان نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة كيومرث حيدري، قد توعَّد السبت، بضرب «أي نقطة أو دولة في العالم» تُطلق منها النار على إيران، وقال إيراني، السبت، إن عمليات لكسر الحصار «في الطريق».
احتكاكات بحرية
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإيراني أن مسيّرة «معادية» أصابت، فجر الأحد، قارب صيد على متنه 3 أشخاص قبالة سيريك. ونسبت وكالة «إرنا» الرسمية المسيّرة إلى «العدو الأميركي».
وقال الجيش إن اثنين من ركاب القارب نُقلا إلى مستشفى سيريك، وإن البحث جارٍ عن الثالث، وهو مالك القارب.
وأعلن الجيش أيضاً إسقاط مسيّرة استطلاع «معادية» فوق مضيق «هرمز» ومياه الخليج العربي بمنظومات دفاع جوي محلية الصنع، من دون أن يحدِّد نوعها أو موعد إسقاطها.
وأعلن «الحرس الثوري»، الأحد، انفجار ناقلتين بألغام في المضيق. وأفاد مركز المعلومات البحرية المشترك، في تقرير نشرته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأحد، بأن 17 ناقلة أُصيبت في المضيق منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، وأبقى مستوى التهديد «شديداً».
وقال المركز إن مزاعم إيران عن اصطدام ناقلات بألغام لم تؤكدها «أي سلطة رسمية، وطنية أو دولية».
شروط طهران
وتشترط طهران لإعادة فتح المضيق رفع الحصار، والسماح ببيع النفط، والإفراج عن أموالها، ووقف الحرب على كل الجبهات.
وفي الملف النووي، ترفض طهران عودة المفتشين قبل إنهاء الحرب. وقال نائب وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، إن بلاده لن تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حقَّ الوصول «حتى تُلبّى شروط إيران وتنتهي الحرب بشكل دائم».
وحذَّر محمد جمشيدي، المستشار الاستراتيجي في مكتب المرشد الإيراني، من التخلي عن ورقتَي المضيق والمواد النووية مقابل اتفاق، قائلاً إن واشنطن تسعى إلى انتزاع أدوات الردع تمهيداً لحروب «أثقل وأشد وأوسع».
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 18 نوفمبر، إن الوكالة لا تستطيع القول أين مخزونات اليورانيوم المخصب الإيرانية، «ولا ماذا حدث لها».
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، الأحد: «ما دامت الوكالة غير مستعدة لإدانة الهجمات العسكرية على المنشآت النووية للبلاد، فلا يمكنها أن تكون في موقع المطالِب».
وقال إسلامي إن الإيحاء بأن إيران تخفي منشآت تحت الأرض غير صحيح، وعزا بناءها إلى «قابليتها للاستهداف» واستمرار تهديد الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
«سبيس إكس» تنفي استخدام إيران «ستارلينك» في هجمات على الأميركيينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5347036-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86
«سبيس إكس» تنفي استخدام إيران «ستارلينك» في هجمات على الأميركيين
المقر الرئيسي لشركة «سبيس إكس» في هوثورن بولاية كاليفورنيا الأميركية 22 يوليو 2018 (أ.ف.ب)
نفت شركة «سبيس إكس» أن تكون إيران استخدمت خدمة «ستارلينك» للإنترنت الفضائي في هجمات على القوات الأميركية، ووصفت تقريراً لصحيفة «واشنطن بوست» بهذا الشأن بأنه «زائف بشكل قاطع».
وقالت الشركة، المملوكة لإيلون ماسك، إنها أبلغت الصحيفة «قبل أسابيع» بأن قصتها غير صحيحة. وأضافت: «لا نملك أي دليل، سواء كان داخلياً أو من البنتاغون، على أن قوات إيرانية استخدمت (ستارلينك)، لأن ذلك لم يحدث أساساً» حسبما نقلت وكالة «رويترز».
ونقلت «واشنطن بوست»، السبت، عن أربعة أشخاص مطلعين على العمليات أن طهران لجأت إلى الخدمة لدعم عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية، بعد بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط).
وقالت إن ماسك «استشاط غضباً» في الأسبوع الأول من مارس (آذار)، حين علم بحالتي استخدام غير مصرح بهما للخدمة، وخلص فريقه إلى أن إحدى الحالتين مرتبطة بالحملة العسكرية الإيرانية.
وأضافت، نقلاً عن مصدر مطلع على نقاشات الشركة، أن مسؤولَين تنفيذيَين على الأقل أُقيلا قبل نهاية ذلك الأسبوع بسبب حالات الاستخدام غير المشروع.
البنتاغون ينفي
وذكرت الصحيفة أن تحديثاً سرياً عن الحرب أعدته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، وقُدم إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث هذا الصيف، أشار إلى استخدام إيران الخدمة في قيادة قواتها والسيطرة عليها، وإدارة هجمات بمسيّرات أحادية الاتجاه.
ونقلت عن مصدر مطلع أن «ستارلينك» شكلت على ما يبدو وسيلة اتصال بديلة لطهران، بعدما ركزت القوات الأميركية على ضرب أنظمة الاتصالات التقليدية.
لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) شون بارنيل قال إن الوزارة لا تملك سجلاً لتقرير من «سنتكوم» أُرسل إلى مكتب هيغسيث بشأن هذه الاتهامات.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة كينغسلي ويلسون للصحيفة: «لسنا على علم بوجود تقرير من القيادة المركزية إلى مكتب الوزير بشأن هذا الموضوع».
ورفضت ويلسون التعليق على ما إذا كانت إيران استخدمت «ستارلينك» في عملياتها، ومنها هجوم ميناء الشعيبة في الكويت، الذي قُتل فيه ستة عسكريين أميركيين بمسيّرة إيرانية في الأول من مارس.
وبعد ساعات من هجوم الشعيبة، فرضت «سبيس إكس» إجراءات للتحقق من الهوية على مستخدمي الخدمة في الطائرات التي تزيد سرعتها على 160 كيلومتراً في الساعة، حسب طيارين ورسائل أُرسلت إلى العملاء.
وشدّدت الشركة، في الأسابيع التالية، على شروط البيع على الموزعين، وألزمتهم بإثبات معرفتهم بهوية كل مشترٍ.
خلاف مع الجيش الأميركي
وكشف التقرير أن الحالة الثانية التي أغضبت ماسك تعلقت بالجيش الأميركي نفسه، الذي شغّل مسيّرات هجومية من طراز «لوكاس» عبر «ستارشيلد»، النسخة العسكرية من «ستارلينك».
وقالت الصحيفة إن الجيش استخدم اشتراكاً أرخص مخصصاً للعمليات البرية بدلاً من الاشتراك الجوي، الذي يكلف خمسة أضعافه.
وخرج الخلاف إلى العلن في مايو (أيار)، بعد تقارير عن طلب الشركة رفع رسوم الاشتراك الشهري من خمسة آلاف إلى 25 ألف دولار لتوجيه المسيّرات.
سابقة أوكرانيا
ووقعت الحالة الإيرانية، بعد أقل من شهرين على خطوات اتخذها ماسك لمنع روسيا من استخدام الخدمة في الحرب على أوكرانيا حسب الصحيفة.
وفي يناير (كانون الثاني)، طلب الجيش الأوكراني من «سبيس إكس» تقييد المحطات، بعدما عثر على حطام مسيّرة روسية بعيدة المدى من طراز «إيتالماس» مزودة بمحطة «ستارلينك» على جناحها.
وقطعت الشركة الخدمة عن المحطات التي تتحرك بسرعة تزيد على 70 كيلومتراً في الساعة داخل أوكرانيا، ووضعت مع الجيش الأوكراني «قائمة بيضاء» بالمحطات المعتمدة المستثناة من القيد.
وبعد ساعات من هجوم الشعيبة، فرضت الشركة إجراءات للتحقق من الهوية على الطائرات التي تزيد سرعتها على 160 كيلومتراً في الساعة، وشددت لاحقاً شروط البيع على الموزعين.
لكنّ مسؤولين في قطاع الاتصالات الفضائية قالوا للصحيفة إن «القائمة البيضاء» غير ممكنة في إيران، لعدم وجود سلطة «موثوقة» تديرها.
وقال أحدهم إن الشركة أمام خيارين: قطع الخدمة عن البلاد كلها، ما يحرم المعارضين منها، أو إبقاؤها ما يعني أن «الحرس الثوري» «قد يستخدمها في أنظمة أسلحته».
وكانت «ستارلينك» قد أتاحت الخدمة مجاناً لكل من يملك محطة في إيران في يناير، بعدما قطعت السلطات الاتصالات خلال احتجاجات، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الحكومة الأميركية هرّبت بعد ذلك آلاف المحطات إلى إيران. ولا تملك «ستارلينك» ترخيصاً للعمل في إيران، لكن ماسك قال سابقاً إن الخدمة نشطة هناك.