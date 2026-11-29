أفرزت الانتخابات المحلية التي شهدتها الجزائر، السبت، مشهداً حزبياً يحاكي إلى حد كبير الخريطة السياسية التي أفرزتها انتخابات سنة 2021، مع استمرار أحزاب ما يُعرف بـ«الأغلبية الرئاسية» في تصدر المشهد على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية، في سيناريو يعكس إلى حد بعيد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الثاني من يوليو (تموز) الماضي.

وفيما يتعلق بنسبة التصويت أعلنت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، مع اختتام عملية التصويت، تسجيل نسبة مشاركة وطنية مؤقتة بلغت 34.52 في المائة في الانتخابات البلدية، مقابل 32.96 في المائة في انتخابات مجالس الولايات.

رئيس سلطة الانتخابات بالجزائر (السلطة)

وأُغلقت مكاتب التصويت في الساعة الثامنة مساء السبت بالتوقيت المحلي، بعد قرار سلطة الانتخابات تمديد فترة الاقتراع بساعة إضافية عبر كامل مناطق البلاد. وعقب غلق مكاتب الانتخاب، انطلقت عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي قوائم المترشحين.

وشهد هذا الاستحقاق الانتخابي تنظيم عمليتي اقتراع منفصلتين لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية لعهدة مدتها خمس سنوات، حيث خُصصت إحصاءات مستقلة لنسب المشاركة في كل منهما.

قانونا البلدية والولاية

وعلى هامش إدلائه بصوته بمكتب انتخاب بالضاحية الغربية للعاصمة، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في تصريحات للصحافة، عن توجه نحو إعداد صيغة جديدة لقانونيَّ البلدية والولاية، بالتشاور مع المنتخبين الجدد، «بما يتيح مراجعة آليات التسيير وتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة».

وأوضح الرئيس تبون أن «الانتخابات البلدية تمثل الخلية الأساسية للدولة، باعتبارها الفضاء الذي تتجسد فيه الإرادة الشعبية، من خلال إمكانات التنفيذ والتسيير»، مشيراً إلى أن الأمر ذاته ينطبق على انتخابات المجالس الشعبية الولائية.

وأضاف: «ليس هذا أمراً جديداً، لكننا سنعمل خلال هذه السنة، بالتنسيق مع المنتخبين الجدد، على إيجاد صيغة جديدة لقانونيْ البلدية والولاية»، مؤكداً أن المرحلة المقبلة «تستدعي إسناد المزيد من المسؤوليات للشباب»، مستنداً إلى الإحصاءات المتعلقة بالمترشحين في هذه الانتخابات، التي أظهرت، حسبه، أن الجيل الجديد أصبح مؤهلاً لتولي المسؤوليات.

نسب المشاركة

كانت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» قد أعلنت، عند منتصف نهار السبت، نسبة مشاركة بلغت 9.16 بالمائة بالنسبة للانتخابات البلدية، و8.76 في المائة للانتخابات الولائية. وعند الساعة الرابعة مساء، أكد رئيس السلطة، سعد عروس، إحصاء 5 ملايين و306 آلاف و824 ناخباً بالنسبة للانتخابات البلدية، من أصل 24 مليوناً و236 ألفاً و959 ناخباً مسجلاً، فيما بلغ عدد المصوتين في انتخابات المجالس الولائية 5 ملايين و68 ألفاً و978 ناخباً.

كوادر تشكيلات سياسية يترقبون ليلاً النتائج الجزئية للانتخابات (إعلام حزبي)

وسجلت نسبة المشاركة، عند الساعة الرابعة مساءً، 21.90 في المائة في الانتخابات البلدية، و20.91 في المائة في انتخابات المجالس الشعبية الولائية، قبل أن ترتفع عند اختتام عملية التصويت على الساعة الثامنة مساءً إلى 34.52 في المائة بالنسبة للبلديات، و32.96 في المائة بالنسبة للولايات.

وفيما يتعلق بقوائم الترشيحات المتنافسة، فقد بلغ عددها الإجمالي 6052 قائمة، موزعة بين 5624 قائمة خاصة بالمجالس الشعبية البلدية، و428 قائمة خاصة بالمجالس الشعبية الولائية، وفق الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ولم تسجَّل أي اختلالات أو تجاوزات على مستوى مراكز التصويت، حيث جرت العملية الانتخابية، حسبما أكده رئيس السلطة، في «أجواء هادئة اتسمت بالسكينة والانضباط».

واغتنم مسؤولو التشكيلات السياسية عملية الاقتراع لتوجيه رسائل إلى الناخبين، شددوا فيها على أهمية المشاركة الانتخابية وضرورة متابعة أداء المنتخبين الجدد ومراقبة عملهم.

زعيمة «حزب العمال» الجزائري في مكتب انتخاب (إعلام حزبي)

وفي هذا السياق، أكدت الأمينة العامة لـ«حزب العمال»، لويزة حنون، للصحافة بعد أن أدلت بصوتها في مكتب اقتراع بالعاصمة، على «حق المواطنين في مراقبة ممثليهم المنتخبين ومساءلتهم طوال فترة عهدتهم»، مشيرة إلى أن «هذا المبدأ يندرج ضمن مفهوم الديمقراطية الجوارية، ويقتضي احترام التعهدات والالتزامات المقدمة للناخبين».

من جهته، استغل السكرتير الأول الوطني لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، يوسف أوشيش، فرصة وجوده بمكتب التصويت لتوجيه نداء إلى المواطنين المقاطعين للانتخابات، لا سيما الذين يعزفون عن التوجه إلى صناديق الاقتراع بسبب الصعوبات الاجتماعية أو فقدان الثقة في المؤسسات.

وقال في تصريحات نقلتها الصحافة: «العزوف عن التصويت لا يشكل حلاً، ولن يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين»، داعياً إلى توسيع المشاركة الانتخابية وتعزيز الإقبال على صناديق الاقتراع. كما شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس البلدية والولائية في تحقيق التنمية المحلية والاستجابة لانشغالات المواطنين.

النتائج الأولية

وفقاً للمعطيات الأولية الواردة من الأحزاب المشاركة، تشير النتائج الجزئية المعلنة إلى أن حزب «جبهة التحرير الوطني» يبقى في الصدارة، دون أن يتمكن من تحقيق أغلبية مطلقة؛ فيما جاءت بعده أحزاب محسوبة على الأغلبية الداعمة للسلطة، وهي «التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني»، مع تفاوت حصيلتها الانتخابية من حزب إلى آخر.

جانب من العملية الانتخابية في الجنوب الكبير (سلطة الانتخابات)

في المقابل، سجلت أحزاب المعارضة، ممثلة في «جبهة القوى الاشتراكية» و«حزب العمال» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، نتائج متفاوتة، ارتبطت إلى حد كبير بامتدادها الانتخابي ومناطق نفوذها التقليدية.

وحافظت «القوى الاشتراكية»، باعتبارها من أعرق التشكيلات السياسية المعارضة في الجزائر، على حضورها القوي بمنطقة القبائل بشرق العاصمة، التي ظلت تشكل معقلها الانتخابي الأبرز وقاعدة نفوذها السياسي منذ عقود.

ومن المنتظر أن تعلن سلطة الانتخابات عن النتائج الكاملة للاقتراع، بما في ذلك التوزيع النهائي للمقاعد التي حصلت عليها مختلف الأحزاب وقوائم المرشحين على مستوى المجالس البلدية والولائية، صباح الاثنين، وفق التقديرات التي قدمها مسؤولون من الهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات.