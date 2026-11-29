شددت السعودية على ضرورة أن يتحول التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى موقف سياسي فاعل وإرادة دولية مشتركة وخطوات عملية تنهي الاحتلال وتصون الحقوق، مجددة موقفها الراسخ والثابت تجاه عدالة القضية الفلسطينية، وضرورة الوصول إلى حل عادل ينصف الشعب الفلسطيني ويضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأكد السفير عبد العزيز المطر، المندوب الدائم للسعودية لدى جامعة الدول العربية، الأحد، خلال كلمة المملكة في احتفالية جامعة الدول العربية باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن مبادرة السلام العربية أرست معادلة واضحة وشاملة لتحقيق السلام في المنطقة، قائمة على الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين، والأمن المتبادل، والازدهار المشترك.

وأشار إلى أن إعلان نيويورك جسّد إجماعاً دولياً تاريخياً على ضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، مشدداً على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تمثل جوهر حل الدولتين والسبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم بالمنطقة.

وحذر السفير المطر من خطورة استمرار تقويض فرص السلام جراء التوسع الاستيطاني ومحاولات الضم والتهجير القسري وتصاعد عنف المستوطنين، مؤكداً أن وحدة الأراضي الفلسطينية تمثل ركناً أساسياً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، لافتاً إلى مواصلة المملكة دعمها للحكومة الفلسطينية، لتعزيز قدرتها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.

ولفت الانتباه إلى أن المملكة أطلقت، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، إيماناً منها بأهمية حشد الجهود وتنسيق العمل الدولي لتحقيق السلام المنشود.

وأوضح أن إعلان نيويورك وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم (2803) والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، تمثل مسارات متكاملة، يقتضي نجاحها توحيد الجهود الدولية، ومتابعة الالتزامات المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وربط الترتيبات الانتقالية في قطاع غزة بالسلطة الفلسطينية.

كما شدد السفير المطر على ضرورة حماية السلطة الفلسطينية وصون مؤسساتها الشرعية، مجدداً مطالبة المملكة بوقف الإجراءات التي تستهدف إضعاف السلطة الفلسطينية أو تهدد بانهيار مؤسساتها، مشيراً إلى إطلاق المملكة، بالتعاون مع شركائها، التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية.

ودعا الدول الشقيقة والصديقة إلى الانضمام لهذا الجهد، وتوفير دعم مالي مستدام ومنسق يعزز الاستقرار المؤسسي والمالي، ويحفظ مقومات الدولة الفلسطينية المنشودة.

كذلك، جدد السفير المطر التأكيد على مواصلة السعودية، انطلاقاً من مسؤوليتها ومواقفها التاريخية والثابتة، وبالتنسيق مع أشقائها وشركائها، العمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدمتها حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.