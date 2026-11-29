توجّه الإسبان إلى صناديق الاقتراع، الأحد، للمشاركة في انتخابات تشريعية بدا أنها قد تفضي إلى تولي اليمين واليمين المتطرف الحكم لأول مرة منذ انتهاء دكتاتورية الجنرال فرانشيسكو فرنكو عام 1975. وفي حال حصل مثل هذا التغير السياسي في إسبانيا، فسيعزز تقدم القوى المحافظة واليمين المتطرف في القارة الأوروبية، إذ فرض رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز نفسه بوصفه أحد أبرز أصوات اليسار، معلناً بانتظام دعمه للقضية الفلسطينية، ومتبنياً مواقف معارضة للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يدلي بصوته في مدريد الأحد (أ.ب)

وبعد الإدلاء بصوته في مدريد، قال سانشيز: «هذا أمر مهم للغاية ليس فقط لإسبانيا، ولكن أيضاً لأوروبا»، التي ستشهد سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية الحاسمة خلال الأشهر المقبلة، مثل الانتخابات الرئاسية في فرنسا والانتخابات التشريعية في بولندا وإيطاليا. ودعا سانشيز الإسبان إلى التحرّك «بشكل جماعي»، و«توجيه رسالة واضحة» في مواجهة اليمين واليمين المتطرف، اللذين يقتربان من الوصول إلى السلطة.

لكنّ ناخبين آخرين رأوا أن البلاد بحاجة إلى تغيير المسار. وقالت المدرسة إيتزيار لوبيز لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في مركز اقتراع في برشلونة: «أريد شيئاً جديداً، لكنني لا أريد العودة إلى الماضي. سبق أن رأيته وعشته». كما قال أندريس زامبرانو البالغ 30 عاماً، وهو موظف حكومي، إن «الوضع الراهن في البلاد مقلق، لذا من الواضح أن هناك حاجة إلى التغيير».

زعيم «الحزب الشعبي» ألبرتو نونييز فييخو خلال تجمع انتخابي في أليكانتي يوم 24 نوفمبر2026 (أ.ف.ب)

وتوقعت معظم استطلاعات الرأي فوز «الحزب الشعبي» اليميني بزعامة ألبرتو نونييز فييخو، لكنه يحتاج على الأرجح إلى دعم حزب «فوكس» من أقصى اليمين لنيل أغلبية برلمانية تمكنه من الحكم. ودعا المنافس الرئيسي لرئيس الحكومة صباح الأحد إلى «التصويت بالذاكرة بدلاً من الخوف»، في إشارة إلى الفضائح المتعددة التي شهدتها فترة حكم سانشيز. أما زعيم حزب «فوكس» سانتياغو أباسكال البالغ 50 عاماً، فأعرب أيضاً عن أمله في أن يصوت الإسبان «من دون خوف»، داعياً الناخبين إلى المشاركة بكثافة حتى «لا يندموا غداً». وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباحاً أمام حوالى 38 مليون ناخب. وأظهرت البيانات الرسمية أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 45,7 في المائة بحلول الساعة الثانية بعد الظهر (13,00 بتوقيت غرينيتش)، بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية مقارنة بانتخابات عام 2023، وهي نسبة قياسية حسب وسائل إعلام إسبانية.

«تراجع»

وبعد بقائه على مدى أكثر من ثماني سنوات على رأس واحدة من القوى الاقتصادية الأوروبية القليلة التي يحكمها اليسار، يخوض سانشيز الاستحقاق الانتخابي بعدما أضعفته فضائح فساد شملت أوساطه وصولاً إلى زوجته، وأزمة سكن تثير استياءً شعبياً واسعاً. ودعا سانشيز (54 عاماً) إلى هذه الانتخابات المبكرة فيما كان يواجه صعوبة كبيرة في إقرار إصلاحاته في البرلمان المنقسم. ويحذر سانشيز من أن تشكيل ائتلاف بين «الحزب الشعبي» وحزب «فوكس» سيؤدي إلى «تراجع» في الحقوق الاجتماعية، ولا سيما حقوق النساء، وكذلك في جهود رد الاعتبار لضحايا فرنكو التي تعهّدت المعارضة بإلغائها. لكن أزمة السكن طغت على النتائج الاقتصادية الجيدة في إسبانيا التي تحقق نمواً يتخطى المتوسط الأوروبي.

وتضاف إلى ذلك التحقيقات القضائية التي تستهدف مقربين منه، فضلاً عن حادثي قطارات خطيرين سلّطا الضوء على إدارة حكومته. وفرضت مسألة الهجرة نفسها في وسط الجدل السياسي مع أزمة سبتة هذا الصيف، حين تدفق عشرات آلاف المهاجرين إلى الجيب الإسباني مقبلين من المغرب، وتوافدت أعداد كبيرة من المهاجرين مجدداً في الأشهر الأخيرة إلى جزر الكناري مقبلين من أفريقيا. ويأمل خصم سانشيز الرئيسي ألبرتو نونييز فييخو (65 عاماً) في تولي رئاسة الحكومة، بعدما فاز في انتخابات يوليو (تموز) 2023 من غير أن يتمكن بعدها من جمع تأييد كاف في البرلمان لتشكيل حكومة. في المقابل، نجح الاشتراكيون بزعامة سانشيز الذين حققوا في حينه نتائج لافتة بحلولهم في المرتبة الثانية، في البقاء في السلطة بتحالفهم مع حزب «خونتس» القومي الكاتالوني.

سانتياغو أباسكال زعيم حزب «فوكس» اليميني المتطرف أثناء الإدلاء بصوته في مدريد الأحد (أ.ف.ب)

«هذه المرة نعم!»

لكن تقدم حزب «فوكس» هذه المرة قد يبدل الوضع ويعطي فييخو الأصوات التي كانت تنقصه في الانتخابات السابقة. وأعلن فييخو خلال تجمعه الانتخابي الأخير الجمعة في إشبيلية «هذه المرة، نعم! سننجح! ليس في الفوز فحسب، بل في الحكم». ويدعو «فوكس» إلى تشديد سياسة الهجرة بصورة جذرية، وإلغاء عدة قوانين تتعلق بالمساواة، والعودة إلى مركزية الدولة. وجعل حزب أباسكال من مكافحة الهجرة أحد المحاور الرئيسية لبرنامجه، رابطاً هذه المسألة بانعدام الأمن، وأزمة السكن، والضغط على الخدمات العامة. أما سانشيز، فيشير إلى إسهام المهاجرين في الازدهار في بلد يعاني بشكل كبير من شيخوخة السكان. وتشير أرقام الحكومة إلى أن أكثر من نصف الوظائف المستحدثة في إسبانيا منذ 2022 يشغلها عمال من جنسيات أجنبية.

زعيمة تحالف الجبهة العريضة اليساري آدا كولاو أثناء الإدلاء بصوتها في برشلونة (أ.ف.ب)

ويختار الإسبان الأحد 350 نائباً. وفي حال لم ينجح أي حزب في الفوز بالغالبية المطلقة من 176 مقعداً، فقد تواجه البلاد مفاوضات شاقة وطويلة قبل أن تتشكل فيها حكومة جديدة.