كرَّم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، الأحد، الفائزين بالجوائز الكبرى لمعرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، وذلك خلال الحفل الختامي الذي استضافته الرياض، ضمن أعمال القمة العالمية للأمن والتقنية (GSTS)، التي تقام تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وثمَّن أحمد الطويان، رئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للأمن والتقنية، خلال الحفل، رعاية ولي العهد، ودعم وزير الداخلية المستمر وحضوره الحفل، مستعرضاً أبرز منجزات معرض ومسابقة «سيف»، ودوره في تعزيز مكانة السعودية وجهةً عالميةً للابتكار واستقطاب المواهب والعقول المبدعة.

من جانبها، نوَّهت البروفسورة جاكي يي رو يينغ، المديرة العامة للأبحاث والابتكار والمديرة التنفيذية لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، خلال كلمة المبتكرين، بدور البحث العلمي والابتكار في مواجهة التحديات العالمية، وأهمية الاستثمار في العقول الواعدة لصناعة المستقبل.

«سيف» يُعزِّز مكانة السعودية وجهةً عالميةً للابتكار واستقطاب المواهب والعقول المبدعة (واس)

بدوره، أكد الدكتور مارسيلو فيفاكوا، مدير الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين بأميركا اللاتينية، أهمية التعاون الدولي في دعم منظومة الابتكار، ودور المنصات العالمية في تمكين المواهب وتحويل الأفكار إلى ابتكارات تحقق أثراً مستداماً.

وشاهد وزير الداخلية والحضور عرضاً مرئياً تناول مسيرة معرض ومسابقة «سيف»، ومراحل المنافسات، وأبرز الابتكارات المشاركة، وقصصاً ملهمة لعدد من المبتكرين.

وأُعلن خلال الحفل عن تسجيل وزارة الداخلية رقمين قياسيين تمثَّلا في تحقيق «سيف» أكبر مسابقة للابتكار العلمي عالمياً، وأكبر عدد جنسيات مشاركة فيها. وكرَّم الأمير عبد العزيز بن سعود، الشركاء والرعاة، والفرق الـ25 الفائزة بجوائز المعرض والمسابقة، منها 9 فرق بالجوائز الكبرى، موزّعةً على 3 فئات عمرية بواقع 3 لكل فئة.

كان وزير الداخلية قام بجولة في المعرض المصاحب للحفل الختامي، واطّلع على الأجنحة المشاركة، واستمع إلى شرحٍ عن أبرز الابتكارات والحلول التقنية، وإسهاماتها في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

وزير الداخلية السعودي استمع إلى شرح عن أبرز الابتكارات والحلول التقنية (واس)

ودشّن الأمير عبد العزيز بن سعود نظام «سيف» الإلكتروني المتكامل لإدارة المنافسات العلمية الدولية، واستمع إلى شرحٍ عن آلية عمله، إذ بدأ تطبيقه في المعرض والمسابقة، وأُجريت عبره أكثر من 10 آلاف عملية تحكيم خلال يومين تولاها نحو 600 محكَّم، كما أسهم في فرز وترشيح المشاركات لما يزيد على 120 ألف مسجل يمثلون 90 دولة.

يشار إلى أن معرض ومسابقة «سيف»، الذي نظمته وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية طويق، شهد في نسخته الأولى التي أقيمت خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الرياض، مشاركة مبتكرين من 55 دولة، تنافسوا بـ1200 ابتكار في 14 مجالاً، من أبرزها: الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والاستدامة والطاقة والبيئة، والتقنية الحيوية والصحة الرقمية، والتعليم والتقنيات التعليمية، والابتكار الاجتماعي وجودة الحياة.

وتضمنت فعاليات المعرض والمسابقة تقديم 46 جائزة خاصة من جهات وطنية ودولية، و1053 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، بمشاركة أكثر من 300 خبير ومختص في لجان التحكيم، إلى جانب عدد من ورش العمل والجلسات الحوارية والأنشطة المصاحبة.

9 فرق فازت بالجوائز الكبرى موزّعةً على 3 فئات عمرية بواقع 3 لكل فئة (واس)

ويهدف معرض ومسابقة «سيف» إلى تمكين المبتكرين وتنمية قدراتهم، وتعزيز التواصل مع الجهات الداعمة والمستثمرين، وإتاحة الفرص أمامهم للاستفادة من حاضنات ومسرّعات الأعمال، والإرشاد والتمويل والشراكات؛ بما يسهم في تطوير ابتكاراتهم وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق.

ويأتي تنظيم المعرض والمسابقة امتداداً للجهود الوطنية في دعم الابتكار وبناء القدرات في المجالات المتقدمة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يرسّخ مكانة البلاد وجهةً عالمية للمبتكرين، ويدعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار.